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Компания AMD открыла модуль ядра GIM для виртуализации GPU

24.04.2025 12:00

Компания AMD опубликовала исходный код GIM (GPU-IOV Module), модуля для ядра Linux c реализацией возможности аппаратной виртуализации GPU на устройствах AMD, поддерживающих технологию SR-IOV (Single Root I/O Virtualization). SR-IOV позволяет распределять ресурсы одного физического устройства между несколькими виртуальными машинами. При помощи GIM виртуальные машины напрямую могут получить доступ к ресурсам GPU, что позволяет значительно поднять производительность, благодаря исключению лишних прослоек, обеспечивая при этом необходимый уровень изоляции. Код GIM написан на языке Си и открыт под лицензией MIT. Готовые пакеты опубликованы для Ubuntu 22.04.

В настоящее время драйвер может работать только с продуктами AMD, поддерживающими механизм разделения ресурсов MxGPU, основанный на стандарте SR-IOV. Заявлена поддержка ускорителей серии AMD Instinct MI300X, предназначенных для выполнения высокопроизводительных вычислений и решения задач машинного обучения в дата-центрах. Отдельно разработчики GIM упомянули планы по адаптации модуля для использования с GPU, применяемых в потребительских дискретных видеокартах.

Модуль совместим с системами виртуализации на базе гипервизора KVM и предоставляет такие возможности, как инициализация GPU-IOV, настройка и включение виртуальных функций, планирование распределения ресурсов GPU между виртуальными машинами, определение зависаний, выполнение сброса состояния на уровне виртуальной функции (FLR, Function Level Reset), согласование взаимодействия между физическим устройством (PF) и виртуальными функциями (VF) SR-IOV.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Venus - виртуальный GPU для QEMU и KVM, реализованный на базе API Vulkan
  3. OpenNews: Компания AMD открыла код драйвера для NPU на базе архитектуры XDNA
  4. OpenNews: AMD не смог реализовать HDMI 2.1 в открытых драйверах из-за требований HDMI Forum
  5. OpenNews: AMD опубликовал прототип openSIL, платформы для создания открытых прошивок
  6. OpenNews: NVIDIA опубликовала код с реализацией vGPU на базе драйвера Nouveau
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63130-gim
Ключевые слова: gim, mxgpu, gpu, virtual, amd, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonymmmeer (?), 12:30, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы SIOV 2.0 поддержали бы. Зачем с этим pci конфигом монаться.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:32, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какую гпу потребительского сегмента купить для 3д ускорения виртуалок линукс и виндовс?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:50, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой бюджет ?
     
     
  • 3.13, Аноним (2), 13:08, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой, но чтобы не пришлось датацентр за видюхой лезть. Пользуюсь kvm+qemu+libvirt.
     
     
  • 4.15, Аноним (10), 13:15, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Любой

    Так не бывает.
    Можете поискать если ещё остались где-нибудь NVIDIA A16 на 64Gb, а вот цены на NVIDIA A100 c PCIe вас точно не обрадуют, на 40Gb будет дорогая, а на 80Gb будет очень дорогая =)

     
     
  • 5.18, Аноним (2), 13:17, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я просто для удобства работы ищу, не для работ с моделями, максимум для запуска игр на винде иногда. По тестам хоть virgl и снимает нагрузку с проца, но производительность сильно страдает, поэтому пока что смотрю в сторону радеонов.
     
  • 2.11, aname (?), 12:50, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Поддерживаемую софтом, очевидно же.

    Другое дело, что потребительского уровня ни у невидии, ни у АМД- нет, во всяком случае на данный момент.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:07, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Судя по твиту https://xcancel.com/YoungEngnr/status/1914567595266842868, то следует ждать и на Radeon-ах?!
     
     
  • 4.16, Аноним (2), 13:15, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, пока склоняюсь к радеонам, вроде бы недавно новость была что они начали поддерживать virgl.
     
  • 4.68, aname (?), 19:35, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АМД что- то знают, видимо, раз начали довольно активно объезжать линух в разных его частях, и в целом.
    Видимо, хотят закрепиться на нём.
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:23, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так выходит, что SR-IOV поддерживает только iGPU на Intel i12-14 поколениях и на Core Ultra 2XX серии, на обычных Nvidia карточках после какого-то патча по типу vgpu-unlock (?) и вот в будущем на AMD Radeon?
     
     
  • 4.21, Аноним (10), 13:31, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обсуждение идёт:
    https://github.com/intel/linux-intel-lts/issues/33
     
     
  • 5.23, Аноним (10), 13:49, 24/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.53, Аноним (53), 15:30, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потребительские железки amd в теории могут в sr-iov на аппаратном уровне, но нужно чтобы amd выложила подписанные образы firmware. Без этого не взлетит.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:36, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бери quadro rtx, не прогадаешь. Возможно, понадобятся а50, если много пользователей будет, но там бюджет уже другой. Обычно их сервисы стриминга игр используют, может быть оверкилом в зависимости от задач.
     
  • 2.24, Хехмда (?), 14:11, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из потребительских так умеет только intel ark.
     
     
  • 3.33, Аноним (12), 14:34, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Arc-и не умеют в SR-IOV или о чем речь? Суть, чтоб ресурсы одной видеокарты можно было расшарить между несколькими виртуалками, а не полностью отдавать всю видяху одной.
     
     
  • 4.36, Аноним (22), 14:45, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему, он имеет в виду GVT-g. Работает так себе, для лаптопа с nvidia пойдёт.
     

  • 1.6, commiethebeastie (ok), 12:45, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так с GPU или не с GPU? AMD Instinct MI300X это не GPU, у него нет графического и текстурного пайплайнов.
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:47, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    круизис потянет?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:17, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не,
    Piece Of Cacke,
    Лучше бы Duke Nukem, потянул.
     
     
  • 3.31, Аноним (7), 14:28, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    come get some


     

  • 1.55, anonymous (??), 16:09, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я вообще не понимаю, почему gpu passtrough считается серверным премиум решением. Нужно любому ноутбуку, который виртуалку потянет по оперативе, то есть вообще любому современному ноутбуку.

    В виртуалке тебе банально 3d ускорение нужно чтобы браузер открыть. И если opengl худо-бедно можно через virgl запустить, то как быть с аппаратным ускорением декодирования видео? Тут уже костыли не помогут, нужен чистый проброс видеоускорителя.

    То есть банально, если ты хочешь в виртуалке посмотреть ютуб, то тебе уже нужна полноценная виртуализация видюхи.

     
     
  • 2.58, corvuscor (ok), 16:49, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому-что это сливки для корпоративных клиентов.
    Хотя с распространением вычислений общего назначения на GPU я бы на месте AMD пересмотрел свой маркетинг в этом отношении. Пора бы уже козыри выкладывать на стол, иначе нвидиа их в грязь втопчет.
     
     
  • 3.66, anonymous (??), 18:30, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > иначе нвидиа их в грязь втопчет.

    Дрова нвидии приходится патчить, чтобы они заводились внутри виртуальной машины. Жадные уроды.

     
  • 2.61, Аноним (61), 17:11, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сэкономить на локальной видяхе и по подписке через виртуализацию использовать из кластера? Кстати куда девается железо из этих топ 500,распрадают камешки хомячкам в розницу с новыми циферками в названии?
     
     
  • 3.63, anonymous (??), 17:15, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сэкономить на локальной видяхе и по подписке через виртуализацию использовать из кластера?

    И как это поможет декодировать видео?

     
     
  • 4.64, Аноним (61), 17:22, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз.ответа я на свой вопрос не получил.
     

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