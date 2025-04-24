Компания AMD открыла модуль ядра GIM для виртуализации GPU

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|1.2, Аноним (2), 12:32, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какую гпу потребительского сегмента купить для 3д ускорения виртуалок линукс и виндовс?
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|3.13, Аноним (2), 13:08, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любой, но чтобы не пришлось датацентр за видюхой лезть. Пользуюсь kvm+qemu+libvirt.
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|4.15, Аноним (10), 13:15, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Любой
Так не бывает.
Можете поискать если ещё остались где-нибудь NVIDIA A16 на 64Gb, а вот цены на NVIDIA A100 c PCIe вас точно не обрадуют, на 40Gb будет дорогая, а на 80Gb будет очень дорогая =)
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|5.18, Аноним (2), 13:17, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я просто для удобства работы ищу, не для работ с моделями, максимум для запуска игр на винде иногда. По тестам хоть virgl и снимает нагрузку с проца, но производительность сильно страдает, поэтому пока что смотрю в сторону радеонов.
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|2.11, aname (?), 12:50, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Поддерживаемую софтом, очевидно же.
Другое дело, что потребительского уровня ни у невидии, ни у АМД- нет, во всяком случае на данный момент.
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|4.16, Аноним (2), 13:15, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, пока склоняюсь к радеонам, вроде бы недавно новость была что они начали поддерживать virgl.
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|4.68, aname (?), 19:35, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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АМД что- то знают, видимо, раз начали довольно активно объезжать линух в разных его частях, и в целом.
Видимо, хотят закрепиться на нём.
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|3.19, Аноним (19), 13:23, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так выходит, что SR-IOV поддерживает только iGPU на Intel i12-14 поколениях и на Core Ultra 2XX серии, на обычных Nvidia карточках после какого-то патча по типу vgpu-unlock (?) и вот в будущем на AMD Radeon?
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|3.53, Аноним (53), 15:30, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потребительские железки amd в теории могут в sr-iov на аппаратном уровне, но нужно чтобы amd выложила подписанные образы firmware. Без этого не взлетит.
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|2.22, Аноним (22), 13:36, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Бери quadro rtx, не прогадаешь. Возможно, понадобятся а50, если много пользователей будет, но там бюджет уже другой. Обычно их сервисы стриминга игр используют, может быть оверкилом в зависимости от задач.
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|3.33, Аноним (12), 14:34, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так Arc-и не умеют в SR-IOV или о чем речь? Суть, чтоб ресурсы одной видеокарты можно было расшарить между несколькими виртуалками, а не полностью отдавать всю видяху одной.
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|4.36, Аноним (22), 14:45, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По моему, он имеет в виду GVT-g. Работает так себе, для лаптопа с nvidia пойдёт.
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|1.6, commiethebeastie (ok), 12:45, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так с GPU или не с GPU? AMD Instinct MI300X это не GPU, у него нет графического и текстурного пайплайнов.
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|1.55, anonymous (??), 16:09, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я вообще не понимаю, почему gpu passtrough считается серверным премиум решением. Нужно любому ноутбуку, который виртуалку потянет по оперативе, то есть вообще любому современному ноутбуку.
В виртуалке тебе банально 3d ускорение нужно чтобы браузер открыть. И если opengl худо-бедно можно через virgl запустить, то как быть с аппаратным ускорением декодирования видео? Тут уже костыли не помогут, нужен чистый проброс видеоускорителя.
То есть банально, если ты хочешь в виртуалке посмотреть ютуб, то тебе уже нужна полноценная виртуализация видюхи.
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|2.58, corvuscor (ok), 16:49, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому-что это сливки для корпоративных клиентов.
Хотя с распространением вычислений общего назначения на GPU я бы на месте AMD пересмотрел свой маркетинг в этом отношении. Пора бы уже козыри выкладывать на стол, иначе нвидиа их в грязь втопчет.
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|3.66, anonymous (??), 18:30, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> иначе нвидиа их в грязь втопчет.
Дрова нвидии приходится патчить, чтобы они заводились внутри виртуальной машины. Жадные уроды.
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|2.61, Аноним (61), 17:11, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сэкономить на локальной видяхе и по подписке через виртуализацию использовать из кластера? Кстати куда девается железо из этих топ 500,распрадают камешки хомячкам в розницу с новыми циферками в названии?
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|3.63, anonymous (??), 17:15, 24/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сэкономить на локальной видяхе и по подписке через виртуализацию использовать из кластера?
И как это поможет декодировать видео?
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