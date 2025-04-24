Компания AMD открыла модуль ядра GIM для виртуализации GPU

Компания AMD опубликовала исходный код GIM (GPU-IOV Module), модуля для ядра Linux c реализацией возможности аппаратной виртуализации GPU на устройствах AMD, поддерживающих технологию SR-IOV (Single Root I/O Virtualization). SR-IOV позволяет распределять ресурсы одного физического устройства между несколькими виртуальными машинами. При помощи GIM виртуальные машины напрямую могут получить доступ к ресурсам GPU, что позволяет значительно поднять производительность, благодаря исключению лишних прослоек, обеспечивая при этом необходимый уровень изоляции. Код GIM написан на языке Си и открыт под лицензией MIT. Готовые пакеты опубликованы для Ubuntu 22.04.

В настоящее время драйвер может работать только с продуктами AMD, поддерживающими механизм разделения ресурсов MxGPU, основанный на стандарте SR-IOV. Заявлена поддержка ускорителей серии AMD Instinct MI300X, предназначенных для выполнения высокопроизводительных вычислений и решения задач машинного обучения в дата-центрах. Отдельно разработчики GIM упомянули планы по адаптации модуля для использования с GPU, применяемых в потребительских дискретных видеокартах.

Модуль совместим с системами виртуализации на базе гипервизора KVM и предоставляет такие возможности, как инициализация GPU-IOV, настройка и включение виртуальных функций, планирование распределения ресурсов GPU между виртуальными машинами, определение зависаний, выполнение сброса состояния на уровне виртуальной функции (FLR, Function Level Reset), согласование взаимодействия между физическим устройством (PF) и виртуальными функциями (VF) SR-IOV.



