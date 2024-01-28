Компания AMD открыла код драйвера для NPU на базе архитектуры XDNA

Компания AMD опубликовала исходные тексты драйвера для карт с движком на базе архитектуры XDNA, предоставляющим средства для ускорения вычислений, связанных с машинным обучением и обработкой сигналов (NPU, Neural Processing Unit). NPU на базе архитектуры XDNA поставляется в сериях 7040 и 8040 процессоров AMD Ryzen, ускорителях AMD Alveo V70 и SoC AMD Versal. Код написан на языках С и С++, и открыт под лицензией GPLv2. Для работы драйвера требуется ядро Linux 6.7 с поддержкой IOMMU SVA (Shared Virtual Addressing).

Опубликованный код включается в себя драйвер для ядра Linux (amdxdna.ko) и runtime-библиотеку (плагин "xrt_plugin*-amdxdna") для использования интерфейса XRT (Xilinx Runtime Library), позволяющего обращаться из приложений к обработчикам (kernel), выполняемым на стороне аппаратного ускорителя. XRT позволяет задействовать NPU AMD в приложениях на обычных языках программирования. Предоставляются различные уровни абстракции, от низкоуровневых API для C/C++ до высокоуровневых привязок для Python и компонентов для интеграции с TensorFlow, PyTorch и Caffe.



