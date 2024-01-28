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Компания AMD открыла код драйвера для NPU на базе архитектуры XDNA

28.01.2024 12:35

Компания AMD опубликовала исходные тексты драйвера для карт с движком на базе архитектуры XDNA, предоставляющим средства для ускорения вычислений, связанных с машинным обучением и обработкой сигналов (NPU, Neural Processing Unit). NPU на базе архитектуры XDNA поставляется в сериях 7040 и 8040 процессоров AMD Ryzen, ускорителях AMD Alveo V70 и SoC AMD Versal. Код написан на языках С и С++, и открыт под лицензией GPLv2. Для работы драйвера требуется ядро Linux 6.7 с поддержкой IOMMU SVA (Shared Virtual Addressing).

Опубликованный код включается в себя драйвер для ядра Linux (amdxdna.ko) и runtime-библиотеку (плагин "xrt_plugin*-amdxdna") для использования интерфейса XRT (Xilinx Runtime Library), позволяющего обращаться из приложений к обработчикам (kernel), выполняемым на стороне аппаратного ускорителя. XRT позволяет задействовать NPU AMD в приложениях на обычных языках программирования. Предоставляются различные уровни абстракции, от низкоуровневых API для C/C++ до высокоуровневых привязок для Python и компонентов для интеграции с TensorFlow, PyTorch и Caffe.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Amd/c...)
  2. OpenNews: Представлен NVK, открытый Vulkan-драйвер для видеокарт NVIDIA
  3. OpenNews: Компания AMD открыла код драйвера с реализацией API Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск AOCC 2.0, оптимизирующего C/C++ компилятора от компании AMD
  5. OpenNews: AMD опубликовал прототип openSIL, платформы для создания открытых прошивок
  6. OpenNews: AMD опубликовал код прошивки для механизма защиты SEV (Secure Encrypted Virtualization)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60512-amd
Ключевые слова: amd, ai, driver, npu, xdna
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:44, 28/01/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Догнать зелёных и перегнать!
     
  • 1.3, Аноним (3), 18:51, 28/01/2024 [ответить]  
    		• +3 +/
    Также есть Intel NPU Driver для Linux:
    https://github.com/intel/linux-npu-driver
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 19:00, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Девиз тот же. С 14 поколения такие плюшки появились. В целом круто конечно. Когда однопользовательские игры с норм ИИ будут,не знаете?
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 19:08, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >игры с норм ИИ будут,не знаете

    Где-то видел про генерацию диалогов, но как дальше будет не знаю.

     
  • 2.5, Аноним (3), 19:03, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кому интересно гляньте про OpenVINO (кстати на тут про него не пишут):
    https://docs.openvino.ai
     

  • 1.8, Аноним (-), 19:53, 28/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

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