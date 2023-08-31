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AMD опубликовал код прошивки для механизма защиты SEV (Secure Encrypted Virtualization)

31.08.2023 09:52

Компания AMD объявила о публикации исходных текстов прошивки AMD-ASPFW, обеспечивающей работу механизма защиты AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization), позволяющего защитить виртуальные машины от компрометации со стороны гипервизора или администратора хост системы. Код опубликован под отдельным лицензионным соглашением и соответствует прошивке SEV FW 1.55.25, применяемой в 4 поколении процессоров AMD EPYC (кодовое имя Genoa).

Защита AMD SEV реализована через шифрование на аппаратном уровне памяти виртуальных машин. Доступ к расшифрованным данным имеет только текущая гостевая система, а остальные виртуальные машины и гипервизор при попытке обращения к этой памяти получают зашифрованный набор данных. Управление ключами шифрования производится на стороне встроенного в чип отдельного процессора PSP (Platform Security Processor), реализованного на базе архитектуры ARM. Технология поддерживается в серверных процессорах семейства AMD EPYC и применяется такими облачными провайдерами, как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure и Oracle Compute Infrastructure (OCI).

В качестве причины публикации кода называется демонстрация приверженности идеям Open Source (например, AMD уже развивает связанных с прошивками открытый проект openSIL) и продвижение инициативы по повышению прозрачности технологий, связанных с обеспечением безопасности. В частности, предоставленные исходные тексты позволят провести независимый аудит реализации AMD SEV.

Лицензия под которой опубликован код прошивки допускает использование, копирование, внесение изменений, распространение и создание производных работ, предназначенных для использования только с оборудованием AMD. Лицензия запрещает включение кода в состав продуктов, распространяемых под иными лицензиями, или связанных с нарушением патентов. Разработка прошивки продолжает вестись внутри компании AMD, которая не намерена принимать сторонние изменения, но будет учитывать замечания и отзывы.

  1. Главная ссылка к новости (https://ir.amd.com/news-events...)
  2. OpenNews: Уязвимости в процессорах AMD и Intel
  3. OpenNews: Уязвимости в реализации технологии AMD SEV, затрагивающая процессоры AMD EPYC
  4. OpenNews: Уязвимость в AMD SEV, позволяющая определить ключи шифрования
  5. OpenNews: Найден метод обхода механизма защиты AMD Secure Encrypted Virtualization
  6. OpenNews: AMD опубликовал прототип openSIL, платформы для создания открытых прошивок
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59692-amd
Ключевые слова: amd, firmware, sev, crypt, virtual
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:38, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Жаль, что не по нормальной лицензией, но в целом шаг очень здравый. Никакого security through obscurity
     
     
  • 2.2, Анонин (?), 10:49, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для владельцев плат амд лицензия более чем нормальная - они получат все профиты от нее.
    Но при этом напр. интел не сможет сделать цап-царап.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:15, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Скормить ChatGPT, попросить составить спецификацию. Скормить спецификацию ChatGPT вместе со спецификациями на интеловское оборудование и исходниками всех прошивок интела, попросить написать код. Clean-room reverse engineering.
     
     
  • 4.8, Анонин (?), 11:17, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, провернуть такое ничто не мешает интелу или кому-либо другому прям сейчас.
    Просто будет дороже. А зачем давать возможность сэкономить своим конкурентам))
     
  • 4.33, Аноним (-), 12:57, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > попросить написать код. Clean-room reverse engineering.

    Остается только вопрос захочешь ли ты потом пользоваться тем что получилось :)

     
  • 2.3, Райан Гослинг (?), 10:52, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Жаль, что не по нормальной лицензией

    хм, вроде как не под GPL, уже неплохо

     
  • 2.4, Аноним (4), 10:53, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не по нормальной лицензией
    > Лицензия запрещает включение кода в состав продуктов, распространяемых под иными лицензиями

    Да, GPL — он такой. Так, падажжи-ка...

     
  • 2.7, Аноним (7), 11:16, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самая что ни на есть опен-соурс лицензия. Исходники - открыты, бери, смотри. Но не фри - использовать на усмотрение получателя нельзя. Модель разработки тоже закрыта. Вполне себе нормальный подход для коммерсов.
     

  • 1.5, InuYasha (??), 11:13, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Открыли - это хорошо, но лишь полдела. А вот был бы доступ у юзера к этому их PSP, хотя бы через JTAG, - было бы куда приятнее.
     
     
  • 2.10, Анонимусс (?), 11:20, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "Мы даем им хлеб, а они морщатся и спрашивают 'а почему не пирожные??"
    АМД вообще не обязана что-то выкладывать, это ее жест доброй воли (но не тот жест доброй воли, которые мы видим в последнее время, а нормальный... ну вы поняли)
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:21, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АМД вообще известна своим беспощадным маркетингом, толку правда не много.
     
  • 3.28, Райан Гослинг (?), 11:54, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    забавно, что вполне здравый для нормального разработчика тезис здесь минусуют
    апологеты свободы такие апологеты свободы ...
     
  • 2.11, Аноним (12), 11:20, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзер должен быть под каблуком drm и телеметрии, ты ничего не понимаешь, нельзя ему доступ. А то ещё kill switch найдёт.
     
  • 2.13, Райан Гослинг (?), 11:21, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну дадут тебе доступ, и чё ты сделаешь?
     
     
  • 3.14, Анонимусс (?), 11:22, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Накатит прошивку от какого-то васяна из инета и окирпичит плату.
    А потом будет ныть "какие амд плохие и ненадежные"
     
     
  • 4.29, Райан Гослинг (?), 11:55, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я о похожем подумол)
     

  • 1.9, Аноним (6), 11:18, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Secure Encrypted Virtualization

    1. Это будут использовать для DRM?
    2. А в VirtualBox/QEMU/Xen (гипервизор)/Qubes OS поддержка есть для использования в интересех конечных пользователей?

     
     
  • 2.15, soomrack (ok), 11:27, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно я ошибаюсь, но вроде бы это работает без участия QEMU/KVM. Страницы прозрачно шифруются и дешифруются в рамках переключения контекста (инструкциями VMEXIT и пр.), достаточно в BIOS включить.
     

  • 1.24, Anonist (?), 11:38, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    AMD это что-то вроде Firefox, существуют лишь благодаря антимонопольному комитету, а барины Intel и Chrome подкармливают паразитов.
     
  • 1.25, Анонимус_WSL2 (?), 11:42, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каким образом это спасет от утечек(паролей) типа Спектр и Мельтдаун?
    Ведь текут они наоборот из виртуалки в хост-систему.
     
     
  • 2.31, Райан Гослинг (?), 11:56, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    абсолютно никаким
     

  • 1.27, Аноним (27), 11:52, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Лицензия под которой опубликован код прошивки допускает использование, копирование, внесение изменений, распространение и создание производных работ, предназначенных для использования только с оборудованием AMD.

    С оборудованием AMD можно задействовать свою версию прошивки?

     
  • 1.30, Ilya Indigo (ok), 11:55, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SEV это AMD-ный аналог intel-овского ME?
     
     
  • 2.32, soomrack (ok), 12:17, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Intel SGX
     

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