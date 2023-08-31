AMD опубликовал код прошивки для механизма защиты SEV (Secure Encrypted Virtualization)

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|1.1, Аноним (1), 10:38, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Жаль, что не по нормальной лицензией, но в целом шаг очень здравый. Никакого security through obscurity
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|2.2, Анонин (?), 10:49, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для владельцев плат амд лицензия более чем нормальная - они получат все профиты от нее.
Но при этом напр. интел не сможет сделать цап-царап.
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|3.6, Аноним (6), 11:15, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Скормить ChatGPT, попросить составить спецификацию. Скормить спецификацию ChatGPT вместе со спецификациями на интеловское оборудование и исходниками всех прошивок интела, попросить написать код. Clean-room reverse engineering.
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|4.8, Анонин (?), 11:17, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, провернуть такое ничто не мешает интелу или кому-либо другому прям сейчас.
Просто будет дороже. А зачем давать возможность сэкономить своим конкурентам))
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|4.33, Аноним (-), 12:57, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> попросить написать код. Clean-room reverse engineering.
Остается только вопрос захочешь ли ты потом пользоваться тем что получилось :)
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|2.4, Аноним (4), 10:53, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не по нормальной лицензией
> Лицензия запрещает включение кода в состав продуктов, распространяемых под иными лицензиями
Да, GPL — он такой. Так, падажжи-ка...
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|2.7, Аноним (7), 11:16, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Самая что ни на есть опен-соурс лицензия. Исходники - открыты, бери, смотри. Но не фри - использовать на усмотрение получателя нельзя. Модель разработки тоже закрыта. Вполне себе нормальный подход для коммерсов.
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|1.5, InuYasha (??), 11:13, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Открыли - это хорошо, но лишь полдела. А вот был бы доступ у юзера к этому их PSP, хотя бы через JTAG, - было бы куда приятнее.
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|2.10, Анонимусс (?), 11:20, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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"Мы даем им хлеб, а они морщатся и спрашивают 'а почему не пирожные??"
АМД вообще не обязана что-то выкладывать, это ее жест доброй воли (но не тот жест доброй воли, которые мы видим в последнее время, а нормальный... ну вы поняли)
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|3.12, Аноним (12), 11:21, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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АМД вообще известна своим беспощадным маркетингом, толку правда не много.
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|3.28, Райан Гослинг (?), 11:54, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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забавно, что вполне здравый для нормального разработчика тезис здесь минусуют
апологеты свободы такие апологеты свободы ...
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|2.11, Аноним (12), 11:20, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юзер должен быть под каблуком drm и телеметрии, ты ничего не понимаешь, нельзя ему доступ. А то ещё kill switch найдёт.
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|3.14, Анонимусс (?), 11:22, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Накатит прошивку от какого-то васяна из инета и окирпичит плату.
А потом будет ныть "какие амд плохие и ненадежные"
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|1.9, Аноним (6), 11:18, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Secure Encrypted Virtualization
1. Это будут использовать для DRM?
2. А в VirtualBox/QEMU/Xen (гипервизор)/Qubes OS поддержка есть для использования в интересех конечных пользователей?
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|2.15, soomrack (ok), 11:27, 31/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно я ошибаюсь, но вроде бы это работает без участия QEMU/KVM. Страницы прозрачно шифруются и дешифруются в рамках переключения контекста (инструкциями VMEXIT и пр.), достаточно в BIOS включить.
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|1.24, Anonist (?), 11:38, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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AMD это что-то вроде Firefox, существуют лишь благодаря антимонопольному комитету, а барины Intel и Chrome подкармливают паразитов.
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|1.25, Анонимус_WSL2 (?), 11:42, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Каким образом это спасет от утечек(паролей) типа Спектр и Мельтдаун?
Ведь текут они наоборот из виртуалки в хост-систему.
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|1.27, Аноним (27), 11:52, 31/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Лицензия под которой опубликован код прошивки допускает использование, копирование, внесение изменений, распространение и создание производных работ, предназначенных для использования только с оборудованием AMD.
С оборудованием AMD можно задействовать свою версию прошивки?
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