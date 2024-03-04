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AMD не смог реализовать HDMI 2.1 в открытых драйверах из-за требований HDMI Forum

04.03.2024 09:00

Организация HDMI Forum, занимающаяся разработкой спецификаций и тестового набора, связанных с интерфейсом передачи данных HDMI (High-Definition Multimedia Interface), не позволила компании AMD реализовать поддержку спецификации HDMI 2.1 в открытых драйверах. Отмечено, что в настоящее время создание открытых реализаций HDMI 2.1 невозможно без нарушения лицензионных требований HDMI Forum.

Изменения с реализацией поддержки HDMI 2.1 были разработаны компанией AMD для открытого драйвера AMDGPU, но их не удаётся опубликовать из-за невозможности пройти рецензирование в HDMI Forum. Проблемы с публикацией кода обусловлены наличием в HDMI технологий, представляющих коммерческую тайну, такие как механизмы защиты от копирования и шифрования видеосигнала (HDCP, High-bandwidth Digital Content Protection). Спецификации HDMI 2.1 не распространяются публично, что затрудняет создание неофициальных реализаций.

Поддержка HDMI 2.1 необходима для передачи видеосигнала с качеством 4K, 5K, 6K, 8K и 10K при высокой частоте обновления экрана (например, 4k@120hz с глубиной цвета 24/30/36/48 бит или 5k@240hz с 24/30/36 бит или HDR). В качестве обходного пути для использования расширенных режимов рекомендуется по возможности использовать порт DisplayPort, а когда на дисплее имеется только HDMI - внешние адаптеры, конвертирующие DisplayPort в HDMI.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Выпущена открытая реализация алгоритма шифрования HDCP
  3. OpenNews: Компания Intel подтвердила правильность утекшего HDCP-ключа
  4. OpenNews: AMD опубликовал документацию по HDA Audio, что позволило реализовать вывод многоканального звука через HDMI
  5. OpenNews: Выявлен факт блокировки сторонних адаптеров DVI-to-HDMI в драйвере AMD Catalyst. Выпуск AMD Catalyst 13.11-beta
  6. OpenNews: В драйвере RadeonSI будет активирована поддержка тайлинга, а в ядре Linux 3.13 - DPM и HDMI Audio
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60721-hdmi
Ключевые слова: hdmi, amd, opensource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Werwolf (ok), 09:36, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > такие как механизмы защиты от копирования и шифрования видеосигнала

    я так и не смог понять зачем это надо..

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:37, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Защита от пиратства контента.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:51, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не отвечает на вопрос "зачем".
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 10:07, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Затем, что люди хотят зарплату получать за своё участие в создании контента. Но ты можешь продолжать делать вид, что не понимаешь зачем это.
     
     
  • 5.19, Werwolf (ok), 10:11, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а при чём тут шифрование внутри hdmi если оно никак не запрещает тебе воткнуть плату видеозахвата между монитором и видимокартой?
     
     
  • 6.25, GG (ok), 10:14, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прежде чем писать такую чушь в интернете, воткни и посмотри что будет
     
     
  • 7.33, Werwolf (ok), 10:17, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будет записана экранка
    я так с плойки видеоинструкции писал, я так кинцо риповал для просмотра на даче. чёт не вижу куда ещё посмотреть..
     
  • 7.35, Sw00p aka Jerom (?), 10:19, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Система шифрования HDCP версий 1.x была окончательно взломана в 2010 году (был восстановлен мастер-ключ системы)

    пс: курам на смех

     
     
  • 8.48, iPony129412 (?), 10:28, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, сам покупал сплиттер для удаления для вывода с Miracast свистка Хотя и с 2 x... текст свёрнут, показать
     
  • 6.29, Аноним (29), 10:15, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так взял и обвел вокруг пальца копирастов. Ну-ну.
     
  • 5.31, Заебус (?), 10:17, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будут они её получать как и не получали до этого..
    Вся возня с пиратсвом минимально влияет на тот самый персонал, который на зарплате.
     
  • 5.39, Аноним (39), 10:22, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, секта святого рынка пожаловала. Месса на тему "нам все должны, мы так решили, алилуйя!" началась!
     
     
  • 6.45, Минона (ok), 10:26, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адепт коммуны?
     
  • 5.44, okonkole (?), 10:26, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За создание контента надо уже бить по морде, а не платить зарплату ...
     
     
  • 6.46, Минона (ok), 10:27, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но избирательно!
     
  • 3.49, Аноним (-), 10:29, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Защита от пиратства контента.

    А много пиратов вообще на этом глобусе так то могут записать поток 4K или более в 120FPS в его несжатом виде? Это надо совершенно офигительный по скорости стораж - с немеряным объемом. Что само по себе ограничивает развлекуху очень узкой группой лиц. А кому очень надо - у них есть платы захвата представляющиеся типа-монитором, ну и "монитор" записывает что там на него слали. Однако это специализированная и редкая "фича" опять же.

     
  • 2.3, Fracta1L (ok), 09:38, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Чтобы жиреющие копирасты не схуднули
     
  • 2.6, Денис (??), 09:50, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К сожалению, HDCP нужен потому что кабель от видеокарты до монитора это антенна, раздающая картинку с твоего монитора всем желающим в радиусе от 10 до 50 метров. С HDCP перехваченные данные зашифрованы и не имеют ценности.
     
     
  • 3.8, iPony129412 (?), 09:55, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пересмотрел фильмов про бесконечный зум?
    Вообще этот HDCP легко ломается.
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:02, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты забыл добавить что для приема сигнала понадобится немалых размеров антенна и чемодан за пару десятков тысяч зеленых президентов, а еще отсутствие стен между твоей передающей "антенной" и этим чемоданом.  
     
  • 3.14, pfg21 (ok), 10:06, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не говорите ерундой мусье. зачем мне большая антена если я могу воткнуть кабель в приемник видео сигнала и обратно сжатие его в какой либо открытый формат.  
    с учетом что hdcp один херъ можно сломать, это туфта.
     
  • 3.18, penetrator (?), 10:10, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    используй DisplayPort, там частоты 1.62GHz, 2.7GHz, or 5.4GHz там частоты выше, ну и провода с экранизацией и ферритами

    в чем проблема?

     
  • 3.27, GG (ok), 10:15, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не брехай, оно там не для этого
     
  • 3.41, Sw00p aka Jerom (?), 10:23, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >К сожалению

    понятия EMSEC (TEMPEST) в потребительском секторе вообще нет и не будет.

     
  • 2.28, Sw00p aka Jerom (?), 10:15, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    яссно ведь, чтобы продавалось, там про постквантум ничего не сказано?
     

  • 1.4, svsd_val (ok), 09:44, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Печалька, копирастеры во всей своей красе... Хотя до ниндендо им далеко, те совсем озабоченные.
     
  • 1.5, iPony129412 (?), 09:46, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А Intel как там?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:08, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    https://www.phoronix.com/news/Intel-HDMI-2.1-FRL-Linux
     
  • 2.38, Аноним (17), 10:22, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.phoronix.com/linux/Intel
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:03, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    DisplayPort рулит, в особенности DP over type-c и MST
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:03, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну значит скоро не будет HDMI.
    Вангую - лет 10 и будет более открытая замена (если сам HDMI Forum не прогнется).
     
     
  • 2.20, Аноним (10), 10:11, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > более открытая замена

    DisplayPort же

     
  • 2.23, penetrator (?), 10:13, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эта замена называется DisplayPort
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:14, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что, замена появилась 18 лет назад и называется DisplayPort, а формат защиты - DPCP . HDMI не нужен.
     
  • 2.32, GG (ok), 10:17, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет пока производители кина не перестанут тользоваться этим дээpэмом.
    А они не перестают.

    Если бы не это, HDMI и не появился бы.
    Но если ты хочешь смотреть лицензионный блюрейчик — других вариантов у тебя просто нет.

     

  • 1.12, Аноним (-), 10:04, 04/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.13, fuggy (ok), 10:04, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Что за hdmi forum, который может заткнуть целую AMD. Что за стандарты, которые публично доступны для использования, но сертификация за семью замками. Ладно бы это промышленное/коммерческое оборудование, которое обычными людьми не используется в быту. Что за такое шифрование что надо скрывать. У них там приватные ключи шифрования в документации чтоли? Попахивает security through obscurity.
     
     
  • 2.21, Аноним (17), 10:11, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Что за hdmi forum

    https://hdmiforum.org/members/

     
  • 2.30, Аноним (26), 10:16, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что за hdmi forum

    Hitachi, Panasonic, Philips, Silicon Image, Sony, Thomson, Toshiba

     

  • 1.15, Аноним (15), 10:06, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    До сих пор передаю сигнал по D-sub.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 10:18, 04/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.42, Минона (ok), 10:24, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LPT & COM.
     

  • 1.22, Аноним (22), 10:12, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > рекомендуется по возможности использовать порт DisplayPort, а когда на дисплее имеется только HDMI - внешние адаптеры, конвертирующие DisplayPort в HDMI.

    На ноутах как правило мразотный hdmi. Как тогда быть?

     
     
  • 2.36, Аноним (10), 10:20, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брать нормальный ноут, к которому по Type-C можно подключить всю периферию, питание, гигабитный эзернет и DisplayPort
     
  • 2.37, Аноним (34), 10:20, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкинуть амуде, ты же за опенсурсы.
     
     
  • 3.47, hJ (?), 10:27, 04/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.40, Werwolf (ok), 10:22, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас чаще на ноутах type-c внутри которого dp
     

  • 1.43, Аноним (43), 10:25, 04/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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