AMD не смог реализовать HDMI 2.1 в открытых драйверах из-за требований HDMI Forum

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|1.1, Werwolf (ok), 09:36, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> такие как механизмы защиты от копирования и шифрования видеосигнала
я так и не смог понять зачем это надо..
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|4.16, Аноним (16), 10:07, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Затем, что люди хотят зарплату получать за своё участие в создании контента. Но ты можешь продолжать делать вид, что не понимаешь зачем это.
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|5.19, Werwolf (ok), 10:11, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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а при чём тут шифрование внутри hdmi если оно никак не запрещает тебе воткнуть плату видеозахвата между монитором и видимокартой?
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|6.25, GG (ok), 10:14, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прежде чем писать такую чушь в интернете, воткни и посмотри что будет
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|7.33, Werwolf (ok), 10:17, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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будет записана экранка
я так с плойки видеоинструкции писал, я так кинцо риповал для просмотра на даче. чёт не вижу куда ещё посмотреть..
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|7.35, Sw00p aka Jerom (?), 10:19, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Система шифрования HDCP версий 1.x была окончательно взломана в 2010 году (был восстановлен мастер-ключ системы)
пс: курам на смех
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|5.31, Заебус (?), 10:17, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не будут они её получать как и не получали до этого..
Вся возня с пиратсвом минимально влияет на тот самый персонал, который на зарплате.
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|5.39, Аноним (39), 10:22, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, секта святого рынка пожаловала. Месса на тему "нам все должны, мы так решили, алилуйя!" началась!
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|3.49, Аноним (-), 10:29, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Защита от пиратства контента.
А много пиратов вообще на этом глобусе так то могут записать поток 4K или более в 120FPS в его несжатом виде? Это надо совершенно офигительный по скорости стораж - с немеряным объемом. Что само по себе ограничивает развлекуху очень узкой группой лиц. А кому очень надо - у них есть платы захвата представляющиеся типа-монитором, ну и "монитор" записывает что там на него слали. Однако это специализированная и редкая "фича" опять же.
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|2.6, Денис (??), 09:50, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К сожалению, HDCP нужен потому что кабель от видеокарты до монитора это антенна, раздающая картинку с твоего монитора всем желающим в радиусе от 10 до 50 метров. С HDCP перехваченные данные зашифрованы и не имеют ценности.
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|3.9, Аноним (9), 10:02, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты забыл добавить что для приема сигнала понадобится немалых размеров антенна и чемодан за пару десятков тысяч зеленых президентов, а еще отсутствие стен между твоей передающей "антенной" и этим чемоданом.
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|3.14, pfg21 (ok), 10:06, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не говорите ерундой мусье. зачем мне большая антена если я могу воткнуть кабель в приемник видео сигнала и обратно сжатие его в какой либо открытый формат.
с учетом что hdcp один херъ можно сломать, это туфта.
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|3.18, penetrator (?), 10:10, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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используй DisplayPort, там частоты 1.62GHz, 2.7GHz, or 5.4GHz там частоты выше, ну и провода с экранизацией и ферритами
в чем проблема?
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|1.4, svsd_val (ok), 09:44, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Печалька, копирастеры во всей своей красе... Хотя до ниндендо им далеко, те совсем озабоченные.
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|1.11, Аноним (11), 10:03, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну значит скоро не будет HDMI.
Вангую - лет 10 и будет более открытая замена (если сам HDMI Forum не прогнется).
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|2.26, Аноним (26), 10:14, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если что, замена появилась 18 лет назад и называется DisplayPort, а формат защиты - DPCP . HDMI не нужен.
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|2.32, GG (ok), 10:17, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не будет пока производители кина не перестанут тользоваться этим дээpэмом.
А они не перестают.
Если бы не это, HDMI и не появился бы.
Но если ты хочешь смотреть лицензионный блюрейчик — других вариантов у тебя просто нет.
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|1.13, fuggy (ok), 10:04, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Что за hdmi forum, который может заткнуть целую AMD. Что за стандарты, которые публично доступны для использования, но сертификация за семью замками. Ладно бы это промышленное/коммерческое оборудование, которое обычными людьми не используется в быту. Что за такое шифрование что надо скрывать. У них там приватные ключи шифрования в документации чтоли? Попахивает security through obscurity.
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|2.30, Аноним (26), 10:16, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что за hdmi forum
Hitachi, Panasonic, Philips, Silicon Image, Sony, Thomson, Toshiba
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|1.22, Аноним (22), 10:12, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> рекомендуется по возможности использовать порт DisplayPort, а когда на дисплее имеется только HDMI - внешние адаптеры, конвертирующие DisplayPort в HDMI.
На ноутах как правило мразотный hdmi. Как тогда быть?
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|2.36, Аноним (10), 10:20, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Брать нормальный ноут, к которому по Type-C можно подключить всю периферию, питание, гигабитный эзернет и DisplayPort
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