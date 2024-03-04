AMD не смог реализовать HDMI 2.1 в открытых драйверах из-за требований HDMI Forum

Организация HDMI Forum, занимающаяся разработкой спецификаций и тестового набора, связанных с интерфейсом передачи данных HDMI (High-Definition Multimedia Interface), не позволила компании AMD реализовать поддержку спецификации HDMI 2.1 в открытых драйверах. Отмечено, что в настоящее время создание открытых реализаций HDMI 2.1 невозможно без нарушения лицензионных требований HDMI Forum.

Изменения с реализацией поддержки HDMI 2.1 были разработаны компанией AMD для открытого драйвера AMDGPU, но их не удаётся опубликовать из-за невозможности пройти рецензирование в HDMI Forum. Проблемы с публикацией кода обусловлены наличием в HDMI технологий, представляющих коммерческую тайну, такие как механизмы защиты от копирования и шифрования видеосигнала (HDCP, High-bandwidth Digital Content Protection). Спецификации HDMI 2.1 не распространяются публично, что затрудняет создание неофициальных реализаций.

Поддержка HDMI 2.1 необходима для передачи видеосигнала с качеством 4K, 5K, 6K, 8K и 10K при высокой частоте обновления экрана (например, 4k@120hz с глубиной цвета 24/30/36/48 бит или 5k@240hz с 24/30/36 бит или HDR). В качестве обходного пути для использования расширенных режимов рекомендуется по возможности использовать порт DisplayPort, а когда на дисплее имеется только HDMI - внешние адаптеры, конвертирующие DisplayPort в HDMI.



