Оценка производительности драйвера AMDGPU, включённого в ядре 6.19 для видеокарт GCN 1.x

2.5 , Жироватт ( ok ), 09:31, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ...когда амудь раскроет драйверы, доведёт их до почти полного паритета с проприентарными (убрав только расширенные цветовые профили и фишки чисто профессиональных workstation-карт), а затем кинет готовым модулем в сообщество, верно рассудив, что габен котомочку с деньгами принесёт свою

3.7 , Имя ( ? ), 09:57, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Вполне логично, что производитель железок делает драйвера для своих железок. Причем тут "сообщество"?

4.10 , Жироватт ( ok ), 10:08, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Драйвер можно делать по разному.

Можно сделать мгновенно устаревающий кусок добреца - зато очень быстро, дёшево и на аутсорце: за этим иди к винмодемам, старым винпринтерам (и новым usb-only винпринтерам дносегмента) и прочей периферии "с кучерами", для которой переход 7 -> 8.1 уже фатален.

Можно сделать кое-как работающий блоб (и от системы это не зависит - на видне он тоже работает очень неидеально): за этим иди к нвидии и её дровами и современной китайщине с "try contact Linux for support, we support only <= 4.9.60 and ask them provide driver".

А можно сделать по человечески и сообщество само допилит драйвер под свои системы и всем будет хорошо. Но это нужно преодолевать инерцию мышления, это нужно вкладываться в семейство драйверров и т.п.

5.12 , Джон Титор ( ok ), 11:08, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У них рынок достаточно огромен и это весьма успешная компания и Вы считаете что лучше них знаете как им создавать свои продукты? Более чем уверен что есть причина по которой они не раскрывают свой код. Хотя объективно вы правы - код под их видеокарты нужен только им и кто их видеокартами пользуется. Хотя предполагаю что у них есть страх того что конкурирующие компании позаимствуют что-то из их кода для улучшения своей продукции.

5.18 , Аноним ( - ), 11:35, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > "try contact Linux for support, we support only <= 4.9.60 and ask them provide driver". Логично же. Все вопросы к стейблнонсенсу.

В 4.9.60 драйвер работал? Работал!

В 4.9.61 перестал работать, хотя в драйвере не менялось ни строчки. Как же так?!

Кто это наделал?? Вот кто наделал, к тем и обращайтесь.

6.35 , x4x0r ultimate ( ? ), 13:28, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нууу, если в драйвере использовалось что-то с накладыванием бинарных патчей на область памяти ядра с её поиском, то тут чётко ясно, что виноваты драйверописатели.

А вот если драйвер розовый и пушистый и дёргает только стандартизированные API и лезет к железу через стандартизированные подсистемы/дрова - то уже можно начинать про "кто ~~кинул валенок на пульт!~~наговнокодил в API!"

7.42 , Аноним ( - ), 14:03, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > дёргает только стандартизированные API Стандартизированные? В ядре?

Hahaha! Oh, wait. You're serious. Let me laugh even harder. HAHAHAHAHAHA (с) > и лезет к железу через стандартизированные подсистемы/дрова Которые ломают даже в минорных выпусках ядра. Не, ну понятно что Торвальдс и Ко заинтересованы в необходимости вечного допиливания всех дров, иначе нафиг они тогда нужны. И шараги вроде АМД даже садят погромистов адаптировать дрова к каждому новому ядру.

5.33 , aname ( ok ), 13:20, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сообщество само допилит Любимая шутеечка > переход 7 -> 8.1 уже фатален. Я таких видел, да почти и не видел. > we support only <= 4.9.60 Когда между шашечками и ехать выбирают ехать, в итоге плохим получается каждый аспект.

