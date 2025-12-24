Оценка производительности драйвера AMDGPU, включённого в ядре 6.19 для видеокарт GCN 1.x

|
|
|
2.5, Жироватт (ok), 09:31, 24/12/2025
|–1 +/–
|
...когда амудь раскроет драйверы, доведёт их до почти полного паритета с проприентарными (убрав только расширенные цветовые профили и фишки чисто профессиональных workstation-карт), а затем кинет готовым модулем в сообщество, верно рассудив, что габен котомочку с деньгами принесёт свою
|
|
|
3.7, Имя (?), 09:57, 24/12/2025
|+3 +/–
|
Вполне логично, что производитель железок делает драйвера для своих железок. Причем тут "сообщество"?
|
|
|
4.10, Жироватт (ok), 10:08, 24/12/2025
|+/–
|
Драйвер можно делать по разному.
Можно сделать мгновенно устаревающий кусок добреца - зато очень быстро, дёшево и на аутсорце: за этим иди к винмодемам, старым винпринтерам (и новым usb-only винпринтерам дносегмента) и прочей периферии "с кучерами", для которой переход 7 -> 8.1 уже фатален.
Можно сделать кое-как работающий блоб (и от системы это не зависит - на видне он тоже работает очень неидеально): за этим иди к нвидии и её дровами и современной китайщине с "try contact Linux for support, we support only <= 4.9.60 and ask them provide driver".
А можно сделать по человечески и сообщество само допилит драйвер под свои системы и всем будет хорошо. Но это нужно преодолевать инерцию мышления, это нужно вкладываться в семейство драйверров и т.п.
|
|
|
5.12, Джон Титор (ok), 11:08, 24/12/2025
|+/–
|
У них рынок достаточно огромен и это весьма успешная компания и Вы считаете что лучше них знаете как им создавать свои продукты? Более чем уверен что есть причина по которой они не раскрывают свой код. Хотя объективно вы правы - код под их видеокарты нужен только им и кто их видеокартами пользуется. Хотя предполагаю что у них есть страх того что конкурирующие компании позаимствуют что-то из их кода для улучшения своей продукции.
|
5.18, Аноним (-), 11:35, 24/12/2025
|+2 +/–
|
> "try contact Linux for support, we support only <= 4.9.60 and ask them provide driver".
Логично же. Все вопросы к стейблнонсенсу.
В 4.9.60 драйвер работал? Работал!
В 4.9.61 перестал работать, хотя в драйвере не менялось ни строчки. Как же так?!
Кто это наделал?? Вот кто наделал, к тем и обращайтесь.
|
|
|
6.35, x4x0r ultimate (?), 13:28, 24/12/2025
|+/–
|
Нууу, если в драйвере использовалось что-то с накладыванием бинарных патчей на область памяти ядра с её поиском, то тут чётко ясно, что виноваты драйверописатели.
А вот если драйвер розовый и пушистый и дёргает только стандартизированные API и лезет к железу через стандартизированные подсистемы/дрова - то уже можно начинать про "кто ~~кинул валенок на пульт!~~наговнокодил в API!"
|
|
|
7.42, Аноним (-), 14:03, 24/12/2025
|+/–
|
> дёргает только стандартизированные API
Стандартизированные? В ядре?
Hahaha! Oh, wait. You're serious. Let me laugh even harder. HAHAHAHAHAHA (с)
> и лезет к железу через стандартизированные подсистемы/дрова
Которые ломают даже в минорных выпусках ядра.
Не, ну понятно что Торвальдс и Ко заинтересованы в необходимости вечного допиливания всех дров, иначе нафиг они тогда нужны. И шараги вроде АМД даже садят погромистов адаптировать дрова к каждому новому ядру.
|
5.33, aname (ok), 13:20, 24/12/2025
|+/–
|
> сообщество само допилит
Любимая шутеечка
> переход 7 -> 8.1 уже фатален.
Я таких видел, да почти и не видел.
> we support only <= 4.9.60
Когда между шашечками и ехать выбирают ехать, в итоге плохим получается каждый аспект.
|
1.2, Аноним (2), 09:23, 24/12/2025
|+4 +/–
|
> среди прочего, реализовали поддержку аналоговых видеовыходов
А в это время в соседнем лагере дропают 1080ti ...
|
|
|
2.4, Жироватт (ok), 09:28, 24/12/2025
|+3 +/–
|
Ну, видимо Жёлтый-Господин-В-Крокодиловой-Куртке чётко решил сесть на гранты США и Китая по теме железок для недоИИ. А это - вполне логичная оптимизация бизнес-процесса на сегменте, где прибыли были выше психологической планки только во время майнингового бума.
А амудь чётко держит сегмент десктопов и бросать ему его...
|
|
|
3.6, Аноним (6), 09:44, 24/12/2025
|+/–
|
и бросать его он себе не может позволить, потому что не может конкурировать с nvidia в сфере ИИ
|
|
|
4.30, Аноним (30), 13:12, 24/12/2025
|+/–
|
Амд вперёд нвидии бросит игорьков. Нвидия не бросит, но видеокарты только в аренду сдавать будет.
|
2.16, Аноним (-), 11:26, 24/12/2025
|+/–
|
> А в это время в соседнем лагере дропают 1080ti ...
Дропают только в лагере четырехпроцентников.
На оффтопике поддержка есть в самом располедем 581.80 который релизнулся в Nov 04, 2025.
И будет вроде до конца 2026.
С другой стороны, ̶б̶о̶м̶ж̶ы̶ пользователи из красного лагеря не купят новые видяхи и положение дел у красных станет еще лучше - ведь от 6% до 8% рынка это не предел, можно еще меньше)))
|
|
|
3.23, Bob (??), 12:32, 24/12/2025
|+/–
|
их подвинут дотационные Intel которому могут добавить заводик с RAM и SSD/HDD, ибо негоже "светочу ИИ" дефицитничать
куртка уже пообщела Прибылью с продаж GPU в Китай делиться и по санкциям сразу отлегло. Библейный сюжет, не иначе. Как с Лазарем: позолотил ручку и тот взял да пошёл)
|
|
|
4.24, Аноним (24), 12:36, 24/12/2025
|+/–
|
Заводик — это не пирожок, которы за пять минут и за три рубля можно испечь.
|
4.28, Аноним (28), 13:07, 24/12/2025
|+/–
|
> их подвинут дотационные Intel
Интелу бы текущие проблемы расхлебать.
Они уже даже готовы как оем что-то выпускать, лишь бы прибыль хоть какую-то получить.
Хотя было бы забавно, если бы зеленые и синие закопали бы красных полностью, как Matrox в свое время.
> по санкциям сразу отлегло
А то что видяхи конкретно порезали, это типа ерунда?
|
|
|
5.34, Смузихлеб забывший пароль (?), 13:25, 24/12/2025
|+/–
|
Можно для наглядности почитать историю вестингауза за последние лет 15 и понять, что у интола дела идут норм
Есчто, коротенько напомню
Весты( сша. АЭС и смежные технологии/производства ) докатились до банкротства, были проданы сушеедам( тошибе. Те посредством этой конторы хотели влезть на рынок строительства АЭС в сша )
Долги конторы оказались столь огромными( перед сша и тамошними конторами. В т.ч по недавним неудачным проектам постройки АЭС в сша ), что сама тошиба чуть было не обанкротилась и начала распродавать собственные крупные подразделения с потрохами
В итого, весты вернулись в сша, использовали какие-то пункты законодательства о банкротстве, временно послав всех кредиторов известно куда и на что. Сушееды заплатили из своего кармана по многим долгам конторы.
Сейчас работает как ни в чём не бывало, не потеряла ни одного ключевого производства или патента и всё это время, начиная с исходного банкротства, ни на день не прекращала даже производить ТВЭЛы
|
3.29, Аноним (29), 13:12, 24/12/2025
|+/–
|
Так линукс варианты 58х.хх тоже будут, как понимаю, дропают в 590.
|
1.3, Аноним83 (?), 09:28, 24/12/2025
|–1 +/–
|
Так речь про замену "драйвера по умолчанию".
Я на фре изначально amdgpu юзал для Radeon HD 7950 (или какой то близкой, одной из первых на gcn), просто потому что radeon никогда и не работал а только крашил систему.
Когда карту покупал - специально ещё доплачивал чтобы именно gcn была, а не более старая архитектура.
|
1.9, Аноним (9), 10:04, 24/12/2025
|+/–
|
А аппаратное декодирование от серии к серии в прошивках дискретных видеокарт тоже блокируют, как это делают Dell и HP?
|
1.11, dannyD (?), 10:31, 24/12/2025
|+2 +/–
|
всё это очень хорошо, только немного поздно.
причина 1 - Radion SI и CIK это 2014..15 год.
причина 2 - LTS 6.18 уже вышла и те кто ходят по LTS будут ждать еще год.
причина 3 - насколько сейчас актуальны видики с двумя гигами?
да, лично для меня актульно, в моем ноуте SI, но меня держит vmware с модулями к 6.14.
|
1.14, Аноним (-), 11:19, 24/12/2025
|–3 +/–
|
Забавна радость местных ̶н̶и̶щ̶у̶к̶о̶в̶ экономных геймеров.
Хотя, если разобраться в новости, то:
> прирост производительности в среднем на 24%
вам все эти годы не докладывали производительности
> В отдельных тестах разница достигала двух раз
это вообще эпично)) как вы вообще такое жpaли?
> позволил получить поддержку графического API Vulkan 1.3
Современного (ну, на то время) апи вас тоже лишили, хотя как оказалось оно могло работать.
> среди прочего, реализовали поддержку аналоговых видеовыходов
У вас даже не работали аппаратные фичи видях, которые работали в нормальных ос.
Но вы радуетесь что вам через 5-10 лет бросили косточку с поддержкой реального старья, которое юзабильно только как затычка для видяхи (и то не всегда, аппаратных декодеров все равно нет)
|
|
|
2.19, Аноним (19), 11:37, 24/12/2025
|+/–
|
> как вы вообще такое жpaли
Причмокивая и рассказывая, что на линуксе в играх больше фпс, чем на винде проклятой.
|
2.27, Аноним (27), 12:58, 24/12/2025
|+/–
|
> вам все эти годы не докладывали производительности
ты не поверишь, сколько производительности мне не докладывают из-за всяких мелтдаунов со спектрами
> Современного (ну, на то время) апи вас тоже лишили, хотя как оказалось оно могло работать.
"современное" апи появилось на 3 года позже, чем некоторые карточки, а если считать указанный в новости 1.3, то и все 10 лет.
> У вас даже не работали аппаратные фичи видях, которые работали в нормальных ос.
логично предположить, что люди не использовали линукс, если не могли жить без этих фич
> Но вы радуетесь что вам через 5-10 лет бросили косточку с поддержкой реального старья, которое юзабильно только как затычка для видяхи (и то не всегда, аппаратных декодеров все равно нет)
ну у меня есть такая затычка и у нее задача соответствующая — худо-бедно выводить изображение. Теперь она будет это делать быстрее, плохо что ли?
|
|
|
3.32, Аноним (28), 13:18, 24/12/2025
|+/–
|
> сколько производительности мне не докладывают из-за всяких мелтдаунов со спектрами
Мелтдауны и спектры отбирают производительность.
А тут ты купил новенькую карту и использовал ее на 50-70% из-за косячных дров. И так 10 лет. А потом, когда они стали уже практически неюзабельные как видяхи - тебе вернули недостающие)
> логично предположить, что люди не использовали линукс, если не могли жить без этих фич
Логично. И эти кривые дрова не давали людям возможность использовать линь.
> Теперь она будет это делать быстрее, плохо что ли?
Дорога ложка к обеду.
|
|
|
4.37, Karl Richter (ok), 13:38, 24/12/2025
|+/–
|
Эта производительность должны была быть обещана, но они сами пользовались этими драйверами.
|
1.17, Аноним (17), 11:30, 24/12/2025
|+1 +/–
|
7950 Эх легендарная карта с гигантскими возможностями по разгону. Уже 9 лет не играю, а она лежит в шкафу
|
1.21, Beta Version (ok), 12:14, 24/12/2025
|+/–
|
Не понимаю только, какой в этом интерес у Валв. Зачем ей пилить поддержку старого железа, которое никак не касается ни её СтимДеки и ГейбКуба, ни даже потенциального десктопного релиза SteamOS?
|
1.25, gumanzoy (ok), 12:45, 24/12/2025
|+1 +/–
|
> Ранее владельцы GCN 1.x могли использовать Vulkan, но это не работало в конфигурации по умолчанию и требовало нестандартных манипуляций с модулями ядра Linux для замены драйвера Radeon на AMDGPU.
В cmdline в конфиг загрузчика добавить
modprobe.blacklist=radeon radeon.si_support=0 amdgpu.si_support=1 radeon.cik_support=0 amdgpu.cik_support=1
Видимо это какие то прям сложные не стандартные манипуляции
|
1.26, Karl Richter (ok), 12:58, 24/12/2025
|+1 +/–
|
Непоняьны мотивы Valve. Если они быстрее, чем на Windows работают, то это будет повод для знакомства с Linux.
|
|
|
2.40, Kerr (ok), 13:52, 24/12/2025
|+/–
|
А AMD в драйвере на Windows уже покончила с поддержкой этих устаревших моделей GPU в своём проприетарном драйвере, даже не добавив хотя бы поддержку Vulkan 1.3 для них перед этим, которая в Mesa RADV уже давно есть. А также разработчики Mesa сейчас уже работают над добавлением Vulkan 1.4 для этих моделей.
|
|
|
2.39, Kerr (ok), 13:47, 24/12/2025
|+/–
|
AMDGPU является ядерным драйвером (то есть он в ядре Linux), без которого Mesa RADV, то есть драйвер пространства пользователя не может работать. Это как сравнивать сладкое с холодным.
|
1.38, Аноним (38), 13:44, 24/12/2025
|+/–
|
Я вам ещё раз напомню - Phoronics Test Suite не умеет бенчмаркить. Их реализация меряет время на CPU функциями для измерения времени, даже не rdtsc(p), а надо мерять время как на CPU через rdtsc(p), так и на GPU через специальное расширение Vulkan для этого. Коллабора тоже не умеет бенчмаркить и делает почти то же самое.
|
1.41, Аноним (41), 13:53, 24/12/2025
|+/–
|
Наконец-то можно будет из параметров ядра убирать на старом компьютере.
radeon.si_support=0 amdgpu.si_support=1
|