Оценка производительности драйвера AMDGPU, включённого в ядре 6.19 для видеокарт GCN 1.x

24.12.2025 09:05

Ресурс Phoronix сравнил производительность графических операций при использовании видеокарты Radeon HD 7950 в окружении Ubuntu 25.10 с ядром Linux 6.18 с драйвером Radeon и ядром 6.19-rc1 с драйвером AMDGPU в конфигурации c Mesa 26.0-devel. Ядро 6.19, релиз которого ожидается в феврале, примечательно активацией по умолчанию драйвера AMDGPU для видеокарт семейства GCN 1.0 "Southern Island" и 1.1 "Sea Islands".

Замена драйвера по умолчанию произведена в ядре после того, как сотрудники компании Valve довели драйвер AMDGPU до паритета по возможностям с драйвером Radeon для семейств видеокарт GCN 1.x, и, среди прочего, реализовали поддержку аналоговых видеовыходов. Карты GCN 1.x выпускались с 2012 по 2019 год и охватывают такие модели, как Radeon HD 77xx/78xx/79xx/87xx/88xx/89xx, Radeon R9 280, FirePro W4000-W9000, Radeon Sky 700/900, Radeon R9 265/270/370, Radeon R9 290/390, HD 7790 / 8870 и иные видеокарты семейств Radeon Rx 200 / Rx 300.

Проведённые тесты показали прирост производительности в среднем на 24% при замене драйвера Radeon на AMDGPU. В отдельных тестах разница достигала двух раз. Помимо увеличения производительности, переход на AMDGPU также позволил получить поддержку графического API Vulkan 1.3, сертифицированную консорциумом Khronos. Ранее владельцы GCN 1.x могли использовать Vulkan, но это не работало в конфигурации по умолчанию и требовало добавления "radeon.si_support=0 amdgpu.si_support=1 radeon.cik_support=0 amdgpu.cik_support=1" в параметры загрузки ядра. Но в таком случае переставали работать аналоговые разъёмы VGA на видеокартах из-за отсутствия их поддержки в драйвере AMDGPU, которая теперь добавлена в ядро Linux 6.19.





















Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64481-amdgpu
Ключевые слова: amdgpu, amd, benchmark
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40)
  • 1.1, NekoCWD (?), 09:22, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Крутяк. Могут же когда захотят!
     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 09:31, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...когда амудь раскроет драйверы, доведёт их до почти полного паритета с проприентарными (убрав только расширенные цветовые профили и фишки чисто профессиональных workstation-карт), а затем кинет готовым модулем в сообщество, верно рассудив, что габен котомочку с деньгами принесёт свою
     
     
  • 3.7, Имя (?), 09:57, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вполне логично, что производитель железок делает драйвера для своих железок. Причем тут "сообщество"?
     
     
  • 4.10, Жироватт (ok), 10:08, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драйвер можно делать по разному.
    Можно сделать мгновенно устаревающий кусок добреца - зато очень быстро, дёшево и на аутсорце: за этим иди к винмодемам, старым винпринтерам (и новым usb-only винпринтерам дносегмента) и прочей периферии "с кучерами", для которой переход 7 -> 8.1 уже фатален.
    Можно сделать кое-как работающий блоб (и от системы это не зависит - на видне он тоже работает очень неидеально): за этим иди к нвидии и её дровами и современной китайщине с "try contact Linux for support, we support only <= 4.9.60 and ask them provide driver".
    А можно сделать по человечески и сообщество само допилит драйвер под свои системы и всем будет хорошо. Но это нужно преодолевать инерцию мышления, это нужно вкладываться в семейство драйверров и т.п.
     
     
  • 5.12, Джон Титор (ok), 11:08, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них рынок достаточно огромен и это весьма успешная компания и Вы считаете что лучше них знаете как им создавать свои продукты? Более чем уверен что есть причина по которой они не раскрывают свой код. Хотя объективно вы правы - код под их видеокарты нужен только им и кто их видеокартами пользуется. Хотя предполагаю что у них есть страх того что конкурирующие компании позаимствуют что-то из их кода для улучшения своей продукции.
     
  • 5.18, Аноним (-), 11:35, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > "try contact Linux for support, we support only <= 4.9.60 and ask them provide driver".

    Логично же. Все вопросы к стейблнонсенсу.
    В 4.9.60 драйвер работал? Работал!
    В 4.9.61 перестал работать, хотя в драйвере не менялось ни строчки. Как же так?!
    Кто это наделал?? Вот кто наделал, к тем и обращайтесь.

     
     
  • 6.35, x4x0r ultimate (?), 13:28, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нууу, если в драйвере использовалось что-то с накладыванием бинарных патчей на область памяти ядра с её поиском, то тут чётко ясно, что виноваты драйверописатели.
    А вот если драйвер розовый и пушистый и дёргает только стандартизированные API и лезет к железу через стандартизированные подсистемы/дрова - то уже можно начинать про "кто ~~кинул валенок на пульт!~~наговнокодил в API!"
     
     
  • 7.42, Аноним (-), 14:03, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дёргает только стандартизированные API

    Стандартизированные? В ядре?
    Hahaha! Oh, wait. You're serious. Let me laugh even harder. HAHAHAHAHAHA (с)

    > и лезет к железу через стандартизированные подсистемы/дрова

    Которые ломают даже в минорных выпусках ядра.

    Не, ну понятно что Торвальдс и Ко заинтересованы в необходимости вечного допиливания всех дров, иначе нафиг они тогда нужны. И шараги вроде АМД даже садят погромистов адаптировать дрова к каждому новому ядру.

     
  • 5.33, aname (ok), 13:20, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сообщество само допилит

    Любимая шутеечка

    > переход 7 -> 8.1 уже фатален.

    Я таких видел, да почти и не видел.

    > we support only <= 4.9.60

    Когда между шашечками и ехать выбирают ехать, в итоге плохим получается каждый аспект.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:23, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > среди прочего, реализовали поддержку аналоговых видеовыходов

    А в это время в соседнем лагере дропают 1080ti ...

     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 09:28, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну, видимо Жёлтый-Господин-В-Крокодиловой-Куртке чётко решил сесть на гранты США и Китая по теме железок для недоИИ. А это - вполне логичная оптимизация бизнес-процесса на сегменте, где прибыли были выше психологической планки только во время майнингового бума.
    А амудь чётко держит сегмент десктопов и бросать ему его...
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:44, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и бросать его он себе не может позволить, потому что не может конкурировать с nvidia в сфере ИИ
     
     
  • 4.8, Жироватт (ok), 09:58, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. И это для конечного пользователя только в плюс.
     
  • 4.30, Аноним (30), 13:12, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Амд вперёд нвидии бросит игорьков. Нвидия не бросит, но видеокарты только в аренду сдавать будет.
     
  • 2.16, Аноним (-), 11:26, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в это время в соседнем лагере дропают 1080ti ...

    Дропают только в лагере четырехпроцентников.
    На оффтопике поддержка есть в самом располедем 581.80 который релизнулся в Nov 04, 2025.
    И будет вроде до конца 2026.

    С другой стороны, ̶б̶о̶м̶ж̶ы̶  пользователи из красного лагеря не купят новые видяхи и положение дел у красных станет еще лучше - ведь от 6% до 8% рынка это не предел, можно еще меньше)))

     
     
  • 3.23, Bob (??), 12:32, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    их подвинут дотационные Intel которому могут добавить заводик с RAM и SSD/HDD, ибо негоже "светочу ИИ" дефицитничать

    куртка уже пообщела Прибылью с продаж GPU в Китай делиться и по санкциям сразу отлегло. Библейный сюжет, не иначе. Как с Лазарем: позолотил ручку и тот взял да пошёл)

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 12:36, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заводик — это не пирожок, которы за пять минут и за три рубля можно испечь.
     
  • 4.28, Аноним (28), 13:07, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > их подвинут дотационные Intel

    Интелу бы текущие проблемы расхлебать.
    Они уже даже готовы как оем что-то выпускать, лишь бы прибыль хоть какую-то получить.

    Хотя было бы забавно, если бы зеленые и синие закопали бы красных полностью, как Matrox в свое время.

    > по санкциям сразу отлегло

    А то что видяхи конкретно порезали, это типа ерунда?

     
     
  • 5.34, Смузихлеб забывший пароль (?), 13:25, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно для наглядности почитать историю вестингауза за последние лет 15 и понять, что у интола дела идут норм

    Есчто, коротенько напомню
    Весты( сша. АЭС и смежные технологии/производства ) докатились до банкротства, были проданы сушеедам( тошибе. Те посредством этой конторы хотели влезть на рынок строительства АЭС в сша )
    Долги конторы оказались столь огромными( перед сша и тамошними конторами. В т.ч по недавним неудачным проектам постройки АЭС в сша ), что сама тошиба чуть было не обанкротилась и начала распродавать собственные крупные подразделения с потрохами
    В итого, весты вернулись в сша, использовали какие-то пункты законодательства о банкротстве, временно послав всех кредиторов известно куда и на что. Сушееды заплатили из своего кармана по многим долгам конторы.

    Сейчас работает как ни в чём не бывало, не потеряла ни одного ключевого производства или патента и всё это время, начиная с исходного банкротства, ни на день не прекращала даже производить ТВЭЛы

     
  • 3.29, Аноним (29), 13:12, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так линукс варианты 58х.хх тоже будут, как понимаю, дропают в 590.
     

  • 1.3, Аноним83 (?), 09:28, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так речь про замену "драйвера по умолчанию".
    Я на фре изначально amdgpu юзал для Radeon HD 7950 (или какой то близкой, одной из первых на gcn), просто потому что radeon никогда и не работал а только крашил систему.
    Когда карту покупал - специально ещё доплачивал чтобы именно gcn была, а не более старая архитектура.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:30, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >для Radeon HD 7950

    Было время... тогда 7950 и 7970 были хороши.
    https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-hd-7950.c307

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:04, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А аппаратное декодирование от серии к серии в прошивках дискретных видеокарт тоже блокируют, как это делают Dell и HP?
     
  • 1.11, dannyD (?), 10:31, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    всё это очень хорошо, только немного поздно.

    причина 1 - Radion SI и CIK это 2014..15 год.
    причина 2 - LTS 6.18 уже вышла и те кто ходят по LTS будут ждать еще год.
    причина 3 - насколько сейчас актуальны видики с двумя гигами?

    да, лично для меня актульно, в моем ноуте SI, но меня держит vmware с модулями к 6.14.

     
     
  • 2.13, Джон Титор (ok), 11:16, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так переустанови под 6.18, если есть время поиграться
     

  • 1.14, Аноним (-), 11:19, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Забавна радость местных ̶н̶и̶щ̶у̶к̶о̶в̶  экономных геймеров.

    Хотя, если разобраться в новости, то:

    > прирост производительности в среднем на 24%

    вам все эти годы не докладывали производительности

    > В отдельных тестах разница достигала двух раз

    это вообще эпично)) как вы вообще такое жpaли?

    > позволил получить поддержку графического API Vulkan 1.3

    Современного (ну, на то время) апи вас тоже лишили, хотя как оказалось оно могло работать.

    > среди прочего, реализовали поддержку аналоговых видеовыходов

    У вас даже не работали аппаратные фичи видях, которые работали в нормальных ос.

    Но вы радуетесь что вам через 5-10 лет бросили косточку с поддержкой реального старья, которое юзабильно только как затычка для видяхи (и то не всегда, аппаратных декодеров все равно нет)

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:37, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как вы вообще такое жpaли

    Причмокивая и рассказывая, что на линуксе в играх больше фпс, чем на винде проклятой.

     
  • 2.27, Аноним (27), 12:58, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вам все эти годы не докладывали производительности

    ты не поверишь, сколько производительности мне не докладывают из-за всяких мелтдаунов со спектрами

    > Современного (ну, на то время) апи вас тоже лишили, хотя как оказалось оно могло работать.

    "современное" апи появилось на 3 года позже, чем некоторые карточки, а если считать указанный в новости 1.3, то и все 10 лет.

    > У вас даже не работали аппаратные фичи видях, которые работали в нормальных ос.

    логично предположить, что люди не использовали линукс, если не могли жить без этих фич

    >     Но вы радуетесь что вам через 5-10 лет бросили косточку с поддержкой реального старья, которое юзабильно только как затычка для видяхи (и то не всегда, аппаратных декодеров все равно нет)

    ну у меня есть такая затычка и у нее задача соответствующая — худо-бедно выводить изображение. Теперь она будет это делать быстрее, плохо что ли?

     
     
  • 3.32, Аноним (28), 13:18, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сколько производительности мне не докладывают из-за всяких мелтдаунов со спектрами

    Мелтдауны и спектры отбирают производительность.
    А тут ты купил новенькую карту и использовал ее на 50-70% из-за косячных дров. И так 10 лет. А потом, когда они стали уже практически неюзабельные как видяхи - тебе вернули недостающие)

    > логично предположить, что люди не использовали линукс, если не могли жить без этих фич

    Логично. И эти кривые дрова не давали людям возможность использовать линь.

    > Теперь она будет это делать быстрее, плохо что ли?

    Дорога ложка к обеду.

     
     
  • 4.37, Karl Richter (ok), 13:38, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта производительность должны была быть обещана, но они сами пользовались этими драйверами.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:26, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В своё время так и не дождался AMDGPU для своей Radeon HD 7770...
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:30, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    7950 Эх легендарная карта с гигантскими возможностями по разгону. Уже 9 лет не играю, а она лежит в шкафу
     
  • 1.21, Beta Version (ok), 12:14, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю только, какой в этом интерес у Валв. Зачем ей пилить поддержку старого железа, которое никак не касается ни её СтимДеки и ГейбКуба, ни даже потенциального десктопного релиза SteamOS?
     
  • 1.25, gumanzoy (ok), 12:45, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Ранее владельцы GCN 1.x могли использовать Vulkan, но это не работало в конфигурации по умолчанию и требовало нестандартных манипуляций с модулями ядра Linux для замены драйвера Radeon на AMDGPU.

    В cmdline в конфиг загрузчика добавить
    modprobe.blacklist=radeon radeon.si_support=0 amdgpu.si_support=1 radeon.cik_support=0 amdgpu.cik_support=1

    Видимо это какие то прям сложные не стандартные манипуляции

     
  • 1.26, Karl Richter (ok), 12:58, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Непоняьны мотивы Valve. Если они быстрее, чем на Windows работают, то это будет повод для знакомства с Linux.
     
     
  • 2.40, Kerr (ok), 13:52, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А AMD в драйвере на Windows уже покончила с поддержкой этих устаревших моделей GPU в своём проприетарном драйвере, даже не добавив хотя бы поддержку Vulkan 1.3 для них перед этим, которая в Mesa RADV уже давно есть. А также разработчики Mesa сейчас уже работают над добавлением Vulkan 1.4 для этих моделей.
     

  • 1.31, Karl Richter (ok), 13:14, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю, что AMDGPU быстрее RADV для этих карт.
     
     
  • 2.39, Kerr (ok), 13:47, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AMDGPU является ядерным драйвером (то есть он в ядре Linux), без которого Mesa RADV, то есть драйвер пространства пользователя не может работать. Это как сравнивать сладкое с холодным.
     

  • 1.38, Аноним (38), 13:44, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вам ещё раз напомню - Phoronics Test Suite не умеет бенчмаркить. Их реализация меряет время на CPU функциями для измерения времени, даже не rdtsc(p), а надо мерять время как на CPU через rdtsc(p), так и на GPU через специальное расширение Vulkan для этого. Коллабора тоже не умеет бенчмаркить и делает почти то же самое.
     
  • 1.41, Аноним (41), 13:53, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то можно будет из параметров ядра убирать на старом компьютере.
    radeon.si_support=0 amdgpu.si_support=1
     

