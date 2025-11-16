В Firefox развивают режим для навигации с использованием AI

2.7 , Аноним ( 5 ), 10:38, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так уже!

4% рынка у FF, это та самая поддержка рынка Linux десктопов в 4% - где по умолчанию установлен FF.

3.10 , Аноним ( 10 ), 10:43, 16/11/2025 А какая тут связь? Раньше было 3% у фф, а у линукса по статистике разработчиков игр в районе 15%. Тут главное не забывать, что это в любом случае сотни миллионов, а это довольно много.

4.19 , Аноним ( 19 ), 10:56, 16/11/2025 Эта статистика, похоже, андроид в линуксы записывает. 15% весь интернет вопросами и хотелками завалили бы. А вместо этого только заявления, что кто-то после добавления телеметрии/рекламы/тпм во что-то собирается/перешел и рад (до первого бага/похода в консоль/отсутствие софта или драйвера).

Тем более смешно про разработчиков игр. Если бы это было правдой, то уже бы были кряки-репаки для линукс версий, а что-то не видно таких.

5.24 , Ан333ним ( ? ), 11:10, 16/11/2025 Жалкие 3% в стиме, а гонора хоть отбавляй.

5.27 , Аноним ( 10 ), 11:14, 16/11/2025 Не, это продажи по платформам были у какой-то студии разработчика игр. В стиме. У мака тоже в районе того было, хотя их больше должно быть. Это было в контексте того, что их спросили, окупаются ли билды под линукс.

6.34 , Ан333ним ( ? ), 11:22, 16/11/2025 Просто линуксоиды любят скупать всякий инди-хлам, а проекты крупных студий игнорировать. А вендузятники - напротив.

7.36 , Аноним ( 10 ), 11:27, 16/11/2025 > Просто линуксоиды любят скупать всякий инди-хлам, а проекты крупных студий игнорировать.

> А вендузятники - напротив.

> А вендузятники - напротив. Ну про кряки-репаки я тоже не понял, всё как обычно доступно. Либо же настолько нишевое, что и для венды никто не поделится. А тут конкретно продажи. Да и остальная аргументация странная.

4.20 , iPony128052 ( ? ), 10:57, 16/11/2025 > у линукса по статистике разработчиков игр в районе 15% Откуда?

В статистике Tux Racer Online или с распродаж GOG тематических про Linux?

4.25 , Анонимусс (-), 11:13, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > у линукса по статистике разработчиков игр в районе 15% Статистика Steam за October 2025

Linux 3.05% +0.37%

store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam Даже до 4% не дотянули)) > Тут главное не забывать, что это в любом случае сотни миллионов, а это довольно много. Миллионы неплатежеспособных нищyков плачущих про дроп 32бит?

Да уж, это невероятно ценная аудитория))

5.28 , Аноним ( 10 ), 11:15, 16/11/2025 Чушь не пишите.

5.30 , Астропат ( ? ), 11:17, 16/11/2025 Отдельно стоит отметить, что это с учётом правоверной всепобеждающей габеновской погремушки, якобы несущей смерть в ряды виндогейминга.

4.26 , Астропат ( ? ), 11:14, 16/11/2025 Пингвинарная гвардия неизменно побеждает ксеновиндов!

2.16 , Аноним ( 16 ), 10:52, 16/11/2025 И куда "все с файрфокса повалят" , если на хромых не просто всё то же самое , но даже ещё хуже ? На IE ? :)

2.17 , Аноним ( 17 ), 10:53, 16/11/2025 Из-за этой последней капли свалят куда? На хром, где это уже давно есть?

2.22 , Ан333ним ( ? ), 11:08, 16/11/2025 Не надо всех по себе судить, если сам ИИ боишься, то это не значит, что все остальные такие. Тем более, что в хроме то же самое скоро будет. И куда, по твоему, эти "все" будут валить, уж не на палемун ли?


