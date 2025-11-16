В Firefox развивают режим для навигации с использованием AI

|
3.21, Ан333ним (?), 11:05, 16/11/2025
99% пользователям плевать на то, что ты перечислил, они даже не знают, что такое RSS и кто такой Айк. Продолжай репостить этот бред.
1.2, Аноним (2), 10:28, 16/11/2025
Все правильно, за ИИ-навигацией будущее. Не мышевозить же столетиями.
2.32, Астропат (?), 11:20, 16/11/2025
Нельзя мышевозить! Только переписываться с машинным духом в Виме! При помощи педалей.
1.3, Аноним (3), 10:28, 16/11/2025
Чую, это будет последней каплей, после которой с фаерфокса посваливают те немногие, кто до сих пор им пользуется.
2.7, Аноним (5), 10:38, 16/11/2025
Так уже!
4% рынка у FF, это та самая поддержка рынка Linux десктопов в 4% - где по умолчанию установлен FF.
3.10, Аноним (10), 10:43, 16/11/2025
А какая тут связь? Раньше было 3% у фф, а у линукса по статистике разработчиков игр в районе 15%. Тут главное не забывать, что это в любом случае сотни миллионов, а это довольно много.
4.19, Аноним (19), 10:56, 16/11/2025
Эта статистика, похоже, андроид в линуксы записывает. 15% весь интернет вопросами и хотелками завалили бы. А вместо этого только заявления, что кто-то после добавления телеметрии/рекламы/тпм во что-то собирается/перешел и рад (до первого бага/похода в консоль/отсутствие софта или драйвера).
Тем более смешно про разработчиков игр. Если бы это было правдой, то уже бы были кряки-репаки для линукс версий, а что-то не видно таких.
5.27, Аноним (10), 11:14, 16/11/2025
Не, это продажи по платформам были у какой-то студии разработчика игр. В стиме. У мака тоже в районе того было, хотя их больше должно быть. Это было в контексте того, что их спросили, окупаются ли билды под линукс.
6.34, Ан333ним (?), 11:22, 16/11/2025
Просто линуксоиды любят скупать всякий инди-хлам, а проекты крупных студий игнорировать. А вендузятники - напротив.
7.36, Аноним (10), 11:27, 16/11/2025
> Просто линуксоиды любят скупать всякий инди-хлам, а проекты крупных студий игнорировать.
> А вендузятники - напротив.
Ну про кряки-репаки я тоже не понял, всё как обычно доступно. Либо же настолько нишевое, что и для венды никто не поделится. А тут конкретно продажи. Да и остальная аргументация странная.
4.20, iPony128052 (?), 10:57, 16/11/2025
> у линукса по статистике разработчиков игр в районе 15%
Откуда?
В статистике Tux Racer Online или с распродаж GOG тематических про Linux?
4.25, Анонимусс (-), 11:13, 16/11/2025
> у линукса по статистике разработчиков игр в районе 15%
Статистика Steam за October 2025
Linux 3.05% +0.37%
store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam
Даже до 4% не дотянули))
> Тут главное не забывать, что это в любом случае сотни миллионов, а это довольно много.
Миллионы неплатежеспособных нищyков плачущих про дроп 32бит?
Да уж, это невероятно ценная аудитория))
5.30, Астропат (?), 11:17, 16/11/2025
Отдельно стоит отметить, что это с учётом правоверной всепобеждающей габеновской погремушки, якобы несущей смерть в ряды виндогейминга.
2.16, Аноним (16), 10:52, 16/11/2025
И куда "все с файрфокса повалят" , если на хромых не просто всё то же самое , но даже ещё хуже ? На IE ? :)
2.17, Аноним (17), 10:53, 16/11/2025
Из-за этой последней капли свалят куда? На хром, где это уже давно есть?
2.22, Ан333ним (?), 11:08, 16/11/2025
Не надо всех по себе судить, если сам ИИ боишься, то это не значит, что все остальные такие. Тем более, что в хроме то же самое скоро будет. И куда, по твоему, эти "все" будут валить, уж не на палемун ли?
1.4, Аноним (10), 10:31, 16/11/2025
Какой сценарий использования они в этом видят? Я вот вижу сценарий, где мне надо что-то найти по описанию, и чатгпт прошерстит несколько страниц из топа выдачи поисковика, чем сэкономит мне пару минут. Будет ли информация в поисковике правдой, или продуктом генерации gpt2, гарантий никаких. Да и сам чатгпт любит галюны словить.
2.29, Аноним (-), 11:16, 16/11/2025
Так он тебе ссылки даст и выделит фрагменты которые ты искал. Не обязательно просить его выводы за тебя делать. Но для этого и тупого текстового чатагпт хватит.
Агент точнее работает чем обычный ИИ за счет того что с реальными данными и сайтами работает. Я так характеристики посудомоечных машин с кривого сайта производителя выдирал, где часть инфы на картинках была.
Это не просто парсинг текста. Там взаимодействие с формами, интерактивными эллементами и прочее.
Куча такой автоматизации становится доступна людям без технических навыков. Да и с посудомойками я бы мог написать парсер с расшифровкой картинак, но зачем если можно просто ИИ попросить и сэкономить кучу времени.
1.8, Аноним (8), 10:40, 16/11/2025
Конечно, как обычно, не хочешь не пользуйся. Но у меня есть другой принцип. Чем я не пользуюсь - того у меня на компьютере вообще не должно быть. Во избежание, так сказать. Ибо всякую телеметрию никто не отменял. Которая собирается даже тогда, когда ты чем то не пользуешься. А там, насколько я понимаю, всегда будет большой соблазн где то в фоне все равно использовать мощности твоего компьютера и твое электричество, чтобы бесплатно (читай, за твой счет) обучать ИИ на том, что ты смотришь в браузере. Заодно бесплатно собирать и обрабатывать рекламную информацию о тебе. Все же об этом. Чтобы и телеметрию собрать и чтобы ты же сам за это еще и заплатил.
2.11, Аноним (10), 10:46, 16/11/2025
Т.е. ни хромым ни одним коммерческим веб-браузером ты не пользуешься? С dillo сидишь? А так, не пользуешься, не компилируешь. В чём именно сложности?
2.31, Анонимусс (-), 11:18, 16/11/2025
> использовать мощности твоего компьютера и твое электричество, чтобы
> бесплатно (читай, за твой счет) обучать ИИ
А то что ты бесплатно пользуешься браузером тебя устраивает, да?
Ну... не удивляйся тогда, что мурзила дропнет еще что-то, чем пользуешься ты - они же не в курсе что ты этим пользуешься, потому что от тебя телеметрии же не дождешься.
И тем более не удивляйся, когда они дропнут что-то по просьбе гугла, который им платит (в отличие от тебя)
3.37, Ан333ним (?), 11:30, 16/11/2025
Да они так и поддерживают кучу хрени, которой рядовые юзеры не пользуются. Например, зачем пользователям фейсбуков и вк privacy.resistFingerprinting? А ресурсы на это тратят. Но это местных параноиков не смущает, зато как что-то полезное делают, как внедрение ИИ, например - сразу вой стоит.
2.35, Аноним (-), 11:23, 16/11/2025
Тебе с таким принципом вообще в интернет нельзя выходить. Маркетплейсы, поисковики и просто обычные сайты собирают с тебя телеметрии столько сколько ни один браузер не соберет(кроме хрома гугловского и яндекса).
3.38, Ан333ним (?), 11:35, 16/11/2025
Так они никакими сервисами и гаджетами и не пользуются. Как диды ходят в местный сильпо покупать хлеб за наличку.
2.15, Аноним (10), 10:48, 16/11/2025
Так там предупреждают, не взлетит. Ну, как в инструкции к микроволновке для самых хитровыделанных пишут "щенят не сушить", так и тут.
3.33, Аноним (-), 11:20, 16/11/2025
Там уже чатгпт из-за этого сильно ограничили и теперь он стал тупее в целом из-за этого. Именно для этого и нужны локальные ИИ и прямой доступ по API(там меньше цензуры чем в интерфейсе).
Раньше и интернет был без такой сильной цензуры. Сейчас ИИ всё больше ограничивают для "безопасности". Именно из-за подобных законов европейские llm практически не развиваются. Там самые сильные законы приватности и прочего.
1.39, Кошкажена (?), 11:36, 16/11/2025
Дожили. Уже навигацю не могут без ии. Предлагаю взять на заметку гному: в новой версии вообще убрать все меню и оставить одну большую кнопку вызова помощника.
