В Firefox развивают режим для навигации с использованием AI

16.11.2025 10:06

Аджит Варма (Ajit Varma), вице-президент Mozilla по продукту Firefox, анонсировал новый режим просмотра - "AI Window", в котором будет предложено отдельное пространство взаимодействия с AI, дополняющее имеющийся стандартный режим навигации в Web и режим приватного просмотра. Функциональность AI Window пока находится в стадии разработки и недоступна для тестирования. Утверждается, что данный режим выйдет за рамки уже предлагаемого в Firefox чатбота, встраиваемого боковую панель, и позволит персонализировано взаимодействовать с AI-ассистентом и получать помощь во время просмотра web-страниц. Режим будет активироваться по желанию пользователя (opt-in, по умолчанию отключён). Похожая инициатива недавно была представлена компанией Google для Chrome.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64259-ai
Ключевые слова: ai, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, kravich (ok), 10:21, 16/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Надеюсь, это можно будет удалить/отключить
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:33, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё можно отключить, но потом как всегда эта настройка пропадёт через некоторое время в about:config

    Вот и выходит что доля рынка и получается.

    - RSS , под этим предлогом купили Pocket чтоб потом его закрыть (после того как его всем навязали): Mozilla сворачивает сервис  и дополнение  https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63289

    - Режим работы с большим количеством вкладок, чтобы снова сделать: В  реализована возможность одновременного просмотра двух вкладок https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64068

    - Бренден Айк ушёл с поста руководителя Mozilla под давлением извращенецев  https://opennet.ru/39487-mozilla

    -Mozilla создаёт свой венчурный фонд https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58038

    - Сотрудники Mozilla по ошибке заблокировали дополнение uBlock Origin Lite  https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61963

    - Иконка сайта возле адресной строки
    - Нижняя панель инструментов  
    - Кнопку поделиться в соц. сетях (Firefox Share)
    ...

     
     
  • 3.21, Ан333ним (?), 11:05, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    99% пользователям плевать на то, что ты перечислил, они даже не знают, что такое RSS и кто такой Айк. Продолжай репостить этот бред.
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:47, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pkg remove firefox
     
     
  • 3.14, kravich (ok), 10:48, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть, и так
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:28, 16/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Все правильно, за ИИ-навигацией будущее. Не мышевозить же столетиями.
     
     
  • 2.6, kravich (ok), 10:35, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Желаю тебе в будущем только ИИ навигацией и пользоваться
     
  • 2.32, Астропат (?), 11:20, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя мышевозить! Только переписываться с машинным духом в Виме! При помощи педалей.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:28, 16/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чую, это будет последней каплей, после которой с фаерфокса посваливают те немногие, кто до сих пор им пользуется.
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 10:38, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже!
    4% рынка у FF, это та самая поддержка рынка Linux десктопов в 4% - где по умолчанию установлен FF.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:43, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая тут связь? Раньше было 3% у фф, а у линукса по статистике разработчиков игр в районе 15%. Тут главное не забывать, что это в любом случае сотни миллионов, а это довольно много.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 10:56, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта статистика, похоже, андроид в линуксы записывает. 15% весь интернет вопросами и хотелками завалили бы. А вместо этого только заявления, что кто-то после добавления телеметрии/рекламы/тпм во что-то собирается/перешел и рад (до первого бага/похода в консоль/отсутствие софта или драйвера).
    Тем более смешно про разработчиков игр. Если бы это было правдой, то уже бы были кряки-репаки для линукс версий, а что-то не видно таких.
     
     
  • 5.24, Ан333ним (?), 11:10, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жалкие 3% в стиме, а гонора хоть отбавляй.
     
  • 5.27, Аноним (10), 11:14, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это продажи по платформам были у какой-то студии разработчика игр. В стиме. У мака тоже в районе того было, хотя их больше должно быть. Это было в контексте того, что их спросили, окупаются ли билды под линукс.
     
     
  • 6.34, Ан333ним (?), 11:22, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто линуксоиды любят скупать всякий инди-хлам, а проекты крупных студий игнорировать. А вендузятники - напротив.
     
     
  • 7.36, Аноним (10), 11:27, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто линуксоиды любят скупать всякий инди-хлам, а проекты крупных студий игнорировать.
    > А вендузятники - напротив.

    Ну про кряки-репаки я тоже не понял, всё как обычно доступно. Либо же настолько нишевое, что и для венды никто не поделится. А тут конкретно продажи. Да и остальная аргументация странная.

     
  • 4.20, iPony128052 (?), 10:57, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у линукса по статистике разработчиков игр в районе 15%

    Откуда?
    В статистике Tux Racer Online или с распродаж GOG тематических про Linux?

     
  • 4.25, Анонимусс (-), 11:13, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у линукса по статистике разработчиков игр в районе 15%

    Статистика Steam за October 2025
    Linux 3.05% +0.37%
    store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam

    Даже до 4% не дотянули))

    > Тут главное не забывать, что это в любом случае сотни миллионов, а это довольно много.

    Миллионы неплатежеспособных нищyков плачущих про дроп 32бит?
    Да уж, это невероятно ценная аудитория))

     
     
  • 5.28, Аноним (10), 11:15, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чушь не пишите.
     
  • 5.30, Астропат (?), 11:17, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отдельно стоит отметить, что это с учётом правоверной всепобеждающей габеновской погремушки, якобы несущей смерть в ряды виндогейминга.
     
  • 4.26, Астропат (?), 11:14, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пингвинарная гвардия неизменно побеждает ксеновиндов!
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:52, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И куда "все с файрфокса повалят" , если на хромых не просто всё то же самое , но даже ещё хуже ? На IE ? :)
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:53, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из-за этой последней капли свалят куда? На хром, где это уже давно есть?
     
  • 2.22, Ан333ним (?), 11:08, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо всех по себе судить, если сам ИИ боишься, то это не значит, что все остальные такие. Тем более, что в хроме то же самое скоро будет. И куда, по твоему, эти "все" будут валить, уж не на палемун ли?
     

  • 1.4, Аноним (10), 10:31, 16/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой сценарий использования они в этом видят? Я вот вижу сценарий, где мне надо что-то найти по описанию, и чатгпт прошерстит несколько страниц из топа выдачи поисковика, чем сэкономит мне пару минут. Будет ли информация в поисковике правдой, или продуктом генерации gpt2, гарантий никаких. Да и сам чатгпт любит галюны словить.
     
     
  • 2.29, Аноним (-), 11:16, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так он тебе ссылки даст и выделит фрагменты которые ты искал. Не обязательно просить его выводы за тебя делать. Но для этого и тупого текстового чатагпт хватит.

    Агент точнее работает чем обычный ИИ за счет того что с реальными данными и сайтами работает. Я так характеристики посудомоечных машин с кривого сайта производителя выдирал, где часть инфы на картинках была.

    Это не просто парсинг текста. Там взаимодействие с формами, интерактивными эллементами и прочее.

    Куча такой автоматизации становится доступна людям без технических навыков. Да и с посудомойками я бы мог написать парсер с расшифровкой картинак, но зачем если можно просто ИИ попросить и сэкономить кучу времени.

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:40, 16/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конечно, как обычно, не хочешь не пользуйся. Но у меня есть другой принцип. Чем я не пользуюсь - того у меня на компьютере вообще не должно быть. Во избежание, так сказать. Ибо всякую телеметрию никто не отменял. Которая собирается даже тогда, когда ты чем то не пользуешься. А там, насколько я понимаю, всегда будет большой соблазн где то в фоне все равно использовать мощности твоего компьютера и твое электричество, чтобы бесплатно (читай, за твой счет) обучать ИИ на том, что ты смотришь в браузере. Заодно бесплатно собирать и обрабатывать рекламную информацию о тебе. Все же об этом. Чтобы и телеметрию собрать и чтобы ты же сам за это еще и заплатил.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 10:46, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. ни хромым ни одним коммерческим веб-браузером ты не пользуешься? С dillo сидишь? А так, не пользуешься, не компилируешь. В чём именно сложности?
     
  • 2.31, Анонимусс (-), 11:18, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > использовать мощности твоего компьютера и твое электричество, чтобы
    > бесплатно (читай, за твой счет) обучать ИИ

    А то что ты бесплатно пользуешься браузером тебя устраивает, да?
    Ну... не удивляйся тогда, что мурзила дропнет еще что-то, чем пользуешься ты - они же не в курсе что ты этим пользуешься, потому что  от тебя телеметрии же не дождешься.

    И тем более не удивляйся, когда они дропнут что-то по просьбе гугла, который им платит (в отличие от тебя)

     
     
  • 3.37, Ан333ним (?), 11:30, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они так и поддерживают кучу хрени, которой рядовые юзеры не пользуются. Например, зачем пользователям фейсбуков и вк privacy.resistFingerprinting? А ресурсы на это тратят. Но это местных параноиков не смущает, зато как что-то полезное делают, как внедрение ИИ, например - сразу вой стоит.
     
  • 2.35, Аноним (-), 11:23, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе с таким принципом вообще в интернет нельзя выходить. Маркетплейсы, поисковики и просто обычные сайты собирают с тебя телеметрии столько сколько ни один браузер не соберет(кроме хрома гугловского и яндекса).
     
     
  • 3.38, Ан333ним (?), 11:35, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они никакими сервисами и гаджетами и не пользуются. Как диды ходят в местный сильпо покупать хлеб за наличку.
     

  • 1.9, Сорсон (?), 10:40, 16/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А тем временем в американские суды начинают поступать (как это у них водится, многомиллиардные) иски от родственников (https://www.wsj.com/tech/ai/seven-lawsuits-allege-openai-encouraged-suicide-an), чьи родственники после "общения" с ИИ отправились в мир иной.
     
     
  • 2.15, Аноним (10), 10:48, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там предупреждают, не взлетит. Ну, как в инструкции к микроволновке для самых хитровыделанных пишут "щенят не сушить", так и тут.
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 11:20, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там уже чатгпт из-за этого сильно ограничили и теперь он стал тупее в целом из-за этого. Именно для этого и нужны локальные ИИ и прямой доступ по API(там меньше цензуры чем в интерфейсе).

    Раньше и интернет был без такой сильной цензуры. Сейчас ИИ всё больше ограничивают для "безопасности". Именно из-за подобных законов европейские llm практически не развиваются. Там самые сильные законы приватности и прочего.

     
  • 3.40, Сорсон (?), 11:40, 16/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Табачные короли", тоже так думали.
     

  • 1.39, Кошкажена (?), 11:36, 16/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дожили. Уже навигацю не могут без ии. Предлагаю взять на заметку гному: в новой версии вообще убрать все меню и оставить одну большую кнопку вызова помощника.
     

