Назначен новый руководитель Mozilla Corporation, делающий ставку на AI в Firefox

Энтони Энзор-ДеМео (Anthony Enzor-DeMeo) назначен новым руководителем (CEO) компании Mozilla Corporation. Энтони перешёл в Mozilla с должности директора по продуктам в компании Roofstock и с декабря 2024 года занимал пост старшего вице-президента по Firefox (Senior Vice President of Firefox). В обязанности Anthony Enzor-DeMeo входило курирование разработки Firefox и развития бизнеса, связанного с Firefox. До назначения Энтони должность CEO с марта 2024 года временно занимала Лаура Чемберс (Laura Chambers). Mozilla сфокусирует внимание на том, чтобы быть компанией, заслуживающей доверия. Данная цель будет основополагающей при разработке продуктов и дальнейшем развитии. Успешность будет оценивается по двум критериям - продвижение миссии, определённой в манифесте Mozilla, и достижение успеха на рынке. В ближайшие три года Mozilla планирует инвестировать в AI, что позволит диверсифицировать доходы и привлечь источники средств, отличные от отчислений за использование поисковых систем. Отмечается, что AI уже изменил то, как люди ищут информацию, совершают покупки и принимают решения. Mozilla попытается удовлетворить потребность пользователей в прозрачности процессов и сохранении конфиденциальности при использовании AI, делая ставку на Firefox, как на надёжный и независимый продукт, развиваемый в соответсвтии с бизнес-моделью, ориентированной в первую очередь на интересы пользователя. Названы три принципа будущего развития Mozilla: Пользователь должен иметь возможность контролировать работу продукта. Предельная ясность и понятность в отношении вопросов, связанных с конфиденциальностью, использованием пользовательских данных и AI (люди должны знать, почему каждая возможность работает так, а не иначе, и какие преимущества они от этого получат). Опциональность AI и наличие возможности его отключения.

Бизнес-модель, строящаяся на доверии. Прозрачность монетизации.

Превращение Firefox из браузера в экосистему программного обеспечения, которому доверяют. Эволюционирование Firefox в современный AI-браузер, поддерживающий коллекцию новых и заслуживающих доверия дополнений.



