Назначен новый руководитель Mozilla Corporation, делающий ставку на AI в Firefox

16.12.2025 22:53

Энтони Энзор-ДеМео (Anthony Enzor-DeMeo) назначен новым руководителем (CEO) компании Mozilla Corporation. Энтони перешёл в Mozilla с должности директора по продуктам в компании Roofstock и с декабря 2024 года занимал пост старшего вице-президента по Firefox (Senior Vice President of Firefox). В обязанности Anthony Enzor-DeMeo входило курирование разработки Firefox и развития бизнеса, связанного с Firefox. До назначения Энтони должность CEO с марта 2024 года временно занимала Лаура Чемберс (Laura Chambers).

Mozilla сфокусирует внимание на том, чтобы быть компанией, заслуживающей доверия. Данная цель будет основополагающей при разработке продуктов и дальнейшем развитии. Успешность будет оценивается по двум критериям - продвижение миссии, определённой в манифесте Mozilla, и достижение успеха на рынке.

В ближайшие три года Mozilla планирует инвестировать в AI, что позволит диверсифицировать доходы и привлечь источники средств, отличные от отчислений за использование поисковых систем. Отмечается, что AI уже изменил то, как люди ищут информацию, совершают покупки и принимают решения. Mozilla попытается удовлетворить потребность пользователей в прозрачности процессов и сохранении конфиденциальности при использовании AI, делая ставку на Firefox, как на надёжный и независимый продукт, развиваемый в соответсвтии с бизнес-моделью, ориентированной в первую очередь на интересы пользователя.

Названы три принципа будущего развития Mozilla:

  • Пользователь должен иметь возможность контролировать работу продукта. Предельная ясность и понятность в отношении вопросов, связанных с конфиденциальностью, использованием пользовательских данных и AI (люди должны знать, почему каждая возможность работает так, а не иначе, и какие преимущества они от этого получат). Опциональность AI и наличие возможности его отключения.
  • Бизнес-модель, строящаяся на доверии. Прозрачность монетизации.
  • Превращение Firefox из браузера в экосистему программного обеспечения, которому доверяют. Эволюционирование Firefox в современный AI-браузер, поддерживающий коллекцию новых и заслуживающих доверия дополнений.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64433-mozilla
Ключевые слова: mozilla, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:57, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Начало конца.
     

  • 1.2, Аноним (1), 22:57, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вся фишка фаера была что он меньше следит чем хром.
     
     
  • 2.5, Rev (ok), 23:06, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы где-то между строк прочитали, что каждая посещённая вами ссылка будет скармливаться нейронке? Да ещё и обязательно на их серверах?
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:03, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну форки есть.
     
  • 1.6, мяф (?), 23:10, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    о каком доверии речь, если изкаробки телеметрии уже чуть меньше, чем в хроме и переодически апдейты части about:config, в тч. с телеметрией связанные, откатывают, если их четко не прописать в user.js(или где там, я уже не помню) ?
    а пока их бравзер не может с половиной(ладно, как минимум, одной пятой или даже третью) интернета справиться .. ни о каком успехе на рынке речи быть не может.
    я вот недавно хромиумофорк себе поставила, что б нормально на кривые сайты (коих большинство, если вы занимаетесь чем-то, кроме комментов здесь) заходить.
    и помимо работающих сайтов, получила еще и огромный прирост в скорости рендера. почему - без понятья, мне плевать. но теперь рендеринг сложных страниц - дай бог секунд 10, а не 30, доходящие до пары минут с несколькими попытками релоада страницы, как в лисе.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:14, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обезличенная телеметрия всё же нужна, для той же отладки (ОС и железо):
    https://data.firefox.com/dashboard/hardware
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:11, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала Rust, теперь AI. У Firefox теперь все слагаемые успеха.
    Вот он - настоящий браузер будущего.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:26, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, mozilla разработала rust для браузера firefox. Чего там "сначала"? Он там был ещё до хайпа ржавого.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:13, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Естественно выбора не использовать AI Mozilla не оставит.
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:19, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хоть бы хуже не стало, при новом  руководителе, вместо оптимизации движка, и добавления нужных функций и улучшений, теперь могут делать только все для ai одного..
    Только Vivaldi без ai, и уникален тем, что имеет много функций и кастомизировать позволяет под себя браузер, эта философия Оперы 12 нравится
     

