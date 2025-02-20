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Mozilla диверсифицирует бизнес через AI-продукты и платформу online-рекламы

20.02.2025 12:55

Марк Сурман (Mark Surman), президент организации Mozilla Foundation, объявил о реорганизации управления проектом Mozilla и диверсификации путей получения доходов. Изменения объясняются желанием преодолеть препятствия, связанные с финансовым ростом и продвижением миссии проекта. Отмечается, что дальнейшее выживание Mozilla зависит одновременно от того, как проект укрепит Firefox, привлечёт новые источники дохода и расширит способы продвижения свой миссии.

В дополнение к браузеру Firefox, который останется основным направлением деятельности Mozilla, компания анонсировала три новых направления:

  • Инвестирование в продвижение собственной платформы показа рекламы, заботящейся о конфиденциальности пользователей. Предполагается, что запуск рекламной платформы даст возможность увеличить доходы в ближайшее время.
  • Развитие открытых технологий в области искусственного интеллекта, которые позволят компании сохранить актуальность по технологиям и выпускаемым продуктам в среднесрочной перспективе.
  • Создание online-кампаний по сбору средств (fundraising), которые привлекут больше сторонников для сохранения проекта в долгосрочной перспективе.

Изменения в управлении сводятся к созданию нового управляющего органа Mozilla Leadership Council, в который войдут руководители всех организаций Mozilla, а также назначению новых председателей советов директоров организаций Mozilla Foundation, Mozilla Corporation и Mozilla.ai. Совет Mozilla Leadership Council создан для координации совместной работы организаций, образующих проект Mozilla. В совет вошли Mark Surman (президент) и Jane Silber (Mozilla.ai), Laura Chambers (Mozilla Corporation), Mohamed Nanabhay (Mozilla Ventures), Nabiha Syed (Mozilla Foundation) и Ryan Sipes (MZLA/Thunderbird).

Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) покинула совет директоров Mozilla Corporation (Executive Chairwoman) и прекратила занимать пост его председателя. Новым председателем назначена Керри Купер (Kerry Cooper), которая была принята в совет директоров Mozilla Corporation два года назад, а до этого занимала связанные с маркетингом руководящие должности в компаниях Walmart.com, Rothy's и Choose Energy.

Председателем совета директоров Mozilla Foundation назначена Николь Вонг (Nicole Wong), юрист по вопросам конфиденциальности и интеллектуальной собственности, занимавшая руководящие должности в Google и Twitter. На пост председателем совета директоров Mozilla.ai утверждён Раффи Крикорян (Raffi Krikorian), возглавлявший лабораторию беспилотных автомобилей в Uber, занимавший пост вице-президента по разработке платформ в Twitter и являвшийся техническим директором организации Emerson Collective.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: Mozilla Foundation увольняет 30% сотрудников и закрывает подразделение Mozilla Advocacy
  3. OpenNews: Mozilla объявила о развитии собственной платформы показа рекламы
  4. OpenNews: Митчелл Бейкер ушла с поста руководителя Mozilla Corporation
  5. OpenNews: Mozilla опубликовала сервис для AI-генерации сайтов Solo 1.0
  6. OpenNews: Mozilla уволит около 60 сотрудников и сосредоточит внимание на AI-технологиях в Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62754-mozilla
Ключевые слова: mozilla, firefox, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:30, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ты должен был бороться со злом...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:35, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://opennet.ru/61365-mozilla
     
     
  • 3.8, pic (??), 13:37, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Поиск Яндекса по умолчанию вернули?
     
     
  • 4.13, Аноним (4), 13:45, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Поиск Яндекса по умолчанию

    Им по умолчанию не надо пользоваться.

     
     
  • 5.34, Аноним (34), 14:59, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отбросьте предрассудки он ищет получше Гугла. Потому что Гугл стал боятся ИИ и ухудшил свой поиск зачем-то...
     
     
  • 6.38, Розенталь (?), 15:10, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но учебник русского языка там не находится, по всей видимости
     
  • 6.41, Аноним (41), 15:22, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "он ищет получше Гугла" если разрешить ему куки, ну или если вводить капчу на каждый запрос...
     
     
  • 7.45, Аноним (45), 15:54, 20/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.49, Аноним (49), 16:30, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндекс же трояны устанавливает.
     
  • 4.17, Аноним (17), 13:49, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты бы еще aport.ru и altavista вспомнил
     
     
  • 5.50, Аноним (-), 16:31, 20/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.53, Аноним (-), 16:50, 20/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Хрю (?), 13:33, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Падальщики понабежали 😃, есть мнение, что поздновато спохватились.
     
  • 1.3, blkkid (?), 13:33, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    напомните, какая сейчас зарплата у гендира..?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:43, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > выживание Mozilla зависит одновременно от того

    Сказано же Mozilla раздает добро в суровых условиях, под давлением трендов ai.

     
  • 2.15, Аноним (4), 13:49, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62427
     
  • 2.46, Аноним (45), 15:55, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А гендер?
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 16:51, 20/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, pic (??), 13:35, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Развитие открытых технологий в области искусственного интеллекта, которые позволят компании сохранить актуальность по технологиям и выпускаемым продуктам в среднесрочной перспективе

    1.Управление компьютером без периферийных устройств, к примеру, распознавание движения кисти и пальцев рук, жестов на столе вместо мыши. Позволило бы избавиться от мыши и её коврика.

    2.Автозавершение текста с более глубоким анализом (локально), подстановка аргументов, списка параметров прямо под курсором мыши в любом месте.

     
  • 1.6, нитгитлистер (?), 13:36, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    хмм эффективность рекламы зависит от степени её тагдедированности. но это противоречит анонимности. интеренсо как они решат этот маааленький нюансик?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:15, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По старинке - контекст.
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:38, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > эффективность рекламы зависит от степени её тагдедированности. но это противоречит анонимности. интеренсо как они решат этот маааленький нюансик?

    А зачем им его решать, если около 80% доходов Мозиллы идет от партнерства с Гуглом и другими таргетированными поисковиками? Посмотри их финансовые отчеты.

    Этот горе-браузер все еще жив буквально боагодаря рекламе и отсутствию анонимности в ней.

     
     
  • 3.43, 1 (??), 15:39, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этот горе-брузер жив благодаря антимонопольному законодательству.
     
  • 2.47, Аноним (47), 16:00, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как в Хромом решили - через manifest v3 и все остальное
     

  • 1.7, тоже Аноним (ok), 13:36, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где-то в Гугле плачет от смеха менеджер по питомцам, получивший от одного из них ультиматум "Если вы не дадите нам больше денежек, мы с вами будем - конкурировать!!! ну, или побираться..."
     
     
  • 2.32, User (??), 14:57, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нене. "Плакать" он будет в том случае, если питомец твердо-и-четко скажет: "Мы переходим на хром и любитесь с антимонопольщиками сами как хотите!" - а тут деньгов "на развитие конкуренции" можно и дать, все одно не в коня корм будет...
     

  • 1.9, Смузихлеб забывший пароль (?), 13:39, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Изменения объясняются желанием преодолеть препятствия,
    > связанные с финансовым ростом и продвижением миссии проекта

    -Огнелис невероятно растёт и поток бабла нарастает неприличными темпами, что даже пристроить негде ?

    В остальном, вроде были какие-то относительно-неплохие тезисы, но огромная проблема в том, что огнелис пытается, по сути, копировать гугол, а не идти ему альтернативой. При подобном подходе он всегда будет отсталым догоняющим

     
  • 1.10, Аноним (10), 13:39, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Mozilla диверсифицирует бизнес и будет продвигать AI и платформу >online-рекламы

    Мозилла будет продвигать к вам рекламу с помощью Ai(c)Перевод

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:55, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "диверсифицирует" от слова диверсия.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 14:24, 20/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:46, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Создание online-кампаний по сбору средств (fundraising)

    Интересно, кто добровольно будет донатить продукту adware? Это какой-то мазохизм.

     
  • 1.16, Аноним (16), 13:49, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда баннер будет прямо в интерфейсе, как в старой доброй опере?
     
  • 1.19, Аноним (18), 14:00, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот что бывает когда правление набирается по гендерным и расовым квотам.
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:04, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И как они ещё не додумались ввести подписку на браузер.
     
     
  • 2.44, 1 (??), 15:41, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Версия без рекламы и AI за $5/мес.
     

  • 1.21, Аноним (21), 14:10, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Mozilla не может диверсифицировать бизнес, потому что у Mozilla нет бизнеса, она nonprofit.
     
     
  • 2.24, Аноним (18), 14:16, 20/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:30, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но есть 2% рынка браузеров!
     
     
  • 3.36, _kp (ok), 15:05, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё относительно. Важна сумма дохода, и насколько рыл она поделена.
     

  • 1.25, Аноним (25), 14:19, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Где криптовалюта, криптобиржа или хотябы обменник? Хайповать так хайповать.
     
  • 1.26, Аноним (27), 14:23, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мазила давно уже на ИВЛ.
     
  • 1.28, Аноним (29), 14:29, 20/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.30, Rev (ok), 14:33, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Инвестирование в продвижение собственной платформы показа рекламы, заботящейся о конфиденциальности пользователей.

    А как они рассчитывают привлекать рекламодателей, которые захотят платить за показы рекламы нерелевантным юзерам?

    Я считаю, что не стоит даже паниковать на эту тему, всё равно не взлетит. Но денег на этом распилят знатное количество.

     
     
  • 2.48, Аноним (47), 16:02, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А как они рассчитывают привлекать рекламодателей, которые захотят платить за показы рекламы нерелевантным юзерам?

    Ну как... Скажут, что конфиденциальность нулевого уровня это тоже конфиденциальность.

     

  • 1.33, Аноним (35), 14:58, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все правильно мужик говорит. Пора закрывать браузер Мозилла.
     
  • 1.37, Аноним (37), 15:08, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Значит будут телеметрию лить еще активнее. Надо на LibreWolf пересаживаться.
     
     
  • 2.39, Аноним (37), 15:10, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не только телеметрию, а могут и вообще дойти до показа рекламы прямо в браузере. Стоит понимать, что нету толку от собранных персональных данных, если не будешь показывать где-то на их основе рекламу. Можно конечно перепродавать данные третьим лицам, чтобы уже они показывали рекламу, но это же не так круто, как грести бабки за все самому.
     
  • 2.40, Аноним (37), 15:12, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И про анонимность данных тоже брехня. Они анонимные, без привязки к конкретному васяну, которому будут показывать рекламу, никому не нужны.
     

  • 1.42, Аноним (21), 15:30, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Инвестирование в продвижение собственной платформы показа рекламы, заботящейся о конфиденциальности пользователей.

    Почему бы им просто не купить tbn.ru, rotabanner, или Begun?

     

  • 1.52, Аноним (52), 16:48, 20/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.55, Аноним (55), 17:14, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем патчи в ядро от мозилы, показывающее рекламу прямо в ядре.
    Даешь контекстную рекламу в терминале на основе bash_history!
     

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