Mozilla диверсифицирует бизнес через AI-продукты и платформу online-рекламы

Марк Сурман (Mark Surman), президент организации Mozilla Foundation, объявил о реорганизации управления проектом Mozilla и диверсификации путей получения доходов. Изменения объясняются желанием преодолеть препятствия, связанные с финансовым ростом и продвижением миссии проекта. Отмечается, что дальнейшее выживание Mozilla зависит одновременно от того, как проект укрепит Firefox, привлечёт новые источники дохода и расширит способы продвижения свой миссии.

В дополнение к браузеру Firefox, который останется основным направлением деятельности Mozilla, компания анонсировала три новых направления:

Инвестирование в продвижение собственной платформы показа рекламы, заботящейся о конфиденциальности пользователей. Предполагается, что запуск рекламной платформы даст возможность увеличить доходы в ближайшее время.

Развитие открытых технологий в области искусственного интеллекта, которые позволят компании сохранить актуальность по технологиям и выпускаемым продуктам в среднесрочной перспективе.

Создание online-кампаний по сбору средств (fundraising), которые привлекут больше сторонников для сохранения проекта в долгосрочной перспективе.

Изменения в управлении сводятся к созданию нового управляющего органа Mozilla Leadership Council, в который войдут руководители всех организаций Mozilla, а также назначению новых председателей советов директоров организаций Mozilla Foundation, Mozilla Corporation и Mozilla.ai. Совет Mozilla Leadership Council создан для координации совместной работы организаций, образующих проект Mozilla. В совет вошли Mark Surman (президент) и Jane Silber (Mozilla.ai), Laura Chambers (Mozilla Corporation), Mohamed Nanabhay (Mozilla Ventures), Nabiha Syed (Mozilla Foundation) и Ryan Sipes (MZLA/Thunderbird).

Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) покинула совет директоров Mozilla Corporation (Executive Chairwoman) и прекратила занимать пост его председателя. Новым председателем назначена Керри Купер (Kerry Cooper), которая была принята в совет директоров Mozilla Corporation два года назад, а до этого занимала связанные с маркетингом руководящие должности в компаниях Walmart.com, Rothy's и Choose Energy.

Председателем совета директоров Mozilla Foundation назначена Николь Вонг (Nicole Wong), юрист по вопросам конфиденциальности и интеллектуальной собственности, занимавшая руководящие должности в Google и Twitter. На пост председателем совета директоров Mozilla.ai утверждён Раффи Крикорян (Raffi Krikorian), возглавлявший лабораторию беспилотных автомобилей в Uber, занимавший пост вице-президента по разработке платформ в Twitter и являвшийся техническим директором организации Emerson Collective.



