Mozilla диверсифицирует бизнес через AI-продукты и платформу online-рекламы

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|4.13, Аноним (4), 13:45, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Поиск Яндекса по умолчанию
Им по умолчанию не надо пользоваться.
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|5.34, Аноним (34), 14:59, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отбросьте предрассудки он ищет получше Гугла. Потому что Гугл стал боятся ИИ и ухудшил свой поиск зачем-то...
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|6.41, Аноним (41), 15:22, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"он ищет получше Гугла" если разрешить ему куки, ну или если вводить капчу на каждый запрос...
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|1.2, Хрю (?), 13:33, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Падальщики понабежали 😃, есть мнение, что поздновато спохватились.
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|2.12, Аноним (12), 13:43, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> выживание Mozilla зависит одновременно от того
Сказано же Mozilla раздает добро в суровых условиях, под давлением трендов ai.
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|1.5, pic (??), 13:35, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Развитие открытых технологий в области искусственного интеллекта, которые позволят компании сохранить актуальность по технологиям и выпускаемым продуктам в среднесрочной перспективе
1.Управление компьютером без периферийных устройств, к примеру, распознавание движения кисти и пальцев рук, жестов на столе вместо мыши. Позволило бы избавиться от мыши и её коврика.
2.Автозавершение текста с более глубоким анализом (локально), подстановка аргументов, списка параметров прямо под курсором мыши в любом месте.
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|1.6, нитгитлистер (?), 13:36, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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хмм эффективность рекламы зависит от степени её тагдедированности. но это противоречит анонимности. интеренсо как они решат этот маааленький нюансик?
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|2.31, Аноним (31), 14:38, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> эффективность рекламы зависит от степени её тагдедированности. но это противоречит анонимности. интеренсо как они решат этот маааленький нюансик?
А зачем им его решать, если около 80% доходов Мозиллы идет от партнерства с Гуглом и другими таргетированными поисковиками? Посмотри их финансовые отчеты.
Этот горе-браузер все еще жив буквально боагодаря рекламе и отсутствию анонимности в ней.
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|3.43, 1 (??), 15:39, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Этот горе-брузер жив благодаря антимонопольному законодательству.
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|1.7, тоже Аноним (ok), 13:36, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Где-то в Гугле плачет от смеха менеджер по питомцам, получивший от одного из них ультиматум "Если вы не дадите нам больше денежек, мы с вами будем - конкурировать!!! ну, или побираться..."
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|2.32, User (??), 14:57, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нене. "Плакать" он будет в том случае, если питомец твердо-и-четко скажет: "Мы переходим на хром и любитесь с антимонопольщиками сами как хотите!" - а тут деньгов "на развитие конкуренции" можно и дать, все одно не в коня корм будет...
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|1.9, Смузихлеб забывший пароль (?), 13:39, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Изменения объясняются желанием преодолеть препятствия,
> связанные с финансовым ростом и продвижением миссии проекта
-Огнелис невероятно растёт и поток бабла нарастает неприличными темпами, что даже пристроить негде ?
В остальном, вроде были какие-то относительно-неплохие тезисы, но огромная проблема в том, что огнелис пытается, по сути, копировать гугол, а не идти ему альтернативой. При подобном подходе он всегда будет отсталым догоняющим
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|1.10, Аноним (10), 13:39, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Mozilla диверсифицирует бизнес и будет продвигать AI и платформу >online-рекламы
Мозилла будет продвигать к вам рекламу с помощью Ai(c)Перевод
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|1.14, Аноним (14), 13:46, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Создание online-кампаний по сбору средств (fundraising)
Интересно, кто добровольно будет донатить продукту adware? Это какой-то мазохизм.
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|1.19, Аноним (18), 14:00, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот что бывает когда правление набирается по гендерным и расовым квотам.
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|1.21, Аноним (21), 14:10, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Mozilla не может диверсифицировать бизнес, потому что у Mozilla нет бизнеса, она nonprofit.
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|3.36, _kp (ok), 15:05, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё относительно. Важна сумма дохода, и насколько рыл она поделена.
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|1.25, Аноним (25), 14:19, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Где криптовалюта, криптобиржа или хотябы обменник? Хайповать так хайповать.
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|1.30, Rev (ok), 14:33, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Инвестирование в продвижение собственной платформы показа рекламы, заботящейся о конфиденциальности пользователей.
А как они рассчитывают привлекать рекламодателей, которые захотят платить за показы рекламы нерелевантным юзерам?
Я считаю, что не стоит даже паниковать на эту тему, всё равно не взлетит. Но денег на этом распилят знатное количество.
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|2.48, Аноним (47), 16:02, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А как они рассчитывают привлекать рекламодателей, которые захотят платить за показы рекламы нерелевантным юзерам?
Ну как... Скажут, что конфиденциальность нулевого уровня это тоже конфиденциальность.
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|1.37, Аноним (37), 15:08, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Значит будут телеметрию лить еще активнее. Надо на LibreWolf пересаживаться.
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|2.39, Аноним (37), 15:10, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И не только телеметрию, а могут и вообще дойти до показа рекламы прямо в браузере. Стоит понимать, что нету толку от собранных персональных данных, если не будешь показывать где-то на их основе рекламу. Можно конечно перепродавать данные третьим лицам, чтобы уже они показывали рекламу, но это же не так круто, как грести бабки за все самому.
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|2.40, Аноним (37), 15:12, 20/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И про анонимность данных тоже брехня. Они анонимные, без привязки к конкретному васяну, которому будут показывать рекламу, никому не нужны.
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|1.42, Аноним (21), 15:30, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Инвестирование в продвижение собственной платформы показа рекламы, заботящейся о конфиденциальности пользователей.
Почему бы им просто не купить tbn.ru, rotabanner, или Begun?
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|1.55, Аноним (55), 17:14, 20/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждем патчи в ядро от мозилы, показывающее рекламу прямо в ядре.
Даешь контекстную рекламу в терминале на основе bash_history!
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