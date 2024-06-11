Mozilla опубликовала сервис для AI-генерации сайтов Solo 1.0

Компания Mozilla опубликовала первый значительный выпуск проекта Solo, развивающего платформу для создания сайтов, в которой для автоматической генерации типовых элементов интерфейса задействованы механизмы машинного обучения. Solo позиционируется как инструмент, позволяющий быстро создать стильный и современный персональный или корпоративный сайт, не имея навыков web-разработки.

Процесс создания сайта сводится к определению его тематики, выбору стиля шрифтов и цветовой гаммы, указанию типовых секций, таких как сведения о компании, расписание, отзывы клиентов, примеры работ и контактная информация. После определения пользователем пожеланий Solo генерирует вариант сайта, а затем предлагает в визуальном режиме адаптировать компоновку на свой вкус и добавить содержимое в шаблоны секций. Стиль и базовое заполнение генерируется при помощи AI, а подходящие выбранной тематике изображения автоматически подбираются в каталоге Unsplash. Поддерживаются такие дополнительные возможности как вывод баннера согласия с использованием Cookie и SEO-оптимизация.

Публикация созданных сайтов в рамках сервиса бесплатна, а монетизация обеспечивается за счёт платной привязки к собственному домену (никто не мешает пользователю вручную перенести созданный сайт на свой хостинг). В будущем планируют расширить спектр доступных стилей и режимов редактирования, а также добавить поддержку генерации изображений Favicon.



