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Mozilla опубликовала сервис для AI-генерации сайтов Solo 1.0

11.06.2024 09:05

Компания Mozilla опубликовала первый значительный выпуск проекта Solo, развивающего платформу для создания сайтов, в которой для автоматической генерации типовых элементов интерфейса задействованы механизмы машинного обучения. Solo позиционируется как инструмент, позволяющий быстро создать стильный и современный персональный или корпоративный сайт, не имея навыков web-разработки.

Процесс создания сайта сводится к определению его тематики, выбору стиля шрифтов и цветовой гаммы, указанию типовых секций, таких как сведения о компании, расписание, отзывы клиентов, примеры работ и контактная информация. После определения пользователем пожеланий Solo генерирует вариант сайта, а затем предлагает в визуальном режиме адаптировать компоновку на свой вкус и добавить содержимое в шаблоны секций. Стиль и базовое заполнение генерируется при помощи AI, а подходящие выбранной тематике изображения автоматически подбираются в каталоге Unsplash. Поддерживаются такие дополнительные возможности как вывод баннера согласия с использованием Cookie и SEO-оптимизация.

Публикация созданных сайтов в рамках сервиса бесплатна, а монетизация обеспечивается за счёт платной привязки к собственному домену (никто не мешает пользователю вручную перенести созданный сайт на свой хостинг). В будущем планируют расширить спектр доступных стилей и режимов редактирования, а также добавить поддержку генерации изображений Favicon.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.soloist.ai/suppor...)
  2. OpenNews: Mozilla добавит в Firefox 130 AI-возможность для генерации описаний изображений
  3. OpenNews: Mozilla уволит около 60 сотрудников и сосредоточит внимание на AI-технологиях в Firefox
  4. OpenNews: Mozilla представила встраиваемый в браузер AI-бот MemoryCache
  5. OpenNews: Mozilla запустила проект Mozilla.ai для развития открытых систем машинного обучения
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61348-solo
Ключевые слова: solo, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:15, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Веб-дизайнеры: учат 100500 веб-фреймворков и зарабатывают 10 баксов в секунду.
    Мозилла: заменяет веб-дизайнеров на AI
     
     
  • 2.3, КО (?), 09:23, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы упростить жизнь веб-дизайнерам?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:45, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чтобы упростить жизнь веб-дизайнерам?

    Лол, нет. Чтобы не тратить на них деньги.

     

  • 1.2, Анонимк (?), 09:22, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как поддерживать это прекрасное произведения фекального ИИскусства?
    А генераторов сайтов и так полно. Проблема в их наполнении, а не создании.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:27, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какой второй ?
     
     
  • 3.14, Аноним (10), 09:50, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой второй ?

    А погуглить не? Из как грязи...

    https://www.google.com/search?q=ai+website+generator

    Мозилла как всегда: подождут, пока нишу займут, а потом просыпаются и выкатывают никому не нужный хлам, чтобы самим же его через несколько лет закрыть.

     
  • 2.18, WE (?), 09:55, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем поддерживать то, что можно за три клика перегенерировать?
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:28, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > монетизация обеспечивается за счёт платной привязки к собственному домену

    Потом, если не понравятся координаты местоположения клиента, доступ закрывается, оплата не возвращается?

     
     
  • 2.6, Аноним (4), 09:30, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "никто не мешает пользователю вручную перенести созданный сайт на свой хостинг" ©
     
     
  • 3.7, Аноним (5), 09:32, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не мешает пользователю

    Если успеет.

     

  • 1.9, Флудер (?), 09:37, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Публикация созданных сайтов в рамках сервиса бесплатна

    Знаем мы все эти бесплатности - нарисуют две кнопки, а потом за все остальное заплатите, доплатите, подпишитесь...

     
  • 1.11, Аноним (11), 09:45, 11/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:49, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    автор, при чём здесь ИИ и где он здесь?
     
     
  • 2.19, Аноним (10), 09:55, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > автор, при чём здесь ИИ и где он здесь?
    > Solo creates your website from a few simple inputs--organizing sections, and curating initial images with AI assistance

    Чукча не читатель?

     

  • 1.16, Аноним (13), 09:54, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Solo is designed for larger screens
    Our AI website creator needs a little more room. Please visit with a larger screen device or try rotating your device to landscape.

    жесть, 3 дюйма им уже мало. представляю, что оно там генерить будет

     

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