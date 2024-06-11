Mozilla опубликовала сервис для AI-генерации сайтов Solo 1.0

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|1.1, Аноним (1), 09:15, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Веб-дизайнеры: учат 100500 веб-фреймворков и зарабатывают 10 баксов в секунду.
Мозилла: заменяет веб-дизайнеров на AI
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|3.10, Аноним (10), 09:45, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чтобы упростить жизнь веб-дизайнерам?
Лол, нет. Чтобы не тратить на них деньги.
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|1.2, Анонимк (?), 09:22, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как поддерживать это прекрасное произведения фекального ИИскусства?
А генераторов сайтов и так полно. Проблема в их наполнении, а не создании.
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|2.18, WE (?), 09:55, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем поддерживать то, что можно за три клика перегенерировать?
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|1.5, Аноним (5), 09:28, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> монетизация обеспечивается за счёт платной привязки к собственному домену
Потом, если не понравятся координаты местоположения клиента, доступ закрывается, оплата не возвращается?
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|2.6, Аноним (4), 09:30, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"никто не мешает пользователю вручную перенести созданный сайт на свой хостинг" ©
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|1.9, Флудер (?), 09:37, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Публикация созданных сайтов в рамках сервиса бесплатна
Знаем мы все эти бесплатности - нарисуют две кнопки, а потом за все остальное заплатите, доплатите, подпишитесь...
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|2.19, Аноним (10), 09:55, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> автор, при чём здесь ИИ и где он здесь?
> Solo creates your website from a few simple inputs--organizing sections, and curating initial images with AI assistance
Чукча не читатель?
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|1.16, Аноним (13), 09:54, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Solo is designed for larger screens
Our AI website creator needs a little more room. Please visit with a larger screen device or try rotating your device to landscape.
жесть, 3 дюйма им уже мало. представляю, что оно там генерить будет
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