Mozilla добавит в Firefox 130 AI-возможность для генерации описаний изображений

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|1.1, Alladin (?), 11:43, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А зачем это в браузере? Т.е изображение для меня мыльно, а текст нет?.. Читать через ридер который не в браузере? А зачем тогда это тащить в браузер %_%--
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|2.3, Аноним (3), 11:51, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А это чтобы маркетолог лучше знал, что ты просматриваешь. Контекстом для рекламы будут не только метатеги или текст на странице, а теперь еще и описание картинок, полученное локальным ИИ (маркетологу даже не надо оплачивать электричество, потраченное на обработку данных).
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|2.5, Аноним (5), 11:52, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Firefox станет текстовым браузером (см. lynx или links), следующее это пересказ видео. Сейчас без инноваций никуда!
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|3.18, rvs2016 (ok), 12:32, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Firefox станет текстовым браузером (см. lynx или links)
А эти текстовые браузеры надо сделать графическими!
Не, ну в каком-то линксе я картинки, конечно, зырил.
Но для этого ж его надо запустить не внутри скрина, а в терминале прямо в иксах. И какой-то аргумент там надо к запуску линкса приставить - чё-то типа -g или как-то так (запамятовал я это давно, в проверять это сейчас - лениво уж).
А вот чтобы графику отображать прям в совсем любом варианте запуска терминала, это надо пострадать с его настройкой. А это в нашем давно не "студенческом" возрасте вообще совсем лениво, особенно с учётом того, что жизненно важной необходимостью это не является (денег это не принесёт, на хлеб тоже не намажешь - так зачем тогда за так страдать, только себя потешить созерцанием графики в терминале? - так времена таких детских радостей прошли давно уж). :-)
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|2.12, Оно ним (?), 12:18, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что текст озвучивается стандартными средствами оси для инвалидов.
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|2.17, rvs2016 (ok), 12:29, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем это в браузере?
В статье ж есть ответ на этот вопрос:
> наличие текстовых описаний, которые можно будет
> выводить через экранные ридеры,
> упростит работу людей, имеющих проблемы со зрением
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|2.39, Аноним (39), 14:26, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы рады, что у тебя есть хоть и мыльное, но изображение.
А вот у слепых никакого изображения нет.
При этом, они тоже пользуются браузерами.
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|1.2, нитгитлистер (?), 11:47, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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это будет вполне жизнеспособно если к генерации текста прикрутят автоматическую озвучку этого текста. очевидно в основе идеи лежит помощь людям с ограниченными возможностями. вот только как хорошо и когда это будет реализовано?
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|2.6, Аноним (5), 11:58, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ага, слепые то картинок не видят, мы из картинок сделаем текст, пусть читают!
пока это выглядит как люди с ограниченными способностями делают функционал для людей с ограниченными возможностями.
выше Аноним написал про рекламщиков, в это верится больше
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|3.13, Оно ним (?), 12:20, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ОС текст читает, ну хоть 2 и 2 сложить-то можно, не? Встроенные в ос средства для инвалидов читают всё, что на экране. Слепые так вполне пользуются интернетом, если что.
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|4.32, Аноним (32), 13:55, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так если ОС текст читает, то и картинку может показать, не, не слышал?
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|2.7, Аноним (7), 11:59, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>прикрутят автоматическую озвучку этого текста
Прикольно будет ходить на udaff.com
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|2.31, Аноним (31), 13:52, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Благими намерениями вымощена дорога в ад.
Любые отстойные вещи всегда оправдывают заботой об пользователях.
Нормальные же вещи не оправдывают - они очевидны. Нигде вы не найдёте оправдания почему делают блокировщик рекламы, добавление вкладок (ага, раньше из браузеров они только в опере были) или ускорение рендеринга.
И только на таких зловредных идеях обязательно пишут "все ради детей", "помощь больным и ограниченным", "совет беременных женщин и резервация индейцев попросили нас...".
Картинки это далеко не самое неприятное что предстоит преодолеть людям с ограничениями и людям которые пишут для них софт. Но как то всем на это плевать (включая мозиллу).
Сама же мозилла это просто рассадник лицемеров.
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|3.40, Аноним (39), 14:30, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Картинки это далеко не самое неприятное
Отсутствие тебя в этом мире тоже далеко не самое неприятное, так что, можно от тебя избавиться.
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|1.4, Аноним (4), 11:52, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно порадоваться за 0.5% слепых в мире, им это нужно, но оставшимся 99.5% то это зачем (+200мб по современным меркам уже и не размер, в массе не заметят).
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|2.9, Аноним (7), 12:02, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но оставшимся 99.5% то это зачем
Аноним (3) уже рассказал зачем.
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|2.11, Аноним (11), 12:16, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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0,5% полностью слепых, а с нарушениями зрения вообще — на порядок больше.
А так логика «зачем это остальным» напоминает логику противников установки пандусов в подъездах (погуглите, в РФ очень актуальная тема). Да не то что б напоминает, это она и есть.
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|4.15, Аноним (11), 12:24, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как какие? «НАМ МЕШАЕТ!».
Просто погуглите на самом деле, подобного полно.
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|4.22, rvs2016 (ok), 12:38, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А какие аргументы против пандусов, прямо интересно?
Ну юзерам 200 метров добавки к Файрфоксу мешают.
А жильцам 200 кг цемента на пандус мешают.
Было бы желание что-то не принимать, а способы реализации такого желания найдутся! :-)
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|5.27, Аноним (27), 13:21, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прочитать "загружается динамически при первом использовании" - то же пандусы не дают ? Кому не нужно - ничего и нет .
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|6.33, Аноним (31), 13:57, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставлю 10 ящиков пива что никакого "загружать динамически" не будет. Готов получить от проигравшего 1 банку пива.
Ну, кто готов поспорить с коэффициентом 200 к 1?
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|7.34, Аноним (27), 14:00, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как банку потребуют - "я в другом городе , что ты мне сделаешь" ? )))
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|1.8, Аноним (8), 12:00, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А браузер когда, или транс-небинарного фонда и апплета-погоды хватит всем?
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|1.10, Rev (ok), 12:02, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще непонятно как, в какие моменты будет генерироваться текст, куда он будет вставляться.
Можно ли будет использовать эту фишку для генерации текста для картинок перед постом в Федиверс?
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|2.24, rvs2016 (ok), 12:42, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно ли будет использовать эту фишку
> для генерации текста для картинок
> перед постом в Федиверс?
Да просто пусть для тега IMG допилят атрибут типа предоставлять_желающим_текстовое_описание_ИИ=true и тогда все остальные, кому это надо (Федиверс, соц. сети, остальные места распространения ресурса) будут это текстовое описание брать подобно тому, как берётся share-информация из share-тегов и прочих share-способов распространения информации на сторону.
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|2.41, Аноним (39), 14:33, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По скриншоту предельно понятно - вставляться будет в <img alt=>, если разработчик сайта не заполнил атрибут alt
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|1.16, rvs2016 (ok), 12:27, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> по аналогии с тем как уже работает
> встроенная система перевода
> с одного языка на другой
Странно как-то эта система перевода работает. Перевода на русский язык в ней нет.
Если так же будет "работать" и сабж, то из-за своей такой же бесполезности и он окажется не нужным. :-)
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|1.20, Константавр (ok), 12:38, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо. Несмотря на то, что вопят хейтеры, ИИ пришёл и никуда не уйдёт. И кто будет заниматься доставкой этой технологии, буржуи, или открытые проекты - крайне важно. Потихоньку, полегоньку, станет даже полезным.
Ввод переводчика, чтеца и ИИ. Практически всё полезное, что было сделано за долгие годы.
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|2.37, Аноним (31), 14:03, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, это не ИИ. И то что называет общественность ИИ это нейросети.
Во-вторых, крайне важно кто будет этим заниматься - перестройка отрасли от монополии может занять десятилетия. Для сравнения тот же word, который де факто заставляют использовать в учебных заведениях.
В-третьих, про облака тоже так говорили. Теперь вот сдулись.
До этого про 3D.
И судя по количеству мусора связаным с ИИ, он теперь тоже случается (вероятно будет сдаваться десятилетия, но тем не менее).
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|1.25, Аноним (-), 12:45, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ff: A person is standing in front of a cake with candles.
human: People are looking at a decorative cake with long candles.
ff, прям чистый аутист. Геометрические свойства картинки он уловил, а вот понимания действий людей ровно ноль.
BTW, а кадры из хентая он умеет описывать?
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|1.28, Songo (ok), 13:34, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему нельзя было это выпустить в виде дополнения?
Браузер обрастает весом и жором ресурсов, а функциями мало кто пользуется, так как они работает плохо, или мало кому нужны :(
Переводчик тоже через одно место работает, лучше бы его доделывали.
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|2.36, Аноним (27), 14:02, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это фактически и есть дополнение , не используешь - ничего не появится .
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|1.35, Аноним (-), 14:01, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот бы ещё что-нибудь для защиты детей добавили с ИИ. А то я чувствую, где-то меня недозащищают. И для защиты прав женщин, думаю, что-то нужно. С ИИ, конечно.
И тогда будет самый лучший браузер.
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|2.43, Аноним (4), 14:38, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И тогда будет самый лучший браузер.
И назовут его OpenBrowser и увидят что хорошо это
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|1.42, Аноним (42), 14:35, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> модели машинного обучения, выполняемой на локальной системе пользователя
Батарея ноута будет в восторге...
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