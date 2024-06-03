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Mozilla добавит в Firefox 130 AI-возможность для генерации описаний изображений

03.06.2024 11:16

Разработчики Firefox поделились планами по расширению использования в браузере возможностей на основе механизмов машинного обучения. Начиная с выпуска Firefox 130, намеченного на 3 сентября, в браузер будет включена функциональность для автоматической генерации текстовых описаний изображений. Тестирование реализации уже началось в ночных сборках Firefox, в которых подобная функциональность встроена в PDF-просмотрщик. На первом этапе для тестирования работы алгоритма описание генерируется только при добавлении новых изображений в качестве подсказки, но в дальнейшем его планируют применить и для существующих изображений.

Предполагается, что наличие текстовых описаний, которые можно будет выводить через экранные ридеры, упростит работу людей, имеющих проблемы со зрением. Функция реализована через интеграцию модели машинного обучения, выполняемой на локальной системе пользователя без обращения к внешним сервисам, по аналогии с тем как уже работает встроенная система перевода с одного языка на другой.

Модель для генерации текстовых описаний занимает примерно 200 МБ на диске, использует данные модели DistilGPT2 и охватывает 182M параметров. Для анализа изображений задействован декодировщик на базе модели Vision Transformer (ViT). Для работы с моделью в состав браузера включён ONNX Runtume, скомпилированный в представление WASM, и библиотека Transformers.js. Модель загружается динамически перед первым использованием.



  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2024...)
  2. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка машинного перевода выделенных фрагментов текста
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox включена поддержка машинного перевода
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 121 с возможностями, использующими машинное обучение
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox тестируют виджет с прогнозом погоды
  6. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61297-firefox
Ключевые слова: firefox, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alladin (?), 11:43, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А зачем это в браузере? Т.е изображение для меня мыльно, а текст нет?.. Читать через ридер который не в браузере? А зачем тогда это тащить в браузер %_%--
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:51, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А это чтобы маркетолог лучше знал, что ты просматриваешь. Контекстом для рекламы будут не только метатеги или текст на странице, а теперь еще и описание картинок, полученное локальным ИИ (маркетологу даже не надо оплачивать электричество, потраченное на обработку данных).
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:52, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Firefox станет текстовым браузером (см. lynx или links), следующее это пересказ видео. Сейчас без инноваций никуда!
     
     
  • 3.18, rvs2016 (ok), 12:32, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Firefox станет текстовым браузером (см. lynx или links)

    А эти текстовые браузеры надо сделать графическими!

    Не, ну в каком-то линксе я картинки, конечно, зырил.

    Но для этого ж его надо запустить не внутри скрина, а в терминале прямо в иксах. И какой-то аргумент там надо к запуску линкса приставить - чё-то типа -g или как-то так (запамятовал я это давно, в проверять это сейчас - лениво уж).

    А вот чтобы графику отображать прям в совсем любом варианте запуска терминала, это надо пострадать с его настройкой. А это в нашем давно не "студенческом" возрасте вообще совсем лениво, особенно с учётом того, что жизненно важной необходимостью это не является (денег это не принесёт, на хлеб тоже не намажешь - так зачем тогда за так страдать, только себя потешить созерцанием графики в терминале? - так времена таких детских радостей прошли давно уж). :-)

     
  • 2.12, Оно ним (?), 12:18, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что текст озвучивается стандартными средствами оси для инвалидов.
     
  • 2.17, rvs2016 (ok), 12:29, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем это в браузере?

    В статье ж есть ответ на этот вопрос:

    > наличие текстовых описаний, которые можно будет
    > выводить через экранные ридеры,
    > упростит работу людей, имеющих проблемы со зрением

     
  • 2.21, Аноним (21), 12:38, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне не нужно, значит некому не нужно, ага...
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:39, 03/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 12:52, 03/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.30, kusb (?), 13:47, 03/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.39, Аноним (39), 14:26, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы рады, что у тебя есть хоть и мыльное, но изображение.

    А вот у слепых никакого изображения нет.

    При этом, они тоже пользуются браузерами.

     

  • 1.2, нитгитлистер (?), 11:47, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    это будет вполне жизнеспособно если к генерации текста прикрутят автоматическую озвучку этого текста. очевидно в основе идеи лежит помощь людям с ограниченными возможностями. вот только как хорошо и когда это будет реализовано?
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 11:58, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ага, слепые то картинок не видят, мы из картинок сделаем текст, пусть читают!

    пока это выглядит как люди с ограниченными способностями делают функционал для людей с ограниченными возможностями.

    выше Аноним написал про рекламщиков, в это верится больше

     
     
  • 3.13, Оно ним (?), 12:20, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ОС текст читает, ну хоть 2 и 2 сложить-то можно, не? Встроенные в ос средства для инвалидов читают всё, что на экране. Слепые так вполне пользуются интернетом, если что.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 13:55, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так если ОС текст читает, то и картинку может показать, не, не слышал?
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:59, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >прикрутят автоматическую озвучку этого текста

    Прикольно будет ходить на udaff.com

     
  • 2.31, Аноним (31), 13:52, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благими намерениями вымощена дорога в ад.
    Любые отстойные вещи всегда оправдывают заботой об пользователях.
    Нормальные же вещи не оправдывают - они очевидны. Нигде вы не найдёте оправдания почему делают блокировщик рекламы, добавление вкладок (ага, раньше из браузеров они только в опере были) или ускорение рендеринга.
    И только на таких зловредных идеях обязательно пишут "все ради детей", "помощь больным и  ограниченным", "совет беременных женщин и резервация индейцев попросили нас...".

    Картинки это далеко не самое неприятное что предстоит преодолеть людям с ограничениями и людям которые пишут для них софт. Но как то всем на это плевать (включая мозиллу).
    Сама же мозилла это просто рассадник лицемеров.

     
     
  • 3.40, Аноним (39), 14:30, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Картинки это далеко не самое неприятное

    Отсутствие тебя в этом мире тоже далеко не самое неприятное, так что, можно от тебя избавиться.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:52, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно порадоваться за 0.5% слепых в мире, им это нужно, но оставшимся 99.5% то это зачем (+200мб по современным меркам уже и не размер, в массе не заметят).  
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 12:02, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но оставшимся 99.5% то это зачем

    Аноним (3) уже рассказал зачем.

     
  • 2.11, Аноним (11), 12:16, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0,5% полностью слепых, а с нарушениями зрения вообще — на порядок больше.
    А так логика «зачем это остальным» напоминает логику противников установки пандусов в подъездах (погуглите, в РФ очень актуальная тема). Да не то что б напоминает, это она и есть.
     
     
  • 3.14, Оно ним (?), 12:21, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие аргументы против пандусов, прямо интересно?
     
     
  • 4.15, Аноним (11), 12:24, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как какие? «НАМ МЕШАЕТ!».
    Просто погуглите на самом деле, подобного полно.
     
  • 4.22, rvs2016 (ok), 12:38, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какие аргументы против пандусов, прямо интересно?

    Ну юзерам 200 метров добавки к Файрфоксу мешают.
    А жильцам 200 кг цемента на пандус мешают.
    Было бы желание что-то не принимать, а способы реализации такого желания найдутся! :-)

     
     
  • 5.27, Аноним (27), 13:21, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитать "загружается динамически при первом использовании" - то же пандусы не дают ? Кому не нужно - ничего и нет .
     
     
  • 6.33, Аноним (31), 13:57, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставлю 10 ящиков пива что никакого "загружать динамически" не будет. Готов получить от проигравшего 1 банку пива.
    Ну, кто готов поспорить с коэффициентом 200 к 1?
     
     
  • 7.34, Аноним (27), 14:00, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как банку потребуют - "я в другом городе , что ты мне сделаешь" ? )))
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:00, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А браузер когда, или транс-небинарного фонда и апплета-погоды хватит всем?
     
  • 1.10, Rev (ok), 12:02, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще непонятно как, в какие моменты будет генерироваться текст, куда он будет вставляться.
    Можно ли будет использовать эту фишку для генерации текста для картинок перед постом в Федиверс?
     
     
  • 2.24, rvs2016 (ok), 12:42, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно ли будет использовать эту фишку
    > для генерации текста для картинок
    > перед постом в Федиверс?

    Да просто пусть для тега IMG допилят атрибут типа предоставлять_желающим_текстовое_описание_ИИ=true и тогда все остальные, кому это надо (Федиверс, соц. сети, остальные места распространения ресурса) будут это текстовое описание брать подобно тому, как берётся share-информация из share-тегов и прочих share-способов распространения информации на сторону.

     
  • 2.41, Аноним (39), 14:33, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По скриншоту предельно понятно - вставляться будет в <img alt=>, если разработчик сайта не заполнил атрибут alt
     

  • 1.16, rvs2016 (ok), 12:27, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > по аналогии с тем как уже работает
    > встроенная система перевода
    > с одного языка на другой

    Странно как-то эта система перевода работает. Перевода на русский язык в ней нет.

    Если так же будет "работать" и сабж, то из-за своей такой же бесполезности и он окажется не нужным. :-)

     
     
  • 2.29, morphe (?), 13:37, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороших корпусов русского языка не так много как для других языков, что усложняет обучение своих моделей, НКРЯ (национальный корпус русского языка) не особо национальный, а полностью принадлежит яндексу.

    https://habr.com/en/articles/768710/

     

  • 1.19, Аноним (19), 12:35, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А выдавать ноты с текстом песен вместо аудиофайлов он уже умеет?
     
  • 1.20, Константавр (ok), 12:38, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо. Несмотря на то, что вопят хейтеры, ИИ пришёл и никуда не уйдёт. И кто будет заниматься доставкой этой технологии, буржуи, или открытые проекты - крайне важно. Потихоньку, полегоньку, станет даже полезным.

    Ввод переводчика, чтеца и ИИ. Практически всё полезное, что было сделано за долгие годы.

     
     
  • 2.37, Аноним (31), 14:03, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, это не ИИ. И то что называет общественность ИИ это нейросети.
    Во-вторых, крайне важно кто будет этим заниматься - перестройка отрасли от монополии может занять десятилетия. Для сравнения тот же word, который де факто заставляют использовать в учебных заведениях.
    В-третьих, про облака тоже так говорили. Теперь вот сдулись.
    До этого про 3D.
    И судя по количеству мусора связаным с ИИ, он теперь тоже случается (вероятно будет сдаваться десятилетия, но тем не менее).
     

  • 1.25, Аноним (-), 12:45, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ff: A person is standing in front of a cake with candles.
    human: People are looking at a decorative cake with long candles.

    ff, прям чистый аутист. Геометрические свойства картинки он уловил, а вот понимания действий людей ровно ноль.

    BTW, а кадры из хентая он умеет описывать?

     
  • 1.28, Songo (ok), 13:34, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему нельзя было это выпустить в виде дополнения?
    Браузер обрастает весом и жором ресурсов, а функциями мало кто пользуется, так как они работает плохо, или мало кому нужны :(
    Переводчик тоже через одно место работает, лучше бы его доделывали.
     
     
  • 2.36, Аноним (27), 14:02, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это фактически и есть дополнение , не используешь - ничего не появится .
     

  • 1.35, Аноним (-), 14:01, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот бы ещё что-нибудь для защиты детей добавили с ИИ. А то я чувствую, где-то меня недозащищают. И для защиты прав женщин, думаю, что-то нужно. С ИИ, конечно.

    И тогда будет самый лучший браузер.

     
     
  • 2.43, Аноним (4), 14:38, 03/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И тогда будет самый лучший браузер.

    И назовут его OpenBrowser и увидят что хорошо это

     

  • 1.42, Аноним (42), 14:35, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > модели машинного обучения, выполняемой на локальной системе пользователя

    Батарея ноута будет в восторге...

     
  • 1.44, paulus (ok), 14:44, 03/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тормознутый монстр, станет еще тяжелее и тормознутей...
     

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