Опубликован список идей по развитию Firefox над которыми ведётся работа

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|1.2, Аноним (2), 22:54, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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Проблема фф не в фичах, а в тормозах. Им профайлингом надо заниматься, а не этой ерундой.
Пусть ко мне обращаются, у меня еще много цу для них.
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|3.32, Аноним (32), 00:19, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Firefox не тормозит на среднем компе. Кроме случаев отрисовки очень сложной графики или показа видео. Т.е. с DOM он работает лучше чем Chrome. Но я вижу что в Mozilla много хорогих идей, но реализовать они до конца смогли мало что. Вместо того чтобы нанять на работу разрабов популярных расширений с нужным функционалом они 3-4 года будут разрабатывать то, что уже есть в Tree Style Tab и прочих.
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|4.47, sena (ok), 02:44, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кроме случаев отрисовки очень сложной графики или показа видео.
Тогда надо вынести проигрывание видео в отдельное приложение, которое делает это хорошо и эффективно.
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|4.62, Аноним (62), 05:41, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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FF просто ширма для гугла. Ничерта они не делают, а только заявляют что за все хорошее ради всего плохого и тут же внедряют блобы.
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|2.8, Аноним (8), 23:11, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а что ты хотела, такой веб сегодня. Что не тормозит у тебя, ie6 какой-нибудь? Так там и сайты попроще отдают под браузер. В целом, работает пошустрее таких монстров, как хромой.
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|4.28, Аноним (8), 23:54, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, во-первых, и памяти он жрёт будь здоров, и 5% разницы того не стоят, а, во-вторых, не быстрее в целом, да и рекламу режет криво теперь, опять же.
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|4.36, Аноним (36), 01:03, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где хром быстрее ? Или вы о временах динозавров , в одного из которых превратился хром ?
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|3.18, 12yoexpert (ok), 23:34, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а в чём проблема? блочишь в /etc/hosts или uMatrix/uBlock мусорные домены типа googletagmanager и всех доменов яндэкса и всё сразу начинает летать
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|4.44, Аноним (44), 01:51, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>типа googletagmanager и всех доменов яндэкса
Плюс весь ворох доменов гугла. Для поиска использовать DuckDuckGo Lite. Интернет становится удивительно чистым и быстрым.
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|2.5, нейм (?), 23:02, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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а вот неправильный кпи это.
ну сделают они так, дальше что? хром в два раза больше жрет, не угонятся.
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|3.51, darkshvein (ok), 02:53, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ээ, с такой мотивацией ты много не накодишь, если у тебя хром постоянно в чемпионах
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|2.33, Аноним (33), 00:27, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо, а как это практический сделать. Вот скажем открыл пользователь сайт,
а там обычная табличка FLEX или GRID и как тут выжрать 32 гигабайта?
Ну можно закешировать всю картинку, можно дерево как-то избыточно хранить,
а что еще?
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|3.40, Аноним (40), 01:20, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а что еще?
нейронку встроить, пусть сама сайты придумывает и вставляет в них рекламу
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|3.17, darkshvein (ok), 23:34, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не в 2024, когда у всех провайдеров и сайтов тотальные black и вайтлисты сеток.
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|4.19, 12yoexpert (ok), 23:36, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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во-первых, у меня tor никак не ограничивается
во-вторых, при чё тут сети? tor должен быть в плагинах, не из коробки
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|1.6, Аноним (6), 23:03, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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С вертикальным списком вкладок это же Опера получится, у которой это было ещё 20 лет назад.
Хотя.. нет, у Оперы ещё 100500 фишек уже было.
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|1.9, Аноним (9), 23:13, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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может быть я слишком поздно вкатился и объяснение почему этого не сделали уже было высказано
но почему ни в лисе ни в хроме не могут выводить просто закладки на домашней странице? почему плодят какие то дополнительные сущности по типу ярлыков недавно посещенных страниц?
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|2.11, зшщгит (?), 23:21, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы ты сразу в адресной строке искал,в нужном поисковике и домены не видел.
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|2.20, Аноним (20), 23:39, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для хрома решается мизерного размера расширением с очень оригинальным названием Change New Tab, служащего одной цели — указать адрес, открываемый в новой вкладке.
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|2.25, topin89 (ok), 23:44, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По той же причине, по которой в сотовых показывают последние номера. Часто это нужнее, чем избранное. Для остальных есть расширения
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|2.52, Аноним (50), 02:54, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем закладки на домашней странице? У большинства пользователей на домашней странице даже малая часть закладок не поместиться. У ФФ есть панель закладок на домашней страницы, можете там организовывать закладки как хотите объединять в папки и т.д., но зачем они на самой домашней странице?
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|1.10, Аноним (10), 23:13, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дали б доступ к dom из Wasm, чтоб без костылей из прошлого тысячелетия веб приложеньки быстрые делать.
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|2.12, НяшМяш (ok), 23:22, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И выкинуть из браузера JavaScript. Для обратной совместимости предлагать JavaScript.wasm, чтобы любой желающий мог использовать движок по вкусу.
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|3.14, Аноним (14), 23:30, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И выкинуть из браузера JavaScript
Такие браузеры уже есть, пользуешься ведь?
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|2.22, Аноним (20), 23:43, 22/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ИИ не гуманитарии создают. И чем тебе не нравится «поддержка генерации текстового описания для изображений внутри PDF-документов, упрощающая работу с информацией людьми, имеющими проблемы со зрением»?
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|3.58, Аноним (59), 04:21, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И чем тебе не нравится
Тем, что браузер разжиреет раза в 2 из-за функционала, которым будут пользоваться 3,5 калеки раз в 2 года... И это делается тупо только ради хайпа. Когда у людей заканчивается фантазия, начинается обмазывание модными маркетинговыми словами.
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|1.24, prokoudine (ok), 23:44, 22/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Новая система управления профилями, позволяющая разделить разные виды активности (например, учёба, работа, персональные интересы), но при этом сделать их легко доступными (развитие идеи быстрого переключения между профилями).
Алилуйя
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|2.30, Аноним (30), 00:01, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использую для этого разные браузеры. Один инстанс фокса с профилями при перезапуске перемешивает все окна в панели задач в кучу.
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|3.31, Аноним (32), 00:17, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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расширение Simple Tab Group может в разных окнах открыть разные вкладки. Но это все равно так себе решение, т.к. не работает в firefox for android т.к. там до сих пор урезанное api. Т.е. реализацию им все равно новую придется пилить.
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|3.54, Аноним (50), 02:57, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что за колхоз, у ФФ есть вкладки в контейнерах, где в пределах одного окна вы можете открывать один и тот же сайт по разными учетками.
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|2.53, Аноним (50), 02:56, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем когда есть вкладки в контейнерах, которые делают то же самое, у них даже разделение по умолчанию на те же группы.
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|1.35, Nick (??), 00:47, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Но почему так поздно, даже не в этом году, почему у других, это все давно есть, а в Firefox, только начнет появляться?
Передайте им, что нужно ещё сделать
Встроенную темную тему для сайтов
Поддержку pwa
Portable версию
Настройку горячих клавиш
Встроенный vpn
Встроенный блокировщик рекламы
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|2.37, Аноним (36), 01:08, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ознакомиться с возможностями фокса не пробовали ? А за pwa - сажать нужно .
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|2.41, Аноним (39), 01:24, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Встроенный VPN
Mozilla VPN уже есть. Бесплатного VPN не будет, потому что "если ты не платишь за товар, то ты сам товар".
> Встроенную темную тему для сайтов
Для этого есть расширения. "Встроенная тема для сайтов" никогда не будет достаточно хороша, по крайней мере, пока к этому не смогут прикрутить ИИ. Некоторые сайты просто ужасно смотрятся.\
В Firefox реализована идеальная логика: сообщать сайтам, что желательна тёмная тема, а уже разработчик сайта всегда лучше знает, как реализовать тёмную тему для своего сайта.
> Встроенный блокировщик рекламы
Лучше, чем мюблок не сделаешь, а у мюблока есть ключевое преимущество - он уже существует и код вылизан за годы.
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|1.38, Bob (??), 01:11, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На 3 порядка больше фишек имелось во времена xul аддонов.
Жалкие потуги в освоение крох со стола гугла...
Юзербейса в пол интернета просрать - нужно уметь)
Хотя, если 85%+ дохода от гугла и он только что релизнул свой браузер - ничего удивительного)
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|2.42, Аноним (39), 01:31, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сохранение старой модели работы с расширениями убило бы Firefox ещё быстрее.
Грамотное объяснение от разработчика многих расширений: https://habr.com/rticles/329780/comments/#comment_10242468
Если ты думаешь "ну и ладно, зато я бы пользовался до сих пор", то, во-первых, что ты за важный фрукт с горы, что ради комфорта твоего величества нужно убить браузер, во-вторых, даже ты бы не пользовался, потому что всё больше сайтов слали бы лесом. Для наглядного примера можешь посмотреть, как выживают любители старой оперы - там костыль на костыле и для многих сайтов они, вот ржака, держат нормальный браузер.
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|4.56, Аноним (30), 03:12, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Palemoon с одним разработчиком делает то, что не смогла Мозила с сотнями. Могли, но хотели больше контроля, чтобы легче монетизировать. Те же подписи дополнений можно было бы аддоном отключить, их эксперименты отключать. Вон, ради dissenter'а даже ключ "забыли" обновить. Раньше тончайшую настройку можно было аддоном делать с юзер интерфейсом и без лазанья в эбаут:конфиг. А теперь? Лезь черти куда, создавай файлы, вписывай непойми какие опции, а в следующей версии мы всё поменяем, сломаем, удалим, потому что мало пользователей с таким конфигом. Не браузер, а лицемерная помойка.
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|1.48, sena (ok), 02:46, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пусть добавят поддержку h265, а лучше всего сделают возможным проигрывать видео во внешнем проигрывателе.
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|2.55, Аноним (50), 03:01, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на каких сайтах он используется? Отвечу ни на каких популярных, даже на непопулярных не видел. Даже стриминговые сервисы не думают о h265, все смотрят в сторону av1, вон даже твич собирается тестировать.
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|1.61, Аноним (60), 05:13, 23/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Новая система управления профилями, позволяющая разделить разные виды активности (например, учёба, работа, персональные интересы), но при этом сделать их легко доступными (развитие идеи быстрого переключения между профилями).
Давно пора.
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