Опубликован список идей по развитию Firefox над которыми ведётся работа

> Встроенный VPN

Mozilla VPN уже есть. Бесплатного VPN не будет, потому что "если ты не платишь за товар, то ты сам товар".

> Встроенную темную тему для сайтов

Для этого есть расширения. "Встроенная тема для сайтов" никогда не будет достаточно хороша, по крайней мере, пока к этому не смогут прикрутить ИИ. Некоторые сайты просто ужасно смотрятся.\

В Firefox реализована идеальная логика: сообщать сайтам, что желательна тёмная тема, а уже разработчик сайта всегда лучше знает, как реализовать тёмную тему для своего сайта.

> Встроенный блокировщик рекламы

Лучше, чем мюблок не сделаешь, а у мюблока есть ключевое преимущество - он уже существует и код вылизан за годы.

