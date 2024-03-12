Mozilla, Google, Microsoft и Apple разработали тест производительности браузеров Speedometer 3.0

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|1.3, Аноним (3), 10:03, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отличная демонстрация. Хорошо, всё-таки, когда заинтересованные лица пишут бенчмарки. Так можно не подкручивать браузеры под красивые результаты синтетики, а сразу выдумывать удобную синтетику, которая показывает нужные результаты. А если этого недостаточно, всегда можно поправить код бесконечных жаваскрипт-блобов, главное, побольше их напихать.
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|2.11, Аноним (11), 10:13, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кому сдались эти бенчмарки браузеров. Главное, чтобы всё работало и был удобный интерфейс.
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|3.16, Аноним (3), 10:19, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, Эппл и Гугл это важно. Да и Майкрософт, пока делал браузеры занимался "оптимизацией" под синтетику. Важно же показать, что твой продукт не худший. Как там Сафари не на последнем месте может быть я не понимаю, и это он не умеет ничего.
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|4.26, Аноним (26), 10:34, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты же не побежишь сносить все остальные браузеры, если вдруг завтра Edge станет топ-1 по результатам какого-то теста? А если послезавтра в топе уже будет Safari, тоже побежишь всё переустанавливать?
Тесты важны разве что для разработчиков. Топ-менеджеров за людей не считаю.
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|5.30, Аноним (3), 10:41, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если честно, об этом начинаешь задумываться, когда видишь тормоза сайтов. Я думаю, это не только моё видение. И если Edge на ~10% быстрее, да ещё и шрифты не мыльные делает, не остаётся буквально никаких причин не заменить им.
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|6.39, Аноним (11), 10:55, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда обязательно проверяй результаты тестов каждый день. А то вдруг сайты перестанут тормозить, а ты пропустишь.
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|2.12, Аноним (11), 10:14, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А как же старый добрый Internet Explorer? Коротка память у народа...
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|4.28, Аноним (26), 10:37, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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забавно, ты хоть глянь в толковом словаре, что значит "пилить", а потом будешь говорить про проблемы с буквами
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|5.32, 12yoexpert (ok), 10:46, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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уже нарожали людей, которые не видели Интересную Личность
как летит время...
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|6.37, Аноним (37), 10:53, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В этом мире достаточно взрослых людей, которых не интересуют фрики и треш-контент.
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|7.44, 12yoexpert (ok), 11:01, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой, ты-таки загуглил? Заценил, но дух противоречния не даёт признать свою неправоту? Ох уж этот юношеский максимализм, гормоны...
> В этом мире достаточно взрослых людей, которых не интересуют фрики и треш-контент.
Но нет ни одного, который не видел бы "дверь мне запили" и не знает этого значения слова "пилить". Вывод очевиден - в треде маленькие ушлёпки
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|3.18, ryoken (ok), 10:21, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как же старый добрый Internet Explorer? Коротка память у народа...
Считается вымершим самим Монстрософтом.
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|1.5, Маус (?), 10:05, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Какой смысл тестировать Firefox если под этот браузер уже давно не адаптируют сайты.
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|2.9, Аноним (1), 10:10, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том и смысл что больше ничего с этим браузером сделать нельзя.
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|2.14, Аноним (13), 10:19, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Судя по результатам тестов, дела Safari еще хуже.
> Какой смысл тестировать Safari если под этот браузер уже давно не адаптируют сайты.
Скажите это эпплу.
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|3.19, ryoken (ok), 10:22, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Судя по результатам тестов, дела Safari еще хуже.
Так Safari и нужен чтоб только по сайтам яблока слоняться и никуда более :).
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|4.21, 12yoexpert (ok), 10:27, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нефиг было разрешать установку всяких говнобраузеров типа хрома, не умер бы и сафари, не разжирел бы интернет
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|4.45, _kp (ok), 11:09, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сами не сравнивали? Только тесты от маркетологов? Только слепая вера?
Хром работает и чуть дольше, и чуть быстрее, даже при том что он с плагинами и ублоком. Что на интел прошке, что на м1. Про м2 не скажу.
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|2.42, Маус (?), 10:58, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Минусов наставили, а ответить нечего. 😄 Помню, как лет 5 назад чуть не окирпичил роутер, при обновлении прошивки. Причина в том, что Firefox мог зависнуть и разорвать соединение в любой момент. Тогда ещё на сайте OpenWrt было предупреждение не использовать Firefox для подключения.
Это доказывает, что уже тогда был низкий уровень кодописателей Mozilla. А сейчас ещё хуже.
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|3.47, _kp (ok), 11:17, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У всех браузеров есть нюансы.
Есть и узкоспециальные сайты, не работающие в Хроме.
Были сайты примотанные скотчем к ИнтернетЭксполореру.
Есть и сайты криво работающие в Сафари(в иОС), в том числе и я такие делал не нарочно.
Это все мелкие нюансы браузеров, и недальновидность разработчиков сайтов.
>>Какой смысл тестировать
Во первых что бы что то сделать работающее, нужны и тесты на совместимость, и на скорость.
Во вторых, разработчикам же нужно чем то мериться. :)
>>>Какой смысл тестировать Firefox если под этот браузер уже давно не адаптируют сайты.
>>>Какой смысл тестировать Safari если под этот браузер уже давно не адаптируют сайты.
Сайты и серверы делают под стандарт, или распространённые браузеры.
По здравому смыслу, те браузеры чья доля присутствия меньше, и должны подстраиваться под большинство, или сильно обосновать несовместимости, а те чьи браузеры кто на одном движке - должны договариваться о совместимости.
Кстати, сайты под ходовые браузеры, в том числе Сафари и Файфокс пока приходится тестировать, в отличии от
малопопулярных типа Vivaldi, Brave, Arc...
ps: держите пару плюсов, чтоб настроение в начале для не падало. ;)
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|1.23, Аноним (23), 10:29, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В Speedometer 3.0 осуществлён переход на применение новых выпусков фреймворков Angular, Backbone, jQuery, Lit, Preact, React, React+Redux, Svelte и Vue.
Хозяйке на заметку: если не совать модные JS-фреймворки куда попало, то и жрать они ничего не будут.
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|2.38, 12yoexpert (ok), 10:53, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно тебе, главная хабра весит всего 10.2 мегабайта и грузится всего 6.3 секунды на гигабите и топ железе, разве ж это много? Тебе жалко подождать?
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|1.25, Аноним (25), 10:33, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть мне теперь не только яндекс будет писать "ваши запросы похожи на автоматические, собери пазл, найди бойлер, зебру, велосипед и автобус".
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|1.31, Tron is Whistling (?), 10:42, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Померил Firefox с отключкой аппаратного ускорения. 11.1 против 12.0 со включенным. Холодный GPU - это хорошо, снова отключил и забыл.
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|2.40, Аноним (3), 10:56, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Webrender software включи. И в layers отключи ускорение. Не ври, что пользоваться браузером, который выжирает все ядра и просит ещё, лучше, чем задействовать видеокарту.
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|1.36, Random (??), 10:53, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если фокс тормозит на каком-то сайте, скорее буду смотреть альтернативный сайт, чем альтернативный браузер.
Ну и, uBO и uM пока не отменили.
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|2.41, 12yoexpert (ok), 10:56, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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uMatrix считай что отменили. думаю, автору забашляли, чтобы он забросил uMatrix и пошёл пилить кастрированный uBlock Origin
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|3.46, Аноним (22), 11:10, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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171 Хилл обозначил отсутствие времени в качестве причины прекращения доработки... большой текст свёрнут, показать
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|1.43, Константавр (ok), 10:59, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хехе, пока ехал в автобусе запустил спидометр, получил 5.32 на ФФ. Интересно, влияет ли скорость подключения на тест? Попробую дома повторить :)
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|1.50, opennetuser (ok), 11:35, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня i5-13500H — Brave набрал 16.2.
У кого макось с m2|m3 — сколько у вас набирает баллов?
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