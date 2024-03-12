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Mozilla, Google, Microsoft и Apple разработали тест производительности браузеров Speedometer 3.0

12.03.2024 09:25

Спустя шесть лет c момента прошлого выпуска представлен обновлённый инструментарий для тестирования производительности и отзывчивости web-браузеров - Speedometer 3.0, подготовленный совместно компаниями Mozilla, Google, Microsoft и Apple. Ключевой задачей тестового набора называется оценка задержек при симуляции работы пользователя с типовыми web-приложениями.

Speedometer 3.0 стал первым набором для оценки производительности браузеров, созданным совместно представителями конкурирующих браузерных движков Blink/V8, Gecko/SpiderMonkey и WebKit/JavaScriptCore, которые сумели выработать общую политику в отношении тестирования. Код Speedometer распространяется под лицензией BSD и начиная с 2022 года разрабатывается в соответствии с новой моделью управления проектом, подразумевающей совместное принятие решений с достижением консенсуса. Репозиторий открыт для участия любых заинтересованных лиц и продвижения своих идей и исправлений.

В Speedometer 3.0 осуществлён переход на применение новых выпусков фреймворков Angular, Backbone, jQuery, Lit, Preact, React, React+Redux, Svelte и Vue. Задействованы современные шаблоны проектирования сайтов и web-приложений, например, использование Webpack, Web Components и новых методов работы с DOM. Добавлены тесты для оценки производительности отрисовки при помощи элемента Canvas, генерации SVG, обработки сложных CSS, работы с очень большими деревьями DOM и использования методов, применяемых при редактировании контента в режиме WYSIWYG и при работе с новостными сайтами.

В инструментарии для запуска тестов расширен спектр операций в браузере, учитываемых при измерении реакции на действие пользователя, например, измеряется не только время выполнения кода, но и время отрисовки и асинхронного выполнения задач. Для разработчиков браузеров подготовлены инструменты для анализа результатов выполнения тестов, профилирования и изменения параметров тестов. Предоставлена возможность создания собственных сложных сценариев запуска тестов.

Эталонные тесты, задействованные в Speedometer 3.0 для оценки производительности:

  • Добавление, заполнение и удаление 100 заметок с использованием менеджера задач TodoMVC, реализованного в вариантах на базе разных web-фреймворков, методов работы с DOM и версий стандарта ECMAScript. Например, запускаются варианты TodoMVC на базе фреймворков React, Angular, Vue, jQuery, WebComponents, Backbone, Preact, Svelte и Lit, а также варианты, использующие расширенные возможности, появившиеся в спецификациях ECMAScript 5 и ECMAScript 6.
  • Редактирование текста с разметкой в режиме WYSIWYG, используя редакторы кода CodeMirror и TipTap.
  • Загрузка и взаимодействие с диаграммами, оформленными через элемент canvas или сгенерированными в формате SVG при помощи библиотек Observable Plot, chart.js и react-stockcharts.
  • Навигация по страницам и взаимодействие с контентом на типовых новостных сайтах, на которых используются web-фреймворки Next.js и Nuxt.

При прохождении тестового набора Speedometer 3.0 в macOS лидирует Chrome (22.6), за которым следуют Firefox (20.7) и Safari (19.0). В проведённом с теми же браузерами тесте Speedometer 2.1 победил Safari (481), от которого немного отстал Firefox (478) и заметно отстал Chrome (404). При запуске в Ubuntu 22.04 браузер Chrome набрал 13.5 и 234 баллов, а Firefox - 12.1 и 186 баллов в версиях Speedometer 3.0 и 2.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2024...)
  2. OpenNews: Представлен Speedometer 2.0, пакет для тестирования производительности браузеров
  3. OpenNews: Google объявил Octane устаревшим и не отражающим реальную производительность браузеров
  4. OpenNews: Вышел обновленный пакет для тестирования JavaScript - SunSpider 0.9.1
  5. OpenNews: Разработчики Mozilla представили Kraken, новый пакет для тестирования JavaScript
  6. OpenNews: Создатель JSON представил новый тест производительности JavaScript в web-браузерах
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60773-speedometer
Ключевые слова: speedometer, browser, benchmark
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Данайцы что-то принесли будем тестить.
     
  • 1.2, iPony129412 (?), 09:58, 12/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:03, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличная демонстрация. Хорошо, всё-таки, когда заинтересованные лица пишут бенчмарки. Так можно не подкручивать браузеры под красивые результаты синтетики, а сразу выдумывать удобную синтетику, которая показывает нужные результаты. А если этого недостаточно, всегда можно поправить код бесконечных жаваскрипт-блобов, главное, побольше их напихать.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:13, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кому сдались эти бенчмарки браузеров. Главное, чтобы всё работало и был удобный интерфейс.
     
     
  • 3.16, Аноним (3), 10:19, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, Эппл и Гугл это важно. Да и Майкрософт, пока делал браузеры занимался "оптимизацией" под синтетику. Важно же показать, что твой продукт не худший. Как там Сафари не на последнем месте может быть я не понимаю, и это он не умеет ничего.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 10:34, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты же не побежишь сносить все остальные браузеры, если вдруг завтра Edge станет топ-1 по результатам какого-то теста? А если послезавтра в топе уже будет Safari, тоже побежишь всё переустанавливать?
    Тесты важны разве что для разработчиков. Топ-менеджеров за людей не считаю.
     
     
  • 5.30, Аноним (3), 10:41, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если честно, об этом начинаешь задумываться, когда видишь тормоза сайтов. Я думаю, это не только моё видение. И если Edge на ~10% быстрее, да ещё и шрифты не мыльные делает, не остаётся буквально никаких причин не заменить им.
     
     
  • 6.39, Аноним (11), 10:55, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда обязательно проверяй результаты тестов каждый день. А то вдруг сайты перестанут тормозить, а ты пропустишь.
     
     
  • 7.48, Аноним (3), 11:18, 12/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, 12yoexpert (ok), 10:05, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    при чём тут microsoft? они же не делают браузеров
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:09, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У них своя версия хромиума:
    https://www.microsoft.com/ru-ru/edge
     
     
  • 3.15, 12yoexpert (ok), 10:19, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пилить морду хромиума != пилить браузер
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 10:28, 12/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.24, 12yoexpert (ok), 10:32, 12/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (1), 10:09, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делают но на чужом двигле.
     
     
  • 3.20, 12yoexpert (ok), 10:26, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты хотел сказать на чужом браузере?
     
  • 2.8, ryoken (ok), 10:10, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Edge, не..?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:17, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Edge, не..?

    Edge, не..!

     
  • 2.12, Аноним (11), 10:14, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как же старый добрый Internet Explorer? Коротка память у народа...
     
     
  • 3.17, 12yoexpert (ok), 10:20, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они не пилят internet explorer. Какие проблемы с буквами у народа...
     
     
  • 4.28, Аноним (26), 10:37, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    забавно, ты хоть глянь в толковом словаре, что значит "пилить", а потом будешь говорить про проблемы с буквами
     
     
  • 5.32, 12yoexpert (ok), 10:46, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    уже нарожали людей, которые не видели Интересную Личность

    как летит время...

     
     
  • 6.35, Аноним (11), 10:52, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поздравляю с 12-ти летием.
     
  • 6.37, Аноним (37), 10:53, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В этом мире достаточно взрослых людей, которых не интересуют фрики и треш-контент.
     
     
  • 7.44, 12yoexpert (ok), 11:01, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, ты-таки загуглил? Заценил, но дух противоречния не даёт признать свою неправоту? Ох уж этот юношеский максимализм, гормоны...

    >  В этом мире достаточно взрослых людей, которых не интересуют фрики и треш-контент.

    Но нет ни одного, который не видел бы "дверь мне запили" и не знает этого значения слова "пилить". Вывод очевиден - в треде маленькие ушлёпки

     
  • 3.18, ryoken (ok), 10:21, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как же старый добрый Internet Explorer? Коротка память у народа...

    Считается вымершим самим Монстрософтом.

     
  • 3.49, Аноним (49), 11:31, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добрый? Коротка память у народа... Война браузеров.
     

  • 1.5, Маус (?), 10:05, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Какой смысл тестировать Firefox если под этот браузер уже давно не адаптируют сайты.
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 10:10, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том и смысл что больше ничего с этим браузером сделать нельзя.
     
  • 2.14, Аноним (13), 10:19, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Судя по результатам тестов, дела Safari еще хуже.

    > Какой смысл тестировать Safari если под этот браузер уже давно не адаптируют сайты.

    Скажите это эпплу.

     
     
  • 3.19, ryoken (ok), 10:22, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судя по результатам тестов, дела Safari еще хуже.

    Так Safari и нужен чтоб только по сайтам яблока слоняться и никуда более :).

     
     
  • 4.21, 12yoexpert (ok), 10:27, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нефиг было разрешать установку всяких говнобраузеров типа хрома, не умер бы и сафари, не разжирел бы интернет
     
  • 3.27, Аноним (6), 10:35, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У него главный плюс, что макбуки с ним работают дольше:
    https://www.apple.com/safari/
     
     
  • 4.45, _kp (ok), 11:09, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сами не сравнивали? Только тесты от маркетологов? Только слепая вера?
    Хром работает и чуть дольше, и чуть быстрее, даже при том что он с плагинами и ублоком. Что на интел прошке, что на м1. Про м2 не скажу.
     
  • 2.42, Маус (?), 10:58, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Минусов наставили, а ответить нечего. 😄 Помню, как лет 5 назад чуть не окирпичил роутер, при обновлении прошивки. Причина в том, что Firefox мог зависнуть и разорвать соединение в любой момент. Тогда ещё на сайте OpenWrt было предупреждение не использовать Firefox для подключения.
    Это доказывает, что уже тогда был низкий уровень кодописателей Mozilla. А сейчас ещё хуже.
     
     
  • 3.47, _kp (ok), 11:17, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У всех браузеров есть нюансы.
    Есть и узкоспециальные сайты, не работающие в Хроме.
    Были сайты примотанные скотчем к ИнтернетЭксполореру.
    Есть и сайты криво работающие в Сафари(в иОС), в том числе и я такие делал не нарочно.
    Это все мелкие нюансы браузеров, и недальновидность разработчиков сайтов.

    >>Какой смысл тестировать

    Во первых что бы что то сделать работающее, нужны и тесты на совместимость, и на скорость.
    Во вторых, разработчикам же нужно чем то мериться. :)

    >>>Какой смысл тестировать Firefox если под этот браузер уже давно не адаптируют сайты.
    >>>Какой смысл тестировать Safari если под этот браузер уже давно не адаптируют сайты.

    Сайты и серверы делают под стандарт, или распространённые браузеры.
    По здравому смыслу, те браузеры чья доля присутствия меньше, и должны подстраиваться под большинство, или сильно обосновать несовместимости, а те чьи браузеры кто на одном движке - должны договариваться о совместимости.
    Кстати, сайты под ходовые браузеры, в том числе Сафари и Файфокс пока приходится тестировать, в отличии от
    малопопулярных типа Vivaldi, Brave, Arc...  


    ps: держите пару плюсов, чтоб настроение в начале для не падало. ;)

     

  • 1.23, Аноним (23), 10:29, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В Speedometer 3.0 осуществлён переход на применение новых выпусков фреймворков Angular, Backbone, jQuery, Lit, Preact, React, React+Redux, Svelte и Vue.

    Хозяйке на заметку: если не совать модные JS-фреймворки куда попало, то и жрать они ничего не будут.

     
     
  • 2.38, 12yoexpert (ok), 10:53, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно тебе, главная хабра весит всего 10.2 мегабайта и грузится всего 6.3 секунды на гигабите и топ железе, разве ж это много? Тебе жалко подождать?
     

  • 1.25, Аноним (25), 10:33, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть мне теперь не только яндекс будет писать "ваши запросы похожи на автоматические, собери пазл, найди бойлер, зебру, велосипед и автобус".
     
  • 1.31, Tron is Whistling (?), 10:42, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Померил Firefox с отключкой аппаратного ускорения. 11.1 против 12.0 со включенным. Холодный GPU - это хорошо, снова отключил и забыл.
     
     
  • 2.33, Аноним (22), 10:47, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А горячий CPU и тающая батарея — вообще замечательно.
     
     
  • 3.51, Аноним (49), 11:35, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На стационарнике нет батареи.
     
  • 2.40, Аноним (3), 10:56, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Webrender software включи. И в layers отключи ускорение. Не ври, что пользоваться браузером, который выжирает все ядра и просит ещё, лучше, чем задействовать видеокарту.
     

  • 1.36, Random (??), 10:53, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если фокс тормозит на каком-то сайте, скорее буду смотреть альтернативный сайт, чем альтернативный браузер.
    Ну и, uBO и uM пока не отменили.
     
     
  • 2.41, 12yoexpert (ok), 10:56, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    uMatrix считай что отменили. думаю, автору забашляли, чтобы он забросил uMatrix и пошёл пилить кастрированный uBlock Origin
     
     
  • 3.46, Аноним (22), 11:10, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    171 Хилл обозначил отсутствие времени в качестве причины прекращения доработки... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.43, Константавр (ok), 10:59, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хехе, пока ехал в автобусе запустил спидометр, получил 5.32 на ФФ. Интересно, влияет ли скорость подключения на тест? Попробую дома повторить :)
     
  • 1.50, opennetuser (ok), 11:35, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня i5-13500H — Brave набрал 16.2.

    У кого макось с m2|m3 — сколько у вас набирает баллов?

     

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