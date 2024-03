Mozilla, Google, Microsoft и Apple разработали тест производительности браузеров Speedometer 3.0

3.17 , 12yoexpert ( ok ), 10:20, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Они не пилят internet explorer. Какие проблемы с буквами у народа...

4.28 , Аноним ( 26 ), 10:37, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – забавно, ты хоть глянь в толковом словаре, что значит "пилить", а потом будешь говорить про проблемы с буквами

5.32 , 12yoexpert ( ok ), 10:46, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – уже нарожали людей, которые не видели Интересную Личность как летит время...

6.35 , Аноним ( 11 ), 10:52, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Поздравляю с 12-ти летием.

6.37 , Аноним ( 37 ), 10:53, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В этом мире достаточно взрослых людей, которых не интересуют фрики и треш-контент.

7.44 , 12yoexpert ( ok ), 11:01, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ой, ты-таки загуглил? Заценил, но дух противоречния не даёт признать свою неправоту? Ох уж этот юношеский максимализм, гормоны... > В этом мире достаточно взрослых людей, которых не интересуют фрики и треш-контент. Но нет ни одного, который не видел бы "дверь мне запили" и не знает этого значения слова "пилить". Вывод очевиден - в треде маленькие ушлёпки

3.18 , ryoken ( ok ), 10:21, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А как же старый добрый Internet Explorer? Коротка память у народа... Считается вымершим самим Монстрософтом.

3.49 , Аноним ( 49 ), 11:31, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Добрый? Коротка память у народа... Война браузеров.