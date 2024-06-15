Выпуск Wine 9.11

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|1.2, Анониссимус (?), 10:18, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Запускать cygwin в вайне наверное весело :) А в цигвине надо запустить ещё один вайн, а в вайне снова цигвин :D
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|2.5, nox. (?), 10:24, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не считать отсутствие поддержки планинов, отсуствие печати и кривые шрифты.
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|2.7, Аноним (7), 10:30, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то еще использует мсо? Везде либо либреофис, либо гугл-доки, либо notion. Иметь жесткую ректальную зависимость от микрософта уже никто не хочет.
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|3.8, Аноним (8), 10:33, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зависимость от гугл-доков, конечно, куда лучше.
А так — везде офис используют, где импортозамещать не заставляют.
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|3.9, Аноним (4), 10:34, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да вообще непонятно зачем офис нужен. Что там писать то? Последний раз его кажется открывал лет 15 назад, когда кандидатскую писал.
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|3.14, nox. (?), 10:52, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> зависимость от микрософта уже никто не хочет.
Ох, заблуждение. Причем пруцца именно от интерфейса, как ни странно. Которых в том же LO, по-моему, штук 7 на выбор - так вот, когда показал коллеге, как его установить, она была в восторге. Говорят, лента в LO удобнее, чем лента в MSO.
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|1.10, Аноним (19), 10:35, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тренд гонки версий добрался и сюда?
Помню на 0.+ сидели много лет, справедливо замечая, что код целевой сисиемы прикрыт, потому как бы в перманентной бэте.
А тут бац, девяточка. Что же изменилось?
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|2.11, Аноним (11), 10:45, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто опенсорс стал популярным и слишком много изменений вносится. Например, из понятного пользователю, в 9 добавили возможность работы 32 битных виндоус приложений без 32 битных линуксовых библиотек в системе. Что-то полезное для разнообразия, видеовставки с avc/wmv чинить так и не хотят спустя 15 лет бага. Но, похоже, сломали тот же rpgmaker (и с либами и без собирал, префиксы очищал, разве что не пробовал отдельный 32 битный префикс).
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