Выпуск Wine 9.11

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.11. С момента выпуска 9.10 было закрыто 27 отчётов об ошибках и внесено 251 изменение. Наиболее важные изменения: В библиотеке msvcrt для C++ обеспечена поддержка обработки исключений на платформах ARM.

Продолжено улучшение поддержки режима DPI Awareness для организации отображения приложений на экранах с высокой плотностью пикселей, с учётом того поддерживает приложение адаптацию к изменению DPI или нет.

Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 24.06.

В win32u реализована поддержка автоповтора нажатия клавиш.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Cygwin shell, WinObj 3.01, DTS Encoder Suite, Clanbomber 1.05, Steam, PhysX, CDmage 1.01.5, ComicRackCE, Moku.exe, Nomad Factory.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Settlers 4 Gold, Ghost Recon, The Long Dark, The Room 4: Old Sins, Saint Kotar, Overwatch 2, Aimbeast, Genshin Impact, Empire Earth Gold, Hard West 2, Postal 2 (20th Anniversary update).