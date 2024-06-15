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Выпуск Wine 9.11

15.06.2024 09:51

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.11. С момента выпуска 9.10 было закрыто 27 отчётов об ошибках и внесено 251 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • В библиотеке msvcrt для C++ обеспечена поддержка обработки исключений на платформах ARM.
  • Продолжено улучшение поддержки режима DPI Awareness для организации отображения приложений на экранах с высокой плотностью пикселей, с учётом того поддерживает приложение адаптацию к изменению DPI или нет.
  • Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 24.06.
  • В win32u реализована поддержка автоповтора нажатия клавиш.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Cygwin shell, WinObj 3.01, DTS Encoder Suite, Clanbomber 1.05, Steam, PhysX, CDmage 1.01.5, ComicRackCE, Moku.exe, Nomad Factory.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Settlers 4 Gold, Ghost Recon, The Long Dark, The Room 4: Old Sins, Saint Kotar, Overwatch 2, Aimbeast, Genshin Impact, Empire Earth Gold, Hard West 2, Postal 2 (20th Anniversary update).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск Proton-GE 9-5, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
  5. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.12 с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Выпуск Wine 9.10 и Wine staging 9.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61371-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:07, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец взялись за звук,а то эти  RLE ignoring просто бесят.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:22, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Винодебуг=-алл спасет отца русских экспертов.
     

  • 1.2, Анониссимус (?), 10:18, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запускать cygwin в вайне наверное весело :) А в цигвине надо запустить ещё один вайн, а в вайне снова цигвин :D
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:22, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    MSO уже может?
     
     
  • 2.5, nox. (?), 10:24, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не считать отсутствие поддержки планинов, отсуствие печати и кривые шрифты.
     
  • 2.6, Аноним (4), 10:25, 15/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:30, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то еще использует мсо? Везде либо либреофис, либо гугл-доки, либо notion. Иметь жесткую ректальную зависимость от микрософта уже никто не хочет.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:33, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависимость от гугл-доков, конечно, куда лучше.
    А так — везде офис используют, где импортозамещать не заставляют.
     
  • 3.9, Аноним (4), 10:34, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вообще непонятно зачем офис нужен. Что там писать то? Последний раз его кажется открывал лет 15 назад, когда кандидатскую писал.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 10:58, 15/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.14, nox. (?), 10:52, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зависимость от микрософта уже никто не хочет.

    Ох, заблуждение. Причем пруцца именно от интерфейса, как ни странно. Которых в том же LO, по-моему, штук 7 на выбор - так вот, когда показал коллеге, как его установить, она была в восторге. Говорят, лента в LO удобнее, чем лента в MSO.

     
     
  • 4.16, Аноним (4), 10:54, 15/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:55, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О васянов из либры зависимость куда лучше?
     
     
  • 4.22, Аноним (8), 11:19, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну они же САМИ  СКАНПЕЛИРУЮТ, если что.
     

  • 1.10, Аноним (19), 10:35, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тренд гонки версий добрался и сюда?
    Помню на 0.+ сидели много лет, справедливо замечая, что код целевой сисиемы прикрыт, потому как бы в перманентной бэте.
    А тут бац, девяточка. Что же изменилось?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:45, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто опенсорс стал популярным и слишком много изменений вносится. Например, из понятного пользователю, в 9 добавили возможность работы 32 битных виндоус приложений без 32 битных линуксовых библиотек в системе. Что-то полезное для разнообразия, видеовставки с avc/wmv чинить так и не хотят спустя 15 лет бага. Но, похоже, сломали тот же rpgmaker (и с либами и без собирал, префиксы очищал, разве что не пробовал отдельный 32 битный префикс).
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 10:48, 15/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.18, Аноним (19), 10:56, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дык и шли бы 0.7.9.100500
    Вайн всегда тяготел к хипстоте.
     

  • 1.13, Герострат (?), 10:49, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Релиз называется Two Towers?
     

  • 1.15, Аноним (17), 10:52, 15/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Винищще то кого хочет по номеру версии обогнать?
     
  • 1.20, Аноним (-), 11:05, 15/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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