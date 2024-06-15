Выпуск Wine 9.11

> зависимость от микрософта уже никто не хочет. Ох, заблуждение. Причем пруцца именно от интерфейса, как ни странно. Которых в том же LO, по-моему, штук 7 на выбор - так вот, когда показал коллеге, как его установить, она была в восторге. Говорят, лента в LO удобнее, чем лента в MSO.

