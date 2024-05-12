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Выпуск Proton-GE 9-5, пакета для запуска Windows-игр в Linux

12.05.2024 08:34

Опубликован выпуск проекта GE-Proton 9-5, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях.

В Proton GE 9-5 перенесены изменения из свежих кодовых баз wine 9, proton 9, steamclient, vkd3d-proton, dxvk-nvapi и dxvk. Улучшено воспроизведение видео в формате WMP9. В состав включены патчи для поддержки TCP_KEEP. Решены проблемы в играх:

  • Café Stella
  • COJ Gunslinger
  • Ducati World Championship
  • Oddworld: Abe's Oddysee
  • Oddworld: Munch's Oddysee
  • Overlord II
  • Reaper's Butterflies
  • Riddle Joker
  • Sabbat of the Witch
  • Senren * Banka
  • Star Citizen 2.0
  • Stranger's Wrath HD
  • Total War: Shogun 2
  • Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/GloriousEgg...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Доступны Wine 9.5, Wine staging 9.5, Proton 9.0beta16 и GE-Proton9-2
  4. OpenNews: Новые версии DXVK 2.3.1 и vkd3d-proton 2.12 c реализацией Direct3D поверх API Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61155-proton
Ключевые слова: proton, wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 11:21, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В кортором сломался OSU...
     
     
  • 2.6, AleksK (ok), 11:23, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В кортором сломался OSU...

    Там на сайте можно appimage скачать

     
     
  • 3.7, Аноним (4), 11:37, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бета версии в которой рандомно latency лутит вперед посое alt-tab-a.
     
     
  • 4.9, Аноним (4), 11:47, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рандомно latency летити вперед после  alt-tab-a *
     
  • 4.18, AleksK (ok), 13:14, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай угадаю. Нвидия и x11?
     
     
  • 5.34, Аноним (4), 14:39, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае не связано вот вообще никак. Этот баг есть даже на винде. Просто игра уж больно специфическая, тут лишние 10 мс, особенно рандомно возникающие - эт очень неприятно. Разрабы много чего сделали в новом клиенте, ему еще годик другой и будет круто. Увы, пока-что баги критические остаются.
     
     
  • 6.36, AleksK (ok), 15:21, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В данном случае не связано вот вообще никак. Этот баг есть даже
    > на винде. Просто игра уж больно специфическая, тут лишние 10 мс,
    > особенно рандомно возникающие - эт очень неприятно. Разрабы много чего сделали
    > в новом клиенте, ему еще годик другой и будет круто. Увы,
    > пока-что баги критические остаются.

    Попробовал, не заметил.

     
     
  • 7.43, Аноним (4), 16:11, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/ppy/osu/issues/26237
     
  • 7.44, Аноним (4), 16:14, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pp сколько ? 200 ? ну я ыб тоже не заметил....
     

  • 1.8, Аноним (4), 11:44, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    если у кого на NVIDIA зависает все в момент запуска игры - выключите full composition pipeline.
     
     
  • 2.38, 12yoexpert (ok), 15:29, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а лучше купите себе видеокарту
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 16:00, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше поставить себе ОС.
     
     
  • 4.54, _kp (ok), 21:04, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, на реплику выше минусов понаставили.
    Но, если решение с играми нужно прямо сейчас, то другого выхода, кроме как поставить ОС, где они работают хорошо нет.
    Да, и для игр то, в отличии от ПО для работ, как раз можно и перезагрузиться.
     

  • 1.11, 8bitMind (?), 12:09, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –7 +/
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:44, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 3.16, 8bitMind (?), 13:05, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:55, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, AleksK (ok), 13:12, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.19, 8bitMind (?), 13:23, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
     
  • 4.21, AleksK (ok), 13:33, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 5.23, 8bitMind (?), 13:39, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 6.35, AleksK (ok), 15:00, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 7.40, 8bitMind (?), 15:59, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 8.47, AleksK (ok), 17:16, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 9.48, 8bitMind (?), 17:37, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 10.51, AleksK (ok), 18:24, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 11.52, 8bitMind (?), 19:05, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 12.53, AleksK (ok), 19:53, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.20, Аноним (20), 13:32, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3.25, 8bitMind (?), 13:44, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 4.26, Аноним (41), 13:53, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 6.28, Аноним (41), 14:05, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 4.29, Аноним (29), 14:11, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 5.30, 8bitMind (?), 14:22, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 7.33, Аноним (41), 14:29, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.39, Аноним (39), 15:57, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3.42, 8bitMind (?), 16:02, 12/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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     ....ответы скрыты (26)

  • 1.49, Аноним (49), 17:57, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пока нет дров virtio-vga-gl под винду, wine и proton могут помочь насладится бюджетным 3D-ускорением в виртуалках qemu.
     

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