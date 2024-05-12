Выпуск Proton-GE 9-5, пакета для запуска Windows-игр в Linux

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|2.6, AleksK (ok), 11:23, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В кортором сломался OSU...
Там на сайте можно appimage скачать
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|3.7, Аноним (4), 11:37, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бета версии в которой рандомно latency лутит вперед посое alt-tab-a.
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|5.34, Аноним (4), 14:39, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В данном случае не связано вот вообще никак. Этот баг есть даже на винде. Просто игра уж больно специфическая, тут лишние 10 мс, особенно рандомно возникающие - эт очень неприятно. Разрабы много чего сделали в новом клиенте, ему еще годик другой и будет круто. Увы, пока-что баги критические остаются.
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|6.36, AleksK (ok), 15:21, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В данном случае не связано вот вообще никак. Этот баг есть даже
> на винде. Просто игра уж больно специфическая, тут лишние 10 мс,
> особенно рандомно возникающие - эт очень неприятно. Разрабы много чего сделали
> в новом клиенте, ему еще годик другой и будет круто. Увы,
> пока-что баги критические остаются.
Попробовал, не заметил.
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|1.8, Аноним (4), 11:44, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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если у кого на NVIDIA зависает все в момент запуска игры - выключите full composition pipeline.
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|4.54, _kp (ok), 21:04, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот, на реплику выше минусов понаставили.
Но, если решение с играми нужно прямо сейчас, то другого выхода, кроме как поставить ОС, где они работают хорошо нет.
Да, и для игр то, в отличии от ПО для работ, как раз можно и перезагрузиться.
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|1.49, Аноним (49), 17:57, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пока нет дров virtio-vga-gl под винду, wine и proton могут помочь насладится бюджетным 3D-ускорением в виртуалках qemu.
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