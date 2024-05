Выпуск Proton-GE 9-5, пакета для запуска Windows-игр в Linux

Опубликован выпуск проекта GE-Proton 9-5, в рамках которого энтузиастами формируются независимые от компании Valve расширенные сборки пакета для запуска Windows-приложений Proton, отличающиеся более свежей версией Wine, задействованием FFmpeg в FAudio и включением дополнительных патчей, решающих проблемы в различных игровых приложениях. В Proton GE 9-5 перенесены изменения из свежих кодовых баз wine 9, proton 9, steamclient, vkd3d-proton, dxvk-nvapi и dxvk. Улучшено воспроизведение видео в формате WMP9. В состав включены патчи для поддержки TCP_KEEP. Решены проблемы в играх: Café Stella

COJ Gunslinger

Ducati World Championship

Oddworld: Abe's Oddysee

Oddworld: Munch's Oddysee

Overlord II

Reaper's Butterflies

Riddle Joker

Sabbat of the Witch

Senren * Banka

Star Citizen 2.0

Stranger's Wrath HD

Total War: Shogun 2

Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition