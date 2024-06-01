The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Wine 9.10 и Wine staging 9.10

01.06.2024 10:33

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.10. С момента выпуска 9.9 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 254 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.12.
  • Улучшена поддержка режима DPI Awareness для организации отображения приложений на экранах с высокой плотностью пикселей, с учётом того поддерживает приложение адаптацию к изменению DPI или нет.
  • Для платформ ARM добавлена поддержка C++ RTTI (Run-Time Type Information).
  • Проведена чистка от устаревших возможностей кода WineD3D, реализации DirectX 1-11 на базе OpenGL.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Paint.NET 4.1, Notepad++, Race, Affinity Photo 1.9.1, Pivot Animator 4.2, FL Studio 20.9.1, EA Desktop Client, reMarkable, BExAnalyzer, EditPad.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: DualShock 4, Silent Hill 4: The Room, игры компании SRPG Studio, Far Cry 3, Horizon Zero Dawn CE, Metro Exodus.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.10, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 429 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.10 и vkd3d. Обновлены патчи vkd3d-latest (интеграция последней версии vkd3d) и Compiler_Warnings (исправления по мотивам предупреждений компиляторов).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.9 и Wine staging 9.9
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.12 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 9.0
  6. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61285-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Nick (??), 10:48, 01/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Может ли оно запускать большинство приложений прог, Photoshop, Fl, Foobar2000? И хорошо будут работать?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:53, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Photoshop

    You ain't gonna need it. Полно альтернатив. В большинстве случаев даже паинта достаточно. Ты же не на звездолёте в магаз за хлебушком гоняешь, верно?

    > Foobar2000

    You ain't gonna need it. Полно альтернатив. Большинство юзеров слушают в браузере.

    > Fl

    Будет хорошо, если не запустится. Ситуация, когда у тебя не запустился Fl, избавит мир от хреновой музыки.

     
  • 2.4, Аноним (4), 10:56, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты лучше спроси за облу со стандартным (sic!) набором модификаций
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:56, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Photoshop 2021 года работает с аппаратным ускорением и все рюшечками, правда придется тырить его с Github'а, обычный установщик вылетит в ошибку, по крайней мере у меня так было. CameraRAW правда не заводится с GPU, приходится вырубать аппаратное ускорение. Photoshop 2023 работает, но лучше бы не работал, аппаратного ускорения нет. Foobar уже хрен знает как давно работает на Вайне. FL Studio вроде тоже работает, но не проверял.
     
  • 2.6, dannyD (?), 11:19, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Foobar2000

    главное о ASIO не забудь )))

     
  • 2.9, Аноним (9), 11:29, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да да и да.
    При желании в новом вайне работает 2016 офис. И да есть лекарство не KMS для него, что позволяет использовать его из линуксов.  
    Есть нюансы. Желателен LTS дистрибутив. (на выбор в порядке наиболее рекомендуемых: Debian stable, Ubuntu LTS, Oracle linux или любой RHEL, Pop os, Suse linux). Дабы ничего не отпадало при обновлениях. Сверху устанавливается старый добрый Playonlinux, либо winegui. Дальше ручками ставится по мануалам (гуглить имя проги winehq и там читать гайды) то что вам надо. (В теории в playonlinux есть готовые скрипты, иногда они работают...).
    Hard way (то что делаю я) я качаю steam proton + proton-ge затем самопальным shell скриптом (думаю зарелизить на гитхабе его) запускаю exe через steam runtime + wine из proton-ge. Как запускать - читайть в мануалах к вайну и к proton. В итоге оно работает вообще на любом линуксе и не зависит от дистрибутива вообще. Недостаток - надо шарить какие переменные окружения выставлять, какие dll-ки ручками через winetriks ставить дабы заработало.

    Wine бинарники вообще способны запускатся из любой директории, ему надо только прописать путь к прeфиксу через WINEPREFIX=<непример /home/usrname/winebottles/fooapp>
    Все что делают все эти запускаторы это за вас запускают скачанный вайн и прописывают ему путь к префиксу, который они куда-то прячут в /home, затем за вас ставят какие-то dll, некоторые дополнительно прописывают переменные окружения типа DLLOVERRIDE WINEDEBIG DXVK MANGOHUD и прочие. И дальше запускают прогу.

     

  • 1.2, qweo (?), 10:51, 01/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Учитывая частоту регрессий, надо ли было избавляться от старой реализации Direct3D?
    Fallback нешто бы помешал
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:29, 01/06/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Операционные системы не обновляют после первого сервис пака, а Вайн лучше никогда не обновлять. Постоянно что-то происходит с уже работающими приложениями.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 11:29, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До*
     
  • 2.10, Аноним (9), 11:31, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, принцип прост работает - не трогай. В идеале вайн должен жить вне системы. Собранных универсальных вайнов вагон на гитхабе на любой вкус.  
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру