Выпуск Wine 9.10 и Wine staging 9.10

1.1 , Nick ( ?? ), 10:48, 01/06/2024 [ответить] + / – Может ли оно запускать большинство приложений прог, Photoshop, Fl, Foobar2000? И хорошо будут работать?

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:53, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Photoshop You ain't gonna need it. Полно альтернатив. В большинстве случаев даже паинта достаточно. Ты же не на звездолёте в магаз за хлебушком гоняешь, верно? > Foobar2000 You ain't gonna need it. Полно альтернатив. Большинство юзеров слушают в браузере. > Fl Будет хорошо, если не запустится. Ситуация, когда у тебя не запустился Fl, избавит мир от хреновой музыки.

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:56, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ты лучше спроси за облу со стандартным (sic!) набором модификаций

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:56, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Photoshop 2021 года работает с аппаратным ускорением и все рюшечками, правда придется тырить его с Github'а, обычный установщик вылетит в ошибку, по крайней мере у меня так было. CameraRAW правда не заводится с GPU, приходится вырубать аппаратное ускорение. Photoshop 2023 работает, но лучше бы не работал, аппаратного ускорения нет. Foobar уже хрен знает как давно работает на Вайне. FL Studio вроде тоже работает, но не проверял.

2.6 , dannyD ( ? ), 11:19, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Foobar2000 главное о ASIO не забудь )))

2.9 , Аноним ( 9 ), 11:29, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да да и да.

При желании в новом вайне работает 2016 офис. И да есть лекарство не KMS для него, что позволяет использовать его из линуксов.

Есть нюансы. Желателен LTS дистрибутив. (на выбор в порядке наиболее рекомендуемых: Debian stable, Ubuntu LTS, Oracle linux или любой RHEL, Pop os, Suse linux). Дабы ничего не отпадало при обновлениях. Сверху устанавливается старый добрый Playonlinux, либо winegui. Дальше ручками ставится по мануалам (гуглить имя проги winehq и там читать гайды) то что вам надо. (В теории в playonlinux есть готовые скрипты, иногда они работают...).

Hard way (то что делаю я) я качаю steam proton + proton-ge затем самопальным shell скриптом (думаю зарелизить на гитхабе его) запускаю exe через steam runtime + wine из proton-ge. Как запускать - читайть в мануалах к вайну и к proton. В итоге оно работает вообще на любом линуксе и не зависит от дистрибутива вообще. Недостаток - надо шарить какие переменные окружения выставлять, какие dll-ки ручками через winetriks ставить дабы заработало. Wine бинарники вообще способны запускатся из любой директории, ему надо только прописать путь к прeфиксу через WINEPREFIX=<непример /home/usrname/winebottles/fooapp>

Все что делают все эти запускаторы это за вас запускают скачанный вайн и прописывают ему путь к префиксу, который они куда-то прячут в /home, затем за вас ставят какие-то dll, некоторые дополнительно прописывают переменные окружения типа DLLOVERRIDE WINEDEBIG DXVK MANGOHUD и прочие. И дальше запускают прогу.



1.2 , qweo ( ? ), 10:51, 01/06/2024 [ответить] + / – Учитывая частоту регрессий, надо ли было избавляться от старой реализации Direct3D?

Fallback нешто бы помешал

1.7 , Аноним ( 7 ), 11:29, 01/06/2024 [ответить] +1 + / – Операционные системы не обновляют после первого сервис пака, а Вайн лучше никогда не обновлять. Постоянно что-то происходит с уже работающими приложениями.

2.8 , Аноним ( 7 ), 11:29, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До*

2.10 , Аноним ( 9 ), 11:31, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, принцип прост работает - не трогай. В идеале вайн должен жить вне системы. Собранных универсальных вайнов вагон на гитхабе на любой вкус.

