Компания Valve выпустила Proton 9.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала новую версию проекта Proton 9.0-2, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". Среди изменений в новой версии Proton: Добавлена поддержка OpenXR 1.1.36 (стандарт Khronos) и OpenVR 2.2.3 (программный интерфейс от Valve) для работы со шлемами виртуальной реальности.

Улучшена совместимость с пакетом OpenComposite, позволяющим запускать игры, созданные для SteamVR, без SteamVR, используя реализацию OpenVR, транслирующую вызовы в OpenXR.

Выполнена синхронизация с выпуском Wine 9.1.

До версии 2.3.1 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan.

VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.12.1.

Пакет Dxvk-nvapi с реализацией библиотеки NVAPI поверх DXVK обновлён до версии 0.7.0.

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.1.0.

Добавлена поддержка игр: Alpha League Battlezone Gold Edition (в режиме VR) Black Desert Online FreestyleFootball R Helldivers 2 Hero's Land Iragon SimCity 3000 Unlimited Warlords Battlecry III

При помощи Xalia реализована возможность использования игровых контроллеров для управления лаунчерами игр: Clustertruck Fallout 3 (standard and GOTY edition) Fallout 4 Mugsters The Elder Scrolls V: Skyrim (72850) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Tomb Raider: Anniversary Tomb Raider: Legend

Решены проблемы с запуском игр "Call of Juarez: Gunslinger" и "Command & Conquer and The Covert Operations" на системах с большим числом ядер CPU.

Решены проблемы при запуске игр: Akka Arrh Alien Swarm: Reactive Drop Apex Legends Beat Saber Bloons Monkey City Brothers: A Tale of Two Sons Call of Juarez: Bound in Blood Cities: Skylines Cosmoteer Starship Architect & Commander Descent 3 Ghost of Tsushima GRIS Halo Infinite Horizon Forbidden West Idle Spiral Marvel vs Capcom: Infinite Nightingale Shatterline Simon the Sorcerer: 25th Anniversary Edition Tekken 8 The Desolate Hope The Finals Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier Tower Princess Viking: Battle for Asgard We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie