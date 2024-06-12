Компания Valve выпустила Proton 9.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|3.4, Аноним (4), 00:01, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Вот вот кому игрушки пусть ставят ос для игр. И никуда больше не бутятся.
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|4.13, Вася (??), 01:04, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это скоро без малого уже 10 лет не так.
никогда такого простого линукса для игр не было, как сейчас.
твоя "ос для игр" это какая-то шутка, скоро уже и для игр-то непригодная.
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|3.6, Аноним (6), 00:12, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если поставить на разные SATA ссд то не будет таких, ну на 98%
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|2.12, noc101 (ok), 01:02, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дуалбут это же морока. А так вполне игры играют. Я тестирую сейчас, вся моя коллекция играет. По ФПС тоже самое вроде, ну или как минимум по ФПС комфортно всё.
Зачем винда если и так работает?
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|1.3, Аноним (4), 00:00, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Какой высокий смысл в этой свистопляска с линуксом на стимдеке? Полно же точно таких же аналогичных приставок с швиндой и работают они ничуть не хуже.
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|2.7, Чокопай (?), 00:25, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык в том, что было проще взять Линукс и не платить лицензию мелкомягким. Тут все продумано, как и в цене, так и в качестве(не зря же valve пыхтела и все делала для своей системы)
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|2.14, noc101 (ok), 01:04, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во первых не полно.
Во вторых работают намного хуже! СтимДек работает дольше и лучше.
В третьих ты получаешь ПК библиотеку игр на переносном устройстве без дополнительных покупок игр.
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|3.20, ivan1986 (?), 01:11, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В четвертых, кстати, хоть один бы нашелся умный китайский маркетолог, который додумался бы у стимдека спереть расположение стиков и наличие тачпадов, а то с ними очень удобно в десктоп режиме - а он по сути нужен при установке любой пиратки, да и так для всего кроме игр.
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|4.29, noc101 (ok), 03:57, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В четвертых, кстати, хоть один бы нашелся умный китайский маркетолог, который додумался
> бы у стимдека спереть расположение стиков и наличие тачпадов, а то
> с ними очень удобно в десктоп режиме - а он по
> сути нужен при установке любой пиратки, да и так для всего
> кроме игр.
Они бы и рады, но Стим тогда на них наедет за нарушение дизайнерских патентов)
Приходится исхитряться, делать так но не так. Отсюда у СтимДэка удобно, у китайцев нет.
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|2.26, Аноним (26), 03:10, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты же в курсе что Steam Deck это обычный ПК в необычном форм факторе, на него можно без проблем поставить Windows если очень нужна именно эта ОС. Вот только интерфейс Steam OS лучше оптимизирован для маленького экрана.
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|3.30, noc101 (ok), 03:58, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты же в курсе что Steam Deck это обычный ПК в необычном
> форм факторе, на него можно без проблем поставить Windows если очень
> нужна именно эта ОС. Вот только интерфейс Steam OS лучше оптимизирован
> для маленького экрана.
нет, это не обычный ПК, даже не близко.
СтимДэк компьютер, безусловно. Но СтимДэк не ПК.
Изучи разницу, перед тем как глупости будешь писать.
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|1.5, Аноним (5), 00:10, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Многие старые игры сейчас через протон лучше идут, чем на последней винде. Так что одобряю.
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|3.17, НяшМяш (ok), 01:07, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и свежие игры хорошо идут. Из последнего что катал - Helldivers 2. На линуксе с моим конфигом примерно на 5-10 фпс больше, чем у людей из ютуба на винде. Baldurs Gate 3 с вулкан рендерером даёт больше кадров на линуксе, чем дх11 на винде. И это я ещё не попробовал sched_ext погонять, с ним вообще какие-то чудеса расписывают.
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|4.22, Аноним (22), 01:28, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Планировщик приоритета задач на cpu планировщику рознь.
Все зависит от того какой проц у кого то ванильный планировщик хороше работает у когото PDS BMQ из ядра ZEN как у меня обладателя фуфыкса (другие в играх у меня бешено просидают).
Еще от движка игрулины зависит потоки они такие капризные что планировщики бывают очень влияют былр 30 фпс поменял например на PDS стало 60 фпс.
А для компиляции и многопоточки ванильный планировщик самое то наверно EEVDF вроде не помню.Так что в планах разрабов сделать в ядре на системе eBPF парсера всяких внутренних вызовов переключаемые планировщики в зависимости от задачи желательно в автомате ну это утопия конечно но в ручное переключение на лету уже тестят.
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|1.15, Аноним (22), 01:06, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда уже в протон native-wayland добавят?
Использую native-wayland на x64-wine-staging-9.10 wow64 полет нормальный.
Оп2 сталк гамает норм разницы не заметил.
Esync ни чего не дает однопоточный движок в игруле вроде
Fsync дает меньше просадок fps вроде получше но он только в протоне а в нем нет патчей вяленого wow64 добавили недавно.
В wine-staging только esync.
Не ну можно заморочится конечно с патчами вина не разу не делал это лень изучать шаманить и т.д хотя gentoo linux очень гибкий в этом плане но неохота и все тут и так глаза болят от компилятора.
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|2.18, noc101 (ok), 01:08, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Когда уже в протон native-wayland добавят?
Кода вайланд станет стабильным дефолтом.
На данный момент еще в разработке и много чего не работает. Пройдут года, пока его допилят.
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|1.16, noc101 (ok), 01:07, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В этом всё, самое интересное, что опять пока не пришла корпорация, на Линуксе не было игр(то что было, не считается что было, смешно).
Стим пришел и сделал.
Не то что он первый, но он первый кто довел до рабочего состояния.
И молитесь линуксятники чтобы стимдек был выгоден Стиму. Если закроют СтимДэк, поддеркжка протона сдуется. И останетесь без игорей.
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|1.21, Аноним (21), 01:19, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вкусно думать о том, что все те игры могут быть запущены на открытом сырце, а значит что он никуда не денется.
Качать крякнутую венду без регистрации не предложи, а на вин 2025 может и дропнут всё то, что сочтут старьем
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