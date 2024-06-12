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Компания Valve выпустила Proton 9.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux

12.06.2024 23:21

Компания Valve опубликовала новую версию проекта Proton 9.0-2, основанного на кодовой базе проекта Wine и нацеленного на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d-proton), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

Среди изменений в новой версии Proton:

  • Добавлена поддержка OpenXR 1.1.36 (стандарт Khronos) и OpenVR 2.2.3 (программный интерфейс от Valve) для работы со шлемами виртуальной реальности.
  • Улучшена совместимость с пакетом OpenComposite, позволяющим запускать игры, созданные для SteamVR, без SteamVR, используя реализацию OpenVR, транслирующую вызовы в OpenXR.
  • Выполнена синхронизация с выпуском Wine 9.1.
  • До версии 2.3.1 обновлена прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan.
  • VKD3D-Proton, ответвление от vkd3d, созданное Valve для улучшения поддержки Direct3D 12 в Proton, обновлено до версии 2.12.1.
  • Пакет Dxvk-nvapi с реализацией библиотеки NVAPI поверх DXVK обновлён до версии 0.7.0.
  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.1.0.
  • Добавлена поддержка игр:
    • Alpha League
    • Battlezone Gold Edition (в режиме VR)
    • Black Desert Online
    • FreestyleFootball R
    • Helldivers 2
    • Hero's Land
    • Iragon
    • SimCity 3000 Unlimited
    • Warlords Battlecry III
  • При помощи Xalia реализована возможность использования игровых контроллеров для управления лаунчерами игр:
    • Clustertruck
    • Fallout 3 (standard and GOTY edition)
    • Fallout 4
    • Mugsters
    • The Elder Scrolls V: Skyrim (72850)
    • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
    • Tomb Raider: Anniversary
    • Tomb Raider: Legend
  • Решены проблемы с запуском игр "Call of Juarez: Gunslinger" и "Command & Conquer and The Covert Operations" на системах с большим числом ядер CPU.
  • Решены проблемы при запуске игр:
    • Akka Arrh
    • Alien Swarm: Reactive Drop
    • Apex Legends
    • Beat Saber
    • Bloons Monkey City
    • Brothers: A Tale of Two Sons
    • Call of Juarez: Bound in Blood
    • Cities: Skylines
    • Cosmoteer Starship Architect & Commander
    • Descent 3
    • Ghost of Tsushima
    • GRIS
    • Halo Infinite
    • Horizon Forbidden West
    • Idle Spiral
    • Marvel vs Capcom: Infinite
    • Nightingale
    • Shatterline
    • Simon the Sorcerer: 25th Anniversary Edition
    • Tekken 8
    • The Desolate Hope
    • The Finals
    • Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier
    • Tower Princess
    • Viking: Battle for Asgard
    • We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск Proton-GE 9-5, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Новые версии DXVK 2.3.1 и vkd3d-proton 2.12 c реализацией Direct3D поверх API Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61360-proton
Ключевые слова: proton, wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Слава Линуксу (?), 23:54, 12/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Молодцы, для дэки стараются. На ПК не вижу смысла в этой мороке, для этого есть дуалбут
     
     
  • 2.2, pdp11 (?), 23:59, 12/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    дуалбут и есть морока.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 00:01, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Вот вот кому игрушки пусть ставят ос для игр. И никуда больше не бутятся.  
     
     
  • 4.10, Beta Version (ok), 00:49, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так Линукс же для игр.
     
     
  • 5.11, ivan1986 (?), 01:00, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так он и предлагает его ставить
     
  • 4.13, Вася (??), 01:04, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это скоро без малого уже 10 лет не так.
    никогда такого простого линукса для игр не было, как сейчас.
    твоя "ос для игр" это какая-то шутка, скоро уже и для игр-то непригодная.
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:12, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если поставить на разные SATA ссд то не будет таких, ну на 98%
     
  • 3.24, Аноним (24), 01:41, 13/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, noc101 (ok), 01:02, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дуалбут это же морока. А так вполне игры играют. Я тестирую сейчас, вся моя коллекция играет. По ФПС тоже самое вроде, ну или как минимум по ФПС комфортно всё.
    Зачем винда если и так работает?
     

  • 1.3, Аноним (4), 00:00, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Какой высокий смысл в этой свистопляска с линуксом на стимдеке? Полно же точно таких же аналогичных приставок с швиндой и работают они ничуть не хуже.
     
     
  • 2.7, Чокопай (?), 00:25, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык в том, что было проще взять Линукс и не платить лицензию мелкомягким. Тут все продумано, как и в цене, так и в качестве(не зря же valve пыхтела и все делала для своей системы)
     
  • 2.8, ivan1986 (?), 00:37, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    свистопляска как раз на этих китайских консолях на винде
     
  • 2.14, noc101 (ok), 01:04, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во первых не полно.
    Во вторых работают намного хуже! СтимДек работает дольше и лучше.
    В третьих ты получаешь ПК библиотеку игр на переносном устройстве без дополнительных покупок игр.
     
     
  • 3.20, ivan1986 (?), 01:11, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В четвертых, кстати, хоть один бы нашелся умный китайский маркетолог, который додумался бы у стимдека спереть расположение стиков и наличие тачпадов, а то с ними очень удобно в десктоп режиме - а он по сути нужен при установке любой пиратки, да и так для всего кроме игр.
     
     
  • 4.29, noc101 (ok), 03:57, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В четвертых, кстати, хоть один бы нашелся умный китайский маркетолог, который додумался
    > бы у стимдека спереть расположение стиков и наличие тачпадов, а то
    > с ними очень удобно в десктоп режиме - а он по
    > сути нужен при установке любой пиратки, да и так для всего
    > кроме игр.

    Они бы и рады, но Стим тогда на них наедет за нарушение дизайнерских патентов)
    Приходится исхитряться, делать так но не так. Отсюда у СтимДэка удобно, у китайцев нет.

     
  • 2.26, Аноним (26), 03:10, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты же в курсе что Steam Deck это обычный ПК в необычном форм факторе, на него можно без проблем поставить Windows если очень нужна именно эта ОС. Вот только интерфейс Steam OS лучше оптимизирован для маленького экрана.
     
     
  • 3.30, noc101 (ok), 03:58, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты же в курсе что Steam Deck это обычный ПК в необычном
    > форм факторе, на него можно без проблем поставить Windows если очень
    > нужна именно эта ОС. Вот только интерфейс Steam OS лучше оптимизирован
    > для маленького экрана.

    нет, это не обычный ПК, даже не близко.
    СтимДэк компьютер, безусловно. Но СтимДэк не ПК.
    Изучи разницу, перед тем как глупости будешь писать.

     

  • 1.5, Аноним (5), 00:10, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Многие старые игры сейчас через протон лучше идут, чем на последней винде. Так что одобряю.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:39, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Можно примеры?
     
     
  • 3.17, НяшМяш (ok), 01:07, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и свежие игры хорошо идут. Из последнего что катал - Helldivers 2. На линуксе с моим конфигом примерно на 5-10 фпс больше, чем у людей из ютуба на винде. Baldurs Gate 3 с вулкан рендерером даёт больше кадров на линуксе, чем дх11 на винде. И это я ещё не попробовал sched_ext погонять, с ним вообще какие-то чудеса расписывают.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 01:28, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Планировщик приоритета задач на cpu планировщику рознь.
    Все зависит от того какой проц у кого то ванильный планировщик хороше работает у когото PDS BMQ из ядра ZEN как у меня обладателя фуфыкса (другие в играх у меня бешено просидают).
    Еще от движка игрулины зависит потоки они такие капризные что планировщики бывают очень влияют былр 30 фпс поменял например на PDS стало 60 фпс.
    А для компиляции и многопоточки ванильный планировщик самое то наверно EEVDF вроде не помню.Так что  в планах разрабов сделать в ядре на системе eBPF парсера всяких внутренних вызовов переключаемые планировщики в зависимости от задачи желательно в автомате ну это утопия конечно но в ручное переключение на лету уже тестят.

     

  • 1.15, Аноним (22), 01:06, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже в протон native-wayland добавят?
    Использую native-wayland на x64-wine-staging-9.10 wow64 полет нормальный.
    Оп2 сталк гамает норм разницы не заметил.
    Esync ни чего не дает однопоточный движок в игруле вроде
    Fsync дает меньше просадок fps вроде получше но он только в протоне а в нем нет патчей вяленого wow64 добавили недавно.
    В wine-staging  только esync.
    Не ну можно заморочится конечно с патчами вина не разу не делал это лень изучать шаманить и т.д хотя gentoo linux очень гибкий в этом плане но неохота и все тут и так глаза болят от компилятора.
     
     
  • 2.18, noc101 (ok), 01:08, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда уже в протон native-wayland добавят?

    Кода вайланд станет стабильным дефолтом.
    На данный момент еще в разработке и много чего не работает. Пройдут года, пока его допилят.

     
  • 2.19, НяшМяш (ok), 01:10, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно попробовать поковырять это https://github.com/Frogging-Family/wine-tkg-git, гента вроде как-то там поддерживается. Я себе на рачик наконфигурил поверх wine-staging (с вейландом естественно) протон патчи и ntsync5 с dkms драйвером, теперь вообще красота.
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 01:33, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо попробую покрасноглазю.
     

  • 1.16, noc101 (ok), 01:07, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В этом всё, самое интересное, что опять пока не пришла корпорация, на Линуксе не было игр(то что было, не считается что было, смешно).
    Стим пришел и сделал.
    Не то что он первый, но он первый кто довел до рабочего состояния.
    И молитесь линуксятники чтобы стимдек был выгоден Стиму. Если закроют СтимДэк, поддеркжка протона сдуется. И останетесь без игорей.
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.21, Аноним (21), 01:19, 13/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вкусно думать о том, что все те игры могут быть запущены на открытом сырце, а значит что он никуда не денется.
    Качать крякнутую венду без регистрации не предложи, а на вин 2025 может и дропнут всё то, что сочтут старьем
     
     
  • 2.27, ВоваВолшебник (?), 03:50, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как на вкус? Остро? Сладко?
     

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