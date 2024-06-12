Компания Valve выпустила Proton 9.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux

2.7 , Чокопай ( ? ), 00:25, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дык в том, что было проще взять Линукс и не платить лицензию мелкомягким. Тут все продумано, как и в цене, так и в качестве(не зря же valve пыхтела и все делала для своей системы)

2.8 , ivan1986 ( ? ), 00:37, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – свистопляска как раз на этих китайских консолях на винде

2.14 , noc101 ( ok ), 01:04, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Во первых не полно.

Во вторых работают намного хуже! СтимДек работает дольше и лучше.

В третьих ты получаешь ПК библиотеку игр на переносном устройстве без дополнительных покупок игр.

3.20 , ivan1986 ( ? ), 01:11, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В четвертых, кстати, хоть один бы нашелся умный китайский маркетолог, который додумался бы у стимдека спереть расположение стиков и наличие тачпадов, а то с ними очень удобно в десктоп режиме - а он по сути нужен при установке любой пиратки, да и так для всего кроме игр.

4.29 , noc101 ( ok ), 03:57, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В четвертых, кстати, хоть один бы нашелся умный китайский маркетолог, который додумался

> бы у стимдека спереть расположение стиков и наличие тачпадов, а то

> с ними очень удобно в десктоп режиме - а он по

> сути нужен при установке любой пиратки, да и так для всего

> кроме игр. Они бы и рады, но Стим тогда на них наедет за нарушение дизайнерских патентов)

Приходится исхитряться, делать так но не так. Отсюда у СтимДэка удобно, у китайцев нет.

2.26 , Аноним ( 26 ), 03:10, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты же в курсе что Steam Deck это обычный ПК в необычном форм факторе, на него можно без проблем поставить Windows если очень нужна именно эта ОС. Вот только интерфейс Steam OS лучше оптимизирован для маленького экрана.

3.30 , noc101 ( ok ), 03:58, 13/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты же в курсе что Steam Deck это обычный ПК в необычном

> форм факторе, на него можно без проблем поставить Windows если очень

> нужна именно эта ОС. Вот только интерфейс Steam OS лучше оптимизирован

> для маленького экрана. нет, это не обычный ПК, даже не близко.

СтимДэк компьютер, безусловно. Но СтимДэк не ПК.

Изучи разницу, перед тем как глупости будешь писать.

