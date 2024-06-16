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Релиз оконного менеджера IceWM 3.6.0

16.06.2024 22:38

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.6.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений, для группировки окон можно использовать вкладки. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена возможность раскрытия на весь экран только выбранной стороны окна, используя двойной щелчок мыши на границе окна с нужной стороны. Повторный двойной щелчок возвращает развёрнутую сторону окна в прежнее состояние.
  • В адресной строке (встроенная в панель задач оболочка для ввода команд) реализована поддержка ввода комбинированных символов, используя compose-последовательности.
  • Обеспечено игнорирование дублирующихся запросов из GNOME для изменения размера или перемещения окна.
  • Возобновлена возможность перемещения окна через его перетаскивание при нажатой правой кнопке мыши.
  • Добавлена защита от создания некорректных рабочих областей.
  • Обновлены переводы для казахского и грузинского языков.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.5.0
  3. OpenNews: Перевод документации по оконному менеджеру IceWM
  4. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 3.0.0 с поддержкой вкладок
  5. OpenNews: NetBSD перешёл на оконный менеджер CTWM по умолчанию и экспериментирует с Wayland
  6. OpenNews: Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61377-icewm
Ключевые слова: icewm
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, alexandr_0503 (ok), 22:54, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На мой взгляд, среди оконных менеджеров,не привязанных к рабочим стола для новичков это самый оптимальный вариант
     
     
  • 2.4, pic (?), 23:19, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю мнение и сам рекомендую.
     
  • 2.15, Анониссимус (?), 23:54, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не соглашусь. В своё время пытался увеличить элементы управления, т. к. они были слишком мелкие на небольшом экране. Сделать это удалось только через изменение разрешения дисплея.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:04, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    DE для выживальщиков на X11.
     
     
  • 2.6, Выживальщик на X11 (?), 23:25, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Терпилы на вяленом они такие. Если что-то вне моды - значит плохо работает.
     

  • 1.3, Spoofing (?), 23:05, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    чего только не придумают, лишь бы FVWM не пользоваться.
     
     
  • 2.5, pic (?), 23:19, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он вышел всего лишь 4 годами ранее.
     

  • 1.7, 12yoexpert (ok), 23:34, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > меню-приложений

    чего? вы там совсем поехали с переделкой терминов на кириллицу

     
  • 1.8, 12yoexpert (ok), 23:38, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для группировки окон можно использовать вкладки
    > Поддерживается объединение окон в форме вкладок

    подскажите, можно ли упорядочивать окна по вкладкам?

     
  • 1.9, 12yoexpert (ok), 23:39, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена возможность раскрытия на весь экран только выбранной стороны окна

    Ну т.е. окно превратится в трапецию. Новость по пьяни писали?

     
  • 1.10, 12yoexpert (ok), 23:40, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В адресной строке (встроенная в панель задач оболочка для ввода команд)

    где там вводится адрес? что за шиз писал новость?

     
  • 1.11, 12yoexpert (ok), 23:42, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  Добавлена защита от создания некорректных рабочих областей.
    > Обновлены переводы для казахского и грузинского языков.

    переведите эту новость на русский, пожалуйста, или на английский

     
  • 1.12, Аноним (12), 23:50, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дизайн сабжа с каждым годом становится все лучше, все удобнее и юзабельнее, благодаря деградации Гнома и Кед.
     
  • 1.13, Аноним (12), 23:51, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обеспечено игнорирование дублирующихся запросов из GNOME для изменения размера или перемещения окна.

    GNOME вообще надо игнорировать.

     
  • 1.14, Аноним (12), 23:54, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заметил что в Firefox шиза, в контекстном меню, пункт копировать не активен, сейчас хотел скопировать строчку из статьи, серым цветом, приходится жать CTRL+C, CTRL+V. В Chrome нет такой шизы. Когда уже скопировал, вроде со второго раза нормально становится. Вот мне интересно, это только на винде?
     
     
  • 2.16, user90 (?), 00:00, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Руки кривые)) Сабж выбран дефолтным в Antix, а там правильные люди ненавидящие системду.
     

  • 1.17, Аноним (17), 00:15, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оконные менеджеры / композиторы (привет вяленому) - очень хорошое средство создать окружение рабочего стола под себя. Даже, если нет конфигов, достаточно лишь взять 2 дня отпуска перед выходными, и за 3 дня, чтобы в воскресенье успеть отдохнуть, можно все успеть под себя нормально настроить.

    По поводу сабжа - легковесный, интуитивно понятный. Долгих лет проект, хоть сам им нынче и не пользуюсь ;)

     
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