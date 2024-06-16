Релиз оконного менеджера IceWM 3.6.0

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 3.6.0. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений, для группировки окон можно использовать вкладки. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Поддерживается объединение окон в форме вкладок. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Среди изменений в новой версии: Добавлена возможность раскрытия на весь экран только выбранной стороны окна, используя двойной щелчок мыши на границе окна с нужной стороны. Повторный двойной щелчок возвращает развёрнутую сторону окна в прежнее состояние.

В адресной строке (встроенная в панель задач оболочка для ввода команд) реализована поддержка ввода комбинированных символов, используя compose-последовательности.

Обеспечено игнорирование дублирующихся запросов из GNOME для изменения размера или перемещения окна.

Возобновлена возможность перемещения окна через его перетаскивание при нажатой правой кнопке мыши.

Добавлена защита от создания некорректных рабочих областей.

Обновлены переводы для казахского и грузинского языков.



