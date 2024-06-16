Релиз оконного менеджера IceWM 3.6.0

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|1.1, alexandr_0503 (ok), 22:54, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На мой взгляд, среди оконных менеджеров,не привязанных к рабочим стола для новичков это самый оптимальный вариант
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|2.15, Анониссимус (?), 23:54, 16/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не соглашусь. В своё время пытался увеличить элементы управления, т. к. они были слишком мелкие на небольшом экране. Сделать это удалось только через изменение разрешения дисплея.
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|1.8, 12yoexpert (ok), 23:38, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для группировки окон можно использовать вкладки
> Поддерживается объединение окон в форме вкладок
подскажите, можно ли упорядочивать окна по вкладкам?
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|1.9, 12yoexpert (ok), 23:39, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена возможность раскрытия на весь экран только выбранной стороны окна
Ну т.е. окно превратится в трапецию. Новость по пьяни писали?
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|1.10, 12yoexpert (ok), 23:40, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В адресной строке (встроенная в панель задач оболочка для ввода команд)
где там вводится адрес? что за шиз писал новость?
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|1.11, 12yoexpert (ok), 23:42, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена защита от создания некорректных рабочих областей.
> Обновлены переводы для казахского и грузинского языков.
переведите эту новость на русский, пожалуйста, или на английский
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|1.12, Аноним (12), 23:50, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дизайн сабжа с каждым годом становится все лучше, все удобнее и юзабельнее, благодаря деградации Гнома и Кед.
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|1.13, Аноним (12), 23:51, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Обеспечено игнорирование дублирующихся запросов из GNOME для изменения размера или перемещения окна.
GNOME вообще надо игнорировать.
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|1.14, Аноним (12), 23:54, 16/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заметил что в Firefox шиза, в контекстном меню, пункт копировать не активен, сейчас хотел скопировать строчку из статьи, серым цветом, приходится жать CTRL+C, CTRL+V. В Chrome нет такой шизы. Когда уже скопировал, вроде со второго раза нормально становится. Вот мне интересно, это только на винде?
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|2.16, user90 (?), 00:00, 17/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Руки кривые)) Сабж выбран дефолтным в Antix, а там правильные люди ненавидящие системду.
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|1.17, Аноним (17), 00:15, 17/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оконные менеджеры / композиторы (привет вяленому) - очень хорошое средство создать окружение рабочего стола под себя. Даже, если нет конфигов, достаточно лишь взять 2 дня отпуска перед выходными, и за 3 дня, чтобы в воскресенье успеть отдохнуть, можно все успеть под себя нормально настроить.
По поводу сабжа - легковесный, интуитивно понятный. Долгих лет проект, хоть сам им нынче и не пользуюсь ;)
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