В ночных сборках Firefox тестируют виджет с прогнозом погоды

|
|1.1, Аноним (1), 16:51, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это не в какие ворота не лезет. Пришёл новый цео и мы получили инновации которые заслуживаем ? Верните Митчел при ней такого позора не было. Она была права - только массовые увольнения спасут мазилу.
|
|1.2, CharaDemon (ok), 16:52, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> добавлен виджет для показа прогноза погоды на странице, появляющейся при открытия новой вкладки...
> также включена по умолчанию дополнительная защита от отслеживания с использованием редиректов (Bounce Tracking Protection)...
Единство и борьба противоположностей?
|
|1.3, An (??), 16:54, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"По FF идёт погоды прогноз.
У нас в отношениях серьёзный мороз.
...."
|
|1.11, Аноним (11), 17:02, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Прогнозы погоды - стандартная уловка, чтобы заставить юзверя включить разрешение на доступ к местоположению. Даже если он не включит - то хотя бы укажет приблизительное местоположение вручную, что уже лучше, чем ничего.
|
|
|
|2.19, Аноним (19), 17:25, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну это уже совсем конец. После этого мозиллы совсем не существует.
|
|1.17, Аноним (17), 17:12, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Они там совсем долбанулись. Прогнозы погоды - это работа дополнений, а не браузера. И непрошенный трекинг со стороны оператора этих прогнозов.
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 17:31, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Согласен. Как-то боязно за будущее огнелиса. Тем более, когда-то, именно мозилла продвигала идею, что браузер должен имет базовый функционал и кастомизироваться расширениями. Сейчас же просто распыляют время и силы разработчиков на то, что должны делать васяны в виде тех самых расширений.
|