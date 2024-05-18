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В ночных сборках Firefox тестируют виджет с прогнозом погоды

18.05.2024 16:47

В ночные сборки Firefox, на базе которых 9 июля будет сформирован выпуск Firefox 128, добавлен виджет для показа прогноза погоды на странице, появляющейся при открытия новой вкладки. Для включения виджета в about:config предусмотрены настройки browser.newtabpage.activity-stream.showWeather и browser.newtabpage.activity-stream.system.showWeather.

В ночных сборках также включена по умолчанию дополнительная защита от отслеживания с использованием редиректов (Bounce Tracking Protection). Кроме того, упоминается решение о запрете в Firefox 127 возможности установки дополнений, XPI-файлы которых подписанны с использованием небезопасных алгоритмов (настройка PREF_XPI_WEAK_SIGNATURES_ALLOWED по умолчанию будет выставлена в значение false).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: В Firefox предложена дополнительная защита от отслеживания с использованием редиректов
  3. OpenNews: Mozilla начала формирование ночных сборок Firefox для Linux-систем на архитектуре ARM64
  4. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка машинного перевода выделенных фрагментов текста
  5. OpenNews: Тестирование вертикальной панели вкладок и контейнеров вкладок в Firefox
  6. OpenNews: Во вкладках Firefox появится функция предпросмотра эскиза сайта
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61207-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:51, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это не в какие ворота не лезет. Пришёл новый цео и мы получили инновации которые заслуживаем ? Верните Митчел при ней такого позора не было. Она была права - только массовые увольнения спасут мазилу.
     
  • 1.2, CharaDemon (ok), 16:52, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > добавлен виджет для показа прогноза погоды на странице, появляющейся при открытия новой вкладки...
    > также включена по умолчанию дополнительная защита от отслеживания с использованием редиректов (Bounce Tracking Protection)...

    Единство и борьба противоположностей?

     
  • 1.3, An (??), 16:54, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "По FF идёт погоды прогноз.
    У нас в отношениях серьёзный мороз.
    ...."    
     
  • 1.6, Всем Анонимам Аноним (?), 16:57, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только сама Мозилла имеет право трекать
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:58, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    F — Приватность.
     
  • 1.11, Аноним (11), 17:02, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прогнозы погоды - стандартная уловка, чтобы заставить юзверя включить разрешение на доступ к местоположению. Даже если он не включит - то хотя бы укажет приблизительное местоположение вручную, что уже лучше, чем ничего.
     
  • 1.14, Avririon (ok), 17:08, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вы говорили стагнирует! Съели?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 17:25, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это уже совсем конец. После этого мозиллы совсем не существует.  
     

  • 1.16, Аноним (16), 17:11, 18/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.17, Аноним (17), 17:12, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они там совсем долбанулись. Прогнозы погоды - это работа дополнений, а не браузера. И непрошенный трекинг со стороны оператора этих прогнозов.
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 17:27, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл прислал заказ на трекинг. Мозилла отработала.
     
  • 2.21, Аноним (21), 17:31, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Как-то боязно за будущее огнелиса. Тем более, когда-то, именно мозилла продвигала идею, что браузер должен имет базовый функционал и кастомизироваться расширениями. Сейчас же просто распыляют время и силы разработчиков на то, что должны делать васяны в виде тех самых расширений.
     

  • 1.18, NightGuard (?), 17:20, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше прогнозов погоды богу погоды!
     

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