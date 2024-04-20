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Mozilla начала формирование ночных сборок Firefox для Linux-систем на архитектуре ARM64

20.04.2024 10:38

Разработчики из компании Mozilla объявили о публикации официальных бинарных deb-пакетов и установочных tar-архивов, позволяющих установить ночные сборки Firefox в Linux-дистрибутивах на системах с архитектурой ARM64 (AArch64). Пакеты можно получить как через традиционную страницу загрузки, так и из специализированного APT-репозитория, созданного для Debian, Ubuntu, Linux Mint и других Debian-подобных дистрибутивов. После завершения внедрения автоматизированного тестирования ARM64-сборок в системе непрерывной интеграции планируется начать публиковать подобные сборки для бета-версий и релизов.

Дополнительно можно отметить несколько изменений, недавно предложенных в ночных сборках Firefox:

  • Возможность определения собственных цветовых тем для режима читателя (Reader View). Включается через параметр reader.colors_menu.enabled в about:config.
  • Оптимизация системы выделения памяти mozjemalloc, позволившая сократить число вызовов VirtualAlloc. В тестах Speedometer 2 и Speedometer 3 отмечается ускорение на 3.5-5% после включения нового кода с сохранением потребления памяти на том же уровне.
  • Включена поддержка формата Search Config V2 для изменения настроек поисковой системы.
  • Время запуска сокращено как минимум на 3%.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: Mozilla ввела в строй APT-репозиторий с ночными сборками Firefox
  3. OpenNews: Планы в отношении поддержки в Firefox второй и третьей версий манифеста Chrome
  4. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка машинного перевода выделенных фрагментов текста
  5. OpenNews: Релиз Firefox 125
  6. OpenNews: Mozilla подготовит версию Firefox, оптимизированную для архитектуры ARM64
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61037-firefox
Ключевые слова: firefox, arm
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:52, 20/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    > установочных tar-архивов

    И это работает без всяких снапов и флетпаков

     
  • 2, Tron is Whistling (?), 10:59, 20/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    make install?
     
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