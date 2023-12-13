Mozilla представила встраиваемый в браузер AI-бот MemoryCache

2.4 , Аноним ( 4 ), 14:59, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это бот который без спроса собирает контент из просмотренных страниц, распознаёт, а потом передаёт неизвестно кому. Т.е. капралу не надо тратить свои мощности для анализа.

3.7 , Аноним ( - ), 15:07, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > без спроса собирает контент из просмотренных страниц Ты ведь пошутил?

Установка в Firefox пока поддерживается только вручную в режиме "about:debugging" и требуется применения патча. > потом передаёт неизвестно кому Просто смотришь исходный код лисы и видишь кто и куда передает.

Давай факты, а не теории заговора.

4.12 , КО ( ? ), 15:16, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ахаха, то есть то что если гугл указан в коде - значит не передаёт, по твоей логике?

Вручную поставишь - будет на тебе обучаться, не боись

5.29 , Аноним ( 29 ), 15:43, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Выполняется на системе пользователя и не обращается к внешним ресурсам" - пониманию недоступно ?

6.55 , Аноним ( 4 ), 16:54, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сергей Пантелеевич правильно про тебя говорил.

6.59 , Аноним ( 59 ), 16:58, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Верить, в наше время, нельзя никому, даже себе. Мне - можно! так?

7.76 , Аноним ( 29 ), 18:59, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Простейшую операцию проверки соединений в "ваше время" делать разучились ?

8.99 , derfenix ( ok ), 20:39, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Зачем Там думать придётся ... 4.19 , Аноним ( 4 ), 15:26, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Типа троян перед внедрением тестировать не надо, а ты смешной.

4.79 , OpenEcho ( ? ), 19:11, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Установка в Firefox пока поддерживается только вручную в режиме "about:debugging" и требуется применения патча. Ну это пока, на стади разработки > Просто смотришь исходный код лисы и видишь кто и куда передает. "Просто" ? Да вы никак тоже бот, если для вас это "просто"

5.91 , Аноним ( 91 ), 19:59, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разве так сложно проверить исходящий трафик?

6.97 , OpenEcho ( ? ), 20:32, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Разве так сложно проверить исходящий трафик? Ну, удачи выяснить, какой из коннектов на ec2-ИП-ИП-ИП-ИП.compute-1.amazonaws.com стучит, а какой из юзеровского браузинга

5.95 , Вася ( ?? ), 20:26, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Установка в Firefox пока поддерживается только вручную в режиме "about:debugging" и требуется применения патча.

>Ну это пока, на стади разработки

>> Просто смотришь исходный код лисы и видишь кто и куда передает.

>"Просто" ? Да вы никак тоже бот, если для вас это "просто" стыдно что приходится объяснять очевидные вещи... Работает это так - ставится эта штука миллионам пользователей и никаких закладок или шпионства в коде нет лохи смотрят и радуются и от этого начинают более автивно использовать ЭТО и копить данные. Периодически будут вбрасываться ложные новости на моргинальных ресурсах что оно шпионит, а потом с шумом и доказательствами будет опровергаться, что приведет всё к больше популярности ЭТОГО и росу баз со временем, а потом будет обновление обычное плановое и незначительное которое добавит код который соберёт урожай и выкачает всё накопленное за это время и сразу патч котрый уберёт эту "ошибку", а шум потеряется в прошлых фейках о шпионаже и новом доказательстве безопасности текущей версии.

6.98 , OpenEcho ( ? ), 20:37, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Работает это так - ставится эта штука миллионам пользователей... Да с этим все понятно, не понятно каким боком оно к моему посту ;)

7.100 , Вася ( ?? ), 20:45, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Работает это так - ставится эта штука миллионам пользователей...

>Да с этим все понятно, не понятно каким боком оно к моему посту ;) да это скорее к посту на который твой пост отвечает 3.9 , penetrator ( ? ), 15:08, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – где написано передает?

4.20 , товарищ майор ( ? ), 15:27, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – написано в коде (если читать умеешь), но ты то себе блоб тащишь, неизвестно кем и из чего собранный или ты из красноглазых, которые всё сами собирают

4.21 , Аноним ( 4 ), 15:27, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Где было написано что яйца подорожают?

5.28 , Аноним ( 29 ), 15:40, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Об этом очень прозрачно намекнули в одном "самом первом" интервью ещё в 2000 году .

6.30 , Аноним ( 4 ), 15:45, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну вот, а тут товарищ не верит написать ему кто-то должен не иначе как лично владелец мозиллы телеграмму.

7.78 , Аноним ( 29 ), 19:04, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Похоже "тутошние" забыли что произошло в двухтысячном , и какое интервью . Или вообще не родились .

2.17 , fuggy ( ok ), 15:26, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Локально на среднем ПК GPT работать будет не быстро. Не знаю насколько ускоряет работу плагин privateGPT. К тому же эти 13 млрд параметров нужно хранить, а при работе это всё загружать в оперативную память.

3.27 , Аноним ( 29 ), 15:37, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пример работы на яблочном m1 по ссылкам есть , но размер баз - явно не для "среднего пк" , по российским меркам .

