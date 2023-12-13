Mozilla представила встраиваемый в браузер AI-бот MemoryCache

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|1.1, Аноним (1), 14:52, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Сохраняет просматриваемые страницы, чтобы товарищу майору удобнее было.
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|1.2, Аноним (-), 14:52, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О, бот работающий локально - это уже интересно.
Посмотрим на качество выдаваемых ответов.
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|2.4, Аноним (4), 14:59, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это бот который без спроса собирает контент из просмотренных страниц, распознаёт, а потом передаёт неизвестно кому. Т.е. капралу не надо тратить свои мощности для анализа.
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|3.7, Аноним (-), 15:07, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> без спроса собирает контент из просмотренных страниц
Ты ведь пошутил?
Установка в Firefox пока поддерживается только вручную в режиме "about:debugging" и требуется применения патча.
> потом передаёт неизвестно кому
Просто смотришь исходный код лисы и видишь кто и куда передает.
Давай факты, а не теории заговора.
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|4.12, КО (?), 15:16, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахаха, то есть то что если гугл указан в коде - значит не передаёт, по твоей логике?
Вручную поставишь - будет на тебе обучаться, не боись
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|5.29, Аноним (29), 15:43, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Выполняется на системе пользователя и не обращается к внешним ресурсам" - пониманию недоступно ?
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|6.59, Аноним (59), 16:58, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Верить, в наше время, нельзя никому, даже себе. Мне - можно!
так?
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|7.76, Аноним (29), 18:59, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Простейшую операцию проверки соединений в "ваше время" делать разучились ?
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|4.19, Аноним (4), 15:26, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Типа троян перед внедрением тестировать не надо, а ты смешной.
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|4.79, OpenEcho (?), 19:11, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Установка в Firefox пока поддерживается только вручную в режиме "about:debugging" и требуется применения патча.
Ну это пока, на стади разработки
> Просто смотришь исходный код лисы и видишь кто и куда передает.
"Просто" ? Да вы никак тоже бот, если для вас это "просто"
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|6.97, OpenEcho (?), 20:32, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разве так сложно проверить исходящий трафик?
Ну, удачи выяснить, какой из коннектов на ec2-ИП-ИП-ИП-ИП.compute-1.amazonaws.com стучит, а какой из юзеровского браузинга
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|5.95, Вася (??), 20:26, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Установка в Firefox пока поддерживается только вручную в режиме "about:debugging" и требуется применения патча.
>Ну это пока, на стади разработки
>> Просто смотришь исходный код лисы и видишь кто и куда передает.
>"Просто" ? Да вы никак тоже бот, если для вас это "просто"
стыдно что приходится объяснять очевидные вещи... Работает это так - ставится эта штука миллионам пользователей и никаких закладок или шпионства в коде нет лохи смотрят и радуются и от этого начинают более автивно использовать ЭТО и копить данные. Периодически будут вбрасываться ложные новости на моргинальных ресурсах что оно шпионит, а потом с шумом и доказательствами будет опровергаться, что приведет всё к больше популярности ЭТОГО и росу баз со временем, а потом будет обновление обычное плановое и незначительное которое добавит код который соберёт урожай и выкачает всё накопленное за это время и сразу патч котрый уберёт эту "ошибку", а шум потеряется в прошлых фейках о шпионаже и новом доказательстве безопасности текущей версии.
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|6.98, OpenEcho (?), 20:37, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Работает это так - ставится эта штука миллионам пользователей...
Да с этим все понятно, не понятно каким боком оно к моему посту ;)
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|7.100, Вася (??), 20:45, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Работает это так - ставится эта штука миллионам пользователей...
>Да с этим все понятно, не понятно каким боком оно к моему посту ;)
да это скорее к посту на который твой пост отвечает
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|4.20, товарищ майор (?), 15:27, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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написано в коде (если читать умеешь), но ты то себе блоб тащишь, неизвестно кем и из чего собранный
или ты из красноглазых, которые всё сами собирают
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|5.28, Аноним (29), 15:40, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Об этом очень прозрачно намекнули в одном "самом первом" интервью ещё в 2000 году .
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|6.30, Аноним (4), 15:45, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот, а тут товарищ не верит написать ему кто-то должен не иначе как лично владелец мозиллы телеграмму.
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|7.78, Аноним (29), 19:04, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Похоже "тутошние" забыли что произошло в двухтысячном , и какое интервью . Или вообще не родились .
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|2.17, fuggy (ok), 15:26, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Локально на среднем ПК GPT работать будет не быстро. Не знаю насколько ускоряет работу плагин privateGPT. К тому же эти 13 млрд параметров нужно хранить, а при работе это всё загружать в оперативную память.
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|3.27, Аноним (29), 15:37, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пример работы на яблочном m1 по ссылкам есть , но размер баз - явно не для "среднего пк" , по российским меркам .
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|1.5, Аноним (5), 15:01, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> персонализировать общение с пользователем и использовать важные для конкретного пользователя
Так-так-так... Очень интересно! А откуда он эти данные будет собирать? 😏
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|2.15, Аноним (15), 15:23, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А откуда он эти данные будет собирать? 😏
Попробуй прочитать дальшн первого параграфа...
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|1.6, Аноним (-), 15:05, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно приведут ли такие эксперементы к "экспертным системам" на основе нейросетей?
Т.е. берется набор проверенных фактов и обучается на них сеть.
А потом запихивается в какой-то специализированный чип, напрмер ПЛИСку или ASIC.
Получаем энергоэфективный советчик по какой-то теме.
Возможно оно хорошо бы работало для юридических вопросов вида "какой статье соответсвует кража со взломом".
Или как пример - рекомендатор по инжинерным вопросам, или медицине.
Но тут скорее всего потребовалось добавить математические модули для запросов вида "а посчитай мне модуль юнга для балки из ст3 длинной N метров".
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|2.22, fuggy (ok), 15:34, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Генеративная нейронная сеть на то и генеративная, что придумывает более подходящее продолжение предложения. Именно придумывает. Это очень далеко от настоящих экспертных систем, которые все бы не отказались иметь.
Была уже новость что юриста уволили, за то что GPT выдумала прецедентные случаи в суде и он подал это как факты.
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|2.26, 12yoexpert (ok), 15:36, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> к "экспертным системам" на основе нейросетей?
погугли, что такое экспертная система
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|3.35, Аноним (-), 15:58, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кавычки я что просто так поставил?
Я знаю, что такое экспертная система, просто раздумываю, можно ли их улучшить за счет нейросеток.
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|3.70, Аноним (70), 18:16, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но если натренировать сеть на узкоспециализированной базе мнений экспертов в области Х?
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|2.36, Бывалый смузихлёб (?), 16:03, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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только и законы и юридическая практика имеют свойство регулярно меняться
с медициной и прочим - примерно аналогично. Постоянно появляется что-то новое и отбрасывается что-то старое
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|3.40, Аноним (-), 16:22, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раз в год устанавливаешь обновление.
Ну или чаще. Бухгалтеры как-то справляются.
В любом случае это советчик, а решение принимает человек. Если юрист возьмет пдд позапрошлого года, и будет делать по ним выводы - то сам себе злой буратин.
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|4.66, апоним (?), 17:42, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раз в год? Пха-ха-ха. К+ обновляется то ли еженедельно, то ли раз в две недели. Этак в каждую контору потребуется свой сервак, набитый саранчой. Хотя, конечно, было бы круто
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|2.73, Анонус (?), 18:28, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Буквально сегодняшняя новость про Phi-2 от Мокрософт. Обучили ЛЛМ на очень тщательно отобранных данных и получили компактную, но эффективную модель.
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|3.74, Аноним (-), 18:33, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, спасибо за новость.
Наверное я что-то подобное и представлял.
Кода обучаешь на "широикх данных" то мусора там будет очень много.
А если микросетке скормить фильтрованные (условный учебник) - то получится (возможно) специализированная, но более точная сеть.
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|2.11, Пряник (?), 15:14, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да когда они уже Servo допилят? Уже и Rust для этого создали!
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|1.25, тоже Аноним (ok), 15:36, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> и использовать важные для конкретного рекламодателя данные при формировании ответов на вопросы
Obvious fix
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|1.34, Аноним (34), 15:58, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне б просто сайт phpmyadmin по протоколу http загрузить с локалхоста. Куда то не туда ушел прогресс.
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|1.54, Аноним (54), 16:41, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне не нужен чатгпт. У меня есть далдоны, которые звонят на вторую симку, не зная, что я лично этот номер никому не давал. Они обучают мой черный список. Скоро он станет умнее их.
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|1.56, Аноним (59), 16:55, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> не обращаются к внешним ресурсам
> языковых моделей на локальных компьютерах
> используя локальную модель
> не обращаясь к внешним сервисам
...повторенная тысячу раз...
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|2.60, Аноним (4), 16:58, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока кто надо не включит тумблер. Пора уже вырасти и перестать верить хотя бы в деда мороза.
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|1.57, Аноним (57), 16:56, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>MemoryCache
Мне одному не понятно, какое отношение к компоненту кэша браузера, размещамому в оперативе, имеет GPT? Не могла бы "ИИ компания" оптимизировать использование браузерного кэша, а заодно и кучи процесса, используя методы искуственного интеллекта, вместо страдания хернёй? Зачем мне в браузере llama, если для запуска самой минимальной модели мне приходится выгружать все процессы, включая X11?
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|2.83, Аноньимъ (ok), 19:39, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сколько оно реально жрёт?
В принципе, 16гб наверное совсем не жалко отдать.
Но если оно вот реально полезно, то и 32 можно.
Только сомнительна полезность вот в обычном бравзинге...
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|1.61, Аноним (61), 16:59, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>обученная на коллекциях англоязычного контента ... ShareGPT
Это незаконно (что разработка и фунционирование сайта ShareGPT, что загрузка данных на него, что использование данных с него) и нарушает копирайты OpenAI. Видимо Мозилла решила закрыть компанию с фейерверком.
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|2.80, Анононим (?), 19:17, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А откуда у OpenAI копирайт на то - что они не создавали и не покупали ? Любят на "1/9 суши" рассуждать о чужих законах , не зная даже своих .
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|3.93, Аноним (96), 20:24, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На том основании, что в отличие от Mozilla OpenAI как имеет свои деньги (но которые она не будет транжирить на судебные разбигательства, ибо им ещё GPT-5 тренировать), так и является прокси Micro$oft, у которой и деньги есть, и юристы, и желание подсобить своему стратегическому партнёру. Даже если бы то, что сделала Мозилла, не нарушало условий использования сервиса OpenAI, и не было бы нарушением "копирайта на базы данных", то при желании можно всё равно втянуть M. в судебное разбирательство, которое она вынесет путём сокращения всего штата сотрудников, кроме директорши, бухгалтера, юриста и уборщицы, продажи торговых марок и повышенря зарплаты директорши в 5 раз.
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|1.62, Аноним (62), 17:03, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>ingest.py
Они ещё дистрибутив питона на машину юзера втащили вместе с зависимостями! У меня цензурных слов нет. Им б**** дали onnxruntime или как альтернативу libonnx, а ещё Apache TVM (один из режимов компилирует модель вообще в нативную либу ahead of time, другой - в сишный код, что позволяет с ним поиграться, либо пропустить через оптимизирующий компилятор другого производителя, третий - в SPIR-V).
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|2.84, OpenEcho (?), 19:51, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А нафейхуа оно в моем уютном браузере?
Кто вам сказал что - он ваш?
Вы пользователь, они хозяева
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|1.69, InuYasha (??), 17:53, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не делились кукишами? Не хотели отдавать свой Goolag ID? Запрещали подглядывать разрешение экрана? Вот и следующий этап - идентификация по твоему ГПТ-боту.
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|2.71, Аноним (77), 18:23, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опционально же. Давлетшин наверное только установит себе.У него хоть мозги есть и сможет потом разъяснмить нам всем после,что это за байда и с чем её едят.
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|3.87, Аноним (88), 19:55, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не-опционально в будущем. Очевидно ж.
Вот это вот говорит о том, как _небрежно_ они к людям относятся:
> сохраняет просматриваемые страницы в каталоге "~/Downloads/MemoryCache"
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|1.72, Аноним (54), 18:27, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все равно сейчас самое умное решение - использовать LibreWolf. Когда оно превратится из "тестового" в обязаловку - просто вопрос времени. Они просто скажут "сейчас так модно". Гугель и эппль втюхивают всем насильно вместе с вендор-локнутыми прошивками и все молчат. А нам типа нельзя что-ли?
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|2.89, pic (?), 19:57, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как достаёт, когда всё завязывается на браузер (любой) и WebView. Сумасшедший мир.
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|2.82, Аноним (82), 19:29, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сборочки как раз нафиг не нужны, а вот патчи для исходников не помешали бы
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|1.86, Аноним (88), 19:53, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> сохраняет просматриваемые страницы в каталоге "~/Downloads/MemoryCache"
Вот кому эта помойка там нужна. Совсем вебня вышла.
Вебня - это недостаток личности.
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|1.94, Kuromi (ok), 20:25, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это конечно глупость, но представляю себе что будет твориться с этим AI с учетом того что большинство просматриваемого контента - прон.
"Обсудим? - Йа-йа, даст ис фантастиш".
А если серьезно, то "понеслась моча по трубам", не спроста же они летом обозначали AI свои главным интересом на годы вперед. Заход оказался правда чуть более неожиданный чем все думали - они решили не выкидывать браузер по простому, а внедрить в него AI, который очевидно как раковая опухоль постепенно вытеснит оттуда все остальное.
Будущее видится так, вы не "ползаете сами" по интернету, а просите AI поискать аз вас новости, почитать статью и вам пересказать в понятной форме. Потом AI сможет даже кинцо за вас посмотреть и дать краткую выжимку. Кончится это тем что роботы будут общаться с другими, движуха там, а остались ли еще люди или нет будет совершенно неважно.
Прямо как картины которые рисовали некоторые фантасты - прекрасные чистые ухоженные города, транспорт ездит по часам, газоны политы и кусты пострижены, вот только населения нет вообще. Да и зачем оно с такой лепотой-то.
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|1.101, Аноним (101), 21:21, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для уточнения каких-то фактов
Ну да, ну да. Чатпгт 3.5 наврал с датами на исторический вопрос, расписанный в википедии. Ошибся на годик, ничё страшного, бывает
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