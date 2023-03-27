2.9 , onanim ( ? ), 10:17, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – вышел BlenderGPT, астрологи объявили неделю 3д пр0на с понями

3.16 , iPony129412 ( ? ), 11:33, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Вот кстати в GIMP было дело, делал одну 2D анимацию. Да, NSFW с тем самым 😐.

Не скажу, что было просто... В этотм плане какой-то там ProCreate на айпэде с асистентом анимации куда проще.

4.17 , Аноним ( 17 ), 11:35, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Опять реклама твоей поделка для айпада.

5.21 , iPony129412 ( ? ), 11:41, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Да как бэ нет. А тебе вообще это интересно?

Или «опенсор это круто, но сам я этим продуктом не пользовался и не буду».

3.54 , Kuromi ( ok ), 16:00, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты будешь смеяться, но...это уже есть.

2.18 , iPony129412 ( ? ), 11:37, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А что столько минусов сразу?

Или то, что не использовал инструмент для рисования деталей от самолёта и уже сразу не труе?

3.45 , Аноним ( 45 ), 15:08, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что никому не интересна история того, как ты что-то там не осилил?

2.24 , Вадим Суханов ( ? ), 12:16, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Я в 3D-Max проработал 12 лет, изредка косо поглядывая на Blender, и иногда тыкая его палочкой. Но 2 года назад руководство сказало - переходим на Blender. Надо признаться, что новый интерфейс (вроде в версии 2.80 поменяли) Blender'а - это лучшее, что я когда-либо видел в ПО для 3D-моделирования. За неделю освоил большинство возможностей. Работать в современном Blender'е оказалось намного приятнее и эффективнее.

3.26 , iPony129412 ( ? ), 12:20, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Blender'а - это лучшее, что я когда-либо видел в ПО для 3D-моделирования. Даже удивительно, но я так хоббист в 3D.

Всё же 99% в 2D. 3.51 , Аноним ( 51 ), 15:54, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже страшно представить что это за сфера где применялся 3D-Max. Трехмерные модели корпусной мебели? Детский кружок 3D-моделирования? Но то что это можно было заменить блендером уже говорит, о задачах низкой сложности.

4.55 , Kuromi ( ok ), 16:03, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Импортозамещеньеце же. Вон создатели Смешариков еще в прошлом году сказали что у них лицензии в 23-ем году истекают на софт и как дальше они не знают (полагаю что просто разрешения сверху недостаточно, особенно если софт с онkайн-DRM).

4.61 , Karmak ( ? ), 18:33, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сфера называется индустрия видеоигр. Сейчас довольно много русскоязычных курсов по созданию игр, включая моделинг в блендере.

4.64 , Аноним ( 64 ), 20:17, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я мимокрокодил, но знаю, что в интерьерном моделировании он ещё как применяется.

