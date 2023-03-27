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BlenderGPT - плагин для управления Blender командами на естественном языке

27.03.2023 08:50

Для системы 3D-моделирования подготовлен небольшой плагин BlenderGPT, позволяющий генерировать контент на основе заданий, определяемых на естественном языке. Интерфейс для ввода команд оформлен в виде дополнительной вкладки "GPT-4 Assistant" в боковой панели 3D View, в которой можно вводить произвольные инструкции (например, "создай 100 кубов в случайных местах", "возьми имеющиеся кубы и сделай их разным размером") и сразу получать результат. Код написан на Python, занимает чуть больше 300 строк и распространяется под лицензией MIT.

Принцип работы сводится к передаче текстового запроса чатботу ChatGPT, использующему модель GPT-4, через публичный API OpenAI, добавляя к заданному пользователем тексту примечание "Can you please write Blender code for me that accomplishes the following task". Далее, из ответа извлекается Python-код и выполняется в качестве сценария в Blender. Для работы требуется ключ доступа к API OpenAI (указывается в меню с параметрами дополнения). Генерируемый код можно отслеживать через консоль (Window > Toggle System Console).



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Инфраструктура разработки Blender переведена c Phabricator на платформу Gitea
  3. OpenNews: SPA Studios открыла код внутреннего форка Blender с доработками Grease Pencil
  4. OpenNews: Сайт Blender отключён из-за попытки взлома
  5. OpenNews: Опубликован OpenChatKit, инструментарий для создания чатботов
  6. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.4
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58871-blender
Ключевые слова: blender, chatgpt, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, iPony129412 (?), 09:03, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Как-то смотрел и изучал. Но после двух недель забросил.
    Сложновато оказалось.
    Хоть опыт в 3D Max был.

    А так хотелось анимацию и прочее посмотреть. Alumx интересную делает анимацию в Blender.

     
     
  • 2.9, onanim (?), 10:17, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    вышел BlenderGPT, астрологи объявили неделю 3д пр0на с понями
     
     
  • 3.16, iPony129412 (?), 11:33, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вот кстати в GIMP было дело, делал одну 2D анимацию. Да, NSFW с тем самым 😐.
    Не скажу, что было просто... В этотм плане какой-то там ProCreate на айпэде с асистентом анимации куда проще.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 11:35, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опять реклама твоей поделка для айпада.
     
     
  • 5.21, iPony129412 (?), 11:41, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Да как бэ нет. А тебе вообще это интересно?
    Или «опенсор это круто, но сам я этим продуктом не пользовался и не буду».
     
  • 3.54, Kuromi (ok), 16:00, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты будешь смеяться, но...это уже есть.
     
  • 2.18, iPony129412 (?), 11:37, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что столько минусов сразу?
    Или то, что не использовал инструмент для рисования деталей от самолёта и уже сразу не труе?
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 15:08, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что никому не интересна история того, как ты что-то там не осилил?
     
  • 2.24, Вадим Суханов (?), 12:16, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Я в 3D-Max проработал 12 лет, изредка косо поглядывая на Blender, и иногда тыкая его палочкой. Но 2 года назад руководство сказало - переходим на Blender. Надо признаться, что новый интерфейс (вроде в версии 2.80 поменяли) Blender'а - это лучшее, что я когда-либо видел в ПО для 3D-моделирования. За неделю освоил большинство возможностей. Работать в современном Blender'е оказалось намного приятнее и эффективнее.
     
     
  • 3.26, iPony129412 (?), 12:20, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Blender'а - это лучшее, что я когда-либо видел в ПО для 3D-моделирования.

    Даже удивительно, но я так хоббист в 3D.
    Всё же 99% в 2D.

     
  • 3.51, Аноним (51), 15:54, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже страшно представить что это за сфера где применялся 3D-Max. Трехмерные модели корпусной мебели? Детский кружок 3D-моделирования?  Но то что это можно было заменить блендером уже говорит, о задачах низкой сложности.  
     
     
  • 4.55, Kuromi (ok), 16:03, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Импортозамещеньеце же. Вон создатели Смешариков еще в прошлом году сказали что у них лицензии в 23-ем году истекают на софт и как дальше они не знают (полагаю что просто разрешения сверху недостаточно, особенно если софт с онkайн-DRM).
     
  • 4.61, Karmak (?), 18:33, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сфера называется индустрия видеоигр. Сейчас довольно много русскоязычных курсов по созданию игр, включая моделинг в блендере.
     
  • 4.64, Аноним (64), 20:17, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я мимокрокодил, но знаю, что в интерьерном моделировании он ещё как применяется.
     

  • 1.3, Аноним (-), 09:09, 27/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +12 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:12, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А игры так можно? А то я уже джва года жду
     
     
  • 2.7, BeLord (ok), 09:34, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Команда, пройди игру, бот прошел игру, сделал скрин и снес на хрен, так?-)))
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:05, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, кидали пример на хабре, GPT сделал по текстовому описанию рабочую игру где можно грабить корованы.
     
     
  • 3.58, th3m3 (ok), 16:51, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там было что-то примитивное на js, которое и не работало толком. Собственно, на большее, все эти ChatGPT - не способны.
     
  • 2.19, Аноним (17), 11:38, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenAI обыграл чемпионов по доте ещё в 4 года назад. https://openai.com/research/openai-five-defeats-dota-2-world-champions
     
     
  • 3.59, anonymous (??), 17:37, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а это в той самой детской "киберспортивной с милилардами долларов ставки" игре в которой исход известен заранее и никак не зависит от действий игроков, а только хитрая имитация для разжигания азарта на основе анализа всех преыдущих сессий игрока? Еще бы он не победил. Как на сервере сконфигурировали так и вышло.
     

  • 1.10, InuYasha (??), 10:18, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У-ха-ха-ха!! Вот это легитимное применение S2T и GPT! Потому что блендеру с его интерфейсом нужно накручивать как раз такие костыли ))
    Только предвижу что юзер затрахается "подвинь вот этот верткес на 0.25 юнитов, нет, не этот! Левее! Чуть выше! Бл@@@!!!"
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:54, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики BlenderGPT наверное считают своё GPT умнее рисовальщика.
     
     
  • 3.15, InuYasha (??), 11:18, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай <s>бох</s>Столлман чтобы это было не так...
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:52, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ChatGPT это COBOL 21 века, вместо кода тонны слов и смыслов
     
     
  • 2.14, Аноним (17), 11:10, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро чатгпт сможет код на коболе перевести в нормальный человеческий язык.  
     
     
  • 3.27, inferrna (ok), 12:21, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне. Надо будет только, чтобы он ещё и покрыл это дело вагоном юнит-тестов, так как основная проблема кода на коболе в том, что его МНОГО. Иначе давно бы уже перевели.
     
  • 2.25, inferrna (ok), 12:17, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря, как использовать. Мне тут понадобилось использовать код на паскале, но на ClearLinux fpc нет, а затащить fpc куда-либо самостоятельно - это отдельная боль. Учитывая то, что паскаль я знаю хреново, попросил GPT сконвертить это дело в раст - и оно справилось. Понадобилась пара тривиальных правок, чтобы код заработал. Более того, на паскале была функция для форматирования числа с отбивкой нулями пустых разрядов, гпт сперва сконвертил её как есть. После моего вопроса "а что она вообще делает"? Он уточнил, "Да это ж padding, можно заменить на format!("{:04}", c)"

    Но вот с написанием аналогичного кода с нуля гпт не справился.

    По сабжу, как я понимаю, ИИ не видит, что там у тебя моделится, просто генерит блендер-специфичный код на питоне по запросу. Это больше похоже на то, как если бы у тебя был накопленный за 20 лет проф деятельности набор скриптов на все случаи жизни. Только тут этот набор и вовсе бесконечный.

     
     
  • 3.29, iPony129412 (?), 12:22, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > попросил GPT сконвертить это дело в раст - и оно справилось

    Трудно поверить даже.
    А так неплохое антилуддитное средство получается 🤨


     
     
  • 4.35, inferrna (ok), 12:49, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Трудно поверить даже.

    вот пруфец

    https://ibb.co/T4mfqRr

     
     
  • 5.37, iPony129412 (?), 13:18, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ну такой HelloWorld в принципе да…
     
     
  • 6.38, inferrna (ok), 13:22, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а большие куски кода оно и не проглатывает, по крайней мере, в бесплатной версии. Но если конвертировать по одной функции, то можно и крупные проекты конвертировать.
     
     
  • 7.39, iPony129412 (?), 13:25, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сильно сомневаюсь, если дело дойдёт до вызов СУБД, Потоков и прочего…
     
  • 3.46, Аноним (45), 15:10, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >попросил GPT сконвертить это дело в раст

    А в обратном направлении работает?

     

  • 1.13, Аноним (17), 11:10, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И как он отреагирует на  фразу: «Взболтать, но не смешивать!»?
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:40, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А поймет передвинь вот эту хрень вон туда?
     
     
  • 2.22, iPony129412 (?), 11:42, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде был какой-то скрипт по командной строке ругательный, который отменял последнее действие.
     
  • 2.34, inferrna (ok), 12:33, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По идее, ничего сложного.
    1.
    Юзер: Передвинь хрень на 2 влево
    ГПТ: "Скрипт для получения имён объектов на сцене"
    2.
    Скармливаем выхлоп скрипта из 1 обратно гпт
    Гпт даёт код для движения именно той хрени

    ессно, скрипт должен делать это автоматом, то есть, как-то понимать, что ИИ требует уточнения. Например, так: если требуется уточнение, гпт должна выдать в ответе некое кодовое слово в комментарии к скрипту.

     
     
  • 3.52, Аноним (52), 15:55, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно просто передвинуть выделенный объект относительно расположения камеры так, чтобы он оказался у левой границы окна.
     

  • 1.23, Del (?), 11:47, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да зачем все эти кубики. Ему можно сказать: "Нарисуй слона!" ?
     
     
  • 2.36, whoami (??), 13:15, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он добавит плоскость с текстурой слона из интернета)
     

  • 1.40, Пенгуин (?), 13:27, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы свободный ИИ использовали, вместо этого проприетарного GPT.
     
  • 1.41, Аноним (41), 13:54, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кнопка "Сделать красиво!"
     
     
  • 2.47, Аноним (45), 15:11, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бойтесь мечтать - мечты сбываются.
     

  • 1.48, Дизайнер (?), 15:17, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А он сможет нарисовать 7 красных перпендикулярных линий, две зелёным цветом, две прозрачным, одну из них в форме котёнка?
     
     
  • 2.50, Аноним (45), 15:53, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В семимерном нелинейном пространстве и цветовой кодировке с альфа-каналом - сможет.
     
  • 2.53, Аноним (51), 15:56, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто угодно может её решить даже искусственный интеллект для этого не нужен.  https://www.youtube.com/watch?v=B7MIJP90biM
     

  • 1.49, Аноним (52), 15:52, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните, python-код в blender исполняется без песочницы?
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 17:41, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не веб. Зачем тебе песочницы для доверенного кода? Хотя то что все "модели" по сути eval и могут содержать что угодно, немного напрягает. Поэтому, необходим софт для анализа моделей и то, как смузихлёбы предлагают "просто загрузи с веба импортировав модель по имени" немного попахивает.
     

  • 1.62, Аноним (62), 18:37, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Настоящую декларативность подвезли. Юзеру нужно только сказать что нужно получить, а вопросом как это сделать озабочен ИИ-ассистент.

    Практически будущее как оно есть.

     
  • 1.63, Аноним (63), 18:47, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот она та самая кнопка "сделать хорошо"!
     

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