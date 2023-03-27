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|1.2, iPony129412 (?), 09:03, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Как-то смотрел и изучал. Но после двух недель забросил.
Сложновато оказалось.
Хоть опыт в 3D Max был.
А так хотелось анимацию и прочее посмотреть. Alumx интересную делает анимацию в Blender.
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|2.9, onanim (?), 10:17, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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вышел BlenderGPT, астрологи объявили неделю 3д пр0на с понями
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|3.16, iPony129412 (?), 11:33, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вот кстати в GIMP было дело, делал одну 2D анимацию. Да, NSFW с тем самым 😐.
Не скажу, что было просто... В этотм плане какой-то там ProCreate на айпэде с асистентом анимации куда проще.
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|5.21, iPony129412 (?), 11:41, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Да как бэ нет. А тебе вообще это интересно?
Или «опенсор это круто, но сам я этим продуктом не пользовался и не буду».
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|2.18, iPony129412 (?), 11:37, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что столько минусов сразу?
Или то, что не использовал инструмент для рисования деталей от самолёта и уже сразу не труе?
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|3.45, Аноним (45), 15:08, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что никому не интересна история того, как ты что-то там не осилил?
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|2.24, Вадим Суханов (?), 12:16, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Я в 3D-Max проработал 12 лет, изредка косо поглядывая на Blender, и иногда тыкая его палочкой. Но 2 года назад руководство сказало - переходим на Blender. Надо признаться, что новый интерфейс (вроде в версии 2.80 поменяли) Blender'а - это лучшее, что я когда-либо видел в ПО для 3D-моделирования. За неделю освоил большинство возможностей. Работать в современном Blender'е оказалось намного приятнее и эффективнее.
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|3.26, iPony129412 (?), 12:20, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Blender'а - это лучшее, что я когда-либо видел в ПО для 3D-моделирования.
Даже удивительно, но я так хоббист в 3D.
Всё же 99% в 2D.
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|3.51, Аноним (51), 15:54, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже страшно представить что это за сфера где применялся 3D-Max. Трехмерные модели корпусной мебели? Детский кружок 3D-моделирования? Но то что это можно было заменить блендером уже говорит, о задачах низкой сложности.
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|4.55, Kuromi (ok), 16:03, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Импортозамещеньеце же. Вон создатели Смешариков еще в прошлом году сказали что у них лицензии в 23-ем году истекают на софт и как дальше они не знают (полагаю что просто разрешения сверху недостаточно, особенно если софт с онkайн-DRM).
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|4.61, Karmak (?), 18:33, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сфера называется индустрия видеоигр. Сейчас довольно много русскоязычных курсов по созданию игр, включая моделинг в блендере.
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|4.64, Аноним (64), 20:17, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я мимокрокодил, но знаю, что в интерьерном моделировании он ещё как применяется.
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|2.7, BeLord (ok), 09:34, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Команда, пройди игру, бот прошел игру, сделал скрин и снес на хрен, так?-)))
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|2.8, Аноним (8), 10:05, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, кидали пример на хабре, GPT сделал по текстовому описанию рабочую игру где можно грабить корованы.
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|3.58, th3m3 (ok), 16:51, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там было что-то примитивное на js, которое и не работало толком. Собственно, на большее, все эти ChatGPT - не способны.
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|3.59, anonymous (??), 17:37, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а это в той самой детской "киберспортивной с милилардами долларов ставки" игре в которой исход известен заранее и никак не зависит от действий игроков, а только хитрая имитация для разжигания азарта на основе анализа всех преыдущих сессий игрока? Еще бы он не победил. Как на сервере сконфигурировали так и вышло.
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|1.10, InuYasha (??), 10:18, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У-ха-ха-ха!! Вот это легитимное применение S2T и GPT! Потому что блендеру с его интерфейсом нужно накручивать как раз такие костыли ))
Только предвижу что юзер затрахается "подвинь вот этот верткес на 0.25 юнитов, нет, не этот! Левее! Чуть выше! Бл@@@!!!"
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|2.12, Аноним (12), 10:54, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разработчики BlenderGPT наверное считают своё GPT умнее рисовальщика.
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|2.14, Аноним (17), 11:10, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скоро чатгпт сможет код на коболе перевести в нормальный человеческий язык.
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|3.27, inferrna (ok), 12:21, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне. Надо будет только, чтобы он ещё и покрыл это дело вагоном юнит-тестов, так как основная проблема кода на коболе в том, что его МНОГО. Иначе давно бы уже перевели.
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|2.25, inferrna (ok), 12:17, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря, как использовать. Мне тут понадобилось использовать код на паскале, но на ClearLinux fpc нет, а затащить fpc куда-либо самостоятельно - это отдельная боль. Учитывая то, что паскаль я знаю хреново, попросил GPT сконвертить это дело в раст - и оно справилось. Понадобилась пара тривиальных правок, чтобы код заработал. Более того, на паскале была функция для форматирования числа с отбивкой нулями пустых разрядов, гпт сперва сконвертил её как есть. После моего вопроса "а что она вообще делает"? Он уточнил, "Да это ж padding, можно заменить на format!("{:04}", c)"
Но вот с написанием аналогичного кода с нуля гпт не справился.
По сабжу, как я понимаю, ИИ не видит, что там у тебя моделится, просто генерит блендер-специфичный код на питоне по запросу. Это больше похоже на то, как если бы у тебя был накопленный за 20 лет проф деятельности набор скриптов на все случаи жизни. Только тут этот набор и вовсе бесконечный.
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|3.29, iPony129412 (?), 12:22, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> попросил GPT сконвертить это дело в раст - и оно справилось
Трудно поверить даже.
А так неплохое антилуддитное средство получается 🤨
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|6.38, inferrna (ok), 13:22, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а большие куски кода оно и не проглатывает, по крайней мере, в бесплатной версии. Но если конвертировать по одной функции, то можно и крупные проекты конвертировать.
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|3.46, Аноним (45), 15:10, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>попросил GPT сконвертить это дело в раст
А в обратном направлении работает?
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|2.22, iPony129412 (?), 11:42, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде был какой-то скрипт по командной строке ругательный, который отменял последнее действие.
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|2.34, inferrna (ok), 12:33, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По идее, ничего сложного.
1.
Юзер: Передвинь хрень на 2 влево
ГПТ: "Скрипт для получения имён объектов на сцене"
2.
Скармливаем выхлоп скрипта из 1 обратно гпт
Гпт даёт код для движения именно той хрени
ессно, скрипт должен делать это автоматом, то есть, как-то понимать, что ИИ требует уточнения. Например, так: если требуется уточнение, гпт должна выдать в ответе некое кодовое слово в комментарии к скрипту.
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|3.52, Аноним (52), 15:55, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно просто передвинуть выделенный объект относительно расположения камеры так, чтобы он оказался у левой границы окна.
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|1.23, Del (?), 11:47, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да зачем все эти кубики. Ему можно сказать: "Нарисуй слона!" ?
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|1.48, Дизайнер (?), 15:17, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А он сможет нарисовать 7 красных перпендикулярных линий, две зелёным цветом, две прозрачным, одну из них в форме котёнка?
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|2.50, Аноним (45), 15:53, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В семимерном нелинейном пространстве и цветовой кодировке с альфа-каналом - сможет.
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|2.60, Аноним (60), 17:41, 27/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не веб. Зачем тебе песочницы для доверенного кода? Хотя то что все "модели" по сути eval и могут содержать что угодно, немного напрягает. Поэтому, необходим софт для анализа моделей и то, как смузихлёбы предлагают "просто загрузи с веба импортировав модель по имени" немного попахивает.
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|1.62, Аноним (62), 18:37, 27/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Настоящую декларативность подвезли. Юзеру нужно только сказать что нужно получить, а вопросом как это сделать озабочен ИИ-ассистент.
Практически будущее как оно есть.
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