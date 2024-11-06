Mozilla Foundation увольняет 30% сотрудников и закрывает подразделение Mozilla Advocacy

Некоммерческая организация Mozilla Foundation, занимающаяся общим управлением проектами, владеющая товарными знакам и определяющая политику Mozilla, объявила об увольнении 30% своих сотрудников. Отмечается, что увольнения связаны с проведением реорганизации структуры Mozilla Foundation в условиях неотвратимого натиска перемен в мире технологий и всё более радикального восприятия идеи ставить людей выше прибыли.

Для повышения гибкости и адаптации к грядущим изменениям решено свернуть некоторые виды деятельности, сосредоточившись на востребованных в будущем целях. В частности, решено распустить подразделения, занимавшиеся глобальными программами и защитой свободного и открытого Web (Mozilla Advocacy). Основная работа указанных подразделений была связана с поддержанием просветительской деятельности в области защиты конфиденциальности, продвижения инклюзивности, повышения грамотности и отстаивания идей, влияющих на построения здоровой глобальной среды, в соответствии с принципами, определёнными в манифесте Mozilla.

При этом Mozilla Foundation по-прежнему считает, что защита интересов пользователей и поддержание открытого, глобального и общедоступного Web является ключевой задачей организации, но для эффективного выполнения данной миссии требуется значительная внутренняя реорганизация и пересмотр модели коммуникации. Например, вместо отдельных подразделений связанные с миссией проекта задачи теперь планируется решать в рамках основных рабочих процессов.

По неофициальным данным в Mozilla Foundation трудоустроено около 120 сотрудников, т.е. уволены будут примерно 35-40 человек. Это вторая волна увольнений в этом году - в феврале было уволено 60 сотрудников компании Mozilla Corporation, занимающейся разработкой Firefox и являющейся подконтрольной дочерней компанией Mozilla Foundation, осуществляющей коммерческую деятельность и платящей налоги.



