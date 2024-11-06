Mozilla Foundation увольняет 30% сотрудников и закрывает подразделение Mozilla Advocacy

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|2.4, Bob (??), 09:21, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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"продвижения инклюзивности" - видимо совсем уже всех запарили, вот и отправили на мороз.
Ждём вой от лишнехромосомных, что на менеджеров бабки есть, а на ошибки природы - нет
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|2.19, ijuij (?), 09:54, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Google Chrome процветает благодаря своему богатому владельцу, тогда как Firefox может оказаться на грани закрытия из-за штрафов и сокращений. 😐
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|3.43, Мальчиш (?), 11:39, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там сокращают ненужный балласт который не влияет на техническую часть.
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|3.76, Аноним (76), 13:06, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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судя по фин отчетам - гугл их главное "спасение" последние годы
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|2.17, Анонимище (?), 09:48, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это была другая организация, не путайте Mozilla Foundation и Mozilla Corporation
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|1.3, полураспад (?), 09:18, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Основная работа указанных подразделений была связана с поддержанием просветительской деятельности в области защиты конфиденциальности, продвижения инклюзивности
есть ли результаты у данного подразделения?
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|1.5, Аноним (5), 09:21, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> ставить людей выше прибыли
> увольнение 30% своих сотрудников
Взаимоисключающие пункты.
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|2.7, Bob (??), 09:24, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не будет же том менеджмент недофинансированным)
Некоторые люди равнее других)
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|3.16, Аноним (16), 09:39, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так это же некоммерческая структура, противоречия нет
Да забей. Это традиционная перепись воинов против подлых капиталистов.
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|4.36, Аноним (36), 11:13, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вас послушать, так всё население воены против чего бы то ни было.
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|5.68, Аноним (68), 12:35, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вoeвать это сущность мироздания начиная от поведения элементарных частиц где одни вытесняют других.
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|2.11, Аноним (16), 09:30, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> ставить людей выше прибыли
>> увольнение 30% своих сотрудников
> Взаимоисключающие пункты.
Ну да, надо было при том же уровне прибыли нанять еще 30% новых сотрудников.
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|2.18, FSA (ok), 09:53, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Взаимоисключающие пункты.
Приносит человек прибыль - прибыль выше. Не приносит прибыли, значит не вписался в рынок. Да чего бояться. Если человек реально может приносить пользу, то он найдёт себе работу. Кто не сможет - сам виноват.
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|1.9, akteon (?), 09:29, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну,понятно,третью версию манифеста приняли,надо конкуррента подрубить.
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|2.14, Аноним (16), 09:37, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Надеюсь уволили технарей, а не специалистов по diversity?
Надеюсь, ты когда-нибудь научишься читать новость дальше заголовка.
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|3.59, Аноним (59), 12:28, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы опеннетный икспэрд всю новость читал - такого никогда не свершится.
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|2.15, Аноним (15), 09:38, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Самые устойчивые к увольнениям люди в компании - это HR'ы. Их никогда не увольняют, ведь именно они пригласили на работу топ-менеджмент. А пригласить очередных рабов дело не хитрое.
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|2.42, Мальчиш (?), 11:29, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если компания не камикадзе, то увольняют по принципу тех, кто приносит наименьшую прибыль.
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|4.64, Аноним (68), 12:32, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гораздо более применим, чем ко всякого рода экспердам (через букву "д").
> Жироватт
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|1.13, Аноним (16), 09:36, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> 04.10.2024 - Mozilla объявила о развитии собственной платформы показа рекламы
> 06.11.2024 - Mozilla Foundation увольняет 30% сотрудников и закрывает подразделение Mozilla Advocacy, занимавшееся глобальными программам и защитой свободного и открытого Web
> Идея ставить людей выше прибыли.
Как обычно, новости о Mozilla - парад тошнотворного лицемерия. Молодцы ребята, держат марку!
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|2.56, Аноним (56), 12:17, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как обычно, новости о Mozilla - парад тошнотворного лицемерия. Молодцы ребята, держат марку!
Угу, просто перепись дегенаративных анонов, для которых что Foundation, что Corporation "а какая разница" (с)
Которые не читали ни 152, ни gdpr...
Ну и для которых любая реклама это зло
(интересно что бы они сказали про это https://www.youtube.com/watch?v=PJgo3BBgWDA )
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|3.70, Аноним (76), 12:42, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> интересно что бы они сказали про это
про рекламный ролик корпорации IBM на проприетарной платформе YouTube, которой владеет корпорация добра Google?
конечно же что это прекрасно =)
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|3.77, Аноним (77), 13:08, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> для которых что Foundation, что Corporation "а какая разница" (с)
А действительно - какая разница в контексте изначального коммента того анона?
Я только на всякий случай напомню, что Mozilla Corporation - подразделение Foundation, которое существует и работает во благо целей этой самой Foundation.
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|1.24, Аноним (24), 10:22, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как вы задрали, ничего не понимаете, а пишите. Mozilla foundation это другая организация нежели Mozilla corporation! К разработке продуктов Mozilla она не имеет никакого отношения!
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|2.25, Аноним (25), 10:35, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это как то оправдывает увольнения? Или чего сказать то хотел, может что доля иозиллы растет или на раст все переписали? Зачем твой комментарий?
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|4.46, Аноним (25), 11:50, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если хочешь скрыть что у тебя в компании все плохо то надо. Только всем итак понятно что хоть на какое юрлицо скинь свои проблемы это твои проблемы.
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|3.47, Аноним (77), 11:51, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Или чего сказать то хотел
Он хотел сказать "как вы задрали, ничего не понямаете, а я - понимаю!".
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|2.31, Аноним (31), 11:02, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Связана с разработкой, если платить из фонда не будут никакого браузера не выпустят. Именно из фонда вылезают руки SJW.
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|3.39, Аноним (40), 11:22, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Из какого еще фонда им платят, чюдо? Фонд не занимается бизнесом, деньги генерирует корпорация, а не фонд. Кто девушку гуляет, тот ее и танцует.
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|4.48, Аноним (25), 11:52, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что корпорация создала платный браузер или лидер в области интернет рекламы? Нет. ФФ получает деньги только через донаты. Моск свой напряги горошечный.
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|4.61, Аноним (31), 12:30, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты хоть бы поинтересовался прежде чем глупость писать Фонд получает 90 денег о... большой текст свёрнут, показать
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|2.32, Аноним (77), 11:05, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Mozilla foundation это другая организация нежели Mozilla corporation! К разработке продуктов Mozilla она не имеет никакого отношения!
Mozilla Foundation контролирует Mozilla Corporation, являющуюся своим дочерним подразделением. Да, совсем никакого отношения к разработке не имеет...
> Как вы задрали, ничего не понимаете, а пишите.
Сорян, не понял тут как раз ты. Когда Pocket внедрили - до тебя тоже не дошло. Когда они телеметрию сливали третьим лицам под аозгласы о приваси - не дошло. Ну, может хоть дойдет когда они осуществлят свои планы по впендюриванию рекламы прямо в Firefox.
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|3.38, Аноним (40), 11:21, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Да, не имеет MoFo занимается товарным знаком и юридической обслугой, она не ген... большой текст свёрнут, показать
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|2.58, пох. (?), 12:26, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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разработчиков они еще месяц назад уволили. Теперь черед foundation. Премия ceo сама себя не заплатит!
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|1.27, Маняним (?), 10:39, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Например, вместо отдельных подразделений связанные с миссией проекта задачи теперь планируется решать в рамках основных рабочих процессов.
Т.е. теперь и эту херь, кроме 3-х митингов в день, экзаменов по инклюзивности и борьбе с харрасментом, лекций скрам-мастеров, личностных каучеров и тайм-билдеров, переложат на плечи оставшихся инженеров.
Pападные компании всё больше напоминают "Геркулес" и т.Скумбриевича, страдавшего манией организации разных кружков - спасения на водах, велосипедистов, гармонистов-баянистов и школы профактива.
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|2.55, Жироватт (ok), 12:15, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну дык. Компания не может отделить себя от общества, в котором варится. Если в обществе есть тренд на всяких разных паразитов - компания его всосет, чтобы не выделяться.
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|2.57, Аноним (56), 12:20, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Не, там вроде как Рыжий дед заявил о победе.
Т.е будут занятия про слову божему, оправания дидов рабовладельцев и "как объяснить жене, что ее место на кухне".
Надеюсь до паранджи они не дойдут, но это не точно.
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|3.62, Аноним (59), 12:31, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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О, если рыжий дед таки "победил" - увы, он уничтожит цивилизованную часть мира.
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|1.30, Аноним (29), 10:58, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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лол, как им штраф в рф выписали, сразу уволили юристов)
инклюзистов зря только, полезная добрая тема
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|2.33, похнапоха. (?), 11:08, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не про юристов, тут advocacy - это пропаганда, в хорошем смысле этого слова.
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|2.41, Мальчиш (?), 11:25, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> инклюзистов зря только, полезная добрая тема
Только если эта тема не возводится в абсолют и не превозносится как основная цель. Тихо и мирно эти инвалидные технологии пусть живут, но для 99% они нафиг не нужны.
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|1.35, kry (?), 11:12, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Там 7000 сотрудников. Давно пора убрать процентов 90 этого стада бездельников, начиная с правления.
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|2.52, Аноним (25), 11:56, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там вся фирма донатная п мойка. Левая пятка Гугла решила что они должны существовать и они существуют. Ходят на работу для отчётности хуже бюджетников.
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|1.51, Аноним (-), 11:55, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> решено распустить подразделения, занимавшиеся глобальными
> программам и защитой свободного и открытого Web
Они все равно эту миссию профакали с треском - так что в чем-от их манагеры даже правы.
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|1.73, Аноним (71), 12:44, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Остаётся надеяться, что с приходом Трампа весь этот инклюзивный cжв биoмуcop отправится на помойку истории.
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