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Mozilla Foundation увольняет 30% сотрудников и закрывает подразделение Mozilla Advocacy

06.11.2024 08:53

Некоммерческая организация Mozilla Foundation, занимающаяся общим управлением проектами, владеющая товарными знакам и определяющая политику Mozilla, объявила об увольнении 30% своих сотрудников. Отмечается, что увольнения связаны с проведением реорганизации структуры Mozilla Foundation в условиях неотвратимого натиска перемен в мире технологий и всё более радикального восприятия идеи ставить людей выше прибыли.

Для повышения гибкости и адаптации к грядущим изменениям решено свернуть некоторые виды деятельности, сосредоточившись на востребованных в будущем целях. В частности, решено распустить подразделения, занимавшиеся глобальными программами и защитой свободного и открытого Web (Mozilla Advocacy). Основная работа указанных подразделений была связана с поддержанием просветительской деятельности в области защиты конфиденциальности, продвижения инклюзивности, повышения грамотности и отстаивания идей, влияющих на построения здоровой глобальной среды, в соответствии с принципами, определёнными в манифесте Mozilla.

При этом Mozilla Foundation по-прежнему считает, что защита интересов пользователей и поддержание открытого, глобального и общедоступного Web является ключевой задачей организации, но для эффективного выполнения данной миссии требуется значительная внутренняя реорганизация и пересмотр модели коммуникации. Например, вместо отдельных подразделений связанные с миссией проекта задачи теперь планируется решать в рамках основных рабочих процессов.

По неофициальным данным в Mozilla Foundation трудоустроено около 120 сотрудников, т.е. уволены будут примерно 35-40 человек. Это вторая волна увольнений в этом году - в феврале было уволено 60 сотрудников компании Mozilla Corporation, занимающейся разработкой Firefox и являющейся подконтрольной дочерней компанией Mozilla Foundation, осуществляющей коммерческую деятельность и платящей налоги.

  1. Главная ссылка к новости (https://techcrunch.com/2024/11...)
  2. OpenNews: Mozilla уволит около 60 сотрудников и сосредоточит внимание на AI-технологиях в Firefox
  3. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
  4. OpenNews: На фоне реструктуризации из Mozilla уволено 70 сотрудников
  5. OpenNews: Mozilla увольняет 50 сотрудников, занимавшихся разработкой Firefox OS
  6. OpenNews: После финансового аудита Mozilla Foundation выплатит 1.5 млн долларов налоговому ведомству США
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62185-mozilla
Ключевые слова: mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Я (??), 09:14, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    очередные требования гугла выполняют?
     
     
  • 2.4, Bob (??), 09:21, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    "продвижения инклюзивности" - видимо совсем уже всех запарили, вот и отправили на мороз.

    Ждём вой от лишнехромосомных, что на менеджеров бабки есть, а на ошибки природы - нет

     
  • 2.19, ijuij (?), 09:54, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Google Chrome процветает благодаря своему богатому владельцу, тогда как Firefox может оказаться на грани закрытия из-за штрафов и сокращений. 😐

     
     
  • 3.43, Мальчиш (?), 11:39, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там сокращают ненужный балласт который не влияет на техническую часть.
     
  • 2.44, Мальчиш (?), 11:41, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без Гугла и без грантов оно загнётся в одночасье, не?
     
     
  • 3.76, Аноним (76), 13:06, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    судя по фин отчетам - гугл их главное "спасение" последние годы
     

  • 1.2, Аноним (76), 09:15, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Таганский суд последние деньги отнял, ясно.
     
     
  • 2.17, Анонимище (?), 09:48, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это была другая организация, не путайте Mozilla Foundation и Mozilla Corporation
     

  • 1.3, полураспад (?), 09:18, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Основная работа указанных подразделений была связана с поддержанием просветительской деятельности в области защиты конфиденциальности, продвижения инклюзивности

    есть ли результаты у данного подразделения?

     
     
  • 2.6, Bob (??), 09:22, 06/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.60, beduin747 (ok), 12:29, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Завалили всё, до чего дотянулись.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:21, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > ставить людей выше прибыли
    > увольнение 30% своих сотрудников

    Взаимоисключающие пункты.

     
     
  • 2.7, Bob (??), 09:24, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не будет же том менеджмент недофинансированным)

    Некоторые люди равнее других)

     
     
  • 3.63, beduin747 (ok), 12:31, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...уволили 30 процентов работников. Ни один менеджер не пострадал.
     
  • 2.8, Анонимище (?), 09:28, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это же некоммерческая структура, противоречия нет
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 09:39, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так это же некоммерческая структура, противоречия нет

    Да забей. Это традиционная перепись воинов против подлых капиталистов.

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 11:13, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вас послушать, так всё население воены против чего бы то ни было.
     
     
  • 5.68, Аноним (68), 12:35, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вoeвать это сущность мироздания начиная от поведения элементарных частиц где одни вытесняют других.
     
  • 2.11, Аноним (16), 09:30, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> ставить людей выше прибыли
    >> увольнение 30% своих сотрудников
    > Взаимоисключающие пункты.

    Ну да, надо было при том же уровне прибыли нанять еще 30% новых сотрудников.

     
  • 2.18, FSA (ok), 09:53, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Взаимоисключающие пункты.

    Приносит человек прибыль - прибыль выше. Не приносит прибыли, значит не вписался в рынок. Да чего бояться. Если человек реально может приносить пользу, то он найдёт себе работу. Кто не сможет - сам виноват.

     
     
  • 3.78, Аноним (76), 13:12, 06/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:57, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты не понял, что там написано
     

  • 1.9, akteon (?), 09:29, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну,понятно,третью версию манифеста приняли,надо конкуррента подрубить.
     
  • 1.10, Данные в так называемом поле Name (?), 09:29, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Надеюсь уволили технарей, а не специалистов по diversity?
     
     
  • 2.14, Аноним (16), 09:37, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Надеюсь уволили технарей, а не специалистов по diversity?

    Надеюсь, ты когда-нибудь научишься читать новость дальше заголовка.

     
     
  • 3.59, Аноним (59), 12:28, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы опеннетный икспэрд всю новость читал - такого никогда не свершится.
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:38, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Самые устойчивые к увольнениям люди в компании - это HR'ы. Их никогда не увольняют, ведь именно они пригласили на работу топ-менеджмент. А пригласить очередных рабов дело не хитрое.
     
  • 2.42, Мальчиш (?), 11:29, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если компания не камикадзе, то увольняют по принципу тех, кто приносит наименьшую прибыль.
     
     
  • 3.53, Жироватт (ok), 12:09, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Здравый смысл разве применим к корпорациям, крупнее 200 человек?
     
     
  • 4.64, Аноним (68), 12:32, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гораздо более применим, чем ко всякого рода экспердам (через букву "д").
    > Жироватт
     

  • 1.13, Аноним (16), 09:36, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > 04.10.2024 - Mozilla объявила о развитии собственной платформы показа рекламы
    > 06.11.2024 - Mozilla Foundation увольняет 30% сотрудников и закрывает подразделение Mozilla Advocacy, занимавшееся глобальными программам и защитой свободного и открытого Web
    > Идея ставить людей выше прибыли.

    Как обычно, новости о Mozilla - парад тошнотворного лицемерия. Молодцы ребята, держат марку!

     
     
  • 2.56, Аноним (56), 12:17, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как обычно, новости о Mozilla - парад тошнотворного лицемерия. Молодцы ребята, держат марку!

    Угу, просто перепись дегенаративных анонов, для которых что Foundation, что Corporation "а какая разница" (с)
    Которые не читали ни 152, ни gdpr...

    Ну и для которых любая реклама это зло
    (интересно что бы они сказали про это https://www.youtube.com/watch?v=PJgo3BBgWDA )


     
     
  • 3.70, Аноним (76), 12:42, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > интересно что бы они сказали про это

    про рекламный ролик корпорации IBM на проприетарной платформе YouTube, которой владеет корпорация добра Google?

    конечно же что это прекрасно =)

     
  • 3.77, Аноним (77), 13:08, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для которых что Foundation, что Corporation "а какая разница" (с)

    А действительно - какая разница в контексте изначального коммента того анона?

    Я только на всякий случай напомню, что Mozilla Corporation - подразделение Foundation, которое существует и работает во благо целей этой самой Foundation.

     

  • 1.24, Аноним (24), 10:22, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как вы задрали, ничего не понимаете, а пишите. Mozilla foundation это другая организация нежели Mozilla corporation! К разработке продуктов Mozilla она не имеет никакого отношения!
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:35, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это как то оправдывает увольнения? Или чего сказать то хотел, может что доля иозиллы растет или на раст все переписали? Зачем твой комментарий?
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 11:23, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А увольнения надо оправдывать? Вот это новость. В какой форме?
     
     
  • 4.46, Аноним (25), 11:50, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если хочешь скрыть что у тебя в компании все плохо то надо. Только всем итак понятно что хоть на какое юрлицо скинь свои проблемы это твои проблемы.
     
  • 3.47, Аноним (77), 11:51, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или чего сказать то хотел

    Он хотел сказать "как вы задрали, ничего не понямаете, а я - понимаю!".

     
  • 2.31, Аноним (31), 11:02, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Связана с разработкой, если платить из фонда не будут никакого браузера не выпустят. Именно из фонда вылезают руки SJW.
     
     
  • 3.39, Аноним (40), 11:22, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Из какого еще фонда им платят, чюдо? Фонд не занимается бизнесом, деньги генерирует корпорация, а не фонд. Кто девушку гуляет, тот ее и танцует.
     
     
  • 4.48, Аноним (25), 11:52, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что корпорация создала платный браузер или лидер в области интернет рекламы? Нет. ФФ получает деньги только через донаты. Моск свой напряги горошечный.
     
     
  • 5.67, Аноним (77), 12:34, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ФФ получает деньги только через донаты

    Ох, лол. Какие к лешему донаты? Больше 90% их прибыли (сотни миллионов долларов) идут от партерства с Гуглом и другими поисковиками.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60238

    Сколько из этого всего идет на разработку ФФ - вопрос отдельный.

     
  • 4.61, Аноним (31), 12:30, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хоть бы поинтересовался прежде чем глупость писать Фонд получает 90 денег о... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.32, Аноним (77), 11:05, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Mozilla foundation это другая организация нежели Mozilla corporation! К разработке продуктов Mozilla она не имеет никакого отношения!

    Mozilla Foundation контролирует Mozilla Corporation, являющуюся своим дочерним подразделением. Да, совсем никакого отношения к разработке не имеет...

    > Как вы задрали, ничего не понимаете, а пишите.

    Сорян, не понял тут как раз ты. Когда Pocket внедрили - до тебя тоже не дошло. Когда они телеметрию сливали третьим лицам под аозгласы о приваси - не дошло. Ну, может хоть дойдет когда они осуществлят свои планы по впендюриванию рекламы прямо в Firefox.

     
     
  • 3.38, Аноним (40), 11:21, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, не имеет MoFo занимается товарным знаком и юридической обслугой, она не ген... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.54, Жироватт (ok), 12:10, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Незаметная" реклама - это джинса.
     
  • 4.74, Аноним (77), 12:44, 06/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.75, Аноним (76), 12:51, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дойдет когда они осуществлят свои планы по впендюриванию рекламы прямо в Firefox

    так, Firefox Suggest (и друг их adMarketplace) уже были, не помогло
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55805

     
  • 2.58, пох. (?), 12:26, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разработчиков они еще месяц назад уволили. Теперь черед foundation. Премия ceo сама себя не заплатит!
     

  • 1.27, Маняним (?), 10:39, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Например, вместо отдельных подразделений связанные с миссией проекта задачи теперь планируется решать в рамках основных рабочих процессов.

    Т.е. теперь и эту херь, кроме 3-х митингов в день, экзаменов по инклюзивности и борьбе с харрасментом, лекций скрам-мастеров, личностных каучеров и тайм-билдеров, переложат на плечи оставшихся инженеров.

    Pападные компании всё больше напоминают "Геркулес" и т.Скумбриевича, страдавшего манией организации разных кружков - спасения на водах, велосипедистов, гармонистов-баянистов и школы профактива.

     
     
  • 2.55, Жироватт (ok), 12:15, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык. Компания не может отделить себя от общества, в котором варится. Если в обществе есть тренд на всяких разных паразитов - компания его всосет, чтобы не выделяться.
     
  • 2.57, Аноним (56), 12:20, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Не, там вроде как Рыжий дед заявил о победе.
    Т.е будут занятия про слову божему, оправания дидов рабовладельцев и "как объяснить жене, что ее место на кухне".
    Надеюсь до паранджи они не дойдут, но это не точно.

     
     
  • 3.62, Аноним (59), 12:31, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    О, если рыжий дед таки "победил" - увы, он уничтожит цивилизованную часть мира.
     
     
  • 4.69, Маняним (?), 12:40, 06/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.71, Аноним (71), 12:42, 06/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.30, Аноним (29), 10:58, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лол, как им штраф в рф выписали, сразу уволили юристов)

    инклюзистов зря только, полезная добрая тема

     
     
  • 2.33, похнапоха. (?), 11:08, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не про юристов, тут advocacy - это пропаганда, в хорошем смысле этого слова.
     
  • 2.41, Мальчиш (?), 11:25, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > инклюзистов зря только, полезная добрая тема

    Только если эта тема не возводится в абсолют и не превозносится как основная цель. Тихо и мирно эти инвалидные технологии пусть живут, но для 99% они нафиг не нужны.

     
     
  • 3.72, Аноним (-), 12:43, 06/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.34, Аноним (36), 11:09, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это, наверное, чтобы на уплату штрафа насобирать, cъэкономив на зарплатах. Из кармана директора и менеджеров, ведь, нельзя :) https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62184
     

  • 1.35, kry (?), 11:12, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там 7000 сотрудников. Давно пора убрать процентов 90 этого стада бездельников, начиная с правления.
     
     
  • 2.52, Аноним (25), 11:56, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там вся фирма донатная п мойка. Левая пятка Гугла решила что они должны существовать и они существуют. Ходят на работу для отчётности хуже бюджетников.
     

  • 1.51, Аноним (-), 11:55, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > решено распустить подразделения, занимавшиеся глобальными
    > программам и защитой свободного и открытого Web

    Они все равно эту миссию профакали с треском - так что в чем-от их манагеры даже правы.

     
  • 1.66, Аноним (31), 12:34, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LibreOffice же смог, в LibreFox переманить разрабов.
     
  • 1.73, Аноним (71), 12:44, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Остаётся надеяться, что с приходом Трампа весь этот инклюзивный cжв биoмуcop отправится на помойку истории.
     
  • 1.79, zk (?), 13:17, 06/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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