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Mozilla Corporation оштрафовали на 3.5 млн рублей за отказ удалить запрещённый в РФ контент

06.11.2024 09:22

Таганский районный суд города Москвы назначил компании Mozilla Corporation административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей. Суд постановил, что компания совершила административное правонарушение, не выполнив требование по удалению информации, нарушающей законодательство РФ (ч.2 ст.13.41 КоАП РФ).

Пока точно не ясно, какую именно информацию отказались удалить представители Mozilla. Судя по всему речь про отказ удаления из каталога AMO (addons.mozilla.org) дополнений для обхода блокировок в РФ. Изначально компания Mozilla выполнила требования Роскомнадзора и заблокировала для пользователей из РФ четыре популярных дополнения для обхода блокировок, но после возмущения в сообществе пересмотрела своё решение и восстановила доступ.

В информации, размещённой на портале судов общей юрисдикции города Москвы, присутствуют только общие сведения по делу 05-3744/2024. Текст постановления о назначении административного наказания пока не опубликован публично, но отмечен как готовящийся к публикации.

  1. Главная ссылка к новости (https://ria.ru/20241105/mozill...)
  2. OpenNews: Mozilla восстановила доступ к дополнениям, заблокированным по требованию Роскомнадзора
  3. OpenNews: Компания Mozilla начала блокировать доступ из РФ к дополнениям для обхода блокировок
  4. OpenNews: Mozilla развивает механизм передачи телеметрии рекламным сетям
  5. OpenNews: Mozilla воспользовалась push-уведомлениями для распространения политической рекламы в Firefox
  6. OpenNews: Mozilla отказывается от сервиса Onerep из-за связи его основателя со сбором информации о людях
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62184-mozilla
Ключевые слова: mozilla, law
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, n00by (ok), 10:07, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    К кому теперь придёт ФССП для исполнения? Мозилла далеко, а агенты-дистрибуторы упакованного браузера близко.
     
     
  • 2.3, ryoken (ok), 10:08, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В офисы Альта и Астры? :)
     
  • 2.13, 88marlie (ok), 11:17, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Роскомнадзор. За блокировкой сервисов Mozilla Corporation
     
     
  • 3.19, n00by (ok), 11:39, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    То есть я скачаю российскую ОС, запущу тамошний браузер, нажму кнопку "расширения" и оно мне выдаст "запрещено РКН"?
     
     
  • 4.26, gduh6 (ok), 12:54, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Авроре два браузера один на геко другой на хроме. И никто не зависит от мозиллы напрямую.
     

  • 1.2, ryoken (ok), 10:08, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подскажите с целью повышения уровня образованности. А что это за суд такой, Таганский? Во всяких новостях, связанных с ИТ, мелькает.
     
     
  • 2.8, gduh6 (ok), 10:31, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Разделились по специализациям. У Басманного своё направление у Таганского своё.
     
     
  • 3.24, ryoken (ok), 12:49, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Разделились по специализациям. У Басманного своё направление у Таганского своё.

    Простите за дурацкий вопрос. А Мурзилле не покашлять на всяких чиновников из сырьевых придатков?

     
     
  • 4.27, gduh6 (ok), 12:55, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кому какая разница на что им покашлять. По телеку про это не покажут.
     
     
  • 5.28, ryoken (ok), 13:09, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зомбоящика нет лет 15 (со счёту сбился уже на самом деле).
     

  • 1.7, gduh6 (ok), 10:30, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это мозилле за увольнение 30% сотрудников. Ибо нефиг.
     
  • 1.21, zeecape (ok), 12:15, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Потом начнут замедлять сайт фуррифокса, будут говорить какой же это ужасный бразузер и что им пользуются одни PDF-илы и наркоторговцы, а затем забочат и скажут пользоваться браузером Амиго
     



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