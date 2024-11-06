Mozilla Corporation оштрафовали на 3.5 млн рублей за отказ удалить запрещённый в РФ контент

Таганский районный суд города Москвы назначил компании Mozilla Corporation административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей. Суд постановил, что компания совершила административное правонарушение, не выполнив требование по удалению информации, нарушающей законодательство РФ (ч.2 ст.13.41 КоАП РФ).

Пока точно не ясно, какую именно информацию отказались удалить представители Mozilla. Судя по всему речь про отказ удаления из каталога AMO (addons.mozilla.org) дополнений для обхода блокировок в РФ. Изначально компания Mozilla выполнила требования Роскомнадзора и заблокировала для пользователей из РФ четыре популярных дополнения для обхода блокировок, но после возмущения в сообществе пересмотрела своё решение и восстановила доступ.

В информации, размещённой на портале судов общей юрисдикции города Москвы, присутствуют только общие сведения по делу 05-3744/2024. Текст постановления о назначении административного наказания пока не опубликован публично, но отмечен как готовящийся к публикации.



