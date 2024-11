Mozilla Corporation оштрафовали на 3.5 млн рублей за отказ удалить запрещённый в РФ контент

2.3 , ryoken ( ok ), 10:08, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В офисы Альта и Астры? :)

2.13 , 88marlie ( ok ), 11:17, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В Роскомнадзор. За блокировкой сервисов Mozilla Corporation

3.19 , n00by ( ok ), 11:39, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – То есть я скачаю российскую ОС, запущу тамошний браузер, нажму кнопку "расширения" и оно мне выдаст "запрещено РКН"?

4.26 , gduh6 ( ok ), 12:54, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Авроре два браузера один на геко другой на хроме. И никто не зависит от мозиллы напрямую.