Mozilla восстановила доступ к дополнениям, заблокированным по требованию Роскомнадзора

Компания Mozilla пересмотрела своё решение в отношении дополнений к Firefox, ранее заблокированных в каталоге addons.mozilla.org (AMO) для пользователей из РФ. Блокировка была выполнена по требованию Роскомнадзора и затронула 4 популярные дополнения, позволяющие использовать VPN или прокси для получения доступа к ресурсам, занесённым в единый реестр запрещённых сайтов РФ.

Утверждается, что блокировка была временно мерой, принятой до окончательной оценки нормативно-правовой среды в РФ и рисков для сообщества и сотрудников Mozilla. По сути пришлось выбирать между выполнением требования соблюдения местного законодательства, которое идёт в разрез с определёнными в манифесте Mozilla принципами, и перспективой блокировки сервисов Mozilla в РФ за невыполнение требований и способствование получению доступа к запрещённому контенту. В итоге, компания Mozilla решила, что первоочерёдными являются принципы, в соответствии с которыми интернет рассматривается как глобальный публичный ресурс, открытый и доступный для всех, независимо от местоположения пользователя.



