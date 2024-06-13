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Mozilla восстановила доступ к дополнениям, заблокированным по требованию Роскомнадзора

13.06.2024 22:00

Компания Mozilla пересмотрела своё решение в отношении дополнений к Firefox, ранее заблокированных в каталоге addons.mozilla.org (AMO) для пользователей из РФ. Блокировка была выполнена по требованию Роскомнадзора и затронула 4 популярные дополнения, позволяющие использовать VPN или прокси для получения доступа к ресурсам, занесённым в единый реестр запрещённых сайтов РФ.

Утверждается, что блокировка была временно мерой, принятой до окончательной оценки нормативно-правовой среды в РФ и рисков для сообщества и сотрудников Mozilla. По сути пришлось выбирать между выполнением требования соблюдения местного законодательства, которое идёт в разрез с определёнными в манифесте Mozilla принципами, и перспективой блокировки сервисов Mozilla в РФ за невыполнение требований и способствование получению доступа к запрещённому контенту. В итоге, компания Mozilla решила, что первоочерёдными являются принципы, в соответствии с которыми интернет рассматривается как глобальный публичный ресурс, открытый и доступный для всех, независимо от местоположения пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.mozilla.org/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla начала блокировать доступ из РФ к дополнениям для обхода блокировок
  3. OpenNews: Mozilla отказывается от сервиса Onerep из-за связи его основателя со сбором информации о людях
  4. OpenNews: Компания Mozilla начала блокировать доступ из РФ к дополнениям для обхода блокировок
  5. OpenNews: Mozilla опубликовала сервис для AI-генерации сайтов Solo 1.0
  6. OpenNews: Релиз Firefox 127
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61365-mozilla
Ключевые слова: mozilla, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, alexandr_0503 (ok), 22:40, 13/06/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Справедливость восторжествовала
     
  • 2, Anonymous3333333 (ok), 22:44, 13/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ну что, РКН теперь заблокирует addons.mozilla.org?
     


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