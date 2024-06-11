Релиз Firefox 127

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|5.17, Аноним (17), 19:27, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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были бы у нас другие люди в массе - были бы и другие законы, а пока посмотрите на своё отражение - оно вот такое и есть, надо от вас всё блокировать, запрещать, сажать, не пущать - просто по другому не понимаете, не понимаете и почему на западе всё не так - начните работать как там - тогда и законодатели изменятся, а пока каждый, даже айтишник-девственник, думает о том, как бы не работать - жрите что дают
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|6.19, Аноним (19), 19:39, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Типичная повесточка - не власть плохая, а народ неправильный.
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|6.23, Аноним (23), 19:41, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы люди стали другими, для начала надо начать для них что-то делать, а не только на бумаге.
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|3.15, Аноним (-), 19:17, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё равно можно сделать себе селфхостед решение за копейки, и ещё по скорости работать будет лучше чем бесплатные решения
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|3.21, Аноним (19), 19:39, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и все правильно сделали. Предлагаете им ещё и ИГИЛу тоже дать пользоваться?
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|2.10, Аноним (10), 19:07, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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В связи с последними событиями перешёл с Firefox на Brave. Даже если последний не потянет свой форк uBlock-а, уж лучше буду смотреть рекламу.
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|3.14, 12yoexpert (ok), 19:14, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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реклама это не только ценные баннеры, это ещё и жор цпу, оперативы, диска и времени
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|2.29, Аноним (29), 20:00, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Счас прям. Что мозилла что гугл те ещё редиски. Возвращаться на них не надо.
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|1.2, Аноним (2), 18:57, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличный браузер. Уже как 2 года переехал на него с CENT браузера. Обратно возвращаться на цент/хромы желания нет. Тут лучше, несмотря на комментарии анонов доказать обратное))
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|2.6, Аноним (5), 19:00, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, если я вам скажу, что я пользуюсь Firefox с версии Netscape Navigator 2.0?
А, вас тогда ещё на земле не было.
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|3.18, Аноним (18), 19:30, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не про это. Я про то, что привычного отставания FF от хрома уже нет. Ни по скорости работы, ни по функционалу. А версия для android вообще удивляет, теперь на нее можно поставить и ublock, и vpn, и дополнения для перевода страниц
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|3.34, eugener (ok), 20:16, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с версии Netscape Navigator 2.0?
Под OS/2 эта версия была первой, только с каким-то минорным апдейтом, 2.02 вроде.
С тех пор и...
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|1.7, КО (?), 19:02, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У когонить в Librewolf (форк лиса) тоже 4get поисковик по умолчанию стал?
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|1.8, Аноним (8), 19:04, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Откуда вы все это берете? Уже давно теги <audio> и <video> обновляются:
security.mixed_content.upgrade_display_content.audio
security.mixed_content.upgrade_display_content.video
уже полгода как true
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|2.12, Аноним (8), 19:10, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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# Prerequisite pref for mixed display content upgrading (images, audio, video).
- name: security.mixed_content.upgrade_display_content
Теперь понял. Оказывается это главный переключатель
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|1.9, 12yoexpert (ok), 19:06, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена поддержка упреждающего определения IP-адресов хостов
как отключить?
> позволяющих web-приложению читать и записывать данные в буфер обмена
и вот это как отключить?
> В меню "..." добавлен новый элемент "Пароли".
вот это круто, раньше приходилось через 10 меню туда пробираться
> Включены дополнительные оптимизации на этапе компиляции
жаль, они подробностей не приводят
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|2.28, НяшМяш (ok), 19:58, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Добавлена поддержка упреждающего определения IP-адресов хостов
У меня стоит следующее:
network.dns.disablePrefetch = true
network.dns.disablePrefetchFromHTTPS = true (это было по-умолчанию)
network.prefetch-next = false (это для подгрузки самих страниц)
> позволяющих web-приложению читать и записывать данные в буфер обмена
Конкретно ClipboardItem отключает это:
dom.events.asyncClipboard.clipboardItem = false
На всю фичу там с десяток параметров по слову clipboard находится, их можно тоже все потыкать.
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|3.32, Аноним (31), 20:12, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> их можно тоже все потыкать.
Разве не предполагается наличие описания?
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