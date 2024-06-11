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Релиз Firefox 127

11.06.2024 18:34

Состоялся релиз web-браузера Firefox 127 и сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 115.12.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 128, релиз которой намечен на 9 июля.

Основные новшества в Firefox 127:

  • В меню "V" со списком всех открытых вкладок и в контекстное меню вкладки добавлена кнопка для закрытия всех дублирующихся вкладок в текущем окне.
  • Включена автоматическая замена протокола HTTP на HTTPS для ресурсов в тегах <img>, <audio> и <video>, если эти теги используются на странице, открытой по HTTPS. Если загружаемые ресурсы недоступны по HTTPS, то они теперь не будут показаны со страниц, открытых по HTTPS.
  • Добавлена поддержка упреждающего определения IP-адресов хостов, не дожидаясь перехода пользователя по ссылке или запроса указанного на странице ресурса. Домены, которые нужно заранее отрезолвить в DNS, следует перечислить через элемент "link" с атрибутом 'rel="dns-prefetch"'.
  • С целью сокращения информации, которая может использоваться для косвенной идентификации пользователей, для 32-разрядных систем x86 в заголовке User-Agent, а также в JavaScript API navigator.platform и navigator.oscpu, теперь будет указываться архитектура x86_64.
  • В инструменте для сохранения снимков экрана появилась поддержка создания скриншотов для файлов в формате SVG и XML, а также для служебных страниц " about:". Добавлена возможность управления созданием скриншотов с использованием клавиатурных комбинаций, реализована совместимость в темами оформления и режимом отображения с повышенной контрастностью (HCM, High Contrast Mode). Повышена производительность сохранения больших областей экрана.
  • В about:config добавлены настройки toolkit.scrollbox.pagescroll.maxOverlapPercent и toolkit.scrollbox.pagescroll.maxOverlapLines, позволяющие изменить сдвиг страницы при прокрутке, указываемый в процентах и строках.
  • На платформе Windows реализована возможность автоматического запуска Firefox после загрузки компьютера. Благодаря предварительной загрузке пользователю не нужно ждать при первом запуске приложения - браузер будет готов к работе мгновенно. Режим включается в секции настроек General/Startup или через уведомление, показываемое по аналогии с приглашением задействовать Firefox в качестве бразуера по умолчанию.
  • На платформах macOS и Windows реализована дополнительная защита доступа при использовании функции автозаполнения сохранённых паролей или при просмотре информации о паролях в менеджере паролей. Подобные операции с менеджером паролей потребуют подтверждения аутентификации в системе (например, ввод системного пароля, проверка отпечатка пальца, аутентификация по голосу или лицу).
  • На платформе macOS по умолчанию включена навигация по элементам ввода клавишей табуляция, вместо использования специфичного для macOS режима клавиатурной навигации, не соответствующего поведению для других платформ (в настройках можно вернуть старый режим).
  • В текстах для которых используется формат WebVTT (Web Video Text Tracks Format), добавлена поддержка символов, допустимых в разметке HTML. WebVTT применяется для организации вывода текста в определённые моменты времени, например, для показа субтитров.
  • В API Clipboard включён по умолчанию интерфейс ClipboardItem и поддержка методов navigator.clipboard.read() и navigator.clipboard.write(), позволяющих web-приложению читать и записывать данные в буфер обмена. При попытке чтения данных из буфера обмена, записанных не текущим web-приложением, перед выполнением операции пользователю будет показан запрос на подтверждение действия.
  • Реализована экспериментальная поддержка выставления симметричного межбуквенного интервала через CSS-свойство letter-spacing. В новом режиме интервал выставляется не между текущим и следующим символом, а делится на две части, которые применяются до и после символа. Режим включается через настройку layout.css.letter-spacing.model в about:config.
  • В атрибуте "href" тега "<base>", используемого для задания базового пути для относительных ссылок, запрещено использование схем "data:" и "javascript:".
  • В градиентах, созданных при помощи CSS-функций conic-gradient(), linear-gradient(), radial-gradient(), repeating-conic-gradient(), repeating-linear-gradient() и repeating-radial-gradient(), разрешено использовать тип "<color-interpolation-method>".
  • В объект Set, определяющий коллекцию значений, добавлены методы с реализацией типовых операций работы с множествами: Set.prototype.intersection(), Set.prototype.union(), Set.prototype.difference(), Set.prototype.symmetricDifference(), Set.prototype.isSubsetOf(), Set.prototype.isSupersetOf() и Set.prototype.isDisjointFrom().
  • Запрещена установка дополнений, XPI-файлы которых подписаны с использованием небезопасных алгоритмов (настройка PREF_XPI_WEAK_SIGNATURES_ALLOWED по умолчанию выставлена в значение false).
  • В WebRTC включена поддержка протокола DTLS 1.3, основанного на TLS 1.3.
  • В версии для платформы Android:
    • Добавлена поддержка перевода содержимого с одного языка на другой. Как и в настольной версии Firefox для перевода задействована встроенная в приложение система перевода, которая выполняет перевод на локальной системе пользователя без обращения к внешним облачным сервисам.
    • В меню "..." добавлен новый элемент "Пароли".
    • Разрешено использование клавиши Enter на боковой цифровой панели стационарных клавиатур для подтверждения введённого в адресной строке URL.
    • Включены дополнительные оптимизации на этапе компиляции, позволившие увеличить отзывчивость интерфейса, сократить время запуска и продлить автономную работу устройства.
    • Секция со списком недавно сохранённых страниц перенесена в раздел закладок. Элементы списка теперь не исчезают после устаревания.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 127 устранены 22 уязвимости. 11 уязвимостей помечены как опасные, из которых 9 вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 126
  3. OpenNews: В Firefox предложена дополнительная защита от отслеживания с использованием редиректов
  4. OpenNews: Mozilla начала формирование ночных сборок Firefox для Linux-систем на архитектуре ARM64
  5. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
  6. OpenNews: Mozilla добавит в Firefox 130 AI-возможность для генерации описаний изображений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61353-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Не пытайтесь напугать меня пивом (?), 18:53, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Файрфокс - наша безопасная родная гавань, не смейтесь над теми кто его использует вместо хрома - все туда вернёмся, когда гугл уничтожит адблок.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:57, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://opennet.ru/61345-block
     
     
  • 3.4, Не пытайтесь напугать меня пивом (?), 18:58, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    хорошо, когда все вокруг - и опеннет, и мозила соблюдают закон - с такими людьми и блокировки бы не понадобились
     
     
  • 4.13, Аноним (3), 19:14, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >соблюдают закон

    https://opennet.ru/46944-law

     
     
  • 5.17, Аноним (17), 19:27, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    были бы у нас другие люди в массе - были бы и другие законы, а пока посмотрите на своё отражение - оно вот такое и есть, надо от вас всё блокировать, запрещать, сажать, не пущать - просто по другому не понимаете, не понимаете и почему на западе всё не так - начните работать как там - тогда и законодатели изменятся, а пока каждый, даже айтишник-девственник, думает о том, как бы не работать - жрите что дают
     
     
  • 6.19, Аноним (19), 19:39, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типичная повесточка - не власть плохая, а народ неправильный.
     
  • 6.23, Аноним (23), 19:41, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы люди стали другими, для начала надо начать для них что-то делать, а не только на бумаге.
     
     
  • 7.31, Аноним (31), 20:07, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заменить их?
     
  • 3.5, Аноним (5), 18:59, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отрезвляюще! :-)
     
  • 3.11, 12yoexpert (ok), 19:07, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    но это же плюс, соблюдает законы
     
  • 3.15, Аноним (-), 19:17, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё равно можно сделать себе селфхостед решение за копейки, и ещё по скорости работать будет лучше чем бесплатные решения
     
  • 3.21, Аноним (19), 19:39, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и все правильно сделали. Предлагаете им ещё и ИГИЛу тоже дать пользоваться?
     
     
  • 4.33, Аноним (5), 20:14, 11/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:07, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В связи с последними событиями перешёл с Firefox на Brave. Даже если последний не потянет свой форк uBlock-а, уж лучше буду смотреть рекламу.
     
     
  • 3.14, 12yoexpert (ok), 19:14, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    реклама это не только ценные баннеры, это ещё и жор цпу, оперативы, диска и времени
     
     
  • 4.16, Аноним (10), 19:19, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо цензурзилле за заботу о моей оперативке ♥
     
  • 2.29, Аноним (29), 20:00, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Счас прям. Что мозилла что гугл те ещё редиски. Возвращаться на них не надо.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:57, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличный браузер. Уже как 2 года переехал на него с CENT браузера. Обратно возвращаться на цент/хромы желания нет. Тут лучше, несмотря на комментарии анонов доказать обратное))
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 19:00, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, если я вам скажу, что я пользуюсь Firefox с версии Netscape Navigator 2.0?

    А, вас тогда ещё на земле не было.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 19:30, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не про это. Я про то, что привычного отставания FF от хрома уже нет. Ни по скорости работы, ни по функционалу. А версия для android вообще удивляет, теперь на нее можно поставить и ublock, и vpn, и дополнения для перевода страниц
     
  • 3.30, Аноним (30), 20:06, 11/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.34, eugener (ok), 20:16, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с версии Netscape Navigator 2.0?

    Под OS/2 эта версия была первой, только с каким-то минорным апдейтом, 2.02 вроде.
    С тех пор и...

     

  • 1.7, КО (?), 19:02, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У когонить в Librewolf (форк лиса) тоже 4get поисковик по умолчанию стал?
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 19:44, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гугл как поставил так и стоит..
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:04, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откуда вы все это берете? Уже давно теги <audio> и <video> обновляются:

    security.mixed_content.upgrade_display_content.audio
    security.mixed_content.upgrade_display_content.video

    уже полгода как true

     
     
  • 2.12, Аноним (8), 19:10, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    # Prerequisite pref for mixed display content upgrading (images, audio, video).
    - name: security.mixed_content.upgrade_display_content

    Теперь понял. Оказывается это главный переключатель

     

  • 1.9, 12yoexpert (ok), 19:06, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена поддержка упреждающего определения IP-адресов хостов

    как отключить?

    > позволяющих web-приложению читать и записывать данные в буфер обмена

    и вот это как отключить?

    >  В меню "..." добавлен новый элемент "Пароли".

    вот это круто, раньше приходилось через 10 меню туда пробираться

    > Включены дополнительные оптимизации на этапе компиляции

    жаль, они подробностей не приводят

     
     
  • 2.28, НяшМяш (ok), 19:58, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка упреждающего определения IP-адресов хостов

    У меня стоит следующее:
    network.dns.disablePrefetch = true
    network.dns.disablePrefetchFromHTTPS = true (это было по-умолчанию)
    network.prefetch-next = false (это для подгрузки самих страниц)

    > позволяющих web-приложению читать и записывать данные в буфер обмена

    Конкретно ClipboardItem отключает это:
    dom.events.asyncClipboard.clipboardItem = false
    На всю фичу там с десяток параметров по слову clipboard находится, их можно тоже все потыкать.

     
     
  • 3.32, Аноним (31), 20:12, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > их можно тоже все потыкать.

    Разве не предполагается наличие описания?

     

  • 1.20, Аноним (8), 19:39, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Enable DTLS1.3 in WebRTC for Firefox Release
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1884140
     

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