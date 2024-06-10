Компания Mozilla начала блокировать доступ из РФ к дополнениям для обхода блокировок

Пользователи Firefox столкнулись с невозможностью загрузить из каталога addons.mozilla.org (AMO) дополнения, позволяющие обойти блокировки Роскомнадзора. На страницах четырёх популярных дополнений, обеспечивавших обход блокировок, при попытке открытия из РФ теперь показывается страница с информацией о запрете доступа к странице из региона пользователя. Разработчик одного из заблокированных дополнений попросил представителей Mozilla назвать причину блокировки, при том, что формально дополнение не нарушает никаких правил каталога AMO. Представители Mozilla пока не указали причин блокировки, но, вероятно, они сделали это после получения требований от Роскомнадзора. При этом блокировки дополнений, нарушающих законы отдельных стран, не новы, например, в 2022 году Mozilla заблокировала доступ к дополнениям uBlock Origin, AdGuard, AdNauseam и AdBlock из Китая, что было сделано после возникновения угрозы блокировки всего каталога addons.mozilla.org в Китае. Примечательно, что подобные блокировки явно расходятся с принципами, определёнными в манифесте Mozilla, а также идут в разрез с общей политикой компании, в соответствии с которой два года назад сервисы Yandex и Mail.ru были удалены из списка доступных поисковых систем с указанием в качестве мотива преобладания в поисковой выдаче материалов, отражающих предвзятую точку зрения. Заблокированные для РФ дополнения не могут быть названы в новости из-за действующего с 1 марта запрета на популяризацию средств обхода блокировок. Первое дополнение нацелено на общий обход ограничений, действующих в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и других странах. Второе дополнение специально рассчитано на обход блокировок из Единого реестра запрещённых сайтов РФ, при этом не проксируя остальные ресурсы. Третье дополнение обеспечивает работу VPN-сервиса, не осуществляющего блокировку по спискам Роскомнадзора для пользователей из РФ. Четвёртое дополнение выборочно включает использование прокси для сайтов, заблокированных Роскомнадзором.



