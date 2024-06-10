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Компания Mozilla начала блокировать доступ из РФ к дополнениям для обхода блокировок

10.06.2024 14:30

Пользователи Firefox столкнулись с невозможностью загрузить из каталога addons.mozilla.org (AMO) дополнения, позволяющие обойти блокировки Роскомнадзора. На страницах четырёх популярных дополнений, обеспечивавших обход блокировок, при попытке открытия из РФ теперь показывается страница с информацией о запрете доступа к странице из региона пользователя. Разработчик одного из заблокированных дополнений попросил представителей Mozilla назвать причину блокировки, при том, что формально дополнение не нарушает никаких правил каталога AMO. Представители Mozilla пока не указали причин блокировки, но, вероятно, они сделали это после получения требований от Роскомнадзора.

При этом блокировки дополнений, нарушающих законы отдельных стран, не новы, например, в 2022 году Mozilla заблокировала доступ к дополнениям uBlock Origin, AdGuard, AdNauseam и AdBlock из Китая, что было сделано после возникновения угрозы блокировки всего каталога addons.mozilla.org в Китае. Примечательно, что подобные блокировки явно расходятся с принципами, определёнными в манифесте Mozilla, а также идут в разрез с общей политикой компании, в соответствии с которой два года назад сервисы Yandex и Mail.ru были удалены из списка доступных поисковых систем с указанием в качестве мотива преобладания в поисковой выдаче материалов, отражающих предвзятую точку зрения.

Заблокированные для РФ дополнения не могут быть названы в новости из-за действующего с 1 марта запрета на популяризацию средств обхода блокировок. Первое дополнение нацелено на общий обход ограничений, действующих в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и других странах. Второе дополнение специально рассчитано на обход блокировок из Единого реестра запрещённых сайтов РФ, при этом не проксируя остальные ресурсы. Третье дополнение обеспечивает работу VPN-сервиса, не осуществляющего блокировку по спискам Роскомнадзора для пользователей из РФ. Четвёртое дополнение выборочно включает использование прокси для сайтов, заблокированных Роскомнадзором.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 98.0.1 с удалением поисковых систем Yandex и Mail.ru
  3. OpenNews: Mozilla внедрила в Firefox показ навязчивой всплывающей рекламы VPN
  4. OpenNews: Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox
  5. OpenNews: Mozilla развивает механизм передачи телеметрии рекламным сетям
  6. OpenNews: Mozilla воспользовалась push-уведомлениями для распространения политической рекламы в Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61345-block
Ключевые слова: block, mozilla, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, KhabMan (ok), 15:27, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Снёс огнелис после блокировки поиска Яндекс, но иногда поглядываю в их сторону.
    И смотрю, они не останавливаются и продолжают творить дичь... За свободный интернет, ребята? Правда что ли?
     
     
  • 2.5, svvord (ok), 15:40, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    У меня основной поисковик в FF как раз Яндекс. Надо посмотреть что делаю не так...
     
     
  • 3.11, KhabMan (ok), 16:07, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Надо посмотреть что делаю не так...

    Возможно совершил какие-то действия для его восстановления. Я же просто воспользовался возможностью удалить этот браузер со всех своих устройств:)

     
     
  • 4.13, НяшМяш (ok), 16:15, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    1. Открыть страницу Яндекса (например, ya.ru)
    2. Нажать в поисковой строке на появившийся зелёный плюсик
    3. Нажать на иконку Яндекса с плюсиком и подписью "Добавить поисковую систему Яндекс"
    4. (опционально) В настройках поисковых систем добавить ключевые слова

    Поздравляю, вы только что узнали о функции, которая существует в браузере лет 20.

     
     
  • 5.25, soarin (ok), 16:43, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, возможность поставить есть. Но это не отменяет тезиса выше.
    Mozilla взяла и удалила у всех Яндекс (даже у тех у кого дефолтом стоял) по причине "не соответствует нашим критериям свободы интернета".
     
     
  • 6.36, НяшМяш (ok), 17:58, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого-то в 2024 году это удивляет что-ли?
     
  • 6.45, 12yoexpert (ok), 18:57, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открой ручные фильтры яндекса в недавнем сливе и осознай, что мозилла права
     
  • 6.51, TrickyFoxy (ok), 20:12, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему даже-то. За предустановку поисковики платят и что-то подсказывает, что обе стороны рады были перестать сотрудничать
     
  • 2.6, Beta Version (ok), 15:53, 10/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –6 +/
     
     
  • 3.10, Бывалый Смузихлёб (ok), 16:00, 10/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.17, noc101 (ok), 16:21, 10/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
     
  • 5.30, birdie (ok), 17:12, 10/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
     
  • 6.35, НяшМяш (ok), 17:53, 10/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 7.39, birdie (ok), 18:28, 10/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 8.49, noc101 (ok), 20:01, 10/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (14)

  • 1.8, Anonimowitch (ok), 15:54, 10/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.12, birdie (ok), 16:10, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отвратительно, позорно, низко и глупо.
     
  • 1.15, xsignal (ok), 16:18, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Всё правильно - нужно уметь самостоятельно находить и настраивать VPN, а не пользоваться готовыми решениями, которые за вас "большие умные дяди" сделали.
     
     
  • 2.18, birdie (ok), 16:21, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чтобы <del>дышать</del>пользоваться полноценно Интернет в этой стране, теперь надо стать ИТ специалистом?

    Как оригинально.

     
     
  • 3.22, xsignal (ok), 16:27, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тому, кто не может сам настроить VPN незачем иметь доступ к запрещённой информации - себя погубит и других погубит...
     
     
  • 4.26, birdie (ok), 16:58, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > запрещённой информации

    Вы это про "правду"? Оригинально. Знать правду теперь - "губить себя и других"?

    Удивительно, но coвок, стукачество, низкое подлое подхалимство начальству никуда не исчезли из среднего гражданина этой страны.

    И это сайт, где посетители должны быть молодыми открытыми высоким идеалам справедливого общества ИТ специалистами. А читаю дяденек лет 50, которые жили в coвке и слились с coвком.

     
     
  • 5.28, xsignal (ok), 17:06, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > посетители должны быть молодыми

    Откуда на web-форумах молодые? Молодые все в телеге давно. А правда у каждого своя. Если с одной стороны посмотреть - эти правы, а если с другой - то и те вроде правду говорят. А ещё пропаганда со всех сторон идёт. Так что нет какой-то "абсолютной правды в вакууме".

     
     
  • 6.29, birdie (ok), 17:09, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> посетители должны быть молодыми
    > Откуда на web-форумах молодые? Молодые все в телеге давно. А правда у
    > каждого своя. Если с одной стороны посмотреть - эти правы, а
    > если с другой - то и те вроде правду говорят. А
    > ещё пропаганда со всех сторон идёт. Так что нет какой-то "абсолютной
    > правды в вакууме".

    Правды универсальной может не быть, но есть факт того, что людям можно запретить видеть мир не под углом тотальной пропаганды и промывки мозгов 24x7.

    И тут в комментах это живо поддерживают.

    Отвратительно.

     
     
  • 7.48, Songo (ok), 19:47, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой свободный интернет, тут на opennet рот затыкают на ровном месте подтирая посты.
     

  • 1.19, noc101 (ok), 16:22, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Завтра заработает. Что они скажут? Свободный интернет победил?)
     
  • 1.23, Fyjybv1111 (ok), 16:30, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Мдаа... Похоже что Mozilla всё делает ради того, чтобы оставшийся пользователей перешли на другой браузер!
     
  • 1.24, cheburnator9000 (ok), 16:33, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень интересно когда github начнет блокировать например opera-proxy standalone да и все репозитории по организации собственного VPN для российских IP.
     
     
  • 2.41, 12yoexpert (ok), 18:53, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ага, на яндекс браузер
     

  • 1.52, Avririon (ok), 20:15, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самые настоящие шлюxи.
     



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