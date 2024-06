Компания Mozilla начала блокировать доступ из РФ к дополнениям для обхода блокировок

3.11 , KhabMan ( ok ), 16:07, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Надо посмотреть что делаю не так... Возможно совершил какие-то действия для его восстановления. Я же просто воспользовался возможностью удалить этот браузер со всех своих устройств:)

4.13 , НяшМяш ( ok ), 16:15, 10/06/2024
1. Открыть страницу Яндекса (например, ya.ru)

2. Нажать в поисковой строке на появившийся зелёный плюсик

3. Нажать на иконку Яндекса с плюсиком и подписью "Добавить поисковую систему Яндекс"

4. (опционально) В настройках поисковых систем добавить ключевые слова Поздравляю, вы только что узнали о функции, которая существует в браузере лет 20.

5.25 , soarin ( ok ), 16:43, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, возможность поставить есть. Но это не отменяет тезиса выше.

Mozilla взяла и удалила у всех Яндекс (даже у тех у кого дефолтом стоял) по причине "не соответствует нашим критериям свободы интернета".

6.36 , НяшМяш ( ok ), 17:58, 10/06/2024
Кого-то в 2024 году это удивляет что-ли?

6.45 , 12yoexpert ( ok ), 18:57, 10/06/2024
открой ручные фильтры яндекса в недавнем сливе и осознай, что мозилла права

6.51 , TrickyFoxy ( ok ), 20:12, 10/06/2024
Почему даже-то. За предустановку поисковики платят и что-то подсказывает, что обе стороны рады были перестать сотрудничать