Компания Mozilla начала блокировать доступ из РФ к дополнениям для обхода блокировок

|
|1.3, KhabMan (ok), 15:27, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Снёс огнелис после блокировки поиска Яндекс, но иногда поглядываю в их сторону.
И смотрю, они не останавливаются и продолжают творить дичь... За свободный интернет, ребята? Правда что ли?
|
|
|
|2.5, svvord (ok), 15:40, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
У меня основной поисковик в FF как раз Яндекс. Надо посмотреть что делаю не так...
|
|
|
|3.11, KhabMan (ok), 16:07, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>Надо посмотреть что делаю не так...
Возможно совершил какие-то действия для его восстановления. Я же просто воспользовался возможностью удалить этот браузер со всех своих устройств:)
|
|
|
|4.13, НяшМяш (ok), 16:15, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
1. Открыть страницу Яндекса (например, ya.ru)
2. Нажать в поисковой строке на появившийся зелёный плюсик
3. Нажать на иконку Яндекса с плюсиком и подписью "Добавить поисковую систему Яндекс"
4. (опционально) В настройках поисковых систем добавить ключевые слова
Поздравляю, вы только что узнали о функции, которая существует в браузере лет 20.
|
|
|
|5.25, soarin (ok), 16:43, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да, возможность поставить есть. Но это не отменяет тезиса выше.
Mozilla взяла и удалила у всех Яндекс (даже у тех у кого дефолтом стоял) по причине "не соответствует нашим критериям свободы интернета".
|
|
|
|6.51, TrickyFoxy (ok), 20:12, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему даже-то. За предустановку поисковики платят и что-то подсказывает, что обе стороны рады были перестать сотрудничать
|
|1.15, xsignal (ok), 16:18, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Всё правильно - нужно уметь самостоятельно находить и настраивать VPN, а не пользоваться готовыми решениями, которые за вас "большие умные дяди" сделали.
|
|
|
|2.18, birdie (ok), 16:21, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Чтобы <del>дышать</del>пользоваться полноценно Интернет в этой стране, теперь надо стать ИТ специалистом?
Как оригинально.
|
|
|
|3.22, xsignal (ok), 16:27, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Тому, кто не может сам настроить VPN незачем иметь доступ к запрещённой информации - себя погубит и других погубит...
|
|
|
|4.26, birdie (ok), 16:58, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> запрещённой информации
Вы это про "правду"? Оригинально. Знать правду теперь - "губить себя и других"?
Удивительно, но coвок, стукачество, низкое подлое подхалимство начальству никуда не исчезли из среднего гражданина этой страны.
И это сайт, где посетители должны быть молодыми открытыми высоким идеалам справедливого общества ИТ специалистами. А читаю дяденек лет 50, которые жили в coвке и слились с coвком.
|
|
|
|5.28, xsignal (ok), 17:06, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> посетители должны быть молодыми
Откуда на web-форумах молодые? Молодые все в телеге давно. А правда у каждого своя. Если с одной стороны посмотреть - эти правы, а если с другой - то и те вроде правду говорят. А ещё пропаганда со всех сторон идёт. Так что нет какой-то "абсолютной правды в вакууме".
|
|
|
|6.29, birdie (ok), 17:09, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> посетители должны быть молодыми
> Откуда на web-форумах молодые? Молодые все в телеге давно. А правда у
> каждого своя. Если с одной стороны посмотреть - эти правы, а
> если с другой - то и те вроде правду говорят. А
> ещё пропаганда со всех сторон идёт. Так что нет какой-то "абсолютной
> правды в вакууме".
Правды универсальной может не быть, но есть факт того, что людям можно запретить видеть мир не под углом тотальной пропаганды и промывки мозгов 24x7.
И тут в комментах это живо поддерживают.
Отвратительно.
|
|
|
|7.48, Songo (ok), 19:47, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какой свободный интернет, тут на opennet рот затыкают на ровном месте подтирая посты.
|
|1.23, Fyjybv1111 (ok), 16:30, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Мдаа... Похоже что Mozilla всё делает ради того, чтобы оставшийся пользователей перешли на другой браузер!
|
|1.24, cheburnator9000 (ok), 16:33, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Очень интересно когда github начнет блокировать например opera-proxy standalone да и все репозитории по организации собственного VPN для российских IP.
|
Отправка комментариев в данном обсуждении разрешена только зарегистрированным участникам.