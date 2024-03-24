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Mozilla отказывается от сервиса Onerep, из-за связи его основателя со сбором информации о людях

24.03.2024 10:59

Компания Mozilla приняла решение разорвать партнёрские отношения с компанией Onerep, развивающей сервис централизованного удаления персональных данных, на основе которого был построен продукт Mozilla Monitor Plus, расширяющий возможности встроенной в Firefox системы Mozilla Monitor (включается через настройку browser.contentblocking.report.monitor.enabled в about:config). Решение принято после выявления связи основателя Onerep с сетями, занимающимися поиском и продажей персональных данных. Основатель сервиса для защиты персональных данных Onerep в прошлом участвовал в создании сетей для сбора и продажи персональных данных, а также ферм сайтов для SEO-оптимизации. Среди прочего, создатель Onerep является сооснователем действующего проекта Nuwber, агрегирующего доступную персональную информацию и продающего отчёты о людях.

Дмитрий Шелест, создатель и руководитель Onerep, признал, что в прошлом занимался системами сбора и продажи персональных данных, некоторые из которых существуют и поныне, но заявил, что в настоящее время переключился исключительно на решение вопросов, связанных с защитой информации. Более того, он считает, что прошлое участие в проектах по поиску персональных данных является сильной стороной Onerep, так как полученные в процессе работы над подобными сервисами знания и понимание внутренней кухни, позволяют эффективно создавать решения для противодействия утечке информации.

Дмитрий признал, что у него остаётся доля в компании Nuwber, которая осуществляет деятельность брокера данных, но заявил, что деятельность Nuwber не пересекается с Onerep и компании не обмениваются информацией - компания Onerep является независимой частной компанией, которая не занимается продажей данных. В опубликованных изданием Krebsonsecurity сведениях также упоминалась связь Дмитрия со спамерским проектом Spamit, но он утверждает, что ни в прошлом ни в настоящее время никак не аффилирован со Spamit.

В феврале компания Mozilla ввела в строй платный сервис Mozilla Monitor Plus, в котором Onerep использовался для отслеживания попыток продажи персональных данных и автоматической отправки требований по удалению информации о пользователе с сайтов брокеров, пытающихся продавать персональные данные. Сервис отслеживал более 190 сайтов, торгующих персональными данными, включающими такую информацию как ФИО, телефонные номера, адреса проживания, сведения о родственниках и детях и данные о судимостях. В качестве исходных данных для мониторинга предлагалось ввести имя и фамилию, город проживания, дату рождения и email, т.е. передать сервису Onerep свои персональные данные.

О дальнейшей судьбе проекта Mozilla Monitor Plus, представлявшего собой обвязку над Onerep, пока ничего не сообщается. Форма проверки утечек пока остаётся доступна на сайте monitor.firefox.com, помимо классического бесплатного сервиса, обеспечивающего вывод предупреждения в случае компрометации учётной записи (проверка по email) или попытке входа на ранее взломанный сайт. Проверка в классическом Mozilla Monitor осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о 13 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов 756 сайтов.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Представлен сервис Mozilla Monitor Plus
  3. OpenNews: Подтверждена утечка пользовательской базы addons.mozilla.org
  4. OpenNews: Проект Mozilla объявил о возможной утечке 97 тысяч аккаунтов тестового сервера Bugzilla
  5. OpenNews: Выявлена возможная утечка хэшей паролей разработчиков Mozilla
  6. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60836-mozilla
Ключевые слова: mozilla, firefox, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:24, 24/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Что подтверждает приверженность своим принципам.
    Молодцы!
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:25, 24/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +6 +/
     
  • 2.22, КО (?), 13:15, 24/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось только гугл вырезать...ой, посягнулся на святое, простите
     
  • 2.25, keydon (ok), 13:23, 24/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2024 хоть кто-то верит что мозилла следует своим принципам?
     

  • 1.2, Аноним (3), 11:25, 24/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Конкурента устранили.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:36, 24/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пчёлы против мёда. Очередной раз внезапным оказалось то про что все итак знали.
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 11:42, 24/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно просто теперь будут работать не так открыто и не палиться. Показуха одним словом.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:47, 24/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > "для мониторинга предлагалось ввести имя и фамилию, город проживания, дату рождения и email, т.е. передать сервису Onerep свои персональные данные. "
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 11:48, 24/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mozilla как всегда!
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:11, 24/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Речь про Onerep, это же забавно даже по-своему: чтобы бороться с систеиамт сбора и продажи персональных данных, нужно добровольно передать Onerep свои.
     
     
  • 4.12, YetAnotherOnanym (ok), 12:36, 24/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничуть не хуже сайтов по проверке кредитной истории, которым надо дать доступ к своей учётке на Госуслугах.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:55, 24/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (-), 12:05, 24/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mozilla - молодец!
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:08, 24/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Проверка в классическом Mozilla Monitor осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о 13 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов 756 сайтов.

    По факту результат такой проверки - подтверждение легитимности записи из базы взломов?

     
     
  • 2.13, YetAnotherOnanym (ok), 12:39, 24/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого один раз поимели на легковерии, будут иметь и дальше, пока не перестанет быть легковерным (то есть, всегда).
     

  • 1.14, аннаним (?), 12:44, 24/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Феереически!

    >принадлежат белорусской группе владельцев, которая одновременно управляет брокером данных сайта поиска людей Nuwber и сервисом защиты личных данных OneRep, что представляет собой серьезный конфликт интересов. У них есть конкурентоспособный продукт, охватывающий ~100 брокеров данных, продающих базовую информацию о людях (хотя и не очень точную) по более низкой цене, чем у других. Большая часть их дохода поступает от партнерских отношений с, заметьте, другими брокерами данных.

    https://www.compromat.ru/page_45067.htm

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:47, 24/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если б писали звания, было бы информативней и солидней.
     

  • 1.17, penetrator (?), 12:49, 24/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    очередной хайп влился в репу мозиллы, но эти хотя бы откатились как только всплыли нюансы, хотя тренды мягко говоря не радуют
     
     
  • 2.23, anoname (?), 13:16, 24/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тренд был 20 лет назад. Сейчас уже нет тренда, есть то, к чему он шел.
     

  • 1.19, Аноним (-), 12:56, 24/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фу, сервисы удаления онлайн-данных -- это же мошенничество от начала и до конца. Туда один раз обратился, они поудаляли, а потом догадайтесь с трёх попыток, кто эти данные снова будет выкладывать раз в полгода, чтобы снова денег получить за их удаление.

    Мозилла покрыла себя позором по самые ноздри.

     
  • 1.20, Аноним (20), 12:57, 24/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мазиловцы типа не знали.

    -- Нивинаватыя мы, он сам к нам пришолл!

     
  • 1.24, Аноним (18), 13:19, 24/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >деятельность Nuwber не пересекается с Onerep и компании не обмениваются информацией

    Не вижу ни малейших причин не доверять, да и почему это может быть не так? Одна из компаний скам, другая занимается противодействием скаму. И особенно конкурентам другой компании.

     

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