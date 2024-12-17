Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2023 год

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2023 год. В 2023 году доходы Mozilla увеличились на 60 млн долларов и составили 653 млн долларов. Для сравнения, в 2022 году компания Mozilla заработала 593 млн долларов, в 2021 году - 600 млн, в 2020 - 496 млн, в 2019 - 828 млн, в 2018 - 450 млн, в 2017 - 562 млн , в 2016 - 520 млн, в 2015 - 421 млн, в 2014 - 329 млн, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн. 494 миллиона из 593 получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Google, Baidu, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. В 2022 году размер подобных отчислений составил 510 млн, в 2021 - 527 млн, в 2020 - 441 млн, в 2019 - 451 млн, в 2018 - 429 млн, а в 2017 - 539 млн долларов. По неофициальным данным, около 400 млн долларов в год приносит сделка с компанией Google о передаче поискового трафика. Другие доходы: Объём средств, вложенных в инвестиции: 1006 млн долларов. Доход от инвестиций: 47 млн долларов (в 2022 году - 631 млн и 9.4 млн, в 2021 - 651 млн и 5.7 млн, в 2020 году - 577 млн и 9.1 млн).

Доход от подписных сервисов и рекламы: 64 млн долларов (в 2022 году 75 млн, в 2021 году 56 млн).

Пожертвования: 12.9 млн долларов (в 2022 году было получено 9.3 млн, в 2021 - 7.3 млн, а в 2020 - 6.7 млн).

Иные доходы: 295 тысяч долларов (в 2022 году - 352 тысячи, в 2021 году - 451 тысяча). В 2019 году подобная графа доходов принесла Mozilla 338 млн долларов, присуждённых в ходе судебного разбирательства с компанией Yahoo. Общая сумма затрат составила 496 млн долларов (в 2022 году - 425 млн, в 2021 - 339 млн, в 2020 - 438 млн, в 2019 - 495 млн, в 2018 - 451 млн, в 2017 - 421.8 млн, в 2016 - 360.6 млн, в 2015 - 337.7 млн, в 2014 - 317.8 млн, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 1197 млн долларов, на конец года - 1335 млн долларов. Среди затрат: Расходы на разработку: 260 млн долларов (220 млн долларов в 2022 году, 199 млн в 2021, 242 млн в 2020 и 303 млн в 2019).

Расходы на поддержку сервисов: 40 млн долларов (34 млн в 2022 году, 27 млн в 2021, 20.3 млн в 2020, 22.4 млн в 2019 и 33.4 млн в 2018).

Расходы на маркетинг: 68 млн долларов (58 млн в 2022 году, 30 млн в 2021, 37 млн в 2020, 43 млн в 2019 и 53 млн в 2018).

Административные расходы: 123 млн долларов (108 млн в 2022 году, 81 млн в 2021, 137 млн в 2020, 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018).

Выплаты грантов: 3.6 млн долларов (в 2022 году - 2.1 млн, в 2021 - 1.8 млн, в 2020 - 1.6 млн, в 2019 - 1.5 млн).



