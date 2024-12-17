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Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2023 год

17.12.2024 22:37

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2023 год. В 2023 году доходы Mozilla увеличились на 60 млн долларов и составили 653 млн долларов. Для сравнения, в 2022 году компания Mozilla заработала 593 млн долларов, в 2021 году - 600 млн, в 2020 - 496 млн, в 2019 - 828 млн, в 2018 - 450 млн, в 2017 - 562 млн , в 2016 - 520 млн, в 2015 - 421 млн, в 2014 - 329 млн, в 2013 - 314 млн, 2012 - 311 млн.

494 миллиона из 593 получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Google, Baidu, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. В 2022 году размер подобных отчислений составил 510 млн, в 2021 - 527 млн, в 2020 - 441 млн, в 2019 - 451 млн, в 2018 - 429 млн, а в 2017 - 539 млн долларов. По неофициальным данным, около 400 млн долларов в год приносит сделка с компанией Google о передаче поискового трафика.

Другие доходы:

  • Объём средств, вложенных в инвестиции: 1006 млн долларов. Доход от инвестиций: 47 млн долларов (в 2022 году - 631 млн и 9.4 млн, в 2021 - 651 млн и 5.7 млн, в 2020 году - 577 млн и 9.1 млн).
  • Доход от подписных сервисов и рекламы: 64 млн долларов (в 2022 году 75 млн, в 2021 году 56 млн).
  • Пожертвования: 12.9 млн долларов (в 2022 году было получено 9.3 млн, в 2021 - 7.3 млн, а в 2020 - 6.7 млн).
  • Иные доходы: 295 тысяч долларов (в 2022 году - 352 тысячи, в 2021 году - 451 тысяча). В 2019 году подобная графа доходов принесла Mozilla 338 млн долларов, присуждённых в ходе судебного разбирательства с компанией Yahoo.

Общая сумма затрат составила 496 млн долларов (в 2022 году - 425 млн, в 2021 - 339 млн, в 2020 - 438 млн, в 2019 - 495 млн, в 2018 - 451 млн, в 2017 - 421.8 млн, в 2016 - 360.6 млн, в 2015 - 337.7 млн, в 2014 - 317.8 млн, в 2013 - 295 млн, в 2012 - 145.4 млн). Размер активов на начало года - 1197 млн долларов, на конец года - 1335 млн долларов.

Среди затрат:

  • Расходы на разработку: 260 млн долларов (220 млн долларов в 2022 году, 199 млн в 2021, 242 млн в 2020 и 303 млн в 2019).
  • Расходы на поддержку сервисов: 40 млн долларов (34 млн в 2022 году, 27 млн в 2021, 20.3 млн в 2020, 22.4 млн в 2019 и 33.4 млн в 2018).
  • Расходы на маркетинг: 68 млн долларов (58 млн в 2022 году, 30 млн в 2021, 37 млн в 2020, 43 млн в 2019 и 53 млн в 2018).
  • Административные расходы: 123 млн долларов (108 млн в 2022 году, 81 млн в 2021, 137 млн в 2020, 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018).
  • Выплаты грантов: 3.6 млн долларов (в 2022 году - 2.1 млн, в 2021 - 1.8 млн, в 2020 - 1.6 млн, в 2019 - 1.5 млн).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2022 год
  3. OpenNews: Проект GNOME опубликовал финансовый отчёт за 2023 год
  4. OpenNews: Отчёт о финансировании проекта Tor
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2021 год
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62427-mozilla
Ключевые слова: mozilla, fin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:46, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    За гораздо меньшие средства настояшие программисты пишут операционные системы со всеми базовыми инструментами и даже некоторые драйверы сами реверсят. Уже догадались про какие это.
     
     
  • 2.6, UraniumSun (ok), 00:24, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FreeBDSM?
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 00:56, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фряха к сожалению падает. У меня возможно из-за intel wifi. На openbsd работает стабильно.
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:27, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То продукт культовый и навека там уже даже находиться в сообществе и быть разработчиком это уже привелегия, Firefox имеет довольно малую доолю рынка и компания в которую люди приходят и уходят (довольно типичная современная контора)
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 02:04, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта малая доля рынка в абсолютном выражении на порядки больше, чем общее количество пользователей FreeBSD. Быть частью культового междусобойчика 3½ кодеров на си — так себе привилегия. Лучше уж что-то делать действительно нужное миллионам.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:51, 17/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.3, Аноним (-), 22:56, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Пожертвования: 12.9 млн долларов

    Ничосе! Целых 12.9 из 653!
    Какая невероятно щедрая аудитория оказывается у мозиллы!
    Целых 2% доходов, просто невероятно!

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:50, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если бы не  требовали полных персональных данных при пожертвовании, то сумма была бы в разы больше. Имя мм подавай, адрес (проживания), что то там еще.
     
     
  • 3.5, Аноним (17), 00:10, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Компания соблюдает законодательство по месту регистрации требующее KYC только что не у палатки с чебуреками. Понимаю некоторым чудно́ такое.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 00:50, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чудно, конечно, особенно в Германии. Есть куча других проектов, куда можно спокойно задонатить. Там же один фиг светится либо пайпал либо кредитка, там и так видно имя отправителя, они и так уже белее некуда.  Зачем мозилле еще и мой адрес проживания???
     
     
  • 5.18, Аноним (17), 02:07, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что, очевидно, Мозилла не в Германии и обязана тебе прислать бумажку, которую ты потом можешь показать в налоговой и получить налоговые вычеты. Или не получить, но бумажка всё на равно должна быть выписана.
     
  • 2.10, UraniumSun (ok), 00:28, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они там целенаправленно браузер превращают в очередной Гугл Хром. Само собой, частных донатов будет всё меньше и меньше.
     
     
  • 3.19, Аноним (17), 02:09, 18/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:26, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > 494 миллиона из 593 получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Google, Baidu, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Yandex)

    Ага, особенно за выпиленный яндекс.

     
  • 1.9, cheburnator9000 (ok), 00:28, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Административные расходы

    Считай зарплата руководящему аппарату. Буквально половина от всех затрат на разработку. Верной дорогой идете товарищи.

     
     
  • 2.20, Аноним (17), 02:15, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто все эти договоры на коммерческие услуги по-твоему заключил? Тимлид в перерыве между тасочками? Нет бизнеса — нет и денег на разработку. Или ты думаешь что Firefox можно за 12.9 лямов подаяний разрабатывать разрабатывать?
     

  • 1.11, Songo (ok), 00:37, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расходы на маркетинг, административные расходы и гранты - всё это можно урезать, переложив освобождённые деньги в разработку.
     
  • 1.12, Nochi (?), 00:42, 18/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.15, Аноним (15), 01:14, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Расходы на маркетинг: 68 млн
    > Выплаты грантов: 3.6 млн

    Прогеры: ну да, ну да, пошли мы на%ер!

     
  • 1.16, Аноним (16), 01:30, 18/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На разработку? Какая там разработка, если браузер становится только тормознее. Как же дорого сейчас добавлять циферки в номер версии
     

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