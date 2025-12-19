Обновление Firefox 146.0.1. В Firefox появится опция для полного отключения AI

|
> появится опция для полного отключения AI
Но это временно, ИИ сам решит как и где ему работать.
2.32, Bottle (?), 13:24, 19/12/2025
Или обновления Файрфокса, когда браузер сам отключает аппаратное ускорение.
3.64, Аноним (-), 14:59, 19/12/2025
Да он вообще живет своей жизнью Могут какие-нибудь контролы переставить в други... большой текст свёрнут, показать
2.39, Аноним (39), 13:48, 19/12/2025
> опция для полного отключения AI
Это как с телеметрией: вроде что-то и есть в опциях, но ... браузеру надо ещё блеклист сайтов обновить, список отозванных сертификатов, список плагинов, список сертификатов плагинов, список заблокированных сертификатов плагинов, проверить своё обновление, проверить дату, не пора ли пинг на сервер сделать... И под каждый случай естественно передать обезличенную информацию: версию браузера, номер сборки, идентификатор программы, уникальный сетевой идентификатор, IP, через который вышел...
2.34, Аноним (34), 13:38, 19/12/2025
В конфиге отключение всех этих функций одной настройкой с самого начал . Всего лишь кнопку для чайников сделают .
3.48, 12yoexpert (ok), 14:04, 19/12/2025
я не чайник, но гуглить опции по форумам, половина из которыx outdated, сильно задалбывает
имxо такое в аккаунте должно соxраняться
4.55, Аноним (34), 14:22, 19/12/2025
Нечайниковость мешает вам читать релиз-нотес и знать технический английский на самом минимальном уровне для вставки в поиск конфига ?
3.59, Аноним (59), 14:50, 19/12/2025
А не одной, минимум 3 уже. Ещё неизвестно, когда начнут игнорировать или переименуют. У нечайников же много времени, поэтому они должны читать исходники каждого обновления. А так, разработчики вообще уже много лет хотят удалить поддержку userjs.
4.69, Аноним (34), 15:10, 19/12/2025
Отключение всех "ии" функций - только одна настройка , а в сайдбаре всего лишь ссылка на сайт(ы) - и "шестерёнки" хватает . Что всё ищется за полторы минуты без всяких исходников - велииикий секрет . :) Никто userjs удалять не собирается , хотят заменить устаревший автоконфиг на политики , но работа идёт чайложечно . Вобщем как обычно вместо реальных претензий хейтерские фантазии .
1.3, Аноним (3), 11:13, 19/12/2025
Отличная новость! Немного больше свободы пользователям! Люблю мозилку свою.
2.14, Аноним (14), 11:44, 19/12/2025
- Добавить ИИ в бровзир (маркетинг: "ФФ идет в ногу со временем!")
- Спустя полгода добавить опцию отключения (маркетинг: "Пользователь решает!")
- Каждый релиз эту опцию переименовывать (маркетинг: "Бровзир постоянно развивается!")
Пользователи ФФ: "Не то что гугал! ИИ! Отключаемый! Развитие!"
3.43, Аноним (42), 14:02, 19/12/2025
Дополнение к третьему пункту - Вы просто не так его отключаете.
1.5, Аноним (5), 11:18, 19/12/2025
Они там совсем? Вместо включения/отключения ИИ лучше бы стандартизовали API и его добавили. А все ИИ фичи - через расширения, если надо.
И если ФФ - И браузер, то починили бы уже SIMD WASM для компов без AVX.
2.7, X86 (ok), 11:23, 19/12/2025
Понятно. Стандартизировать ИИ, а все старые "ручные" фичи - через расширения.
3.31, Аноним (31), 13:17, 19/12/2025
API между браузером и расширениями для использования ИИ-функций. Одни расширения предоставляют движки для инференса. Другие их потребляют. При этом всё делается на содержимом страниц. Что нужно? Эффективно преобразовывать содержимое страниц в вектора для моделей и их кормить движкам для инференса. С минимизацией копирований из памяти в память и минимизацией выполнения одной и той же работы дважды..
4.38, Аноним (34), 13:45, 19/12/2025
"Если вы такие умные - почему строем не ходите ?" Классика: если считаете такое возможным - сделайте .
2.21, Аноним (19), 12:08, 19/12/2025
> И браузер, то починили бы уже SIMD WASM для компов без AVX.
AVX появился в продаже в 2011, вторая версия в 2013, время пришло обновляться с коры два дуба.
3.33, Аноним (33), 13:35, 19/12/2025
Сперва сделаем чтоб у людей тормозило и они добровольно обновились, а потом нарисуем красиивую статистику старого железа..
4.67, Стакан Васяныч (?), 15:07, 19/12/2025
Мой Intel Core 2 Duo с 4GB летал при серфинге интернета еще в 2018 году, а потом в 2019-2020 что-то резко поменялось и стало безбожно тормозить тупо всё. Пришлось покупать новый ноутбук.
1.9, Аноним (9), 11:28, 19/12/2025
Надо не "отключать" всякую хрень, а сразу НЕ включать. Пусть это устанавливают обожатели ИИ где ни попадя. А бдительный пользователь не хочет ни скачивать, ни устанавливать этот кал, чтобы потом его "отключить". А ещё чего нужно будет скачать и отключить? СистемГ и антивирус Попова?
2.66, Стакан Васяныч (?), 15:03, 19/12/2025
Любой коммерческий продукт стремится к охвату наиболее широкой аудитории. Вряд ли домохозяйки и домохозяины вообще знают что такое плагины. Большинство даже в стандартные настройки боятся зайти.
1.10, nw (?), 11:37, 19/12/2025
Всё это ИИ хрючево в браузере\ide можно реализовать через обычное дополнение. Правда в этом случае не получится прогреть инвесторов на 100500 млрд $.
1.11, Фонтимос (?), 11:40, 19/12/2025
> ... руководитель компании ..., подтвердил, что ... останется полностью подконтрольным пользователю ...
Че-та Антоха быстро сдался.
> ... вызванные обращением к уже освобождённым областям памяти ... и выходом за границы буферов ...
> ... приводившие к аварийному завершению ...
> ... аварийные завершения, проявлявшиеся при воспроизведении мультимедийного контента ...
И еще не понятно, язык придумали, а получается что как-то его не особо у себя используют.
2.65, Аноним (-), 15:02, 19/12/2025
> Че-та Антоха быстро сдался.
Прикинул что сейчас его вообще линчуют за тренды развития этой шляпы по рыночной доле, которой так - не останется совсем. А вот тут инвесторы таки обидятся на профаченые инвестиции.
1.12, Аноним (12), 11:42, 19/12/2025
Ничему их жизнь не учит. Если код есть, значит и возможность его запустить втихаря тоже есть. Пилите для ИИ отдельный дистр. Неужели это так сложно?
2.13, Аноним (12), 11:44, 19/12/2025
P.S. Ну а дальше уже посмотрим на горькую правду по поводу того, кому он будет действительно нужен. По объективным данным - статистике скачиваний. А не по корпорастному принципу "Включим по дефолту, лохи не разбираются в настройках и не выключат - отрапортуем начальству, что фича магапопулярная".
2.16, Аноним (12), 11:46, 19/12/2025
Ну и не просто отрапортуем начальству. А еще и будем использовать это для оправдания ее насильного проталкивания. Всем же нужно? А значит можно сделать ее неотключаемой или типа того.
3.51, Аноним (51), 14:09, 19/12/2025
> насильного проталкивания
Насильно - это когда силой заставляют, физической. А фичу в программе ты можешь отключить либо вообще не использовать программу. А то по твоей логике пиво в баре тоже насильно продают.
4.56, Аноним (42), 14:31, 19/12/2025
>Насильно - это когда силой заставляют, физической.
Пусть будет "надурено". Позже выйдет статистика, что у 80% пользователей AI фича включена.
Некоторые решат: Почему у меня выключена? Что со мной не так?
5.58, Аноним (58), 14:40, 19/12/2025
Ну и что с того? AI - модная сейчас тема, запрос со стороны пользователей тоже есть большой. Могилок теперь встать в позу «нет, мы против ИИ! Не дадим»? Нет, конечно.
6.68, Аноним (68), 15:09, 19/12/2025
Где этот запрос пользователей Покажите его Пока это запрос со стороны маркет... большой текст свёрнут, показать
1.26, 12yoexpert (ok), 12:38, 19/12/2025
> скорее всего, через кнопку, размещённую на панели.
будет ржака, если её нельзя будет снести с панели (сейчас не все кнопки можно с панели удалить)
ну и чел просто запостил что-то в социалочке, можно этим подтереться
2.46, Аноним (-), 14:04, 19/12/2025
>будет ржака, если её нельзя будет снести с панели
Кнопка "Отключить AI" должна быть по-умолчанию закреплена на панели. Убирать её не надо. Наоборот, она должна быть на самом видном месте.
1.29, Аноним (29), 13:08, 19/12/2025
У меня как раз падала прошлая версия... Видимо пофиксили. А я уж было на snap хотел начать бочки катить.
2.44, Аноним (-), 14:02, 19/12/2025
Это интересная технология. Пусть будет в браузере. Вот только, обязательно должна быть кнопка "Оключить AI". И эта кнопка должна быть на самом видном месте.
3.53, Аноним (42), 14:12, 19/12/2025
Кто-то, возможно, помнит мультфильм про козленка, который умел считать. Так вот вас не просто посчитали - вас "просчитали". )
3.54, Аноним (42), 14:16, 19/12/2025
По поводу "интересной технологии":
Пряничная дорожка ведет детей в домик ведьмы.
1.49, Аноним (49), 14:05, 19/12/2025
Будем честны, хорошо что Mozilla хоть отключить или удалить позволит, ведь други... большой текст свёрнут, показать
1.52, GNU0Linuxoid (ok), 14:10, 19/12/2025
А почему вместо этого просто не добавить отдельный api для нейронок, а вся функциональность уже плагинами. Не нужен этот встроенный шпИИон
