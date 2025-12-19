The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Обновление Firefox 146.0.1. В Firefox появится опция для полного отключения AI

19.12.2025 11:07

Доступен корректирующий выпуск Firefox 146.0.1, в котором устранены 3 уязвимости, вызванные обращением к уже освобождённым областям памяти (CVE-2025-14860) и выходом за границы буферов (CVE-2025-14861). Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Кроме того, исправлено несколько не связанных с безопасностью проблем:

  • Повышен контраст текста в боковой панели при использовании вертикальных вкладок (в некоторых темах оформления показывались тёмные буквы на тёмном фоне).
  • Устранены три проблемы, приводившие к аварийному завершению работы (1, 2, 3).
  • Исправлена проблема в реализации защиты от косвенной идентификации браузера, приводившая к некорректному отображению шрифтов на некоторых популярных сайтах, среди которых Instagram, Facebook, X и YouTube.
  • Устранены аварийные завершения, проявлявшиеся при воспроизведении мультимедийного контента и при завершении процесса GMP (Gecko Media Plugin).
  • Исправлена ошибка, приводившая к удалению ярлыков профилей после изменения настроек скопированных профилей.
  • Сообщение об успешном восстановлении из резервной копии теперь появляется на странице с новой вкладкой (about:newtab), а не на одной из восстановленных вкладок.

Дополнительно можно упомянуть реакцию представителей Mozilla на критику анонсированного превращения Firefox в AI-бразуер. Энтони Энзор-ДеМео (Anthony Enzor-DeMeo), руководитель компании Mozilla Corporation, подтвердил, что Firefox останется полностью подконтрольным пользователю и будет предоставлять возможность отключения AI. Указанная возможность будет добавлена в 1 квартале 2026 года.

Джейк Арчибальд (Jake Archibald), отвечающий в Mozilla за взаимодействие с web-разработчиками, заявил, что AI-функциональность будет включаться только по желанию пользователя (opt-in), скорее всего, через кнопку, размещённую на панели. Также будет предусмотрена опция "AI kill switch" для полного отключения всех возможностей, связанных с AI. После активации данной опции все AI-возможности будут удалены и не будут показываться в дальнейшем.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.firefox.com/en-US/...)
  2. OpenNews: В Waterfox не станут внедрять связанные с AI изменения из Firefox
  3. OpenNews: Назначен новый руководитель Mozilla Corporation, делающий ставку на AI в Firefox
  4. OpenNews: Релиз Firefox 146
  5. OpenNews: Firefox переходит на использование каталога ~/.config/mozilla на Unix-подобных системах
  6. OpenNews: В Firefox развивают режим для навигации с использованием AI
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64449-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:11, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > появится опция для полного отключения AI

    Но это временно, ИИ сам решит как и где ему работать.

     
     
  • 2.32, Bottle (?), 13:24, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или обновления Файрфокса, когда браузер сам отключает аппаратное ускорение.
     
     
  • 3.64, Аноним (-), 14:59, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да он вообще живет своей жизнью Могут какие-нибудь контролы переставить в други... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.37, Байдарочник (?), 13:43, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А есть Макс Мессенджер встроенный?)
     
     
  • 3.45, Bob (??), 14:02, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:48, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > опция для полного отключения AI

    Это как с телеметрией: вроде что-то и есть в опциях, но ... браузеру надо ещё блеклист сайтов обновить, список отозванных сертификатов, список плагинов, список сертификатов плагинов, список заблокированных сертификатов плагинов, проверить своё обновление, проверить дату, не пора ли пинг на сервер сделать... И под каждый случай естественно передать обезличенную информацию: версию браузера, номер сборки, идентификатор программы, уникальный сетевой идентификатор, IP, через который вышел...

     

  • 1.2, Ilnarildarovuch (?), 11:12, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ну, как так-то?? Ааа, надавили на компанию :)
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:38, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В конфиге отключение всех этих функций одной настройкой с самого начал . Всего лишь кнопку для чайников сделают .
     
     
  • 3.48, 12yoexpert (ok), 14:04, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не чайник, но гуглить опции по форумам, половина из которыx outdated, сильно задалбывает

    имxо такое в аккаунте должно соxраняться

     
     
  • 4.55, Аноним (34), 14:22, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нечайниковость мешает вам читать релиз-нотес и знать технический английский на самом минимальном уровне для вставки в поиск конфига ?
     
  • 3.59, Аноним (59), 14:50, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не одной, минимум 3 уже. Ещё неизвестно, когда начнут игнорировать или переименуют. У нечайников же много времени, поэтому они должны читать исходники каждого обновления. А так, разработчики вообще уже много лет хотят удалить поддержку userjs.
     
     
  • 4.69, Аноним (34), 15:10, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключение всех "ии" функций - только одна настройка , а в сайдбаре всего лишь ссылка на сайт(ы) - и "шестерёнки" хватает . Что всё ищется за полторы минуты без всяких исходников - велииикий секрет . :) Никто userjs удалять не собирается , хотят заменить устаревший автоконфиг на политики , но работа идёт чайложечно . Вобщем как обычно вместо реальных претензий хейтерские фантазии .
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:13, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная новость! Немного больше свободы пользователям! Люблю мозилку свою.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:44, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    - Добавить ИИ в бровзир (маркетинг: "ФФ идет в ногу со временем!")
    - Спустя полгода добавить опцию отключения (маркетинг: "Пользователь решает!")
    - Каждый релиз эту опцию переименовывать (маркетинг: "Бровзир постоянно развивается!")

    Пользователи ФФ: "Не то что гугал! ИИ! Отключаемый! Развитие!"

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:36, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Отключаемый! Развитие!

    Это про выбор, а не про развитие. И это хорошо.
    Кому надо могут и сейчас пользоваться нейро-функциями:
    https://www.google.ai

     
  • 3.35, Аноним (34), 13:40, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прежде чем сочинять - поинтересуйтесь настройками фокса .
     
  • 3.42, Аноним (42), 14:00, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AI точно отключен?!
    Код то остался...
     
  • 3.43, Аноним (42), 14:02, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополнение к третьему пункту - Вы просто не так его отключаете.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:18, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Они там совсем? Вместо включения/отключения ИИ лучше бы стандартизовали API и его добавили. А все ИИ фичи - через расширения, если надо.

    И если ФФ - И браузер, то починили бы уже SIMD WASM для компов без AVX.

     
     
  • 2.7, X86 (ok), 11:23, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятно. Стандартизировать ИИ, а все старые "ручные" фичи - через расширения.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:46, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    API для чего? Сайтов? Расширений?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 13:17, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    API между браузером и расширениями для использования ИИ-функций. Одни расширения предоставляют движки для инференса. Другие их потребляют. При этом всё делается на содержимом страниц. Что нужно? Эффективно преобразовывать содержимое страниц в вектора для моделей и их кормить движкам для инференса. С минимизацией копирований из памяти в память и минимизацией выполнения одной и той же работы дважды..
     
     
  • 4.38, Аноним (34), 13:45, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Если вы такие умные - почему строем не ходите ?" Классика: если считаете такое возможным - сделайте .
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:04, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может не стандартизировали, но попытки делаются https://openrouter.ai/. Даже опенсорсные библиотеки для практически любого языка есть.
     
  • 2.21, Аноним (19), 12:08, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И браузер, то починили бы уже SIMD WASM для компов без AVX.

    AVX появился в продаже в 2011, вторая версия в 2013, время пришло обновляться с коры два дуба.

     
     
  • 3.30, Аноним (31), 13:11, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.50, Аноним (42), 14:06, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.57, Дядя Вася (-), 14:39, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.28, Аноним (25), 12:48, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >для компов без AVX

    Сколько таких ?
    https://data.firefox.com/dashboard/hardware

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:35, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сперва сделаем чтоб у людей тормозило и они добровольно обновились, а потом нарисуем красиивую статистику старого железа..
     
     
  • 4.67, Стакан Васяныч (?), 15:07, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой Intel Core 2 Duo с 4GB летал при серфинге интернета еще в 2018 году, а потом в 2019-2020 что-то резко поменялось и стало безбожно тормозить тупо всё. Пришлось покупать новый ноутбук.
     

  • 1.6, kravich (ok), 11:20, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >появится опция для полного отключения AI

    Неужели прислушались...

     
  • 1.8, Аноним Мю (?), 11:25, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня одного последние релизы FF дико падают?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:09, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:28, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо не "отключать" всякую хрень, а сразу НЕ включать. Пусть это устанавливают обожатели ИИ где ни попадя. А бдительный пользователь не хочет ни скачивать, ни устанавливать этот кал, чтобы потом его "отключить". А ещё чего нужно будет скачать и отключить? СистемГ и антивирус Попова?
     
     
  • 2.66, Стакан Васяныч (?), 15:03, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой коммерческий продукт стремится к охвату наиболее широкой аудитории. Вряд ли домохозяйки и домохозяины вообще знают что такое плагины. Большинство даже в стандартные настройки боятся зайти.
     

  • 1.10, nw (?), 11:37, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё это ИИ хрючево в браузере\ide можно реализовать через обычное дополнение. Правда в этом случае не получится прогреть инвесторов на 100500 млрд $.
     
     
  • 2.27, Аноним (25), 12:39, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/62427-mozilla
     

  • 1.11, Фонтимос (?), 11:40, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ... руководитель компании ..., подтвердил, что ... останется полностью подконтрольным пользователю ...

    Че-та Антоха быстро сдался.

    > ... вызванные обращением к уже освобождённым областям памяти ... и выходом за границы буферов ...
    > ... приводившие к аварийному завершению ...
    > ... аварийные завершения, проявлявшиеся при воспроизведении мультимедийного контента ...

    И еще не понятно, язык придумали, а получается что как-то его не особо у  себя используют.

     
     
  • 2.65, Аноним (-), 15:02, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Че-та Антоха быстро сдался.

    Прикинул что сейчас его вообще линчуют за тренды развития этой шляпы по рыночной доле, которой так - не останется совсем. А вот тут инвесторы таки обидятся на профаченые инвестиции.

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:42, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ничему их жизнь не учит. Если код есть, значит и возможность его запустить втихаря тоже есть. Пилите для ИИ отдельный дистр. Неужели это так сложно?
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 11:44, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. Ну а дальше уже посмотрим на горькую правду по поводу того, кому он будет действительно нужен. По объективным данным - статистике скачиваний. А не по корпорастному принципу "Включим по дефолту, лохи не разбираются в настройках и не выключат - отрапортуем начальству, что фича магапопулярная".
     
  • 2.16, Аноним (12), 11:46, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и не просто отрапортуем начальству. А еще и будем использовать это для оправдания ее насильного проталкивания. Всем же нужно? А значит можно сделать ее неотключаемой или типа того.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 14:09, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > насильного проталкивания

    Насильно - это когда силой заставляют, физической. А фичу в программе ты можешь отключить либо вообще не использовать программу. А то по твоей логике пиво в баре тоже насильно продают.

     
     
  • 4.56, Аноним (42), 14:31, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Насильно - это когда силой заставляют, физической.

    Пусть будет "надурено". Позже выйдет статистика, что у 80% пользователей AI фича включена.
    Некоторые решат: Почему у меня выключена? Что со мной не так?

     
     
  • 5.58, Аноним (58), 14:40, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что с того? AI - модная сейчас тема, запрос со стороны пользователей тоже есть большой. Могилок теперь встать в позу «нет, мы против ИИ! Не дадим»? Нет, конечно.
     
     
  • 6.68, Аноним (68), 15:09, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где этот запрос пользователей Покажите его Пока это запрос со стороны маркет... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:58, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я предпочту форк, где оно вообще вырезано. Для надёжности.
     
     
  • 2.20, dannyD (?), 12:08, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    посмотрим, что либревольф сделает.
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 12:33, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.63, Стакан Васяныч (?), 14:57, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.26, 12yoexpert (ok), 12:38, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > скорее всего, через кнопку, размещённую на панели.

    будет ржака, если её нельзя будет снести с панели (сейчас не все кнопки можно с панели удалить)

    ну и чел просто запостил что-то в социалочке, можно этим подтереться

     
     
  • 2.46, Аноним (-), 14:04, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >будет ржака, если её нельзя будет снести с панели

    Кнопка "Отключить AI" должна быть по-умолчанию закреплена на панели. Убирать её не надо. Наоборот, она должна быть на самом видном месте.

     
     
  • 3.60, 12yoexpert (ok), 14:51, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 4.62, Стакан Васяныч (?), 14:55, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:08, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня как раз падала прошлая версия... Видимо пофиксили. А я уж было на snap хотел начать бочки катить.
     
     
  • 2.70, Стакан Васяныч (?), 15:11, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мог бы просто поставить винду и не заниматься ерундистикой.
     

  • 1.40, Аноним (42), 13:54, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    AI _только_ в качестве плагина (лучше никак).
     
     
  • 2.44, Аноним (-), 14:02, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это интересная технология. Пусть будет в браузере. Вот только, обязательно должна быть кнопка "Оключить AI". И эта кнопка должна быть на самом видном месте.
     
     
  • 3.53, Аноним (42), 14:12, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то, возможно, помнит мультфильм про козленка, который умел считать. Так вот вас не просто посчитали - вас "просчитали". )
     
  • 3.54, Аноним (42), 14:16, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По поводу "интересной технологии":
    Пряничная дорожка ведет детей в домик ведьмы.
     

  • 1.41, Аноним (-), 13:57, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.49, Аноним (49), 14:05, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будем честны, хорошо что Mozilla хоть отключить или удалить позволит, ведь други... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.52, GNU0Linuxoid (ok), 14:10, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему вместо этого просто не добавить отдельный api для нейронок, а вся функциональность уже плагинами. Не нужен этот встроенный шпИИон
     
  • 1.61, Стакан Васяныч (?), 14:52, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хороший браузер, всегда его устанавливаю, отлично работает, ловит даже на парковке!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру