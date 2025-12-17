The OpenNET Project / Index page

В Waterfox не станут внедрять связанные с AI изменения из Firefox

17.12.2025 22:03

Алекс Контос (Alex Kontos), основатель Waterfox, модификации Firefox, сфокусированной на конфиденциальности, производительности и исключении излишеств, заявил, что в обозримом будущем проект Waterfox не станет интегрировать функциональность, использующую большие языковые модели, по крайней мере в том виде, в котором её развивают в Firefox. Речь про применение больших языковых моделей, влияющих на поведение браузера и выполняющих действия от имени пользователя. Локальное применение систем машинного обучения, например, для перевода с одного языка на другой, допускается.

Алекс считает, что Mozilla совершает принципиальную ошибку, намереваясь превратить Firefox в AI-браузер. Он понимает, что компания Mozilla желает укрепить свои позиции на рынке и сохранить паритет функциональности с конкурирующими браузерами, активно внедряющими AI. При этом, пытаясь ориентироваться на средний уровень пользователей и массовый рынк, который уже занят Chrome, Mozilla делает Firefox менее привлекательным для продвинутых пользователей, разработчиков и технических специалистов, составляющих основу нынешней аудитории.

По мнению Алекса, одной из причин снижения доли Firefox на рынке браузеров стало добавление функций, не нужных основной аудитории. Mozilla заявляет о доверии, прозрачности и свободе действий пользователей, но при этом внедряет технологии, подрывающие все эти принципы. Вместо предоставления пользователю возможности полностью контролировать процесс просмотра сайтов, Mozilla намерена внедрить непрозрачную AI-прослойку, становящуюся дополнительным посредником между пользователем и браузером.

Лежащие в основе подобной прослойки большие языковые модели являются "чёрным ящиком", который выполняет действия от имени пользователя, но не позволяет проанализировать поведение и методы работы с данными. Возникает ситуация, когда AI принимает решение о том, как и что показывать пользователю, но логику этих решений невозможно исследовать или понять.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.waterfox.com/blog/...)
  • 1.1, Ilnarildarovuch (?), 22:04, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Жаль, а может быть и нет
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 23:07, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    просто не асилили, пишлось придумать отмазку
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 00:35, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А чего там не асилять? Оставление кода из лисы?
     
  • 2.72, Физрук (?), 00:43, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это хорошо. Надо уметь самому делать,, а не всякии ИИ. У людей своих мозгов не станет, они разучатся. Или нет. Анализировать. Уметь думать. Вообщем я переживаю за человечество.
    Лол)
     

  • 1.2, Кошкажена (?), 22:04, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Все по факту сказал.
     
  • 1.3, 12yoexpert (ok), 22:05, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    надо бы попробовать этот форк, чел дело говорит
     
  • 1.4, сосать (?), 22:07, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    только я понять не могу - в чём проблема-то? если в фаерфоксе оключается и настраивается чуть более чем вообще ВСЁ, кто-то не умеет в about:config? и это разве моя проблема?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:14, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну типа лень людям настраивать, хотят чтобы из коробки не было ни рекламы, ни телеметрии, ни теперь ИИ.
     
     
  • 3.56, сосать (?), 23:58, 17/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.74, Физрук (?), 00:47, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Ну типа лень людям настраивать

    Ну типа да лень, у меня есть определенные настройки, чтобы Firefox ssd не насиловал, но если бы у меня был бы дистрохоппинг я бы только и занимался что настраивал бы всякие about:config
    Незнаю, но помню мне понавилось в Google Chrome, что просто входишь в свой аккаунт и он восстаналивает вкладки пароли и все такое).
    В Firefox восстанавливает, но не все.
    Ну и да и Chrome тоже надо через конфиг отучивать от ssd, но там прощще, там у меня просто команда в одну строку, что в Firefox сделать нельзя.

     
     
  • 4.82, Аноним (82), 03:01, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > занимался что настраивал бы всякие about:config
    > но там прощще, там у меня просто команда в одну строку, что в Firefox сделать нельзя

    1) Складываешь все свои настройки из about:config в файл user.js (пример смотри на гитхабе - yokoffing/BetterFox) и сохраняешь его в папку профиля.
    2) Перенос настроек about:config превращается в одну строку - копирование этого файла из бэкапа

     
  • 2.6, IdeaFix (ok), 22:15, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    about:config - иллюзия контроля
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 22:58, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    "Иллюзия контроля" по мнению сидящих на "вовсе без контроля" . ;)
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:25, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Написал сейчас about:config на мобиле - пустая страница.
    Сейчас ты мне расскажешь, что я использую неправильное устройство для просмотра сети Интернет?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:34, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В обычной версии недоступно, в Fennec F-Droid открывается.
     
     
  • 4.64, vitalif (ok), 00:13, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И в nightly вроде
     
     
  • 5.81, анон (?), 02:51, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И в бете
     
  • 4.70, Аноним (69), 00:37, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Жаль только, что он тормозит так, что пользоваться невозможно, даже страницы грузить перестал.
     
  • 3.25, Аноним (29), 22:53, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потому что в мобильном конфиг включить надо . Здесь ссылки не приветствуются , зайдите на 4PDA  .
     
     
  • 4.52, 12yoexpert (ok), 23:55, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    лучше на f-droid, как выше написали
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:37, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а как узнать все пункты about:config которые нужно отключить? Особенно когда их много и с каждым обновлением происходит чехорда, появляюся новые пункты или изменяются старые?
     
     
  • 3.28, Аноним (29), 22:56, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Смотрите arkenfox на гитабе - там можно готовый набор взять или самому составить по описаниям .
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 23:13, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Оно не обновляется 10 лет. Куча смомнительных параметров, приходится вручную докручивать пару сотен настроек. С прародителем (ghacks userjs) было меньше проблем.
     
     
  • 5.60, Аноним (29), 00:04, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Обновляется , никаких проблем , а шаловливым ручкам найдите другое применение если знаний не хватает .
     
     
  • 6.66, Аноним (38), 00:21, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Обновляется , никаких проблем , а шаловливым ручкам найдите другое применение если
    > знаний не хватает .

    140 вышла полгода назад, но уже пару лет наблюдаю как они игнорируют кучу вновь добавляемых зондов -- вполне очевидно, откуда ребята кормятся (я говорю ребята, но там полтора фурри фрика)

     
  • 2.43, Kilrathi (ok), 23:18, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Почти - такое интересное понятие.
    Например понадобилось в огнелисе отключить приоритет ipv6 перед ipv4 пользователям: совсем убирать нельзя, на уровне ос приоритет ipv6 нужно сохранить, а в браузере убрать - люди пользуются Яндексом, а у тех панические атаки начинаются при использовании их сервисов через IPv6 - то начинают капчу на каждый запрос выдавать, то, вообще, учетку, под которой пользователь авторизован, блокировать.
    В результате единственным решением является проксирование через навесной плагин или прокси-сервер, а не «конфигурация почти всего» на месте.

    Так что и с нейросетками, и с телеметрией аналогично - разрешат часть и часть скроют, придется либо решать костылями и плагинами, либо использованием другого браузера или очищенного форка.

     
     
  • 3.83, Аноним (83), 03:06, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    network.dns.disableIPv6 -> true ?
     
  • 2.62, Аноним (62), 00:08, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Браузер должен быть браузером, а не LLM клиентом и недетерминированным поведением с потенциальными галлюцинациями. Запихать кучу функционала, ненужного большинству, чтобы они его постоянно отключали? Звучит как то, что делает MS с её Windows - с авто обновлениями ставит ненужный Copilot, ненужный Recall, что-то там включает и хозяйничает, Task Manager ломает, или Notepad обновляет в перегруженную AI версию.
    Если кому это надо, сделали бы отдельные сборки браузера с AI.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:20, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    пока librewolf и waterfox будут справляться выпиливать всё ненужное - пусть firefox делает что хочет
     
  • 1.8, L10N (ok), 22:24, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А как Waterfox собирается конкурировать? На наработках Mozilla жить, но для нишевого рынка, боящегося ИИ? И кто сказал, что будут неконтролируемые пользователем действия ИИ? Mozilla заявляет ровно об обратном. Но пиар всегда хорош, если это не некролог :)
     
     
  • 2.17, Dzen Python (ok), 22:39, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да мы уже поняли, где именно ты "ынтузиаст"
     
     
  • 3.18, L10N (ok), 22:42, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Да мы уже поняли, где именно ты "ынтузиаст"

    Да, в эту игру, как говорится, могут играть двое :) Какая доля рынка у Waterfox и как собираются конкурировать, особенно поливая разработчиков продукта, на основе которого пилится свой? :) Все аргументы можно применять не только к Mozilla, но и к тем, кто на основе Mozilla, но не такие :))

     
     
  • 4.21, Dzen Python (ok), 22:47, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А как Waterfox собирается конкурировать?

    Как конкурирует Х и продвинутая сборка (Х на стероидах) для большинства открытого софта, где есть какое-никакое коммунити.

    > особенно поливая разработчиков продукта, на основе которого пилится свой?

    Псссс, только тихо, мой йуный падаван, я раскрою тебе тайну существования ФОРКОВ! Которые как бы пилятся на основе и синхронизируются с майнлайном, но привносят свои фичи, которых в майнлайне не будет, ибо им нужно срочно перерисовать вкладочки и поуважать жахающихся в туза сойбоев.

     
     
  • 5.27, L10N (ok), 22:56, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Как конкурирует Х и продвинутая сборка (Х на стероидах) для большинства открытого
    > софта, где есть какое-никакое коммунити.

    А какой тогда вес у этого мнения, которое звучит, как мнение конкурента?
    Мне кажется, если это сборка "на стероидах", такое мнение нужно высказывать на площадке X на правах части комьюнити X.

    > Псссс, только тихо, мой йуный падаван, я раскрою тебе тайну существования ФОРКОВ!
    > Которые как бы пилятся на основе и синхронизируются с майнлайном, но
    > привносят свои фичи, которых в майнлайне не будет, ибо им нужно
    > срочно перерисовать вкладочки и поуважать жахающихся в туза сойбоев.

    Пссс, старый динозавр :) Да, вкладочки тоже нужно перерисовывать, это часть улучшения UX, потому что веб не стоит на месте. Большинство в комьюнити X это устраивает. Динозавры часто брюзжат, когда изменяется визуальная часть. Но, впрочем, внутренних изменений больше, но они не видны, и хорошо. Конечно, если там нет таких грозных слов как ИИ.
    Что касается DEI, динозаврврвр :)), та тема, которая тебе не нравится, лишь одна из 7 основных. И если бы этого не было, в России уже могло и не быть доступа к этим разработкам. В лицензию включить ограничение на Россию не сложно. И уже ни о каком использовании в госах и крупной коммерции мечтать не придётся. Поэтому пчёлам против мёда лучше не надо :)

     
     
  • 6.34, Dzen Python (ok), 23:06, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Да, вкладочки тоже нужно перерисовывать, это часть улучшения UX, потому что веб не стоит на месте.

    ...поэтому поставим скругление в 20рх, потом в 25рх, потом вернем в 5рх, чтобы откатить до 20рх? Доооооо, ламающее улуДшение юикс, улуДшающее чейнджлог потугами в ИБД.

    > И если бы этого не было, в России уже могло и не быть доступа к этим разработкам. В лицензию включить ограничение на Россию не сложно.

    Интересно-интересно, как именно? Запретили бы использовать оригинальное лого, а дальше пук-среньк? А тебе сегодня уже (в рамках DEI, естественно) уже коннектился сзади твой товарищ по переводу?

     
     
  • 7.42, L10N (ok), 23:17, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > ...поэтому поставим скругление в 20рх, потом в 25рх, потом вернем в 5рх,
    > чтобы откатить до 20рх? Доооооо, ламающее улуДшение юикс, улуДшающее чейнджлог потугами
    > в ИБД.

    Ну, ты ж не слышал про A/B-тестирование, современные методы CustDev, метрики продуктов.
    Динозавр же :)
    Это не кустарная разработка, а продукт, который используется 165М+ пользователей. С учётом рисков разработки силами комьюнити. Это очень сложная задача. Болтать - не мешки ворочать.
    И ничего оно не ломает, всё прекрасно отображается. Конечно, если ты не на лютом легаси 10-летней давности.

    > Интересно-интересно, как именно? Запретили бы использовать оригинальное лого, а дальше
    > пук-среньк? А тебе сегодня уже (в рамках DEI, естественно) уже коннектился
    > сзади твой товарищ по переводу?

    Если интересно, то читай правила регуляторов, действующие стандарты по РБПО и пр. SBOM-файлы. Я не коуч :) Для работы с гостайной, кстати, у нас используется обрезанная (профессионально) версия без всяких форков. Пересобирается раз в год, когда выходит новый ESR.
    А вообще твоя инфантильность поражает. Вроде взрослый мужик, а транслируешь тезисы уровня детского сада. Я понимаю, что сейчас общественная тенденция такая, но вообще мне было бы неинтересно быть ретранслятором подобного :)

     
     
  • 8.44, Dzen Python (ok), 23:26, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну а смысл мне перед попкой, который набегает сюда только ЗАЩЕЩАТЬ ОТ НИВЕРНЫХ И... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.49, L10N (ok), 23:38, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как эмоционально и мимо Я не превозношу инструменты, даже если участвую в соо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.61, Dzen Python (ok), 00:05, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Именно поэтому ты так упорно увиливаешь от признания простого факта, что перерис... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.68, L10N (ok), 00:27, 18/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 8.45, Kilrathi (ok), 23:28, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    171 Для работы с гостайной, кстати, у нас используется обрезанная профессиона... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.48, L10N (ok), 23:33, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А если для защищённого ЭДО В Firefox из коробки есть интеграция с СКЗИ-железом ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.32, Аноним (29), 23:03, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Открою страшнючий секрет: в Waterfox и Librewolf нет ничего - чего нельзя настроить в нормальном Firefox .
     
  • 2.53, 12yoexpert (ok), 23:57, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    @председатель, забань llm-бота плиз
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:30, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    К чёрту эту поделку, которая в погоне за 3 копейками каждый апдейт меняет тебе поисковую систему по умолчанию на очередной мусор, который каждый раз менять надо.
     
  • 1.12, aname (ok), 22:31, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > сохранить паритет с конкурирующими браузерами

    С Internet Explorer конкурирует, получается

     
  • 1.15, Аноним (15), 22:38, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > сохранить паритет с конкурирующими браузерами, активно внедряющими AI

    Какой еще паритет, лол? 🤣 Вы долю пользователей FF видели? Это несколько процентов буквально.

    Хватит, наконкурировался уже - вон, буквально последние предсмертные судороги и Mozilla, уверенно забивающая гвозди в крышку гроба. Зачем это недоразумение существует - загадка даже для самой Мозиллы, потому ребята и подумали "ну, хоть гугловские донаты освоим - не пропадать же деньгам".

     
     
  • 2.47, Kilrathi (ok), 23:32, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Паритет - это, конечно, сильно преувеличено, но… всякие Falkon, Lynx, links и тп даже в процент статистики вряд ли входят, но живее всех живых там, где они в тему и их достаточно.
     
     
  • 3.54, Аноним (15), 23:57, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > всякие Falkon, Lynx, links и тп [...] живее всех живых там, где они в тему

    Это где?

     
  • 2.51, cheburnator9000 (ok), 23:51, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Можно хоть сколько ржать с доли firefox. Но сейчас это _единственный_ альтернативный браузер отображающий современный web с которым вынуждены считаться все крупные корпорации.
     
     
  • 3.59, Аноним (15), 00:02, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > сейчас это _единственный_ альтернативный браузер отображающий современный web с которым вынуждены считаться все крупные корпорации.

    Эээ... И в чем эти "счеты" заключаются? И почему "вынуждены", лол?

     

  • 1.16, Аноним (16), 22:38, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Какие смешные паразиты однако.
    Поливают ФФ помоями, хотя сами через пару месяцев после потенциальной смерти лисы превратятся в убожество вроде пейлмуна. Там же нет людей, которые мог писать и поддерживать сложные системы. Повырезать какой-то код, это да, еще способны.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:43, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > хотя сами через пару месяцев после потенциальной смерти лисы превратятся в убожество вроде пейлмуна.

    Да если бы. При всей, гм, неоднозначности последнего он хотя бы идёт своим путём, а не выпиливанием «ненужного» и перекомпиляцией.

     
     
  • 3.23, Dzen Python (ok), 22:49, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Про палёнку и мохнатого фурримэна с тобином точно так же писали, как тольео ответвились и начали все. А таки посмотри, еще живые, десяток лет прошел.
     
     
  • 4.26, Аноним (-), 22:54, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А таки посмотри, еще живые, десяток лет прошел.

    Это не называется жизнь))
    Не, ну находятся конечно извращенцы, которые готовы жрать такое kал, но это уже совсем странные девиации.

     
     
  • 5.39, Dzen Python (ok), 23:14, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хромонли сайты открывает хоть как-то, с полифиллами.
    Ну а так да, палёному предсказывали смерть раз дцать, постоянно - ан нет, живёт. С учетом повальной ИИзации, думаю, у него еще будет волна новых юзеров с оригинального ФФ
     
     
  • 6.46, Аноним (46), 23:28, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ещё б он работал хотя бы частично там где надо. Луддитов с хрюшей, девятой сиськой и прочими тухлыми окруженями в расчёт не берём.
     
  • 6.79, Стакан Васяныч (-), 01:17, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Хромонли сайты открывает хоть как-то, с полифиллами.
    > Ну а так да, палёному предсказывали смерть раз дцать, постоянно - ан
    > нет, живёт. С учетом повальной ИИзации, думаю, у него еще будет
    > волна новых юзеров с оригинального ФФ

    Ещё б он работал хотя бы частично там где надо. Луддистов с WinXP и кор 2 дуо, девятой виндой и прочими протухшими окруженями в расчёт не берём.

     
  • 5.58, Аноним (58), 00:00, 18/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.24, Аноним (-), 22:53, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > При всей, гм, неоднозначности последнего он хотя бы идёт своим путём,
    > а не выпиливанием «ненужного» и перекомпиляцией.

    Каким своим? Они начали как раз с выпиливания "DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями"

    XUL у них сохранился только потому, что в версии которую они форкнули он был.
    Пока что они дошли до того, что даже половина инета еле открывается.

     
     
  • 4.50, Аноним (19), 23:43, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Повторяю — при всей неоднозначности. Но они хотя бы свою линию гнут, а тут что? Выпиливание телеметрии? Смешно.
     

  • 1.20, Аноним (46), 22:47, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну хотя бы Ladybird итеративно развивается и не гниёт совсем уж. Местами уже можно пользоваться: Google Docs работает, яндух- и гугл-карты работают, большая часть сайтов из тех что мне нужны (80% примерно) работают. Все ещё есть серьёзные проблемы с медиа, ютубом и прочими спотифаями, но направление - верное. Будем держать кулачки.
     
     
  • 2.22, Dzen Python (ok), 22:48, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ladybird - это такой фингербокс от браузеров?
     
     
  • 3.31, Аноним (46), 23:02, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я не шарю в ваших фингербоксах. Ladybird - самобытный с ничего написанный браузер, первый за 25+ лет, не основанный ни на чём. На данный момент проходит больше 90% web-platform-tests, больше чем Servo.
     
     
  • 4.55, 12yoexpert (ok), 23:58, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    его вроде бы планировали закопать на раст, так что мертворождённое
     
  • 4.80, Стакан Васяныч (-), 01:46, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Dillo, Netsurf и прочие пилят десятилетиями и они толком не открывают даже веб образца 1996 года. А тут вдруг непойми откуда взялся браузер с нуля, который открывает весь современный веб? Ясин фиг, что пилится корпорациями, которые имеют в этом финансовую (или какую другую) заинтересованность. Потому что на примере того же Dillo (или даже GNU Hurd) мы видим, что "сообщество" без подпитки извне не способно ни на что.
     
  • 2.40, Аноним (40), 23:14, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Cui bono?
     
  • 2.78, Стакан Васяныч (-), 01:15, 18/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.30, Bottle (?), 23:00, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Так-с, а это не случайно ли рескин уровня девуана и глимпса?
     
  • 1.33, Феодосий (?), 23:04, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    О,точно, есть же сабж и librewolf.
    Значит миграция на Konqueror откладывается.
     
     
  • 2.41, Аноним (40), 23:15, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а еще есть IceCat
     

  • 1.36, Аноним (36), 23:08, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Все как то бездумно, глупо, без понимания продумывания второго шага, общего вИде... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.57, 12yoexpert (ok), 23:58, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    ждём USE="-scam"
     
  • 1.63, Аноним (63), 00:11, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Как любой типичный корпорастный проект, Firefox уходит в режим "вабанк". Это режим в стиле "бесплатные пользователи нам не нужны", так что либо платные, либо никто.
     
  • 1.65, penetrator (?), 00:20, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Я тестил Waterfox с момента его появления, к сожалению он все еще кривой. Ну и иконки эти на любителя.
     
     
  • 2.73, Аноним (62), 00:44, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А можно поподробнее, что там кривое?
     

  • 1.67, Avririon (ok), 00:23, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Здавый мужик.
     
  • 1.71, Аноним (69), 00:42, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Если уж так хочется паритета, лучше бы реализовали API для PWA/WebUSB/WebBluetooth. А ИИ как раз скорее отталкивает.
     
  • 1.75, Аноним (75), 00:52, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Внезапно, AI нужен. Но нужен он на ПК пользователя. Тут я подозреваю, что все эти приколы с AI у мозиллы даже при том, что они запилили llamafile, будут продажей себя openai, как они сделали это с гуглом.
     
  • 1.76, Songo (ok), 00:57, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вроде как Мозила писала что AI функции можно будет отключить.
     
  • 1.77, Стакан Васяныч (-), 01:08, 18/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
