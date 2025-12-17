В Waterfox не станут внедрять связанные с AI изменения из Firefox

|
|2.72, Физрук (?), 00:43, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это хорошо. Надо уметь самому делать,, а не всякии ИИ. У людей своих мозгов не станет, они разучатся. Или нет. Анализировать. Уметь думать. Вообщем я переживаю за человечество.
Лол)
|1.4, сосать (?), 22:07, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
только я понять не могу - в чём проблема-то? если в фаерфоксе оключается и настраивается чуть более чем вообще ВСЁ, кто-то не умеет в about:config? и это разве моя проблема?
|2.5, Аноним (5), 22:14, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну типа лень людям настраивать, хотят чтобы из коробки не было ни рекламы, ни телеметрии, ни теперь ИИ.
|3.74, Физрук (?), 00:47, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Ну типа лень людям настраивать
Ну типа да лень, у меня есть определенные настройки, чтобы Firefox ssd не насиловал, но если бы у меня был бы дистрохоппинг я бы только и занимался что настраивал бы всякие about:config
Незнаю, но помню мне понавилось в Google Chrome, что просто входишь в свой аккаунт и он восстаналивает вкладки пароли и все такое).
В Firefox восстанавливает, но не все.
Ну и да и Chrome тоже надо через конфиг отучивать от ssd, но там прощще, там у меня просто команда в одну строку, что в Firefox сделать нельзя.
|4.82, Аноним (82), 03:01, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> занимался что настраивал бы всякие about:config
> но там прощще, там у меня просто команда в одну строку, что в Firefox сделать нельзя
1) Складываешь все свои настройки из about:config в файл user.js (пример смотри на гитхабе - yokoffing/BetterFox) и сохраняешь его в папку профиля.
2) Перенос настроек about:config превращается в одну строку - копирование этого файла из бэкапа
|3.29, Аноним (29), 22:58, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
"Иллюзия контроля" по мнению сидящих на "вовсе без контроля" . ;)
|2.9, Аноним (9), 22:25, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Написал сейчас about:config на мобиле - пустая страница.
Сейчас ты мне расскажешь, что я использую неправильное устройство для просмотра сети Интернет?
|4.70, Аноним (69), 00:37, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Жаль только, что он тормозит так, что пользоваться невозможно, даже страницы грузить перестал.
|3.25, Аноним (29), 22:53, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому что в мобильном конфиг включить надо . Здесь ссылки не приветствуются , зайдите на 4PDA .
|2.14, Аноним (14), 22:37, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а как узнать все пункты about:config которые нужно отключить? Особенно когда их много и с каждым обновлением происходит чехорда, появляюся новые пункты или изменяются старые?
|3.28, Аноним (29), 22:56, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Смотрите arkenfox на гитабе - там можно готовый набор взять или самому составить по описаниям .
|4.38, Аноним (38), 23:13, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Оно не обновляется 10 лет. Куча смомнительных параметров, приходится вручную докручивать пару сотен настроек. С прародителем (ghacks userjs) было меньше проблем.
|5.60, Аноним (29), 00:04, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Обновляется , никаких проблем , а шаловливым ручкам найдите другое применение если знаний не хватает .
|6.66, Аноним (38), 00:21, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Обновляется , никаких проблем , а шаловливым ручкам найдите другое применение если
> знаний не хватает .
140 вышла полгода назад, но уже пару лет наблюдаю как они игнорируют кучу вновь добавляемых зондов -- вполне очевидно, откуда ребята кормятся (я говорю ребята, но там полтора фурри фрика)
|2.43, Kilrathi (ok), 23:18, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Почти - такое интересное понятие.
Например понадобилось в огнелисе отключить приоритет ipv6 перед ipv4 пользователям: совсем убирать нельзя, на уровне ос приоритет ipv6 нужно сохранить, а в браузере убрать - люди пользуются Яндексом, а у тех панические атаки начинаются при использовании их сервисов через IPv6 - то начинают капчу на каждый запрос выдавать, то, вообще, учетку, под которой пользователь авторизован, блокировать.
В результате единственным решением является проксирование через навесной плагин или прокси-сервер, а не «конфигурация почти всего» на месте.
Так что и с нейросетками, и с телеметрией аналогично - разрешат часть и часть скроют, придется либо решать костылями и плагинами, либо использованием другого браузера или очищенного форка.
|2.62, Аноним (62), 00:08, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Браузер должен быть браузером, а не LLM клиентом и недетерминированным поведением с потенциальными галлюцинациями. Запихать кучу функционала, ненужного большинству, чтобы они его постоянно отключали? Звучит как то, что делает MS с её Windows - с авто обновлениями ставит ненужный Copilot, ненужный Recall, что-то там включает и хозяйничает, Task Manager ломает, или Notepad обновляет в перегруженную AI версию.
Если кому это надо, сделали бы отдельные сборки браузера с AI.
|1.7, Аноним (7), 22:20, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
пока librewolf и waterfox будут справляться выпиливать всё ненужное - пусть firefox делает что хочет
|1.8, L10N (ok), 22:24, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А как Waterfox собирается конкурировать? На наработках Mozilla жить, но для нишевого рынка, боящегося ИИ? И кто сказал, что будут неконтролируемые пользователем действия ИИ? Mozilla заявляет ровно об обратном. Но пиар всегда хорош, если это не некролог :)
|
|3.18, L10N (ok), 22:42, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Да мы уже поняли, где именно ты "ынтузиаст"
Да, в эту игру, как говорится, могут играть двое :) Какая доля рынка у Waterfox и как собираются конкурировать, особенно поливая разработчиков продукта, на основе которого пилится свой? :) Все аргументы можно применять не только к Mozilla, но и к тем, кто на основе Mozilla, но не такие :))
|4.21, Dzen Python (ok), 22:47, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А как Waterfox собирается конкурировать?
Как конкурирует Х и продвинутая сборка (Х на стероидах) для большинства открытого софта, где есть какое-никакое коммунити.
> особенно поливая разработчиков продукта, на основе которого пилится свой?
Псссс, только тихо, мой йуный падаван, я раскрою тебе тайну существования ФОРКОВ! Которые как бы пилятся на основе и синхронизируются с майнлайном, но привносят свои фичи, которых в майнлайне не будет, ибо им нужно срочно перерисовать вкладочки и поуважать жахающихся в туза сойбоев.
|5.27, L10N (ok), 22:56, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Как конкурирует Х и продвинутая сборка (Х на стероидах) для большинства открытого
> софта, где есть какое-никакое коммунити.
А какой тогда вес у этого мнения, которое звучит, как мнение конкурента?
Мне кажется, если это сборка "на стероидах", такое мнение нужно высказывать на площадке X на правах части комьюнити X.
> Псссс, только тихо, мой йуный падаван, я раскрою тебе тайну существования ФОРКОВ!
> Которые как бы пилятся на основе и синхронизируются с майнлайном, но
> привносят свои фичи, которых в майнлайне не будет, ибо им нужно
> срочно перерисовать вкладочки и поуважать жахающихся в туза сойбоев.
Пссс, старый динозавр :) Да, вкладочки тоже нужно перерисовывать, это часть улучшения UX, потому что веб не стоит на месте. Большинство в комьюнити X это устраивает. Динозавры часто брюзжат, когда изменяется визуальная часть. Но, впрочем, внутренних изменений больше, но они не видны, и хорошо. Конечно, если там нет таких грозных слов как ИИ.
Что касается DEI, динозаврврвр :)), та тема, которая тебе не нравится, лишь одна из 7 основных. И если бы этого не было, в России уже могло и не быть доступа к этим разработкам. В лицензию включить ограничение на Россию не сложно. И уже ни о каком использовании в госах и крупной коммерции мечтать не придётся. Поэтому пчёлам против мёда лучше не надо :)
|6.34, Dzen Python (ok), 23:06, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Да, вкладочки тоже нужно перерисовывать, это часть улучшения UX, потому что веб не стоит на месте.
...поэтому поставим скругление в 20рх, потом в 25рх, потом вернем в 5рх, чтобы откатить до 20рх? Доооооо, ламающее улуДшение юикс, улуДшающее чейнджлог потугами в ИБД.
> И если бы этого не было, в России уже могло и не быть доступа к этим разработкам. В лицензию включить ограничение на Россию не сложно.
Интересно-интересно, как именно? Запретили бы использовать оригинальное лого, а дальше пук-среньк? А тебе сегодня уже (в рамках DEI, естественно) уже коннектился сзади твой товарищ по переводу?
|7.42, L10N (ok), 23:17, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> ...поэтому поставим скругление в 20рх, потом в 25рх, потом вернем в 5рх,
> чтобы откатить до 20рх? Доооооо, ламающее улуДшение юикс, улуДшающее чейнджлог потугами
> в ИБД.
Ну, ты ж не слышал про A/B-тестирование, современные методы CustDev, метрики продуктов.
Динозавр же :)
Это не кустарная разработка, а продукт, который используется 165М+ пользователей. С учётом рисков разработки силами комьюнити. Это очень сложная задача. Болтать - не мешки ворочать.
И ничего оно не ломает, всё прекрасно отображается. Конечно, если ты не на лютом легаси 10-летней давности.
> Интересно-интересно, как именно? Запретили бы использовать оригинальное лого, а дальше
> пук-среньк? А тебе сегодня уже (в рамках DEI, естественно) уже коннектился
> сзади твой товарищ по переводу?
Если интересно, то читай правила регуляторов, действующие стандарты по РБПО и пр. SBOM-файлы. Я не коуч :) Для работы с гостайной, кстати, у нас используется обрезанная (профессионально) версия без всяких форков. Пересобирается раз в год, когда выходит новый ESR.
А вообще твоя инфантильность поражает. Вроде взрослый мужик, а транслируешь тезисы уровня детского сада. Я понимаю, что сейчас общественная тенденция такая, но вообще мне было бы неинтересно быть ретранслятором подобного :)
|9.49, L10N (ok), 23:38, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как эмоционально и мимо Я не превозношу инструменты, даже если участвую в соо... текст свёрнут, показать
|9.48, L10N (ok), 23:33, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А если для защищённого ЭДО В Firefox из коробки есть интеграция с СКЗИ-железом ... текст свёрнут, показать
|5.32, Аноним (29), 23:03, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Открою страшнючий секрет: в Waterfox и Librewolf нет ничего - чего нельзя настроить в нормальном Firefox .
|1.10, Аноним (10), 22:30, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
К чёрту эту поделку, которая в погоне за 3 копейками каждый апдейт меняет тебе поисковую систему по умолчанию на очередной мусор, который каждый раз менять надо.
|1.12, aname (ok), 22:31, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> сохранить паритет с конкурирующими браузерами
С Internet Explorer конкурирует, получается
|1.15, Аноним (15), 22:38, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> сохранить паритет с конкурирующими браузерами, активно внедряющими AI
Какой еще паритет, лол? 🤣 Вы долю пользователей FF видели? Это несколько процентов буквально.
Хватит, наконкурировался уже - вон, буквально последние предсмертные судороги и Mozilla, уверенно забивающая гвозди в крышку гроба. Зачем это недоразумение существует - загадка даже для самой Мозиллы, потому ребята и подумали "ну, хоть гугловские донаты освоим - не пропадать же деньгам".
|2.47, Kilrathi (ok), 23:32, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Паритет - это, конечно, сильно преувеличено, но… всякие Falkon, Lynx, links и тп даже в процент статистики вряд ли входят, но живее всех живых там, где они в тему и их достаточно.
|3.54, Аноним (15), 23:57, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> всякие Falkon, Lynx, links и тп [...] живее всех живых там, где они в тему
Это где?
|2.51, cheburnator9000 (ok), 23:51, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Можно хоть сколько ржать с доли firefox. Но сейчас это _единственный_ альтернативный браузер отображающий современный web с которым вынуждены считаться все крупные корпорации.
|3.59, Аноним (15), 00:02, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> сейчас это _единственный_ альтернативный браузер отображающий современный web с которым вынуждены считаться все крупные корпорации.
Эээ... И в чем эти "счеты" заключаются? И почему "вынуждены", лол?
|1.16, Аноним (16), 22:38, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Какие смешные паразиты однако.
Поливают ФФ помоями, хотя сами через пару месяцев после потенциальной смерти лисы превратятся в убожество вроде пейлмуна. Там же нет людей, которые мог писать и поддерживать сложные системы. Повырезать какой-то код, это да, еще способны.
|2.19, Аноним (19), 22:43, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> хотя сами через пару месяцев после потенциальной смерти лисы превратятся в убожество вроде пейлмуна.
Да если бы. При всей, гм, неоднозначности последнего он хотя бы идёт своим путём, а не выпиливанием «ненужного» и перекомпиляцией.
|3.23, Dzen Python (ok), 22:49, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Про палёнку и мохнатого фурримэна с тобином точно так же писали, как тольео ответвились и начали все. А таки посмотри, еще живые, десяток лет прошел.
|4.26, Аноним (-), 22:54, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А таки посмотри, еще живые, десяток лет прошел.
Это не называется жизнь))
Не, ну находятся конечно извращенцы, которые готовы жрать такое kал, но это уже совсем странные девиации.
|5.39, Dzen Python (ok), 23:14, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Хромонли сайты открывает хоть как-то, с полифиллами.
Ну а так да, палёному предсказывали смерть раз дцать, постоянно - ан нет, живёт. С учетом повальной ИИзации, думаю, у него еще будет волна новых юзеров с оригинального ФФ
|6.46, Аноним (46), 23:28, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ещё б он работал хотя бы частично там где надо. Луддитов с хрюшей, девятой сиськой и прочими тухлыми окруженями в расчёт не берём.
|6.79, Стакан Васяныч (-), 01:17, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Хромонли сайты открывает хоть как-то, с полифиллами.
> Ну а так да, палёному предсказывали смерть раз дцать, постоянно - ан
> нет, живёт. С учетом повальной ИИзации, думаю, у него еще будет
> волна новых юзеров с оригинального ФФ
Ещё б он работал хотя бы частично там где надо. Луддистов с WinXP и кор 2 дуо, девятой виндой и прочими протухшими окруженями в расчёт не берём.
|3.24, Аноним (-), 22:53, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> При всей, гм, неоднозначности последнего он хотя бы идёт своим путём,
> а не выпиливанием «ненужного» и перекомпиляцией.
Каким своим? Они начали как раз с выпиливания "DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями"
XUL у них сохранился только потому, что в версии которую они форкнули он был.
Пока что они дошли до того, что даже половина инета еле открывается.
|4.50, Аноним (19), 23:43, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Повторяю — при всей неоднозначности. Но они хотя бы свою линию гнут, а тут что? Выпиливание телеметрии? Смешно.
|1.20, Аноним (46), 22:47, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну хотя бы Ladybird итеративно развивается и не гниёт совсем уж. Местами уже можно пользоваться: Google Docs работает, яндух- и гугл-карты работают, большая часть сайтов из тех что мне нужны (80% примерно) работают. Все ещё есть серьёзные проблемы с медиа, ютубом и прочими спотифаями, но направление - верное. Будем держать кулачки.
|3.31, Аноним (46), 23:02, 17/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я не шарю в ваших фингербоксах. Ladybird - самобытный с ничего написанный браузер, первый за 25+ лет, не основанный ни на чём. На данный момент проходит больше 90% web-platform-tests, больше чем Servo.
|4.80, Стакан Васяныч (-), 01:46, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Dillo, Netsurf и прочие пилят десятилетиями и они толком не открывают даже веб образца 1996 года. А тут вдруг непойми откуда взялся браузер с нуля, который открывает весь современный веб? Ясин фиг, что пилится корпорациями, которые имеют в этом финансовую (или какую другую) заинтересованность. Потому что на примере того же Dillo (или даже GNU Hurd) мы видим, что "сообщество" без подпитки извне не способно ни на что.
|1.36, Аноним (36), 23:08, 17/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Все как то бездумно, глупо, без понимания продумывания второго шага, общего вИде... большой текст свёрнут, показать
|1.63, Аноним (63), 00:11, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Как любой типичный корпорастный проект, Firefox уходит в режим "вабанк". Это режим в стиле "бесплатные пользователи нам не нужны", так что либо платные, либо никто.
|1.65, penetrator (?), 00:20, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я тестил Waterfox с момента его появления, к сожалению он все еще кривой. Ну и иконки эти на любителя.
|1.71, Аноним (69), 00:42, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Если уж так хочется паритета, лучше бы реализовали API для PWA/WebUSB/WebBluetooth. А ИИ как раз скорее отталкивает.
|1.75, Аноним (75), 00:52, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Внезапно, AI нужен. Но нужен он на ПК пользователя. Тут я подозреваю, что все эти приколы с AI у мозиллы даже при том, что они запилили llamafile, будут продажей себя openai, как они сделали это с гуглом.
