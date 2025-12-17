В Waterfox не станут внедрять связанные с AI изменения из Firefox

Алекс Контос (Alex Kontos), основатель Waterfox, модификации Firefox, сфокусированной на конфиденциальности, производительности и исключении излишеств, заявил, что в обозримом будущем проект Waterfox не станет интегрировать функциональность, использующую большие языковые модели, по крайней мере в том виде, в котором её развивают в Firefox. Речь про применение больших языковых моделей, влияющих на поведение браузера и выполняющих действия от имени пользователя. Локальное применение систем машинного обучения, например, для перевода с одного языка на другой, допускается.

Алекс считает, что Mozilla совершает принципиальную ошибку, намереваясь превратить Firefox в AI-браузер. Он понимает, что компания Mozilla желает укрепить свои позиции на рынке и сохранить паритет функциональности с конкурирующими браузерами, активно внедряющими AI. При этом, пытаясь ориентироваться на средний уровень пользователей и массовый рынк, который уже занят Chrome, Mozilla делает Firefox менее привлекательным для продвинутых пользователей, разработчиков и технических специалистов, составляющих основу нынешней аудитории.

По мнению Алекса, одной из причин снижения доли Firefox на рынке браузеров стало добавление функций, не нужных основной аудитории. Mozilla заявляет о доверии, прозрачности и свободе действий пользователей, но при этом внедряет технологии, подрывающие все эти принципы. Вместо предоставления пользователю возможности полностью контролировать процесс просмотра сайтов, Mozilla намерена внедрить непрозрачную AI-прослойку, становящуюся дополнительным посредником между пользователем и браузером.

Лежащие в основе подобной прослойки большие языковые модели являются "чёрным ящиком", который выполняет действия от имени пользователя, но не позволяет проанализировать поведение и методы работы с данными. Возникает ситуация, когда AI принимает решение о том, как и что показывать пользователю, но логику этих решений невозможно исследовать или понять.



