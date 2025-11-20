Firefox переходит на использование каталога ~/.config/mozilla на Unix-подобных системах

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:21, 20/11/2025 [ответить] + / – прошло 20 лет... Ну а чё, зато на НГ подарок. там ещё hotkeys можно будет менять, заживём!!

1.2 , rvs2016 ( ok ), 23:23, 20/11/2025 [ответить] + / – А этот новый Файрфокс файлы из старого каталога в новый будет двигать сам (с предварительным запросом)?

Или надо будет файлы из старого каталога в новый двинуть руками?

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:26, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее всего, скопирует в новый, а старый останется.

3.5 , Аноним ( 5 ), 23:28, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – но это неточно

2.4 , Аноним ( 4 ), 23:27, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее для новых установок браузера



1.6 , Аноним ( 6 ), 23:29, 20/11/2025 [ответить] + / – фантастика. ребята пожалуйста донесите до тех кто Debian разрабатывает чтобы весь софт так же в config перевели уже наконец!

1.7 , Аноним ( 6 ), 23:30, 20/11/2025 [ответить] + / – >с 2004 года 21 год! пора и другой софт подтягивать в config!

