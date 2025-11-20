Firefox переходит на использование каталога ~/.config/mozilla на Unix-подобных системах

|
В кодовую базу Firefox, на основе которой 13 января будет сформирован выпуск Firefoc 147, внесены изменения, переводящие браузер на использование по умолчанию каталога "~/.config/mozilla" для хранения профилей, дополнений, настроек и внутренних БД на UNIX-подобных системах (кэш уже ранее был пернесён в "~/.cache/mozilla"). Изменение внесено для соответствия браузера спецификации Freedesktop.org XDG Base Directory (запрос на изменение рассматривался с 2004 года). Возможность размещения данных в старом каталоге "~/.mozilla" сохранена в качестве опции, активируемой при запуске с переменной окружения "MOZ_LEGACY_HOME=1".