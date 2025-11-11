The OpenNET Project / Index page

Релиз Firefox 145 с расширенной защитой от скрытой идентификации

11.11.2025 22:51

Состоялся релиз web-браузера Firefox 145 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.5.0 и 115.30.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 146, релиз которой намечен на 9 декабря.

Основные новшества в Firefox 145 (1, 2, 3):

  • Прекращена поддержка 32-разрядных Linux-систем. Отмечается, что сопровождение Firefox на 32-разрядных платформах становится все более сложным и ненадёжным, при том, что поддержка 32-разрядных сборок уже прекращена в большинстве дистрибутивов Linux. Пользователям 32-разрядных Linux-дистрибутивов рекомендуется перейти на использование 64-разрядных операционных систем. Для тех, кто не может оперативно обновить дистрибутив можно использовать ESR-ветку Firefox 140, обновления с устранением уязвимостей для которой будут формироваться как минимум до сентября следующего года.
  • Усилено скругление кнопок, вкладок, адресной строки и полей ввода.
  • Во встроенном PDF-просмотрщике реализована возможность добавления, редактирования и удаления комментариев/примечаний. Для навигации и просмотра имеющихся комментариев добавлена отдельная боковая панель. Во время добавления комментария можно выбирать цвет для его выделения на общем фоне.
  • При наведении курсора на метку свёрнутой группы вкладок обеспечен показ списка вкладок в группе, при помощи которого можно быстро раскрыть нужную вкладку без предварительного раскрытия всей группы.
  • Добавлена возможность работы с сохранёнными паролями прямо из боковой панели без необходимости открытия менеджера паролей в отдельном окне или вкладке.
  • Предложена новая подборка фоновых изображений для страницы открытия новой вкладки, доступных в версиях для светлого и тёмного режимов.
  • В настройки вкладок добавлена опция для размещения вкладки, создаваемой при открытии ссылок из внешних приложений, рядом с текущей активной вкладкой, а не в конце списка вкладок.
  • В контекстное меню добавлен пункт "Copy Link to Highlight" позволяющий сформировать ссылку, указывающую на фрагмент текста, выделенный на странице. Для перехода на выбранный текст используются ссылки вида "https://www.example.com #:~:text=маска".
  • Расширены возможности режима для защиты от скрытой идентификации пользователя (Fingerprinting Protection), применяемого при включении усиленной защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection => Strict) или при открытии страниц в режиме приватного просмотра. Отмечается, что внесённые изменения позволили почти вдвое сократить эффективность методов скрытой идентификации по сравнению с ранее имевшейся защитой.

    Для усиления защиты обеспечен возврат постоянных значений для параметров, которые могут применяться как дополнительный признак для идентификации, а также ограничен доступ к сведениям об оборудовании, таким как число поддерживаемых тачпадом одновременных касаний и число процессорных ядер. Реализована подстановка случайного шума при попытке чтения из скриптов изображений, сгенерированных через элемент canvas. Отключена отрисовка на странице текста с использованием локально установленных нестандартных шрифтов.

  • В режиме усиленной защиты (strict) от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection) включена по умолчанию защита от отслеживания с использованием редиректов (Bounce Tracking Protection). Механизм Bounce Tracking Protection позволяет отлавливать активность, специфичную для отслеживания через редиректы, и периодически очищать Cookie и локально сохранённые данные, используемые для отслеживания. В отличие режима "Cookie Purging" очистка производится не на основе списка известных трекеров, а на основе эвристики, позволяющей выявлять новые сайты трекеров, анализируя поведение после редиректа.

    Суть метода отслеживания на основе редиректов в том, что код трекера перенаправляет пользователя вначале на свой сайт, а уже с него перебрасывает на целевую страницу, что позволяет трекеру сохранить Cookie и данные в локальном хранилище в привязке к своему сайту. Сохранение данных после перехода на другой сайт позволяет обойти ранее реализованные в браузере методы для блокировки кросс-сайтовых операций - так как промежуточная страница открывается вне контекста другого сайта, на такой странице можно беспрепятственно устанавливать отслеживающие Cookie.

  • Добавлена поддержка контейнеров Matroska (для кодеков AVC, HEVC, VP8, VP9, AV1, AAC, Opus и Vorbis).
  • Во встроенной системе машинного перевода повышено удобство перевода между языками с разным направлением следования символов. Для сжатия локально устанавливаемых моделей задействован алгоритм Zstandard, позволивший сократить размер загружаемых данных и сэкономить место на локальном накопителе.
  • В конфигурациях без установленных дополнений нажатие на панельную кнопку доступа к дополнениям теперь приводит к показу пояснения о пользе дополнений со ссылкой на каталог дополнений.


  • В JavaScript реализован метод Atomics.waitAsync(), предлагающий асинхронную версию метода Atomics.wait(), позволяющую ожидать определения размещения SharedArrayBuffer по аналогии с Atomics.wait(), но с возвращением Promise.
  • Добавлена поддержка HTTP-заголовков Integrity-Policy и Integrity-Policy-Report-Only, при помощи которых можно осуществлять проверку целостности загружаемых скриптов.
  • Реализовано CSS-свойство text-autospace, выполняющее автоматическую корректировку расстояния между символами из разных систем письма (например, между латиницей и иероглифами).
  • В CSS-свойстве font-family реализована поддержка семейства шрифтов "math" для корректной отрисовки математических выражений.
  • В API ToggleEvent добавлено свойство source, содержащее объект Element, представляющий элемент управления, инициировавший изменение состояния, в ответ на которое было сгенерировано событие Toggle. Например, когда пользователь кликнет на элемент "<button>" с атрибутом "popovertarget" при открытии всплывающего окна будет сгенерировано событие ToggleEvent, свойство "source" в котором позволит понять какой элемент "<button>" был нажат.


  • В сборках для платформы Windows ярлык для запуска Firefox заменён на отдельное мини-приложение (launcher), которое запускает Firefox, если он уже установлен, или запускает инсталлятор, если его ещё нет в системе.
  • На компьютерах Apple с чипами Apple Silicon и ОС macOS 26 реализована поддержка API WebGPU.
  • В Firefox для Android:
    • Включена обязательная проверка TLS-сертификатов web-серверов в публичных журналах Certificate Transparency, предназначенных для выявления сертификатов, созданных в обход штатных рабочих процессов удостоверяющего центра (например, скрытое создание сертификата в результате злоупотребления сотрудника или компрометации удостоверяющего центра).
    • Для ускорения проверки отзыва TLS-сертификатов задействован механизм CRLite, работающий на системе пользователя. Хранимая в стороне пользователя БД с информацией о сертификатах периодически синхронизируется с внешней БД Mozilla.
    • Для TLS 1.3 и HTTP/3 добавлена поддержка гибридного алгоритма обмена ключами "mlkem768x25519", стойкого к подбору на квантовом компьютере и представляющего собой комбинацию из X25519 ECDH и алгоритма ML-KEM (CRYSTALS-Kyber),
    • Компоненты сетевого стека для протоколов QUIC и HTTP/3 заменены на реализацию, написанную на языке Rust и отличающуюся более высокой производительностью.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 145 устранено 19 уязвимостей. 10 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.firefox.com/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox решено прекратить поддержку 32-разрядных Linux-систем
  3. OpenNews: Релиз Firefox 144
  4. OpenNews: Разработчикам дополнений к Firefox предоставлена возможность отката на прошлые версии
  5. OpenNews: Mozilla тестирует встроенный в Firefox бесплатный VPN
  6. OpenNews: В Firefox реализована возможность одновременного просмотра двух вкладок
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64223-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (60) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 12yoexpert (ok), 23:03, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Усилено скругление кнопок, вкладок, адресной строки и полей ввода.

    кааайф

    в арчик уже завезли, ебилдов пока нет

    >  включена по умолчанию защита от отслеживания с использованием редиректов (Bounce Tracking Protection).

    на моей памяти uBO ни одного левого редиректа ни разу не пропустил, остальной мусор вроде utm*** режется, например, ClearURLs. но всё равно хорошо, что добавили

    > Во встроенной системе машинного перевода

    пробовал переводить с английского на российский - даже промт лучше справлялся

    > QUIC и HTTP/3 заменены на реализацию, написанную на языке Rust

    жаль, для этого говна use-флагов ещё не придумали

     
     
  • 2.12, Аноним (-), 23:38, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на моей памяти uBO ни одного левого редиректа ни разу не пропустил

    Корректно нужно оставлять что-то одно. Либо встроенные функции в браузер, либо uBO. У меня встроенные отключены, т.к. фиг поймешь, как они работают, но зато uBO выкручен на максимум.

     
  • 2.18, L10N (ok), 23:52, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >пробовал переводить с английского на российский - даже промт лучше справлялся

    Да, здесь проблема, что модель локальная и собственная. Если бы нашлись люди со свободным временем, которые бы помогли эту модель дообучить, то это можно было бы сделать, искали желающих. Пока что качество низковато. Но иногда хватает и этого.

     

  • 1.3, Аноним (-), 23:25, 11/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (-), 23:31, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Был вынужден удалить на днях ФФ из-за того, что он не смог корректно залогиниться на Bybit. Тем самым, горестно признаю, что Chromium-подобные браузеры победили и монополизировали веб.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:34, 11/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:39, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая версия была ?
    p.s.:
    https://www.firefox.com/ru/download/all/desktop-developer/
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 23:42, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какая версия была ?

    Было включено автообновление, последняя, естественно. Мне такие сюрпризы окончательно надоели, не первый раз что-то где-то не работает.

     
     
  • 4.27, НяшМяш (ok), 00:03, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У меня сегодня в туалете тоже кнопка смыва не сработала. Надоели эти сюрпризы, хожу теперь к соседу.
     
     
  • 5.60, Аноним (-), 01:34, 12/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.47, Аноним (47), 00:43, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Было включено автообновление

    Палишься.

     
  • 2.28, L10N (ok), 00:03, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема, скорее всего, не в Firefox, а в ТСПУ (технических средствах противодействия угрозам). Т.к. Firefox 145 вышел только сегодня (11 ноября), а с проблемой вы столкнулись "на днях", то логично предположить, что виноват не Firefox (предыдущая версия 144 вышла 4 недели назад и нормально работала до последнего времени). Firefox чаще использует по умолчанию такие механизмы защиты как DoH и ETH. Рекомендуется попробовать отключить DoH или сменить провайдера защищённого DNS, например, с Cloudflare на Quad9. Firefox пытается по умолчанию защитить пользователей лучше Chrome, в российских условиях сейчас при этом могут происходить подобные казусы. Если вы занимаетесь криптой, я бы советовал разобраться, а не переходить на браузеры, использующие системные DNS и другие стандартные методы подключения. Я пойму, если вам это всё не нужно, но всё же ваша сфера деятельности предполагает, что вам должно быть интересно разобраться в этом.
     
     
  • 3.62, Аноним (-), 01:36, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я живу в Канаде, мне твои "российские реалии" до одного места. Факт в том, что ФФ всегда будет в догоняющих, подстраиваясь под стандарты Chromium.
     
     
  • 4.63, L10N (ok), 01:46, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая страна, но тоже могут быть проблемы с используемыми технологиями. Сейчас это общая тенденция. Цифровой суверенитет, туда-сюда. Некоторые сайты активно блокируют Firefox, например. Мнение про догоняющих тоже понятное и соглашусь. Свободное ПО имеет некоторые ограничения перед проприетарным. Поэтому и написал, что возможно, вам эти размышления будут неинтересны. Главное, чтобы всё работало. У нас в России просто таких запросов больше по поводу того, что Firefox перестаёт подключаться к подобным ресурсам. Это больше вопрос баланса между удобством и защищённостью.
     
  • 2.32, vvm13 (ok), 00:09, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неужели на диске места не хватило?

    У меня иногда случаются подозрения, что какой-то сайт некорректно работает с FF. Тогда и
    только тогда я проверяю сайт Хромом, и обычно оказывается, что с Хромом не лучше и вовсе не в FF дело.

     

  • 1.5, Аноним (-), 23:33, 11/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (7), 23:34, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как же мерзок дефолтный интерфейс.
     

  • 1.8, Avririon (ok), 23:35, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Усилено скругление кнопок, вкладок, адресной строки и полей ввода.

    Теперь заживём.

     
     
  • 2.11, Аноним (9), 23:36, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работа кипит.
     

  • 1.10, Аноним (13), 23:35, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Отмечается, что внесённые изменения позволили почти вдвое сократить эффективность методов скрытой идентификации по сравнению с ранее имевшейся защитой.

    Вот это нормально поработали.
    Молодцы!

     
     
  • 2.14, Аноним (-), 23:40, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё это лишнее, учитывая, что почти у всех стоит uBO, который не факт, что не будет конфликтовать с их «методами», которые не пойми как работают и по каким спискам. Исходники ради этого будет читать примерно 0.00001%.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 23:56, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не ссы. Разработчики между собой разрулят.
     
  • 3.25, Аноним (25), 23:59, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    свой пиши в чём проблема
     
  • 3.29, НяшМяш (ok), 00:05, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > почти у всех стоит uBO

    Выборка опеннета сильно расходится с выборкой домохозяек.

     
     
  • 4.43, 12yoexpert (ok), 00:39, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хоть какие-то блокировщики стоят у достаточного количества людей, чтобы гугл начал репу чесать и пытаться деградировать сервера ютуба
     
  • 3.33, morphe (?), 00:13, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них пересечение небольшое, защита от трекинга это всякие вещи вроде шума в canvas для того чтобы нельзя по нему было идетифицировать твою видеокарту и прочее такое.
     
  • 3.42, Аноним (42), 00:33, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От uMatrix пользы больше, uBO почти ни от чего не защищает. Впрочем, это не повод отключать ни ETP, ни RFP. Да и без clearurls с canvasblocker никуда.
     
     
  • 4.45, 12yoexpert (ok), 00:40, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен. не понимаю, почему автор на uMatrix забил, а не на uBO
     
  • 4.58, Аноним (58), 01:32, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юблок делает всё что и юм - потому автор оставил более свершенное расширение . clearurls - выполняется юблоком . canvasblocker - встроенная в фокс защита более совершенна и не ломает сайты .
     
  • 3.44, 12yoexpert (ok), 00:39, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут лишего не бывает
     
  • 3.57, Аноним (58), 01:26, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное что пересекается с юблоком - трекеры , крипта и utm'ы (только при установке соответствующих подписок) . Всё остальное сверх его возможностей . Кое кто специально распускают ложную информацию о возможностях фокса , а заодно и о возможностях юблока в фоксе что бы скрыть его превосходство .
     

  • 1.16, Аноним (16), 23:46, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А от явной идентификации когда защищать начнёт? Или та идентификация — она кого надо идентификация?
     
     
  • 2.17, Аноним (13), 23:52, 11/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/ublock-origin/
     
     
  • 3.65, Аноним (16), 02:21, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это пока дядя Гугл не начал задавать вопросы почему поручения не выполняются и за что он собственно деньги платит.
     
  • 2.37, Свободное информбюро (?), 00:20, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От идентификации на впопенете защититься невозможно!
     

  • 1.19, Аноним (19), 23:55, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Усилено скругление кнопок, вкладок, адресной строки и полей ввода.

    Я могу это выключить?

     
     
  • 2.35, L10N (ok), 00:18, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть несколько потенциальных способов. Но я бы на вашем месте обратился на форум mozilla-russia org , там есть энтузиасты, которые работают по подобным вопросам. Это можно делать как через about:config, так и более сложно - например, через userChrome.css. Вероятно, есть и другие способы, например, через дополнения. Но это всё нужно тестировать.
     
     
  • 3.46, 12yoexpert (ok), 00:41, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе нужно в политики идти
     
     
  • 4.55, L10N (ok), 01:04, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты угадал, я был политиком. Это пройденный этап. Да, я ответил вежливо и по существу. Спасибо, что это отметил.
     
     
  • 5.64, 12yoexpert (ok), 02:02, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, я ответил вежливо и по существу

    нет, ты ответил набором слов, вроде известных, но не несущих смысловой нагрузки. тебе действительно стоит провериться, скоро начнёшь на бабушек с топором бросаться

    > пройденный этап

    этапы - вся суть вашей "политики", мог не уточнять

    > Спасибо, что это отметил.

    у тебя галлюцинации, хамло

     
  • 2.41, Аноним (41), 00:32, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда-то, давным-давно, археологи нашли упоминания, что в программах были темы оформления, которыми решалось в том числе это. Но им не верят, говорят мифы.
     
     
  • 3.61, Аноним (58), 01:36, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Археологи сидящие на хроме . :)
     
  • 2.51, Songo (ok), 00:50, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Данную опцию пора добавить в настройки и пусть каждый сам решает скруглять или нет и на сколько.
     

  • 1.21, Аноним (42), 23:57, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Copy Link to Highlight

    Теперь эта шляпа будет работать? Было утомительно, что она нормально не работала.

     
  • 1.23, Путник (??), 23:59, 11/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, Хром недавно выкатил возможность прямо в браузере "Тайлинг", где можно открывать разные сайты и ссылки в одном окне при разделении экрана. Прикольная штука, жду в лисе такое же)
     
     
  • 2.38, L10N (ok), 00:24, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Разделение экрана на две части, в которых отображается два сайта, в настоящий момент в разработке. Точная версия, в которой это будет отрелизено, пока что неизвестна, но такое готовится, об этом уже говорилось.
     

  • 1.30, Аноним (13), 00:05, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Конечно Mozilla можно предъявлять, что они недостаточно делают, но без них было бы намного хуже.
    Актуально как никогда:
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
     
  • 2.48, 12yoexpert (ok), 00:44, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сходил им задонатил только что
     

  • 1.34, Свободное информбюро (?), 00:18, 12/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.36, Аноним (36), 00:19, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Шутка а не браузер, они с кедами два сапога пара - тот и другой безбожно лагают, выжирают всю оперативу, ну и выглядят просто ужасно.
     
     
  • 2.39, Аноним (42), 00:26, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это просто потому что и в том и другом работает аппаратное ускорение всего, чего только можно. А остальные до сих пор во временах палеозоя сидят. Но, как видим, находятся эстеты, которым это по душе.
     
  • 2.40, Аноним (40), 00:31, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ни на том, ни на другом лагов не было давно уже. KDE 6.4.5, FF 144.0.2. А если запускаешь на древности, у тебя и Хром жрать много будет, браузеры все жирные сейчас.
     
     
  • 3.49, 12yoexpert (ok), 00:46, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня даже на n100 всё летает, чяднт?
     

  • 1.50, Аноним (50), 00:50, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Пользователям 32-разрядных Linux-дистрибутивов рекомендуется перейти на использование 64-разрядных операционных систем

    не рекомендуется, а приказано Хозяином выбросить "хлам" и купить какой надо хлам. В прочем, всё без AVX2 Мозилла тоже считает хламом, и фиксить поддержку SIMD в WASM не собирается. Их дропнут следующими.

     
  • 1.52, Аноним (52), 00:55, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для ускорения проверки отзыва TLS-сертификатов задействован механизм CRLite, работающий на системе пользователя. Хранимая в стороне пользователя БД с информацией о сертификатах периодически синхронизируется с внешней БД Mozilla.

    Вот это интересное обновление. Т.е теперь не ты решаешь какие у тебя сертификаты валидные, а какие нет.

     
     
  • 2.53, Аноним (13), 00:56, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/56830-tls
     

  • 1.54, Аноним (54), 01:03, 12/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не могу пользоваться даже на андроид после того, как в Cromite добавили поддержку дополнений и можно поставить Ublock Origin V2. Основные претензии - скорость, плавность работы и фиговый html плеер, и я не нашёл как его заменить помимо перехода на внешний. Почему нельзя сразу сделать нормальный как в хроме, с перемоткой и всякими нужными Фивами, непонятно.
     
     
  • 2.56, Аноним (54), 01:06, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё забыл добавить невозможность импорта закладок в мобильной версии без рут доступа к внутреннему хранилищу приложения, только через проприетарный сервис синхронизации мозилы. После таких решений невозможно смотреть на эту компанию и их браузер как на юзер-френдли.
     

