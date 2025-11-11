Релиз Firefox 145 с расширенной защитой от скрытой идентификации

|
1.1, 12yoexpert (ok), 23:03, 11/11/2025
> Усилено скругление кнопок, вкладок, адресной строки и полей ввода.
кааайф
в арчик уже завезли, ебилдов пока нет
> включена по умолчанию защита от отслеживания с использованием редиректов (Bounce Tracking Protection).
на моей памяти uBO ни одного левого редиректа ни разу не пропустил, остальной мусор вроде utm*** режется, например, ClearURLs. но всё равно хорошо, что добавили
> Во встроенной системе машинного перевода
пробовал переводить с английского на российский - даже промт лучше справлялся
> QUIC и HTTP/3 заменены на реализацию, написанную на языке Rust
жаль, для этого говна use-флагов ещё не придумали
2.12, Аноним (-), 23:38, 11/11/2025
> на моей памяти uBO ни одного левого редиректа ни разу не пропустил
Корректно нужно оставлять что-то одно. Либо встроенные функции в браузер, либо uBO. У меня встроенные отключены, т.к. фиг поймешь, как они работают, но зато uBO выкручен на максимум.
2.18, L10N (ok), 23:52, 11/11/2025
>пробовал переводить с английского на российский - даже промт лучше справлялся
Да, здесь проблема, что модель локальная и собственная. Если бы нашлись люди со свободным временем, которые бы помогли эту модель дообучить, то это можно было бы сделать, искали желающих. Пока что качество низковато. Но иногда хватает и этого.
1.4, Аноним (-), 23:31, 11/11/2025
Был вынужден удалить на днях ФФ из-за того, что он не смог корректно залогиниться на Bybit. Тем самым, горестно признаю, что Chromium-подобные браузеры победили и монополизировали веб.
3.15, Аноним (-), 23:42, 11/11/2025
> Какая версия была ?
Было включено автообновление, последняя, естественно. Мне такие сюрпризы окончательно надоели, не первый раз что-то где-то не работает.
4.27, НяшМяш (ok), 00:03, 12/11/2025
У меня сегодня в туалете тоже кнопка смыва не сработала. Надоели эти сюрпризы, хожу теперь к соседу.
2.28, L10N (ok), 00:03, 12/11/2025
Проблема, скорее всего, не в Firefox, а в ТСПУ (технических средствах противодействия угрозам). Т.к. Firefox 145 вышел только сегодня (11 ноября), а с проблемой вы столкнулись "на днях", то логично предположить, что виноват не Firefox (предыдущая версия 144 вышла 4 недели назад и нормально работала до последнего времени). Firefox чаще использует по умолчанию такие механизмы защиты как DoH и ETH. Рекомендуется попробовать отключить DoH или сменить провайдера защищённого DNS, например, с Cloudflare на Quad9. Firefox пытается по умолчанию защитить пользователей лучше Chrome, в российских условиях сейчас при этом могут происходить подобные казусы. Если вы занимаетесь криптой, я бы советовал разобраться, а не переходить на браузеры, использующие системные DNS и другие стандартные методы подключения. Я пойму, если вам это всё не нужно, но всё же ваша сфера деятельности предполагает, что вам должно быть интересно разобраться в этом.
3.62, Аноним (-), 01:36, 12/11/2025
Я живу в Канаде, мне твои "российские реалии" до одного места. Факт в том, что ФФ всегда будет в догоняющих, подстраиваясь под стандарты Chromium.
4.63, L10N (ok), 01:46, 12/11/2025
Хорошая страна, но тоже могут быть проблемы с используемыми технологиями. Сейчас это общая тенденция. Цифровой суверенитет, туда-сюда. Некоторые сайты активно блокируют Firefox, например. Мнение про догоняющих тоже понятное и соглашусь. Свободное ПО имеет некоторые ограничения перед проприетарным. Поэтому и написал, что возможно, вам эти размышления будут неинтересны. Главное, чтобы всё работало. У нас в России просто таких запросов больше по поводу того, что Firefox перестаёт подключаться к подобным ресурсам. Это больше вопрос баланса между удобством и защищённостью.
2.32, vvm13 (ok), 00:09, 12/11/2025
Неужели на диске места не хватило?
У меня иногда случаются подозрения, что какой-то сайт некорректно работает с FF. Тогда и
только тогда я проверяю сайт Хромом, и обычно оказывается, что с Хромом не лучше и вовсе не в FF дело.
1.8, Avririon (ok), 23:35, 11/11/2025
>Усилено скругление кнопок, вкладок, адресной строки и полей ввода.
Теперь заживём.
1.10, Аноним (13), 23:35, 11/11/2025
>Отмечается, что внесённые изменения позволили почти вдвое сократить эффективность методов скрытой идентификации по сравнению с ранее имевшейся защитой.
Вот это нормально поработали.
Молодцы!
2.14, Аноним (-), 23:40, 11/11/2025
Всё это лишнее, учитывая, что почти у всех стоит uBO, который не факт, что не будет конфликтовать с их «методами», которые не пойми как работают и по каким спискам. Исходники ради этого будет читать примерно 0.00001%.
3.29, НяшМяш (ok), 00:05, 12/11/2025
> почти у всех стоит uBO
Выборка опеннета сильно расходится с выборкой домохозяек.
4.43, 12yoexpert (ok), 00:39, 12/11/2025
хоть какие-то блокировщики стоят у достаточного количества людей, чтобы гугл начал репу чесать и пытаться деградировать сервера ютуба
3.33, morphe (?), 00:13, 12/11/2025
У них пересечение небольшое, защита от трекинга это всякие вещи вроде шума в canvas для того чтобы нельзя по нему было идетифицировать твою видеокарту и прочее такое.
3.42, Аноним (42), 00:33, 12/11/2025
От uMatrix пользы больше, uBO почти ни от чего не защищает. Впрочем, это не повод отключать ни ETP, ни RFP. Да и без clearurls с canvasblocker никуда.
4.58, Аноним (58), 01:32, 12/11/2025
Юблок делает всё что и юм - потому автор оставил более свершенное расширение . clearurls - выполняется юблоком . canvasblocker - встроенная в фокс защита более совершенна и не ломает сайты .
3.57, Аноним (58), 01:26, 12/11/2025
Единственное что пересекается с юблоком - трекеры , крипта и utm'ы (только при установке соответствующих подписок) . Всё остальное сверх его возможностей . Кое кто специально распускают ложную информацию о возможностях фокса , а заодно и о возможностях юблока в фоксе что бы скрыть его превосходство .
1.16, Аноним (16), 23:46, 11/11/2025
А от явной идентификации когда защищать начнёт? Или та идентификация — она кого надо идентификация?
3.65, Аноним (16), 02:21, 12/11/2025
Ну это пока дядя Гугл не начал задавать вопросы почему поручения не выполняются и за что он собственно деньги платит.
1.19, Аноним (19), 23:55, 11/11/2025
> Усилено скругление кнопок, вкладок, адресной строки и полей ввода.
Я могу это выключить?
2.35, L10N (ok), 00:18, 12/11/2025
Есть несколько потенциальных способов. Но я бы на вашем месте обратился на форум mozilla-russia org , там есть энтузиасты, которые работают по подобным вопросам. Это можно делать как через about:config, так и более сложно - например, через userChrome.css. Вероятно, есть и другие способы, например, через дополнения. Но это всё нужно тестировать.
4.55, L10N (ok), 01:04, 12/11/2025
Ты угадал, я был политиком. Это пройденный этап. Да, я ответил вежливо и по существу. Спасибо, что это отметил.
5.64, 12yoexpert (ok), 02:02, 12/11/2025
> Да, я ответил вежливо и по существу
нет, ты ответил набором слов, вроде известных, но не несущих смысловой нагрузки. тебе действительно стоит провериться, скоро начнёшь на бабушек с топором бросаться
> пройденный этап
этапы - вся суть вашей "политики", мог не уточнять
> Спасибо, что это отметил.
у тебя галлюцинации, хамло
2.41, Аноним (41), 00:32, 12/11/2025
А когда-то, давным-давно, археологи нашли упоминания, что в программах были темы оформления, которыми решалось в том числе это. Но им не верят, говорят мифы.
2.51, Songo (ok), 00:50, 12/11/2025
Данную опцию пора добавить в настройки и пусть каждый сам решает скруглять или нет и на сколько.
1.21, Аноним (42), 23:57, 11/11/2025
>Copy Link to Highlight
Теперь эта шляпа будет работать? Было утомительно, что она нормально не работала.
1.23, Путник (??), 23:59, 11/11/2025
Кстати, Хром недавно выкатил возможность прямо в браузере "Тайлинг", где можно открывать разные сайты и ссылки в одном окне при разделении экрана. Прикольная штука, жду в лисе такое же)
2.38, L10N (ok), 00:24, 12/11/2025
Разделение экрана на две части, в которых отображается два сайта, в настоящий момент в разработке. Точная версия, в которой это будет отрелизено, пока что неизвестна, но такое готовится, об этом уже говорилось.
1.36, Аноним (36), 00:19, 12/11/2025
Шутка а не браузер, они с кедами два сапога пара - тот и другой безбожно лагают, выжирают всю оперативу, ну и выглядят просто ужасно.
2.39, Аноним (42), 00:26, 12/11/2025
Это просто потому что и в том и другом работает аппаратное ускорение всего, чего только можно. А остальные до сих пор во временах палеозоя сидят. Но, как видим, находятся эстеты, которым это по душе.
2.40, Аноним (40), 00:31, 12/11/2025
Ни на том, ни на другом лагов не было давно уже. KDE 6.4.5, FF 144.0.2. А если запускаешь на древности, у тебя и Хром жрать много будет, браузеры все жирные сейчас.
1.50, Аноним (50), 00:50, 12/11/2025
>Пользователям 32-разрядных Linux-дистрибутивов рекомендуется перейти на использование 64-разрядных операционных систем
не рекомендуется, а приказано Хозяином выбросить "хлам" и купить какой надо хлам. В прочем, всё без AVX2 Мозилла тоже считает хламом, и фиксить поддержку SIMD в WASM не собирается. Их дропнут следующими.
1.52, Аноним (52), 00:55, 12/11/2025
>Для ускорения проверки отзыва TLS-сертификатов задействован механизм CRLite, работающий на системе пользователя. Хранимая в стороне пользователя БД с информацией о сертификатах периодически синхронизируется с внешней БД Mozilla.
Вот это интересное обновление. Т.е теперь не ты решаешь какие у тебя сертификаты валидные, а какие нет.
1.54, Аноним (54), 01:03, 12/11/2025
Не могу пользоваться даже на андроид после того, как в Cromite добавили поддержку дополнений и можно поставить Ublock Origin V2. Основные претензии - скорость, плавность работы и фиговый html плеер, и я не нашёл как его заменить помимо перехода на внешний. Почему нельзя сразу сделать нормальный как в хроме, с перемоткой и всякими нужными Фивами, непонятно.
2.56, Аноним (54), 01:06, 12/11/2025
Ещё забыл добавить невозможность импорта закладок в мобильной версии без рут доступа к внутреннему хранилищу приложения, только через проприетарный сервис синхронизации мозилы. После таких решений невозможно смотреть на эту компанию и их браузер как на юзер-френдли.
