В Firefox реализована возможность одновременного просмотра двух вкладок

В ночных сборках Firefox, на основе которых 9 декабря будет сформирован релиз Firefox 146, началось тестирование режима "Split View" для просмотра бок о бок в одном окне двух вкладок. Режим активируется через параметр "browser.tabs.splitView.enabled" на странице about:config, после чего в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на вкладках, появится пункт "Add Split View".

При нажатии данной опции для отдельной вкладки содержимое окна разделяется на две части и в правой части открывается содержимое страницы новой вкладки. Если выбрать опцию для группы из двух вкладок, указанные вкладки сразу будут раскрыты рядом с друг другом. В режиме "Split View" допускается произвольное изменение размера правой и левой области просмотра через перетаскивание мышью полосы-разделителя. Активная вкладка при одновременном просмотре выделяется красной рамкой.