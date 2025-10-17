В Firefox реализована возможность одновременного просмотра двух вкладок

|
1.1, nuclight (??), 21:04, 17/10/2025
Всего еще каких-то двадцать лет назад это было нормой в браузерах с MDI, например Opera.
2.4, Аноним (4), 21:09, 17/10/2025
> MDI
Но сей ужас похоронили, и оно к лучшему. Этим все же должен заниматься WM.
3.22, Аноним (22), 22:18, 17/10/2025
> должен
Я когда такие комменты вижу, у меня только один вопрос: кому должен?
4.26, Аноним (26), 22:51, 17/10/2025
> Я когда такие комменты вижу, у меня только один вопрос: кому должен?
В дальнейшем, когда будете видеть такие комменты, знайте, что ответ на ваш вопрос - должен здравому смыслу. Насчёт конкретно данного случая я в этом, правда, не уверен, но ОБЫЧНО имеется ввиду именно здравый смысл.
2.10, Аноним (10), 21:26, 17/10/2025
Тогда интернет был для профессионалов, а не для домохозяек у которых от двух вкладок в голове заканчивается оперативная память.
2.17, laindono (ok), 21:47, 17/10/2025
Намного интереснее, чем это отличается от опции открытия в боковой панели, которая и так есть.
3.11, Аноним (11), 21:26, 17/10/2025
Два окна - это фактически два браузера . А здесь всего лишь одновременный показ двух вкладок . Причём только одна из них активна . То есть равноценно ручному перещёлкиванию между двумя открытыми вкладками .
3.18, Аноним (18), 21:50, 17/10/2025
Вот оно чоо.)
А тоесть нельзя два окна, типа, как это, тайлинг вроде.
Тоесть я не понимаю функции Split.
Если можно еще начиная с Windows 7, разместить два окна, эмм, тайлинг кажется.
2.16, Аноним (16), 21:44, 17/10/2025
В Konqueror такое по меньшей мере лет пятнадцать есть, а может и с самого появления. Там вкладку можно и по вертикали, и по горизонтали делить, хоть шахматное поле из страниц можно слепить.
1.8, Аноним (11), 21:21, 17/10/2025
Фишка для фаберов , зависающих в соцсетях , чем бы не занимались . А вообще для старых (до 57) фоксов было расширение делающее точно то же .
1.13, Аноним (13), 21:30, 17/10/2025
Ну правильно, в два глаза надо смотреть в два раза эффективнее. На самом деле не представляю зачем это может понадобиться.
2.15, НоуНэйм (?), 21:44, 17/10/2025
>На самом деле не представляю зачем это может понадобиться.
Для просмотра стереосайтов, очевидно же.
1.23, Аноним (23), 22:19, 17/10/2025
А потом добавят апи, которое позволит управлять этим, и добро пожаловать снова - фреймы.
