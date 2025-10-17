The OpenNET Project / Index page

В Firefox реализована возможность одновременного просмотра двух вкладок

17.10.2025 20:59

В ночных сборках Firefox, на основе которых 9 декабря будет сформирован релиз Firefox 146, началось тестирование режима "Split View" для просмотра бок о бок в одном окне двух вкладок. Режим активируется через параметр "browser.tabs.splitView.enabled" на странице about:config, после чего в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на вкладках, появится пункт "Add Split View".

При нажатии данной опции для отдельной вкладки содержимое окна разделяется на две части и в правой части открывается содержимое страницы новой вкладки. Если выбрать опцию для группы из двух вкладок, указанные вкладки сразу будут раскрыты рядом с друг другом. В режиме "Split View" допускается произвольное изменение размера правой и левой области просмотра через перетаскивание мышью полосы-разделителя. Активная вкладка при одновременном просмотре выделяется красной рамкой.



Обсуждение (23)
  • 1.1, nuclight (??), 21:04, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Всего еще каких-то двадцать лет назад это было нормой в браузерах с MDI, например Opera.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:09, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > MDI

    Но сей ужас похоронили, и оно к лучшему. Этим все же должен заниматься WM.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 22:18, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > должен

    Я когда такие комменты вижу, у меня только один вопрос: кому должен?

     
     
  • 4.25, Аноним (25), 22:38, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завтра должна наступить суббота.
     
  • 4.26, Аноним (26), 22:51, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я когда такие комменты вижу, у меня только один вопрос: кому должен?

    В дальнейшем, когда будете видеть такие комменты, знайте, что ответ на ваш вопрос - должен здравому смыслу. Насчёт конкретно данного случая я в этом, правда, не уверен, но ОБЫЧНО имеется ввиду именно здравый смысл.

     
  • 2.10, Аноним (10), 21:26, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда интернет был для профессионалов, а не для домохозяек у которых от двух вкладок в голове заканчивается оперативная память.
     
  • 2.17, laindono (ok), 21:47, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Намного интереснее, чем это отличается от опции открытия в боковой панели, которая и так есть.
     

  • 1.2, Gogoo (?), 21:06, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде где то это было... а сколько ресурсов жрать такое будет?
     
     
  • 2.3, Stanislavvv (ok), 21:08, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Примерно столько же, как если бы открыть два окна и поставить их рядом.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 21:26, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Два окна - это фактически два браузера . А здесь всего лишь одновременный показ двух вкладок . Причём только одна из них активна . То есть равноценно ручному перещёлкиванию между двумя открытыми вкладками .
     
     
  • 4.19, Имя (?), 21:55, 17/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.18, Аноним (18), 21:50, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот оно чоо.)
    А тоесть нельзя два окна, типа, как это, тайлинг вроде.
    Тоесть я не понимаю функции Split.
    Если можно еще начиная с Windows 7, разместить два окна, эмм, тайлинг кажется.
     
  • 2.6, Wrt (?), 21:12, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Edge такое есть.
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:44, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Konqueror такое по меньшей мере лет пятнадцать есть, а может и с самого появления. Там вкладку можно и по вертикали, и по горизонтали делить, хоть шахматное поле из страниц можно слепить.
     

  • 1.5, Wrt (?), 21:11, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец - то!
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:15, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ждем firefox-wm
     
  • 1.8, Аноним (11), 21:21, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фишка для фаберов , зависающих в соцсетях , чем бы не занимались . А вообще для старых (до 57) фоксов было расширение делающее точно то же .
     
  • 1.9, Аноним (10), 21:24, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Konqueror это умел 25 лет назад.
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:30, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну правильно, в два глаза надо смотреть в два раза эффективнее. На самом деле не представляю зачем это может понадобиться.
     
     
  • 2.15, НоуНэйм (?), 21:44, 17/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >На самом деле не представляю зачем это может понадобиться.

    Для просмотра стереосайтов, очевидно же.

     

  • 1.14, Аноним (-), 21:43, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Zen на базе Firefox такое давно есть.
     
  • 1.23, Аноним (23), 22:19, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом добавят апи, которое позволит управлять этим, и добро пожаловать снова - фреймы.
     
  • 1.24, Аноним (24), 22:28, 17/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так, и так же можно два окна браузера открыть. Зачем это нужно?
     

