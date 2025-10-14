The OpenNET Project / Index page

Релиз Firefox 144

14.10.2025 19:39

Состоялся релиз web-браузера Firefox 144 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.4.0 и 115.29.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 145, релиз которой намечен на 11 ноября.

Основные новшества в Firefox 144 (1, 2, 3):

  • Для всех пользователей активирована новая система управления профилями. В форме профилей пользователь может создавать полностью независимые сеансы работы с браузером, со своими настройками, историей, закладками, дополнениями и внутренними БД. Каждый профиль хранится в отдельном подкаталоге "~/.mozilla/firefox/". Профилю можно назначить свою цветовую схему, значок и имя. Переключение между профилями и создание новых профилей осуществляется через новую секцию, показываемую в верхней части основного меню.

    Технология разделения сеансов аналогична старым профилям, активация которых производилась из командной строки при помощи опции "-P", но интерфейсы и списки профилей старой и новой системы не пересекаются (в старом интерфейсе, запускаемом командой "firefox --ProfileManager" не показываются новые профили, а в новом, доступном через меню, не показываются старые).

  • Представлена возможность оставления видимой активной вкладки при сворачивании остальных вкладок в группе (можно работать с отдельной вкладкой не раскрывая всю группу).
  • Добавлена поддержка перемещения мышью вкладки в свёрнутую группу без автоматического раскрытия группы.
  • Предоставлена возможность закрытия окна с видео, показываемого в режиме "картинка в картинке" (Picture-in-Picture), без остановки воспроизведения видео (видео сразу продолжит воспроизводиться в основном окне). Закрытие без остановки производится кликом на кнопку закрытия окна при удержании клавиши Shift или нажатием комбинации клавиш Shift + Esc.
  • Для шифрования учётных записей, сохранённых во встроенном менеджере паролей, задействован алгоритм AES-256-CBC. Ранее алгоритм AES-256-CBC применялся только при сквозном шифровании учётных записей в Firefox Sync, но на локальном накопителе данные шифровались с использованием устаревшего алгоритма 3DES-CBC.
  • В контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на изображении, добавлена опция для поиска в сервисе Google Lens. При помощи Google Lens можно выполнять такие операции, как поиск похожих продуктов и объектов, а также копирование, перевод и поиск текста, показанного на изображении. Возможность доступна только при выборе Google в качестве основной поисковой системы.
  • Предоставлена возможность отправки через адресную строку запросов к поисковому сервису Perplexity, использующему AI для генерации ответов на задаваемые на естественном языке вопросы.
  • На платформе Windows при открытии ссылок из других приложений Firefox теперь использует существующее окно на текущем виртуальном рабочем столе или создаёт новое окно при его отсутствии (но не переключается на другие виртуальные рабочие столы).


  • В инструментах для web-разработчиков реализована возможность перехода к определениям собственных CSS-свойств из функций var(), показываемых на странице инспектирования стилей. Во всплывающих на странице инспектирования подсказках обеспечено наглядное разделение встроенных и пользовательских событий.
  • Добавлен API Element.moveBefore для перемещения элемента в DOM-дереве без сброса его состояния.
  • В CSS-свойстве math-shift реализована поддержка значения "compact", включающего компактное представление надстрочных индексов в формулах MathML.
  • В API PerformanceEventTiming, позволяющем получить дополнительные сведения для измерения и оптимизации отзывчивости интерфейса, добавлен атрибут InteractionID с идентификатором взаимодействия с пользователем. Идентификатор позволяет связывать разные метрики с одним действием пользователя, например, при касании к сенсорному экрану генерируется несколько событий, таких как pointerdown, mousedown, pointerup, mouseup и click, и InteractionID позволяет связать все эти события с одним касанием.
  • Реализованы HTML-атрибуты "command" и "commandfor", которые можно использовать в кнопках вместо атрибутов "popovertargetaction" и "popovertarget" для декларативной настройки взаимодействия с меню, вызываемым при нажатии на кнопку. При использовании новых атрибутов всю логику взаимодействия с меню берёт на себя браузер, без необходимости подключения собственных обработчиков на JavaScript. Например, для создания выпадающего меню достаточно указать: 
    
   <button commandfor="my-menu" command="show-popover">Open Menu</button>
   <div popover id="my-menu">
   ...
   </div>
  • Добавлена поддержка API View Transitions, предназначенного для создания анимационных эффектов при переключении между разными состояниями DOM (например, плавный переход от одного изображения к другому) или переходе от одной страницы к другой в пределах одного сайта.
  • Предоставлена возможность использования дизеринга при отрисовке градиентов, заданных через CSS-свойства linear-gradient, conic-gradient и radial-gradient, при помощи аппаратно ускоренного WebRender.
  • В объектах Map и WeakMap реализована спецификация "upsert", упрощающая работу с коллекциями пар ключ/значение. Добавлены методы getOrInsert и getOrInsertComputed, возвращающие уже имеющееся в коллекции значение, ассоциированное с указанными ключом, или создающие новую запись, если ключа не нашлось.
  • В API ScreenOrientation добавлены методы lock() и unlock() для закрепления ориентации экрана на планшетах с Windows и Android.
  • Добавлена поддержка передачи объектов RTCDataChannel, внутри сообщения WebWorker.
  • В метод getUserMedia добавлен параметр resizeMode, позволяющий использовать кадрирование и масштабирование при захвате видео с камеры.
  • В API WebGPU добавлен метод GPUDevice.importExternalTexture для импорта текстуры из объекта HTMLVideoElement или VideoFrame.
  • В Firefox для Android добавлен индикатор машинного перевода, через который можно оценить состояние процесса перевода страницы (вся страница переведена или нет). Firefox теперь доступен для установки из каталога приложений Huawei AppGallery. Повышены требования к версии платформы - для работы требуется как минимум Android 8.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 144 устранено 24 уязвимости. 16 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

Доступная для тестирования бета-версия Firefox 145 примечательна усилением скругления кнопок, вкладок, адресной строки и полей ввода, а также добавлением поддержки контейнеров Matroska (для кодеков AVC, HEVC, VP8, VP9, AV1, AAC, Opus и Vorbis) и прекращением поддержки 32-разрядных Linux-систем. Отмечается, что сопровождение Firefox на 32-разрядных платформах становится все более сложным и ненадёжным, при том, что поддержка 32-разрядных сборок уже прекращена в большинстве дистрибутивов Linux. Пользователям 32-разрядных Linux-дистрибутивов рекомендуется перейти на использование 64-разрядных операционных систем. Для тех, кто не может оперативно обновить дистрибутив можно использовать ESR-ветку Firefox 140, обновления с устранением уязвимостей для которой будут формироваться как минимум до сентября следующего года.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.firefox.com/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 143
  3. OpenNews: Поддержка Firefox 115 ESR продлена до марта 2026 года
  4. OpenNews: В Firefox решено прекратить поддержку 32-разрядных Linux-систем
  5. OpenNews: Разработчикам дополнений к Firefox предоставлена возможность отката на прошлые версии
  6. OpenNews: Mozilla тестирует встроенный в Firefox бесплатный VPN
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64052-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Аноним (1), 19:50, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда они уже сделают перевод страниц таким же удобным как в хроме и расширении TWP
     
     
  • 2.6, timur.davletshin (ok), 19:58, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Учи языки.
     
     
  • 3.25, нах. (?), 20:33, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И сколько ты уже выучил?
    (Уныло глядя на мешанину смсок в своей мобиле, где из пяти языков я кое-как читаю на двух. И да, остальные три не латинской группы, т.е. ты там даже буквы не угадаешь, не то что слово.)

     
     
  • 4.44, timur.davletshin (ok), 21:19, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем вам пишут СМС на 5-ти языках?
     
     
  • 5.57, анонимус (??), 22:06, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В жизни не видел более глупого вопроса.
     
  • 5.58, Аноним (58), 22:07, 14/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.60, Васян (?), 22:19, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ---- Уныло глядя на мешанину смсок в своей мобиле...

    А я ваще смс не пользую, там только кгбешные рассылки с телеграмбота, предупреждения от мчсников, да забота оператора о повышении цен за тариф и снижении качества услуг.....

     
  • 3.27, Аноним (27), 20:33, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А какие сейчас языки безопасные? Слышал что английский придумали диды.
     
     
  • 4.39, Dzen Python (ok), 21:07, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В английском - сплошные дырЕни и неочевидный синтаксис с UB, плюс очень мало выразительных средств, приходится постоянно придумывать макросы.
    Во французском - доисторический синтаксис ключевых лексем, что постоянно порождает WhiteFlag-exception и прямо так требует работать с паттерном GreenFrog.
    В немецком код слипается, очень сильны правила агглютинации, как будто на пробелах экономят. Ну и UB. И борров-чекера нету - его на колбаски пустили.
     
  • 4.43, Fracta1L (ok), 21:17, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендую языки народов, умеющих в защиту прав владения, это страхует от нарушения границ.
     
  • 2.48, Ан339ним (?), 21:29, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там качество хромает, перевод локальный. До DeepL даже близко не дотягивает.
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:56, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >возможность отправки через адресную строку запросов к поисковому сервису Perplexity использующему AI

    Гугл сегодня запустил ИИ поиск:
    https://www.google.com/ai

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:57, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    и что?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 20:26, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что надо было его встраивать вместо Perplexity. А то существуют на деньги Гугла и даже вон в контекстное меню Google Lens влепили.
     
  • 2.17, 12yoexpert (ok), 20:25, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    btw, переключат поиск на вкладку web, на которой менше мусора

    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/udm14

     
     
  • 3.28, Аноним (2), 20:34, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя кнопка Ь сломалась.
     
     
  • 4.32, 12yoexpert (ok), 20:43, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    похоже на то
     
  • 2.37, Аноним (37), 21:03, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ищет лучше чатгпт (больше страниц проверяет и быстрее), но что-то уровня gpt 3.5 -- на несколько лет отстаёт. Видимо, работает только в хромоподелках. Ответ фактически бесполезный, я спросил, когда там раст перепишут на llvm-21 и ответ был в духе генеративной сети с кучей бесполезной чепухи. Если бы у gpt-5 был доступ к github, как у гугла, ответ был бы более полезным, но так он прошёлся по фактажу и дал аккуратные оценки. До сих пор gpt-5 держит планку более 90% корректных ответов в 1-2 запросах, сколько ни сравниваю. В частности, это качественный поисковик, гугл зашевелился не просто так -- его поисковик пробивает все плинтуса уже давно. Завтра он начнёт подмешивать рекламу малвари в выдачу чатбота.
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:57, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    У файрфокса вырасла доля после того как гугл запретил Адблок плюс?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:11, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Но он его не запретил же.
     
  • 2.49, Ан339ним (?), 21:32, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство никакие адблоки не ставят.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:57, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > 3DES-CBC

    И так во всем, мозила-тормозида.

    А потом удивляются, почему все на хроме.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:08, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > А потом удивляются, почему все на хроме.

    Кто удивляется? Все на фаерфоксе.

     
     
  • 3.12, Аноним (4), 20:12, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А эти "все" с Вами в одной комнате?
     
     
  • 4.13, Аноним (8), 20:13, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это у тебя надо спросить - те все, кто на хроме, сейчас с тобой в одной комнате?
     
     
  • 5.15, Аноним (4), 20:18, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут не спрашивать нужно, а статистику смотреть.

    https://gs.statcounter.com/browser-market-share

    Или все, кто на firefox дальше локалхоста не ходят? То-то вас ни в стате нет, ни инфы у вас нет.

     
     
  • 6.22, 12yoexpert (ok), 20:27, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Sorry, JavaScript is required to view Global Stats charts.

    они, небось, и статистику так же собирают

     
     
  • 7.24, Аноним (4), 20:31, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальный браузер нужен.

    А так, им юзер агента хватит.

     
  • 4.19, 12yoexpert (ok), 20:26, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в одной, не волнуйся
     
     
  • 5.23, Аноним (4), 20:29, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем вы мучаете себя?

    Никто же не узнает, если вы перейдете на нормальный браузер.

     
     
  • 6.31, 12yoexpert (ok), 20:42, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем нам переходить с нормального браузера на него же? мы ведь не на расте переписываем
     
     
  • 7.34, Аноним (4), 20:50, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > мы ведь не на расте переписываем

    Вы его создали!

    Вы совсем заблудились...

     
  • 2.9, svvord (ok), 20:10, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Миллионы мух не могут ошибаться
     
     
  • 3.21, Аноним (10), 20:26, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мухи пережили динозавров, и нас переживут.
    Не надо употреблять поговорки смысла которых не понимаете.
     
     
  • 4.50, Васян (?), 21:36, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    --- Мухи пережили динозавров, и нас переживут.

    Да ладно, мухи знают на что садятся...

     

  • 1.7, 000110 (?), 19:59, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Firefox теперь доступен для установки из каталога приложений Huawei AppGallery.

    Наконец-то будем обновлять как белые люди

     
  • 1.14, Аноним (14), 20:13, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    consider requiring user interaction for cross-origin iframe window.top.location navigation
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1419501

    enable network.socket.ip_addr_any.disabled for all users
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1984254

     
     
  • 2.29, Аноним (27), 20:36, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лол, у них там cgi скрипты в проде? Все ясно, браузер даже скачивать не стоит.
     

  • 1.16, 12yoexpert (ok), 20:21, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Предоставлена возможность отправки через адресную строку запросов к поисковому сервису

    как отключить?

     
     
  • 2.40, Аноним (4), 21:10, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так не будет подсказок в строке, как в нормальном браузере. И что вы там скрыть хотите, вы же все равно отправите запрос поисковику, как допишите промпт.

    Тут вопрос, почему это только сейчас появилась. У хрома, нормально браузера, это с незапамятных времён. И отключить можно, конечно.

     
     
  • 3.41, 12yoexpert (ok), 21:13, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    адресная строка для адреса. для поиска есть поисковая строка
     
     
  • 4.55, Аноним (-), 22:01, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В современных интерфейсах совмещают.
     
  • 3.56, Васян (?), 22:03, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да давно там работали всякие поисковые предложения и в строке адреса и в поисковой строке, а если нужно что-то скрыть, то браузером вааще не зачем пользоваться... А гуглерастовый поискоаик ваще скатили ниже плинтуса со своей рекламой, хотя и на других подобное есть.
     

  • 1.20, Аноним (-), 20:26, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И что, нет никакого способа мигрировать старые профили в новые? Нужно заново всё пересоздавать?
     
  • 1.26, Аноним (18), 20:33, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на изображении, добавлена опция для поиска в сервисе Google Lens.

    Мдэ... Казалось бы, 75% с гаком денег Мозилле идет от сотрудничества с Гуглом, но НУЖНО БОЛЬШЕ ЗОЛОТА и поэтому мы вам влепим Google Lens даже не в виде предустановленного плагина, а прямиком в браузер!

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 20:50, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Много ли можете назвать конкурентов с распознанием изображений , а не примитивным поиском по картинкам .
     
     
  • 3.35, 12yoexpert (ok), 20:54, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    много ты знаешь людей, которые пользуются этим чаще, чем раз в пару лет?
     
     
  • 4.38, Аноним (4), 21:07, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь osint.

    У вас ошибка выжившего?

     
     
  • 5.45, 12yoexpert (ok), 21:25, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > osint

    это которые "ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте нажать на колокольчик и подписаться на телеграм-канал"? для них есть sponsorblock и uBO

     

  • 1.30, Аноним (14), 20:38, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://www.reddit.com/r/firefox/comments/1nnqcdv/comment/nfng8h7/?tl=ru

    > Они изменили работу композитора, теперь она больше похожа на композитор > Chromium. На некоторых сайтах, я клянусь, прокрутка и даже
    > масштабирование жестами кажутся немного плавнее

     
  • 1.36, Аноним (36), 21:00, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    146 32-бита не скомпилили, остается 32х битной бубунте 14.04 только 145-ночной...

    Пара-пара-пам... Всё!

     
     
  • 2.59, Аноним (58), 22:08, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вин 10 закрыт и 32 бита закрыта. Прогресс неумолим.
     

  • 1.47, Аноним (-), 21:29, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > прекращением поддержки 32-разрядных Linux-систем

    Т.е. они тянули сборку 32 бит АЖ до конца 2025го?
    Ради пары землекопов на допотопном мусоре???

    Мда... не удивительно, что у них так упала аудитория - тратят дорого время разработки на страдание непонятной фигней вместо собственно разработки браузера.

     

