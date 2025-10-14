Релиз Firefox 144

|
|1.1, Аноним (1), 19:50, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Когда они уже сделают перевод страниц таким же удобным как в хроме и расширении TWP
|
|
|
|
|
|3.25, нах. (?), 20:33, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
И сколько ты уже выучил?
(Уныло глядя на мешанину смсок в своей мобиле, где из пяти языков я кое-как читаю на двух. И да, остальные три не латинской группы, т.е. ты там даже буквы не угадаешь, не то что слово.)
|
|
|
|4.60, Васян (?), 22:19, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
---- Уныло глядя на мешанину смсок в своей мобиле...
А я ваще смс не пользую, там только кгбешные рассылки с телеграмбота, предупреждения от мчсников, да забота оператора о повышении цен за тариф и снижении качества услуг.....
|
|3.27, Аноним (27), 20:33, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А какие сейчас языки безопасные? Слышал что английский придумали диды.
|
|
|
|4.39, Dzen Python (ok), 21:07, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В английском - сплошные дырЕни и неочевидный синтаксис с UB, плюс очень мало выразительных средств, приходится постоянно придумывать макросы.
Во французском - доисторический синтаксис ключевых лексем, что постоянно порождает WhiteFlag-exception и прямо так требует работать с паттерном GreenFrog.
В немецком код слипается, очень сильны правила агглютинации, как будто на пробелах экономят. Ну и UB. И борров-чекера нету - его на колбаски пустили.
|
|4.43, Fracta1L (ok), 21:17, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Рекомендую языки народов, умеющих в защиту прав владения, это страхует от нарушения границ.
|
|2.48, Ан339ним (?), 21:29, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там качество хромает, перевод локальный. До DeepL даже близко не дотягивает.
|
|
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 20:26, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То, что надо было его встраивать вместо Perplexity. А то существуют на деньги Гугла и даже вон в контекстное меню Google Lens влепили.
|
|2.37, Аноним (37), 21:03, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ищет лучше чатгпт (больше страниц проверяет и быстрее), но что-то уровня gpt 3.5 -- на несколько лет отстаёт. Видимо, работает только в хромоподелках. Ответ фактически бесполезный, я спросил, когда там раст перепишут на llvm-21 и ответ был в духе генеративной сети с кучей бесполезной чепухи. Если бы у gpt-5 был доступ к github, как у гугла, ответ был бы более полезным, но так он прошёлся по фактажу и дал аккуратные оценки. До сих пор gpt-5 держит планку более 90% корректных ответов в 1-2 запросах, сколько ни сравниваю. В частности, это качественный поисковик, гугл зашевелился не просто так -- его поисковик пробивает все плинтуса уже давно. Завтра он начнёт подмешивать рекламу малвари в выдачу чатбота.
|
|1.3, Аноним (3), 19:57, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
У файрфокса вырасла доля после того как гугл запретил Адблок плюс?
|
|1.4, Аноним (4), 19:57, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
> 3DES-CBC
И так во всем, мозила-тормозида.
А потом удивляются, почему все на хроме.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 20:08, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> А потом удивляются, почему все на хроме.
Кто удивляется? Все на фаерфоксе.
|
|
|
|
|
|4.13, Аноним (8), 20:13, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это у тебя надо спросить - те все, кто на хроме, сейчас с тобой в одной комнате?
|
|
|
|
|
|6.22, 12yoexpert (ok), 20:27, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Sorry, JavaScript is required to view Global Stats charts.
они, небось, и статистику так же собирают
|
|
|
|5.23, Аноним (4), 20:29, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А зачем вы мучаете себя?
Никто же не узнает, если вы перейдете на нормальный браузер.
|
|
|
|6.31, 12yoexpert (ok), 20:42, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
зачем нам переходить с нормального браузера на него же? мы ведь не на расте переписываем
|
|
|
|7.34, Аноним (4), 20:50, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> мы ведь не на расте переписываем
Вы его создали!
Вы совсем заблудились...
|
|
|
|3.21, Аноним (10), 20:26, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мухи пережили динозавров, и нас переживут.
Не надо употреблять поговорки смысла которых не понимаете.
|
|
|
|4.50, Васян (?), 21:36, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
--- Мухи пережили динозавров, и нас переживут.
Да ладно, мухи знают на что садятся...
|
|1.7, 000110 (?), 19:59, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Firefox теперь доступен для установки из каталога приложений Huawei AppGallery.
Наконец-то будем обновлять как белые люди
|
|
|
|2.29, Аноним (27), 20:36, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Лол, у них там cgi скрипты в проде? Все ясно, браузер даже скачивать не стоит.
|
|1.16, 12yoexpert (ok), 20:21, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Предоставлена возможность отправки через адресную строку запросов к поисковому сервису
как отключить?
|
|
|
|2.40, Аноним (4), 21:10, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так не будет подсказок в строке, как в нормальном браузере. И что вы там скрыть хотите, вы же все равно отправите запрос поисковику, как допишите промпт.
Тут вопрос, почему это только сейчас появилась. У хрома, нормально браузера, это с незапамятных времён. И отключить можно, конечно.
|
|
|
|3.56, Васян (?), 22:03, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да давно там работали всякие поисковые предложения и в строке адреса и в поисковой строке, а если нужно что-то скрыть, то браузером вааще не зачем пользоваться... А гуглерастовый поискоаик ваще скатили ниже плинтуса со своей рекламой, хотя и на других подобное есть.
|
|1.20, Аноним (-), 20:26, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
И что, нет никакого способа мигрировать старые профили в новые? Нужно заново всё пересоздавать?
|
|1.26, Аноним (18), 20:33, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> В контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на изображении, добавлена опция для поиска в сервисе Google Lens.
Мдэ... Казалось бы, 75% с гаком денег Мозилле идет от сотрудничества с Гуглом, но НУЖНО БОЛЬШЕ ЗОЛОТА и поэтому мы вам влепим Google Lens даже не в виде предустановленного плагина, а прямиком в браузер!
|
|
|
|2.33, Аноним (33), 20:50, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Много ли можете назвать конкурентов с распознанием изображений , а не примитивным поиском по картинкам .
|
|
|
|
|
|
|
|5.45, 12yoexpert (ok), 21:25, 14/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> osint
это которые "ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте нажать на колокольчик и подписаться на телеграм-канал"? для них есть sponsorblock и uBO
|
|1.36, Аноним (36), 21:00, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
146 32-бита не скомпилили, остается 32х битной бубунте 14.04 только 145-ночной...
Пара-пара-пам... Всё!
|
|1.47, Аноним (-), 21:29, 14/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> прекращением поддержки 32-разрядных Linux-систем
Т.е. они тянули сборку 32 бит АЖ до конца 2025го?
Ради пары землекопов на допотопном мусоре???
Мда... не удивительно, что у них так упала аудитория - тратят дорого время разработки на страдание непонятной фигней вместо собственно разработки браузера.
|