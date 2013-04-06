Разработчикам дополнений к Firefox предоставлена возможность отката на прошлые версии

В каталоге дополнений AMO (addons.mozilla.org) появилась возможность отката уже опубликованного выпуска дополнения на прошлую версию. В ситуациях, когда разработчик выявил серьёзные ошибки после выпуска, откат на прошлую версию позволит сразу отозвать проблемное дополнение, не тратя время на публикацию нового выпуска и ожидание завершения его проверки. У пользователей, успевших установить отозванный выпуск, дополнение будет переведено на прошлую версию во время проверки браузером наличия обновлений, проводимой по умолчанию раз в сутки.



