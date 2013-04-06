The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Разработчикам дополнений к Firefox предоставлена возможность отката на прошлые версии

22.09.2025 20:38

В каталоге дополнений AMO (addons.mozilla.org) появилась возможность отката уже опубликованного выпуска дополнения на прошлую версию. В ситуациях, когда разработчик выявил серьёзные ошибки после выпуска, откат на прошлую версию позволит сразу отозвать проблемное дополнение, не тратя время на публикацию нового выпуска и ожидание завершения его проверки. У пользователей, успевших установить отозванный выпуск, дополнение будет переведено на прошлую версию во время проверки браузером наличия обновлений, проводимой по умолчанию раз в сутки.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 143
  3. OpenNews: В Firefox решено прекратить поддержку 32-разрядных Linux-систем
  4. OpenNews: Mozilla предупредила о фишинг-атаке на разработчиков дополнений к Firefox
  5. OpenNews: Mozilla China прекращает предоставление сервисов для Firefox в Китае
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63926-firefox
Ключевые слова: firefox, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:42, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть теперь нужно публиковать завирусованные обновления дважды. Понял-принял.
     
     
  • 2.8, penetrator (?), 21:56, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    считаешь можно откатить только одно, последнее?
     

  • 1.2, th3m3 (ok), 20:42, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая фича, ещё если взломали, тоже в тему.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:53, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если пофиксили уязвимость, то теперь можно взломать и вернуть старую версию с уязвимостью.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:50, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    2025 год, а mozilla внедряет это только сейчас. Ещё кого-то удивляет тот факт, что у FF 4% рынка?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:03, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все решает предустановка
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:48, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё это звучит как дыра, позволяющая скрыть улики. Мозилла то проверять не будет.
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:29, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mozilla в 2025м году не может прикрутить ручную сортировку закладок на Android. О чем вы вообще говорите?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:41, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее не хочет. Тупо игнорят импорт закладок в андроид версию. Выдадут за фичу в 202х году.
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:59, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может ли пользователь сам инициировать откат дополнения и пометить текущую версию как проблемную? Возможно так же откатить сам Firefox?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру