Mozilla тестирует встроенный в Firefox бесплатный VPN

Вот, этот гражданин - вам почти все правильно докладывает. Но все же недостаточно информирован. Поправлю: нет у нас "заблокированных стран" (поймите правильно - мои дети, уютно проживающие во враждебных странах, тоже хотят иногда доложить обстановку), а есть лишь _некоторые_ ресурсы, распространяющие враждебную и заведомо ложную информацию. Если ваш vpn в недружественной стране со мной сотрудничает и такие ресурсы блокирует - пользоваться им, разумеется, все равно нельзя, но можно, правоприменительная практика к таким пользователям у нас - отсутствует!

И рекламировать - тоже можно, и это даже не запрещено! А вот враги Родины придумывающие всякие байбайдипиай или просто лишнего о том болтающие - на швабре-то у меня еще попрыгают! При том что это вовсе не впн, и я прекрасно вижу, куда эти гады ходят!

