The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Mozilla тестирует встроенный в Firefox бесплатный VPN

13.10.2025 08:21

Компания Mozilla начала тестирование Firefox VPN, встроенного в Firefox бесплатного VPN-сервиса, позволяющего обращаться к сайтам не напрямую, а через промежуточные серверы в разных странах, скрывающие IP-адрес пользователя. VPN станет первым сервисом, реализованным в рамках инициативы по интеграции в Firefox дополнительных инструментов для защиты конфиденциальности и усиления безопасности. Сервис находится на ранней стадии внедрения и в ближайшие несколько месяцев в качестве эксперимента станет предлагаться для включения небольшому проценту случайно выбранных пользователей.

Отмечается, что Firefox VPN не связан с платным сервисом Mozilla VPN, который является полноценным VPN для всей системы, в то время как Firefox VPN бесплатен и ограничен только одним браузером. В текущем виде Firefox VPN включается и выключается для всего браузера кнопкой в панели с адресной строкой, но разработчики обещают добавить возможность выборочной активации VPN для отдельных вкладок или включения в привязке к сайтам.



  1. Главная ссылка к новости (https://connect.mozilla.org/t5...)
  2. OpenNews: Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox
  3. OpenNews: Mozilla внедрила в Firefox показ навязчивой всплывающей рекламы VPN
  4. OpenNews: В Chrome планируют реализовать режим скрытия IP-адреса пользователя
  5. OpenNews: В Mozilla VPN появилась поддержка Linux и macOS
  6. OpenNews: Официально запущен сервис Mozilla VPN
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64042-firefox
Ключевые слова: firefox, vpn, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (124) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nebularia (ok), 08:26, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Как обычно будет US-only, остальным не положено
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:04, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > US-only, остальным не положено

    Ну правильно. А зачем, по-твоему, в РФ с 1 сентября ввели штрафы за рекламу VPN?

     
     
  • 3.23, товарищ майор (?), 09:15, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Гражданин, а ну немедленно прекращайте дискредитацию В РФ нет никаких штрафов з... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 10:00, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В России запрещена реклама средств обхода блокировок, а не VPV. Чтобы это было средство обхода блокировок, нужна часть которая бы работала в не заблокированной стране. А так это просто ПО.
     
     
  • 5.62, товарищ майор (?), 10:10, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, этот гражданин - вам почти все правильно докладывает.

    Но все же недостаточно информирован. Поправлю: нет у нас "заблокированных стран" (поймите правильно - мои дети, уютно проживающие во враждебных странах, тоже хотят иногда доложить обстановку), а есть лишь _некоторые_ ресурсы, распространяющие враждебную и заведомо ложную  информацию. Если ваш vpn в недружественной стране со мной сотрудничает и такие ресурсы блокирует - пользоваться им, разумеется, все равно нельзя, но можно, правоприменительная практика к таким пользователям у нас - отсутствует!
    И рекламировать - тоже можно, и это даже не запрещено!

    А вот враги Родины придумывающие всякие байбайдипиай или просто лишнего о том болтающие - на швабре-то у меня еще попрыгают! При том что это вовсе не впн, и я прекрасно вижу, куда эти гады ходят!


     
     
  • 6.102, Аноним (102), 11:51, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все это было бы смешно, если не было так грустно.
     
     
  • 7.129, Аноним (129), 12:39, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.103, Юзер убунту (?), 11:54, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вы используете "впн" от товарища майора, через который на тот же рутрекер вы не зайдёте. А человек имел ввиду, через который указанный сайт будет работать..
     
  • 3.24, Аноним (102), 09:15, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А где тут реклама то ?
    В России вся интернет-реклама должна помечаться специальным идентификатором erid и пометкой «реклама».
    Пометки нет, значит не реклама. Всё по закону.
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 09:53, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Пометки нет, значит не реклама.

    Пометки нет - значит плюс второй штраф за отсутствие пометки  😂

     
     
  • 5.61, Аноним (102), 10:08, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тех, кто рассказывает, что вдруг начал пользоваться мессенджером "скам" оштрафуют ?
    У них нет пометок.
     
     
  • 6.68, товарищ майор (?), 10:14, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А тех, кто рассказывает, что вдруг начал пользоваться мессенджером "скам" оштрафуют ?

    конечно нет, ведь они не занимаются рекламой, а добровольно, как сознательные граждане, делятся с вами личным опытом!

    (но если ты вздумаешь поделиться каким-то другим опытом - то я тебя последний раз предупредил!)

     
     
  • 7.106, n1kt0 (??), 11:56, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А все слова были вырваны из контекста?
     
  • 5.99, Аноним (99), 11:31, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запрещена РЕКЛАМА впн , обсуждение разрешено - уточнение роскомпозора . Так же разрешено использование , запрещён доступ к запрщённому . Другое дело - почему у сайта о враждебностранном по нет пометки иноагента ? ;)
     
     
  • 6.135, Аноним (129), 12:44, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.54, зомбированный (?), 09:56, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нужно просто ввести штрафы за использование любых не российских VPN, а зарубежных пользователей, которые заходят в Россию не по российским VPN нужно просто блокировать или замедлять до 10кб/с
     
     
  • 4.66, Аноним (102), 10:13, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.72, зомбированный (?), 10:21, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.85, Аноним (85), 11:05, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что значит "российский" ?
     
     
  • 5.90, зомбированный (?), 11:12, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прошедший аккредитацию в ФСБ РФ
     
     
  • 6.104, Аноним (85), 11:55, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    впн между смартом и любимым роутером
    тоже оформлять в ФСБ РФ? )))
     
  • 6.140, d (??), 12:49, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это те кто кредиты по телефону раздают бесплатно?
    вот служба у людей, капитан фсб а названивает мне каждый день, смс шлет

    прослеживается корреляция, заходу на госуслуги, и через час звонит капетан фсб

    думаю госуслуги это телефонный справочник фсб

     
  • 4.87, User (??), 11:09, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.114, тот самый поросёнок (?), 12:17, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не передёргивай. Не ЮС онли, а просто в canceled он будет недоступен. С Оперой же это уже проходили.
     

  • 1.2, kravich (ok), 08:28, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Господи, рассказал бы кто в 2005-м, что божественный Firefox до такой возни скатится, не поверил бы
     
     
  • 2.5, Аноним (102), 08:46, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему возня ? Если почитать их манифест, то это полностью вписывается:
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
  • 2.7, nebularia (ok), 08:56, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Кто бы рассказал в 2005, во что интернет превратится через двадцать лет...
     
     
  • 3.51, Bob (??), 09:48, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в интернете было 3.5 калеки, как на обкатке новейших составов метро, перед сдачей в эксплутацию.

    а сейчас что в метро, что в интернете - "час пик" без фейсконтроля)

     
     
  • 4.82, товарищ майор (?), 11:01, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вот покажу тебе "без фейсконтроля"! Ты у меня - допереключаешься!

     
  • 3.52, Аноним (57), 09:52, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему только интернет? Весь мир становится более закрытым. Ещё и экономика. Да даже людям сложнее ездить - не везде пустят
     
     
  • 4.70, Аноним (70), 10:20, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не весь мир, а Западная Европа.
     
     
  • 5.83, нах. (?), 11:02, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    угу, в восточной-то тебе все рады.
     
     
  • 6.143, Аноним (143), 12:53, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но тут же не в Ейропе дело, а во въезжающих.
     
  • 6.148, d (??), 12:57, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.74, Аноним (102), 10:30, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вообще-то наоборот, с 90-х мобильность (миграция, туризм) людей в мире растёт.
    >не везде пустят

    Это отдельные случаи, как у нас с "движухой".

     
  • 4.105, Юзер убунту (?), 11:56, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И все это без причины, верно?
     
  • 4.116, Аноним (-), 12:20, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Весь мир становится более закрытым.

    Просто нехитрым путем (набитыми шишками) выяснили, что некоторые только берут нахаляву.

    > даже людям сложнее ездить - не везде пустят

    А хорошие ли это люди?
    Вот ты бы лично хотел к себе в дом пускать кого попало, особенно если это "родственники" преступников?

     
     
  • 5.142, d (??), 12:52, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это большей частью онанисты и педерасты, зачем их пускать
     
     
  • 6.147, Аноним (143), 12:56, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (102), 08:43, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вещь актуальная и нужная.
     
     
  • 2.9, ano (??), 09:00, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ркн поломает ещё до того как оно массово доступно будет, как поломал оперу. а вместе с этим и кучу других сайтов.
     
     
  • 3.17, Минона (ok), 09:09, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оперу никто не ломал.
    Они добровольно согласились отключать эту функцию для РФ.
     
  • 3.22, Аноним (22), 09:14, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В математике, кроме действий отнять и поделить, есть еще действия сложить и преумножить!
    Вопрос, в какой школе учились работники ркн?
     
     
  • 4.86, ананим.orig (?), 11:06, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное - извлечь корень
     
  • 4.88, Аноним (85), 11:09, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в партийной ЕР ))
     
  • 4.139, Аноним (143), 12:49, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.49, Bob (??), 09:45, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но в RU-IX работать не будет: или сама Mozilla отсеит "чаек" или просто вайтлит стран запилит, как со многими другими своими сервисами.
     

  • 1.10, Аноним (11), 09:02, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С 1 сертября в РФ реклама VPN наказуема штрафом. Как Mozilla обойдет это ограничение?
     
     
  • 2.12, 1 (??), 09:04, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Мозилла не российская компания
     
     
  • 3.21, Аноним (11), 09:13, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сори, но это так не работает, потому что закон также подразумевает, что владельцы VPN-сервисов должны также выполнять требования об ограничении доступа к запрещенным в РФ сайтам. Поэтому или Мозилла подчиниться закону, или ее VPN просто заблочат на територии РФ.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 09:21, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > или Мозилла подчиниться закону, или ее VPN просто заблочат на територии РФ

    Наоборот: если мозилла не подчинится "закону", то пользователей РФ заблочат от использования мозилловского VPN. Ты все еще не понял, как работают блокировки: блокируют не сервисы, а граждан РФ от доступа к ним. "Подчинитесь, или мы навредим своим гражданам" -- это шантаж, blackmail, угроза. Правильная реакция на такие "требования" -- тотальный игнор.

     
     
  • 5.144, Аноним (11), 12:53, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> VPN просто заблочат на територии РФ
    > Ты все еще не понял, как работают блокировки: блокируют не сервисы, а граждан РФ от доступа к ним.

    Я буквально написал "VPN просто заблочат на територии РФ", и ты сейчас это почти дословно повторил. Что я не понял?

     
  • 4.26, Аноним (26), 09:21, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вообще не работает, потому что дурь.

    Ну, смотри: это примерно как если бы ты, общаясь в интернете с жителем другой страны, вынужден был бы соблюдать законы той страны. При том, что ты находишься в своей стране, а в той вообще в жизни не бывал.

     
     
  • 5.56, Аноним (11), 09:57, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, смотри: это примерно как если бы ты, общаясь в интернете с жителем другой страны, вынужден был бы соблюдать законы той страны.

    Это не примерно - это прямо противоположное. Ведь в этом случае законы должен соблюдать не я, а именно жители "той страны". Ведь это из, а не меня, огородили от "плохого" контента. Просто попробуй связаться с жителем Северной Кореи.

    Поэтому коммерческие сервисы прогибаются под местные законы (деньги-то нужны), а некоммерческие просто блочатся.

     
  • 4.35, Аноним (102), 09:29, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >заблочат на територии РФ

    Как ютуб ? Так стоп, а его по какому закону заблочили ?
    https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/07/2024/66a266439a794721b822daac

     
     
  • 5.71, товарищ майор (?), 10:21, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы МОГЛИ бы вообще-то его заблокировать - за неоднократные наглые нарушения законодательства РФ, все они давно зарегистрированны и в папочку подшиты - включая и официальные отказы от сотрудничества с нами.
    Но, из заботы о НАШИХ гражданах - не стали этого делать!

    А работают они с грехом пополам - это потому что оборудование устарело!

    (А будете умничать - в 329й комнате говорить будем! Там вам объяснят все про устаревание.)

     
     
  • 6.92, User (??), 11:13, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комната 101 - надо чтить традиции!
     
  • 4.117, тот самый поросёнок (?), 12:22, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заблочат браузер?
     
     
  • 5.137, Аноним (143), 12:45, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Ваш браузер устарел. Установите новую версию Яндекс Браузер."
     
     
  • 6.141, Аноним (102), 12:50, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MITM в подарок:
    https://opennet.ru/56830-tls
     
  • 2.20, Аноним (102), 09:11, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так же как и с дополнениями:
    https://opennet.ru/61365-mozilla
     
     
  • 3.29, Аноним (11), 09:23, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта ситуция не аналогична то, что была с дополнениями. Дополнения предоставляли доступ к сторонним VPN сервисам, к которым Мозилла не имела никакого отношения. Сейчас же речь идет о ее собственно VPN, да еще и встроенном прямо в браузер.
     
     
  • 4.47, Bob (??), 09:43, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделает VPN для только для стран первого мира (та же Англия) и всё.
    Там трафика по минимуму надо на максимум платёжеспособных клиентов.
     
     
  • 5.63, Мемоним (?), 10:12, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем жителям такой свободной и демократичной Англии ВПН? Неужели хотят Кита своего Стармера анонимно ругать?
     
     
  • 6.73, Аноним (70), 10:22, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Странная там демократия, с королём.
     
  • 6.77, Аноним (77), 10:44, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А зачем жителям такой свободной и демократичной Англии ВПН?

    Вылезайте из криокамеры. Там интернет по паспортам завезли, не подключение к провайдеру, а просмотр. И если человек хочет посмотреть что-то 18+, то ему для этого нужно показывать паспорт. Некоторым сайтам проще по geoip заблокировать жителей, чем разбираться какой контент можно показывать, а какой нет.

     
     
  • 7.119, тот самый поросёнок (?), 12:25, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторым да. На опенет безусловно так и сделали бы. Но даже порносайты никого не блочат, а просто просят с английского айпи зайти "по-новоанглийски".
     
  • 6.79, Аноним (102), 10:52, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А зачем

    Пиратят что-ниюудь и 18+ видео, а ругать можно и в открытую:
    https://en.wikipedia.org/wiki/World_Press_Freedom_Index

     
  • 2.69, Аноним (69), 10:15, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очень просто: в файрфокс встроен чёрный список государств.
     
     
  • 3.120, тот самый поросёнок (?), 12:27, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки теперь ФФ не работает в эрэф?
     
  • 2.89, Аноним (85), 11:11, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очнь просто.
    не будет рекламировать.
    описание функционала не является рекламой.
    но у нас наверно все вверх ногами?
     
  • 2.101, Fracta1L (ok), 11:33, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кому не плевать на законы рашки?
     

  • 1.37, Аноним (37), 09:31, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что правильней VPN через Tor или Tor через VPN?
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 09:56, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А когда как. Если нужно чтобы владелец сайта не определил что ты с прошлого захода и ты с этого это один человек, то Тор запускать на выходе(можно и через ВПН, если не важно, что владелец впна будет знать что ты подключаешся к тору). а если нужно чтобы владелец ВПН не узнал кто к ним подключается, но задача как первая не стояла, то ВПН через тор.

    В первом случае правда ВПН тоже не особо нужен, для такого лучше подходят мосты

     
     
  • 3.78, Аноним (78), 10:48, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.94, Аноним (85), 11:14, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если впн будете использовать через tor
    получите переодичный разрыв канала после каждой
    смены цепочки.
    про мост или прокси - так и есть.
     
  • 2.91, Аноним (85), 11:12, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    tor over vpn
     
  • 2.121, тот самый поросёнок (?), 12:29, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В эръэфь тор не работает без впн. Или работает иногда, мучительно и недолго.
     
     
  • 3.132, Аноним (143), 12:42, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну значит, сначала VPN, потом Tor, затем другой VPN.
     
     
  • 4.134, Аноним (134), 12:44, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну т.е. принцип работы сети tor
    ты не знаешь?
     
  • 3.136, Аноним (134), 12:45, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    работает.
    просто настраивать руками надо
    ПРАВИЛЬНО (!)
     

  • 1.45, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 09:38, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А они сотрудничают с Роскомнадзором?
     
  • 1.46, Аноним (46), 09:39, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А толку, если у нас заблокируют? И не просто заблокируют. Думаете зачем закон о поиске экстремистской информации ввели? А никто не задумывается, что даже какие-нибудь Instagram* тоже находится в списке экстримистских сайтов. Люди все начали обходить блокировки при помощи XYZ. А теперь можно запугать их бездоказательными обвинениями в поиске через XYZ запрещенной информации. Технической возможности доказать это конечно же нет. А иначе зачем, собственно, VPN, как не для того, чтобы никто не знал, куда ты ходишь. Но будут в нарушение конституционного права на презумпцию невиновности заставлять ТЕБЯ доказывать, что ты невиновен. А кому-то это надо?

    По Китайскому пути идем, товарищи. Скоро п**нуть без спроса будет нельзя. Впору снова вспоминать про пакетики с надписью "воздух свободы".

     
     
  • 2.48, Bob (??), 09:44, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же "длящеяся преступления" - под это экскремизмом можно всё подвести.
     
  • 2.95, Аноним (85), 11:17, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    впн не для того, что вы там себе придумали.
    вполне себе используется в организациях,
    которые имеют представительства а разных городах/странах
     
  • 2.122, тот самый поросёнок (?), 12:31, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про китайский путь - это ты сильно переоцениваешь. По северокорейскому - да.
     

  • 1.50, Аноним (50), 09:48, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Платный, только под Windows и только для определенных стран.

    Нафиг не нужно.

     
     
  • 2.58, Аноним (58), 10:04, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В новости раза три написано, что бесплатный… но зачем читать, правильно.
     
     
  • 3.65, Аноним (69), 10:13, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сыр в мышеловке тоже "бесплатный".
     
     
  • 4.97, Аноним (85), 11:20, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бесплатная медстраховка чем опасна?
     
     
  • 5.109, n1kt0 (??), 12:02, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что она не бесплатная?
     
     
  • 6.113, Аноним (134), 12:16, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну т.е. вам полис ОМС продают?
    респект тем пиплам, которые вас нашли
    и впарили его за дорого (надеюсь)
     
     
  • 7.118, Аноним (102), 12:23, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >полис ОМС

    оплачивает ваш работодатель

     
     
  • 8.124, Аноним (134), 12:35, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    безработным ваш работодатель оплачивает ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.145, Аноним (102), 12:54, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За безработных платят все, из регионального фонда омс Даже если ты не ходишь в ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.115, Аноним (102), 12:19, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >бесплатная медстраховка

    А кто тогда платит 30% страховых взносов с каждой зп ?

     
     
  • 6.128, Аноним (134), 12:39, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    заходите в поликлинику, к которой приписаны,
    и получаете полис ОМС. бесплатно )))
    к работодателю можете не обращаться.
    безработные, в том числе, так и поступают.
    короче, изучайте - ingos.ru/health/chto-takoe-oms
     
     
  • 7.146, Аноним (102), 12:55, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы прикалываетесь или на самом деле ?
     
  • 7.149, Аноним (102), 12:59, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >безработные, в том числе, так и поступают.

    За безработных платят все.
    Если даже вы не ходите в гос. поликлинику, то платить страховые взносы ваш работодатель не перестанет.

     
  • 4.123, тот самый поросёнок (?), 12:33, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато пиво бесплатное. Но не для всех.
     
  • 3.107, Annoy (?), 11:57, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.59, Аноним (59), 10:05, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ещё скажите что на их впн-серваке логов не будет лол
     
     
  • 2.75, товарищ майор (?), 10:31, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это то есть - не будет? А зачем тогда все затевали?!

     
     
  • 3.96, Аноним (85), 11:19, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы плебс безопасно в банки ходил
    через ваши фри-вифи
     
     
  • 4.130, Аноним (143), 12:39, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А банки к себе через VPN пускают?
     
     
  • 5.138, Аноним (134), 12:46, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока пускают,
    но придупреждают "работать
    может медленно/некорректно"
     

  • 1.64, Аноним (69), 10:12, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот "аттракцион невиданной щедрости" требует аккаунт. Впрочем не очень понятно зачем он - мозилла и без аккаунта может уникально идентифицировать браузер и собирать "телеметрию".
     
  • 1.67, Nicho (ok), 10:14, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давно просил у них встроенный    vpn, и да в мобильной версии тоже потом будет сказали.
    Если сделают включение vpn для определенных сайтов, то это вообще..
    Но интересно, сможет ли встроенный vpn заинтересовать пользователей chrome, ведь даже отказ от 2 манифеста в хроме не заставило пользователей отказаться от хрома, хотя многие так везде писали говорили, все с хрома уходим
    Но видимо как не крути а хром будет все равно самым популярным и монополистом
     
     
  • 2.81, Эффективный менеджер (?), 10:59, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот смотри, у Chrome простой и понятный интерфейс, которые не меняется годами!

    А у Firefox просто куча изменений в функционале было и всё ещё не могут определиться и меняют интерфейс.

    Нормальый честный пользователь выберет Chrome.

     
     
  • 3.110, Аноним (99), 12:11, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальный пользователь сотворит с интерфейсом фокса всё что вздумается , а не будет сидеть на хромой гвоздеприбитости .
     
  • 3.111, Аноним (102), 12:13, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если пользуешься и Chrome и Firefox ?
    https://www.firefox.com/ru/channel/desktop/developer/
     

  • 1.76, Аноним (76), 10:34, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как удобно! Хороший централизованный контроль в массы.
     
     
  • 2.80, Аноним (80), 10:55, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.112, Аноним (99), 12:15, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Бойтесь контроля майоров , за вами приедущих !" Библия
     
  • 2.131, Аноним (134), 12:40, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так не пользуйтесь
     

  • 1.84, Songo (ok), 11:04, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец разрабы услышали, какие полезные функции надо внедрять!
    Опера наверно уже напряглась, ибо многие только из за VPN и юзают.
     
     
  • 2.100, Аноним (102), 11:32, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так после того, как китайцам продали зачем ей пользоваться ?
     

  • 1.93, Аноним (93), 11:13, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А это точно прям VPN а не прокси? Как-то VPN он обычно как раз для всей системы.
     
     
  • 2.98, Аноним (85), 11:22, 13/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.126, тот самый поросёнок (?), 12:37, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно как захотел, так и сделал. Хочешь, глобально. Хочешь, только для отдельных приложений и/или сайтов. Это если ты используешь нормальный сервис, конечно.
     

  • 1.108, Аноним (108), 12:00, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дайте угадаю, для РФ отключат эту функцию? А если не отключат, то сделает это сами знаете кто.
     
     
  • 2.127, тот самый поросёнок (?), 12:38, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут нечего угадывать. Безусловно, так и будет.
     
     
  • 3.133, Аноним (134), 12:42, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опера-впн пока работает
     

  • 1.125, Аноним (143), 12:37, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тестируют, потом через 1.5 - 2 года выпиливают. Уже несмешно.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру