Mozilla тестирует встроенный в Firefox бесплатный VPN

|
|
|
|2.11, Аноним (11), 09:04, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> US-only, остальным не положено
Ну правильно. А зачем, по-твоему, в РФ с 1 сентября ввели штрафы за рекламу VPN?
|
|
|
|
|
|4.57, Аноним (57), 10:00, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
В России запрещена реклама средств обхода блокировок, а не VPV. Чтобы это было средство обхода блокировок, нужна часть которая бы работала в не заблокированной стране. А так это просто ПО.
|
|
|
|5.62, товарищ майор (?), 10:10, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот, этот гражданин - вам почти все правильно докладывает.
Но все же недостаточно информирован. Поправлю: нет у нас "заблокированных стран" (поймите правильно - мои дети, уютно проживающие во враждебных странах, тоже хотят иногда доложить обстановку), а есть лишь _некоторые_ ресурсы, распространяющие враждебную и заведомо ложную информацию. Если ваш vpn в недружественной стране со мной сотрудничает и такие ресурсы блокирует - пользоваться им, разумеется, все равно нельзя, но можно, правоприменительная практика к таким пользователям у нас - отсутствует!
И рекламировать - тоже можно, и это даже не запрещено!
А вот враги Родины придумывающие всякие байбайдипиай или просто лишнего о том болтающие - на швабре-то у меня еще попрыгают! При том что это вовсе не впн, и я прекрасно вижу, куда эти гады ходят!
|
|4.103, Юзер убунту (?), 11:54, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так вы используете "впн" от товарища майора, через который на тот же рутрекер вы не зайдёте. А человек имел ввиду, через который указанный сайт будет работать..
|
|3.24, Аноним (102), 09:15, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А где тут реклама то ?
В России вся интернет-реклама должна помечаться специальным идентификатором erid и пометкой «реклама».
Пометки нет, значит не реклама. Всё по закону.
|
|
|
|4.53, Аноним (53), 09:53, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Пометки нет, значит не реклама.
Пометки нет - значит плюс второй штраф за отсутствие пометки 😂
|
|
|
|5.61, Аноним (102), 10:08, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А тех, кто рассказывает, что вдруг начал пользоваться мессенджером "скам" оштрафуют ?
У них нет пометок.
|
|
|
|6.68, товарищ майор (?), 10:14, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А тех, кто рассказывает, что вдруг начал пользоваться мессенджером "скам" оштрафуют ?
конечно нет, ведь они не занимаются рекламой, а добровольно, как сознательные граждане, делятся с вами личным опытом!
(но если ты вздумаешь поделиться каким-то другим опытом - то я тебя последний раз предупредил!)
|
|5.99, Аноним (99), 11:31, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Запрещена РЕКЛАМА впн , обсуждение разрешено - уточнение роскомпозора . Так же разрешено использование , запрещён доступ к запрщённому . Другое дело - почему у сайта о враждебностранном по нет пометки иноагента ? ;)
|
|3.54, зомбированный (?), 09:56, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
нужно просто ввести штрафы за использование любых не российских VPN, а зарубежных пользователей, которые заходят в Россию не по российским VPN нужно просто блокировать или замедлять до 10кб/с
|
|
|
|
|
|
|
|6.140, d (??), 12:49, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
это те кто кредиты по телефону раздают бесплатно?
вот служба у людей, капитан фсб а названивает мне каждый день, смс шлет
прослеживается корреляция, заходу на госуслуги, и через час звонит капетан фсб
думаю госуслуги это телефонный справочник фсб
|
|1.2, kravich (ok), 08:28, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Господи, рассказал бы кто в 2005-м, что божественный Firefox до такой возни скатится, не поверил бы
|
|
|
|2.7, nebularia (ok), 08:56, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
|
Кто бы рассказал в 2005, во что интернет превратится через двадцать лет...
|
|
|
|3.51, Bob (??), 09:48, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
в интернете было 3.5 калеки, как на обкатке новейших составов метро, перед сдачей в эксплутацию.
а сейчас что в метро, что в интернете - "час пик" без фейсконтроля)
|
|3.52, Аноним (57), 09:52, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Почему только интернет? Весь мир становится более закрытым. Ещё и экономика. Да даже людям сложнее ездить - не везде пустят
|
|
|
|4.74, Аноним (102), 10:30, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Вообще-то наоборот, с 90-х мобильность (миграция, туризм) людей в мире растёт.
>не везде пустят
Это отдельные случаи, как у нас с "движухой".
|
|4.116, Аноним (-), 12:20, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Весь мир становится более закрытым.
Просто нехитрым путем (набитыми шишками) выяснили, что некоторые только берут нахаляву.
> даже людям сложнее ездить - не везде пустят
А хорошие ли это люди?
Вот ты бы лично хотел к себе в дом пускать кого попало, особенно если это "родственники" преступников?
|
|
|
|5.142, d (??), 12:52, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
это большей частью онанисты и педерасты, зачем их пускать
|
|
|
|2.9, ano (??), 09:00, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
ркн поломает ещё до того как оно массово доступно будет, как поломал оперу. а вместе с этим и кучу других сайтов.
|
|
|
|3.17, Минона (ok), 09:09, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Оперу никто не ломал.
Они добровольно согласились отключать эту функцию для РФ.
|
|3.22, Аноним (22), 09:14, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В математике, кроме действий отнять и поделить, есть еще действия сложить и преумножить!
Вопрос, в какой школе учились работники ркн?
|
|2.49, Bob (??), 09:45, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
но в RU-IX работать не будет: или сама Mozilla отсеит "чаек" или просто вайтлит стран запилит, как со многими другими своими сервисами.
|
|1.10, Аноним (11), 09:02, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
С 1 сертября в РФ реклама VPN наказуема штрафом. Как Mozilla обойдет это ограничение?
|
|
|
|
|
|3.21, Аноним (11), 09:13, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Сори, но это так не работает, потому что закон также подразумевает, что владельцы VPN-сервисов должны также выполнять требования об ограничении доступа к запрещенным в РФ сайтам. Поэтому или Мозилла подчиниться закону, или ее VPN просто заблочат на територии РФ.
|
|
|
|4.25, Аноним (25), 09:21, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> или Мозилла подчиниться закону, или ее VPN просто заблочат на територии РФ
Наоборот: если мозилла не подчинится "закону", то пользователей РФ заблочат от использования мозилловского VPN. Ты все еще не понял, как работают блокировки: блокируют не сервисы, а граждан РФ от доступа к ним. "Подчинитесь, или мы навредим своим гражданам" -- это шантаж, blackmail, угроза. Правильная реакция на такие "требования" -- тотальный игнор.
|
|
|
|5.144, Аноним (11), 12:53, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> VPN просто заблочат на територии РФ
> Ты все еще не понял, как работают блокировки: блокируют не сервисы, а граждан РФ от доступа к ним.
Я буквально написал "VPN просто заблочат на територии РФ", и ты сейчас это почти дословно повторил. Что я не понял?
|
|4.26, Аноним (26), 09:21, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это вообще не работает, потому что дурь.
Ну, смотри: это примерно как если бы ты, общаясь в интернете с жителем другой страны, вынужден был бы соблюдать законы той страны. При том, что ты находишься в своей стране, а в той вообще в жизни не бывал.
|
|
|
|5.56, Аноним (11), 09:57, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну, смотри: это примерно как если бы ты, общаясь в интернете с жителем другой страны, вынужден был бы соблюдать законы той страны.
Это не примерно - это прямо противоположное. Ведь в этом случае законы должен соблюдать не я, а именно жители "той страны". Ведь это из, а не меня, огородили от "плохого" контента. Просто попробуй связаться с жителем Северной Кореи.
Поэтому коммерческие сервисы прогибаются под местные законы (деньги-то нужны), а некоммерческие просто блочатся.
|
|
|
|5.71, товарищ майор (?), 10:21, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Мы МОГЛИ бы вообще-то его заблокировать - за неоднократные наглые нарушения законодательства РФ, все они давно зарегистрированны и в папочку подшиты - включая и официальные отказы от сотрудничества с нами.
Но, из заботы о НАШИХ гражданах - не стали этого делать!
А работают они с грехом пополам - это потому что оборудование устарело!
(А будете умничать - в 329й комнате говорить будем! Там вам объяснят все про устаревание.)
|
|
|
|3.29, Аноним (11), 09:23, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эта ситуция не аналогична то, что была с дополнениями. Дополнения предоставляли доступ к сторонним VPN сервисам, к которым Мозилла не имела никакого отношения. Сейчас же речь идет о ее собственно VPN, да еще и встроенном прямо в браузер.
|
|
|
|4.47, Bob (??), 09:43, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сделает VPN для только для стран первого мира (та же Англия) и всё.
Там трафика по минимуму надо на максимум платёжеспособных клиентов.
|
|
|
|5.63, Мемоним (?), 10:12, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем жителям такой свободной и демократичной Англии ВПН? Неужели хотят Кита своего Стармера анонимно ругать?
|
|
|
|6.77, Аноним (77), 10:44, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А зачем жителям такой свободной и демократичной Англии ВПН?
Вылезайте из криокамеры. Там интернет по паспортам завезли, не подключение к провайдеру, а просмотр. И если человек хочет посмотреть что-то 18+, то ему для этого нужно показывать паспорт. Некоторым сайтам проще по geoip заблокировать жителей, чем разбираться какой контент можно показывать, а какой нет.
|
|
|
|7.119, тот самый поросёнок (?), 12:25, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Некоторым да. На опенет безусловно так и сделали бы. Но даже порносайты никого не блочат, а просто просят с английского айпи зайти "по-новоанглийски".
|
|2.89, Аноним (85), 11:11, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
очнь просто.
не будет рекламировать.
описание функционала не является рекламой.
но у нас наверно все вверх ногами?
|
|
|
|2.55, Аноним (55), 09:56, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А когда как. Если нужно чтобы владелец сайта не определил что ты с прошлого захода и ты с этого это один человек, то Тор запускать на выходе(можно и через ВПН, если не важно, что владелец впна будет знать что ты подключаешся к тору). а если нужно чтобы владелец ВПН не узнал кто к ним подключается, но задача как первая не стояла, то ВПН через тор.
В первом случае правда ВПН тоже не особо нужен, для такого лучше подходят мосты
|
|
|
|3.94, Аноним (85), 11:14, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
если впн будете использовать через tor
получите переодичный разрыв канала после каждой
смены цепочки.
про мост или прокси - так и есть.
|
|1.46, Аноним (46), 09:39, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
А толку, если у нас заблокируют? И не просто заблокируют. Думаете зачем закон о поиске экстремистской информации ввели? А никто не задумывается, что даже какие-нибудь Instagram* тоже находится в списке экстримистских сайтов. Люди все начали обходить блокировки при помощи XYZ. А теперь можно запугать их бездоказательными обвинениями в поиске через XYZ запрещенной информации. Технической возможности доказать это конечно же нет. А иначе зачем, собственно, VPN, как не для того, чтобы никто не знал, куда ты ходишь. Но будут в нарушение конституционного права на презумпцию невиновности заставлять ТЕБЯ доказывать, что ты невиновен. А кому-то это надо?
По Китайскому пути идем, товарищи. Скоро п**нуть без спроса будет нельзя. Впору снова вспоминать про пакетики с надписью "воздух свободы".
|
|
|
|2.48, Bob (??), 09:44, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть же "длящеяся преступления" - под это экскремизмом можно всё подвести.
|
|2.95, Аноним (85), 11:17, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
впн не для того, что вы там себе придумали.
вполне себе используется в организациях,
которые имеют представительства а разных городах/странах
|
|1.50, Аноним (50), 09:48, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Платный, только под Windows и только для определенных стран.
Нафиг не нужно.
|
|
|
|2.58, Аноним (58), 10:04, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В новости раза три написано, что бесплатный… но зачем читать, правильно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.113, Аноним (134), 12:16, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
ну т.е. вам полис ОМС продают?
респект тем пиплам, которые вас нашли
и впарили его за дорого (надеюсь)
|
|5.115, Аноним (102), 12:19, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>бесплатная медстраховка
А кто тогда платит 30% страховых взносов с каждой зп ?
|
|
|
|6.128, Аноним (134), 12:39, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
заходите в поликлинику, к которой приписаны,
и получаете полис ОМС. бесплатно )))
к работодателю можете не обращаться.
безработные, в том числе, так и поступают.
короче, изучайте - ingos.ru/health/chto-takoe-oms
|
|
|
|7.149, Аноним (102), 12:59, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>безработные, в том числе, так и поступают.
За безработных платят все.
Если даже вы не ходите в гос. поликлинику, то платить страховые взносы ваш работодатель не перестанет.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.138, Аноним (134), 12:46, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
пока пускают,
но придупреждают "работать
может медленно/некорректно"
|
|1.64, Аноним (69), 10:12, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Этот "аттракцион невиданной щедрости" требует аккаунт. Впрочем не очень понятно зачем он - мозилла и без аккаунта может уникально идентифицировать браузер и собирать "телеметрию".
|
|1.67, Nicho (ok), 10:14, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Давно просил у них встроенный vpn, и да в мобильной версии тоже потом будет сказали.
Если сделают включение vpn для определенных сайтов, то это вообще..
Но интересно, сможет ли встроенный vpn заинтересовать пользователей chrome, ведь даже отказ от 2 манифеста в хроме не заставило пользователей отказаться от хрома, хотя многие так везде писали говорили, все с хрома уходим
Но видимо как не крути а хром будет все равно самым популярным и монополистом
|
|
|
|2.81, Эффективный менеджер (?), 10:59, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну вот смотри, у Chrome простой и понятный интерфейс, которые не меняется годами!
А у Firefox просто куча изменений в функционале было и всё ещё не могут определиться и меняют интерфейс.
Нормальый честный пользователь выберет Chrome.
|
|
|
|3.110, Аноним (99), 12:11, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нормальный пользователь сотворит с интерфейсом фокса всё что вздумается , а не будет сидеть на хромой гвоздеприбитости .
|
|1.84, Songo (ok), 11:04, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Наконец разрабы услышали, какие полезные функции надо внедрять!
Опера наверно уже напряглась, ибо многие только из за VPN и юзают.
|
|1.93, Аноним (93), 11:13, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А это точно прям VPN а не прокси? Как-то VPN он обычно как раз для всей системы.
|
|
|
|2.126, тот самый поросёнок (?), 12:37, 13/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обычно как захотел, так и сделал. Хочешь, глобально. Хочешь, только для отдельных приложений и/или сайтов. Это если ты используешь нормальный сервис, конечно.
|
|1.108, Аноним (108), 12:00, 13/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Дайте угадаю, для РФ отключат эту функцию? А если не отключат, то сделает это сами знаете кто.
|