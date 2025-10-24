The OpenNET Project / Index page

Mozilla вводит новые требования к Firefox-дополнениям, работающим с персональными данными

24.10.2025 08:41

Компания Mozilla объявила об изменении правил размещения дополнений в каталоге AMO (addons.mozilla.org). Начиная с 3 ноября все новые дополнения к Firefox, собирающие или передающие на внешние серверы персональные данные, обязаны определить данную активность в файле manifest.json. Во время установки дополнения сведения об операциях с персональными данными будут выводиться вместе с запросом полномочий.

Информация о сборе данных также будет отображаться в менеджере дополнений (about:addons) в секции "Permissions and Data" и на странице дополнения в каталоге addons.mozilla.org.

Типы операций с персональными данными должны быть заданы в файле manifest.json через объект "browser_specific_settings.gecko.data_collection_permissions". Разработчиком может быть определены как всегда применимые методы работы с персональными данными, так и опциальные методы, которые могут быть отключены пользователем.

Среди документируемых видов персональных данных упоминаются идентифицирующая информация (ФИО, email, телефон, адрес, возраст и т.п.), финансовая информация (номера кредитных карт и счетов, история платежей), медицинская информация (данные о болезнях, анализах), параметры аутентификации (логины, пароли, PIN), персональные коммуникации (email, сообщения в чатах, посты в соцсетях), данные о местоположении (GPS, регион), активность в браузере (информация о просмотренных сайтах), содержимое сайтов (изображения и текст со страниц), взаимодействие с сайтами (информация о кликах, действиях с мышью и клавиатурой), поисковые запросы, информация о закладках, технические данные (информация об устройстве). 


     "data_collection_permissions": {
          "required": [
             "locationInfo"
          ],
          "optional": [
             "technicalAndInteraction"
          ]
     }

Новым дополнениям, не собирающим или не передающим персональные данные, следует указать в объекте "data_collection_permissions" значение "none". Для дополнений, поддерживающих работу с Firefox до версии 140 для ПК и 142 для Android, сохраняется необходимость предоставления интерфейса для управления сбором и передачей данных.

Требование пока применимо только к новым дополнениям, впервые размещаемым в каталоге AMO, и не распространяется на публикацию новых версий уже существующих дополнений. Использование нового способа декларирования сбора данных планируют сделать обязательным для всех дополнений в первой половине 2026 года. Дополнения не выполняющие новые требования или не корректно выставляющие объект "data_collection_permissions" не будут заверяться цифровой подписью и приниматься в каталог addons.mozilla.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64106-firefox
Ключевые слова: firefox, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:18, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    А вот это без шуток полезная инициатива.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:06, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничуть не полезное. Можно было бы манифест не трогать, но мозилле не терпится убить старые версии Firefox для старых телефонов. Они сначала требования к ОС повысили, потом это ввели, то есть чтобы расширение просто ставилось в Firefox нужно чтобы файрфокс был новой, то есть только для новых шпионских OS. В общем lipstick on a pig.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:14, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >но мозилле не терпится убить старые версии Firefox для старых телефонов

    Ну да, мозиле же нужно продавать новые телефоны. Мозилла же известный производитель телефонов.

     
     
  • 4.29, _kp (ok), 12:36, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вассал известного производителя ОС для телефонов.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 13:36, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самсунга?
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:16, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для всех некрофилов: старость ОС не означает, что она
    А. За вами не следит
    Б. Что она не дырявая

    Вылезайте из пещер и вместо чувства безопасности делайте что-то реальное для её достижения

     
     
  • 4.15, Ан339ним (?), 10:17, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа пapaноиком быть лучше?
     
  • 4.36, хех (?), 15:21, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старость прошивки гарантирует её дырявость.
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:52, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Походу этим они ещё и хотят капут uBlock как на хромиуме.
     
  • 3.26, Bob (??), 12:25, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да они тупо убили лису на Android

    esr 68 - последняя Нормальная версия:
    с поддержкой аддонов вне магазина,
    не жрущая, как не в себя, ресурсы,
    без лишних ИИ и т.п. хламофич.

    Но в целом - там лучше моды старых версий Opera с 4pda. Шустрее и меньше жрут, всего.

     
  • 3.33, penetrator (?), 15:11, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    переходи на Linux, ну серьезно вешать на FF мелкософтовские приколы? как дети
     
  • 3.34, penetrator (?), 15:12, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а нужен свежий Android линейка в помощь
     
  • 3.35, хех (?), 15:19, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виновата конечно мозила, а не производитель soc телефона из-за которого там все старое.
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:05, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > активность в браузере ... содержимое сайтов ... взаимодействие с сайтами ... технические данные

    Т.е. касается практически любого аддона.

     
  • 2.38, Аноним (38), 15:32, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только слишком запоздалая, потому что необновляемых аддонов это не коснётся. Её следовало применить с появлением поддержки веб-расширений в фф.
     
  • 2.40, Хуимя (-), 17:03, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Требования регуляторов, скорее.
    И наиболее вероятно - европейских.
    Иногда у них проскакивают хорошие инициативы
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:23, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это хорошо конечно. Пользователи всё равно будут нажимать Add, точно так же как сейчас разработчики с ограниченными способностями (использующие "ИИ") нажимают Accept All бездумно.
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 10:15, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Кто то будет нажимать и пусть нажимает, его проблема. А у людей кто вдумчиво нажимает будет выбор.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:51, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А свои зонды они тоже помечать будут или это другое? Например встроенный ии-переводчик, который льёт аналитику из коробки и подходит под список условий, ещё главная страница есть - где и погода и блокнот и аналитика с рекламой, куртизанок только не хватает.

    Сам  спросил, сам ответил "применимо только к новым дополнениям ... не распространяется на публикацию новых версий уже существующих дополнений." - другое.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:28, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для себя сделают исключение. Как, например, сделали со "служебными" страницами, где аналитику нельзя удалить.
     
  • 2.20, Ан339ним (?), 11:18, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве остались еще динозавры, кто ИИ не используют?
     
  • 2.22, Аноним (-), 11:24, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве анонимная аналитика это зонды?
    Всех подобных параноиков нужно посылать читать законы про персональные данные или GPDR.
     
     
  • 3.27, Bob (??), 12:28, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а гугл аналитику и идентификатор каждой устагновки и каждого профиля они зачем в браузер вкорячили? ради анонимности?

    ну, пусть сидят с 2.16% рынка

     
  • 3.28, Аноним (28), 12:32, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимность аналитики мнимая. А ещё в 90-х тебя бы за утверждение, что софт, который домой звонит, это ничеготакого и не слежка, с говном смешали.
     
  • 2.30, L10N (ok), 12:37, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переводчик в Firefox работает локально и ничего никуда не передаёт. У Mozilla целый выделенный проект, который занимается тематикой доверенного ИИ. "At Mozilla.ai, we believe the next generation of AI solutions should be trustworthy, transparent, and controllable. That’s why we’re creating the infrastructure and products to build intelligent systems that align with your goals".
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 16:56, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У Mozilla целый выделенный проект, который занимается тематикой доверенного ИИ

    А могли бы браузером заниматься.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:02, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Срочно заблокировать Firefox за передачу персональных данных!
     
  • 1.17, Nicho (ok), 10:32, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это хорошо?
     
     
  • 2.18, Николай Тесла (?), 11:02, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально
     

  • 1.31, Аноним (31), 13:08, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стесняюсь спросить, а как они это контролировать будут? Т.е. в каком месте ограничитель, что если галка снята, то отправлять нельзя?
     
     
  • 2.37, хех (?), 15:24, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только ручной модерацией и разбором жалоб, больше никак. Можешь ставить none и собирать, технически заблокировать это невозможно.
     

     Добавить комментарий
