Mozilla вводит новые требования к Firefox-дополнениям, работающим с персональными данными

|2.5, Аноним (5), 10:06, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ничуть не полезное. Можно было бы манифест не трогать, но мозилле не терпится убить старые версии Firefox для старых телефонов. Они сначала требования к ОС повысили, потом это ввели, то есть чтобы расширение просто ставилось в Firefox нужно чтобы файрфокс был новой, то есть только для новых шпионских OS. В общем lipstick on a pig.
|3.9, Аноним (9), 10:14, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>но мозилле не терпится убить старые версии Firefox для старых телефонов
Ну да, мозиле же нужно продавать новые телефоны. Мозилла же известный производитель телефонов.
|4.29, _kp (ok), 12:36, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вассал известного производителя ОС для телефонов.
|3.13, Аноним (13), 10:16, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Для всех некрофилов: старость ОС не означает, что она
А. За вами не следит
Б. Что она не дырявая
Вылезайте из пещер и вместо чувства безопасности делайте что-то реальное для её достижения
|3.26, Bob (??), 12:25, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
да они тупо убили лису на Android
esr 68 - последняя Нормальная версия:
с поддержкой аддонов вне магазина,
не жрущая, как не в себя, ресурсы,
без лишних ИИ и т.п. хламофич.
Но в целом - там лучше моды старых версий Opera с 4pda. Шустрее и меньше жрут, всего.
|3.33, penetrator (?), 15:11, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
переходи на Linux, ну серьезно вешать на FF мелкософтовские приколы? как дети
|3.35, хех (?), 15:19, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Виновата конечно мозила, а не производитель soc телефона из-за которого там все старое.
|2.25, Аноним (25), 12:05, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> активность в браузере ... содержимое сайтов ... взаимодействие с сайтами ... технические данные
Т.е. касается практически любого аддона.
|2.38, Аноним (38), 15:32, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Только слишком запоздалая, потому что необновляемых аддонов это не коснётся. Её следовало применить с появлением поддержки веб-расширений в фф.
|2.40, Хуимя (-), 17:03, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Требования регуляторов, скорее.
И наиболее вероятно - европейских.
Иногда у них проскакивают хорошие инициативы
|1.2, Аноним (2), 09:23, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Это хорошо конечно. Пользователи всё равно будут нажимать Add, точно так же как сейчас разработчики с ограниченными способностями (использующие "ИИ") нажимают Accept All бездумно.
|2.11, Аноним (9), 10:15, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
Кто то будет нажимать и пусть нажимает, его проблема. А у людей кто вдумчиво нажимает будет выбор.
|1.3, Аноним (3), 09:51, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А свои зонды они тоже помечать будут или это другое? Например встроенный ии-переводчик, который льёт аналитику из коробки и подходит под список условий, ещё главная страница есть - где и погода и блокнот и аналитика с рекламой, куртизанок только не хватает.
Сам спросил, сам ответил "применимо только к новым дополнениям ... не распространяется на публикацию новых версий уже существующих дополнений." - другое.
|2.16, Аноним (16), 10:28, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Для себя сделают исключение. Как, например, сделали со "служебными" страницами, где аналитику нельзя удалить.
|2.22, Аноним (-), 11:24, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Разве анонимная аналитика это зонды?
Всех подобных параноиков нужно посылать читать законы про персональные данные или GPDR.
|3.27, Bob (??), 12:28, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
а гугл аналитику и идентификатор каждой устагновки и каждого профиля они зачем в браузер вкорячили? ради анонимности?
ну, пусть сидят с 2.16% рынка
|3.28, Аноним (28), 12:32, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Анонимность аналитики мнимая. А ещё в 90-х тебя бы за утверждение, что софт, который домой звонит, это ничеготакого и не слежка, с говном смешали.
|2.30, L10N (ok), 12:37, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Переводчик в Firefox работает локально и ничего никуда не передаёт. У Mozilla целый выделенный проект, который занимается тематикой доверенного ИИ. "At Mozilla.ai, we believe the next generation of AI solutions should be trustworthy, transparent, and controllable. That’s why we’re creating the infrastructure and products to build intelligent systems that align with your goals".
|3.39, Аноним (39), 16:56, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> У Mozilla целый выделенный проект, который занимается тематикой доверенного ИИ
А могли бы браузером заниматься.
|1.31, Аноним (31), 13:08, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Стесняюсь спросить, а как они это контролировать будут? Т.е. в каком месте ограничитель, что если галка снята, то отправлять нельзя?
|2.37, хех (?), 15:24, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
