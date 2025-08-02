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Mozilla предупредила о фишинг-атаке на разработчиков дополнений к Firefox

02.08.2025 08:03

Компания Mozilla сообщила о выявлении фишинг-атаки на разработчиков дополнений к Firefox. Как и в случае недавних атак на сопровождающих пакеты в репозиториях PyPI и NPM, участники каталога дополнений AMO (addons.mozilla.org) стали получать письма, стилизованные под уведомления от Mozilla и информирующие о необходимости обновления информации в профиле для продолжения доступа к возможностям каталога.

Ссылки на форму входа в письме вели на подставной сайт, проксирующий запросы к основному каталогу addons.mozilla.org. Отмечается, что корректными доменами для сервисов Mozilla являются только mozilla.org и firefox.com, на любых других доменах учётные данные вводить не следует. Фишинговый домен не уточняется, но получившие письмо разработчики упоминают использование в домене слова "mozila" вместо "mozilla". В форуме Mozilla уже начали появляться сообщения от разработчиков, ставших жертвой фишинга (заявлено о компрометации дополнения "modern twp", пока без уточнения подробностей).



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Перехвачены 4 учётные записи в PyPI и выпущены вредоносные релизы num2words
  3. OpenNews: Утечка пользовательской базы списка рассылки автора сервиса HaveIBeenPwned
  4. OpenNews: NPM-пакет Stylus был по ошибке заблокирован из-за подозрений в наличии вредоносного кода
  5. OpenNews: Фишинг позволил получить контроль над несколькими популярными NPM-пакетами
  6. OpenNews: Злоумышленники смогли внедрить бэкдор в NPM-пакет от разработчиков криптовалюты XRP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63663-phishing
Ключевые слова: phishing, mozilla, firefox
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:41, 02/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    Вот кстати на деле уязвимости особо никому не нужны. Но! если перейдешь и собственноручно установишь вредоносный пакет - вот это *потирает ручками* самый рабочий способ оказывается.

    Да и в принципе, посмотрите, что сейчас творится с сетевым трафиком на мобильных устройствах. Постоянно что-то отдают и куда-то стучатся. При этом не надо никаких производить атак на уже контролируемые юзер спейсы.

     
  • 1.3, Аноним (3), 08:51, 02/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    Чет зачастили хацкеры фишинговать. С чем это связано?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:02, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рабочий способ.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:29, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда был самый рабочий способ. Уязвимость ты ещё попробуй найди (если она вообще есть), а уязвимости в кожаных мешках всё те же, что и тридцать лет назад (и не фиксятся).
     

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