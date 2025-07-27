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NPM-пакет Stylus был по ошибке заблокирован из-за подозрений в наличии вредоносного кода

27.07.2025 09:29

Администраторы репозитория NPM по ошибке заблокировали пакет Stylus, распознав в нём несуществующее вредоносное ПО. Через 12 часов после отправки жалобы в NPM проблема была отмечена как не соответствующая действительности, объявление о наличии вредоносного ПО было отозвано, а пакет восстановлен в репозитории.

Пакет Stylus в прошлом месяце насчитывал 4.2 млн загрузок в неделю и использовался в качестве зависимости у более двух тысяч проектов. Удаление пакета из репозитория привело к массовыми сбоям в сборочных системах проектов, использующих Stylus или зависимые от него пакеты. Среди прочего, возникли проблемы при сборке CLI-инструментария платформы Angular. Сложилась ситуация, напоминающая произошедший в 2016 году инцидент с удалением с модуля left-pad.

Причиной ложной тревоги стало присутствие в числе разработчиков Stylus участника panya (бывший сопровождающий), который до этого был уличён в публикации нескольких вредоносных пакетов (svelte-intl, ufo-rocks2, durilka, eslint-plugin-compat, desktop-title, select-account-icon и т.д.). Мотивы действий разработчика "panya" не ясны, предполагается, что он мог проводить исследования, связанные с безопасностью. При этом имея доступ к формированию релизов Stylus, данный разработчик не использовал имеющуюся возможность для внедрения вредоносного ПО в Stylus.


Дополнительно можно отметить появление новых жертв фишинг-атаки через домен npnjs.com. Помимо ранее отмеченных 5 пакетов, атакующим удалось обмануть сопровождающих пакеты is и got-fetch. Пакет is насчитывает 2.8 млн загрузок в неделю и используется в качестве зависимости у 636 других пакетов. Пакет got-fetch насчитывает 53 тысячи загрузок в неделю.

После получения контроля над пакетами злоумышленники сформировали вредоносные выпуски is 3.3.1 и 5.0.0, got-fetch 5.1.11 и 5.1.12. В пакет is был встроен кросс-платформенный загрузчик вредоносного ПО, реализованный на JavaScript и открывающий WebSocket-соединение для удалённого выполнения кода в системе. Вредоносный код также передавал данные о системе и содержимом переменных окружения.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Нарушение обратной совместимости в популярном NPM-пакете привело к сбоям в различных проектах
  3. OpenNews: Сбой антиспам-системы привёл к коллапсу в репозитории NPM
  4. OpenNews: Инцидент с захватом прав на NPM-модуль привёл к сбою в работе проектов, использующих NPM
  5. OpenNews: Фишинг позволил получить контроль над несколькими популярными NPM-пакетами
  6. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63635-npm
Ключевые слова: npm
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, нейм (?), 10:27, 27/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    js опять оказался дырявым
    атомарность пакетов решена реновейт ботами, чьи МРы вслепую аппрувятся (а может и вообще сразу в мастер едут)

    Более днищенской вариации среды для разработки ПО надо постараться найти

     
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