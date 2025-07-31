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Перехвачены 4 учётные записи в PyPI и выпущены вредоносные релизы num2words

31.07.2025 23:03

Раскрыта информация о жертвах фишинга, о котором на днях предупреждали администраторы репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index). В результате рассылки сообщений с уведомлением о необходимости подтвердить свой email, которые ссылались на поддельный сайт pypj.org (буква "j" вместо "i"), удалось захватить учётные записи 4 сопровождающих.

В итоге злоумышленниками были сгенерированы два токена для доступа к API и опубликовано два релиза проекта num2words (0.5.15 и 0.5.16), содержащих вредоносный код. Модуль num2words, который имеет более 3 млн загрузок в месяц, предоставляет функции для преобразования чисел в текстовое представление. Вредоносные релизы num2words были удалены администраторами PyPI через час после публикации.

Для обхода защиты учётной записи при помощи двухфакторной аутентификации атакующие использовали прозрачное проксирование трафика с фишингового сайта pypj.org на реальный сайт pypi.org, из-за которого у пользователя создавалось ощущение работы с реальным каталогом PyPI. Страница входа также проксировалась и атакующие контролировали не только изначально введённый пароль входа, но и ответ на проверочный запрос второго фактора аутентификации.

Для противостояния будущим атакам через проксирование доступа администраторами PyPI реализована защита, проверяющая домен через JavaScript на стороне клиента и в случае несоответствия хэшей доменов выдающая предупреждение (атакующему ничего не мешает на уровне прокси отфильтровать подобный скрипт или заменить проверочный хэш).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pypi.org/posts/20...)
  2. OpenNews: Фишинг-атака на сопровождающих Python-пакеты в репозитории PyPI
  3. OpenNews: NPM-пакет Stylus был по ошибке заблокирован из-за подозрений в наличии вредоносного кода
  4. OpenNews: Google представил проект OSS Rebuild для выявления скрытых изменений в пакетах
  5. OpenNews: Фишинг позволил получить контроль над несколькими популярными NPM-пакетами
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63656-pypi
Ключевые слова: pypi, phishing
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:48, 31/07/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Если хочешь чтобы твоя учётка утекла — ничто не сможет тебе помешать.
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:44, 01/08/2025 [ответить]  
    		• –2 +/
    > Модуль ... предоставляет функции для преобразования чисел в текстовое представление

    Н-да... Даже такое качают. Вся суть файлопомоек.

     
  • 1.3, Аноним (3), 00:46, 01/08/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    >Для обхода защиты учётной записи при помощи двухфакторной аутентификации атакующие использовали

    Видимо одной двухфкторной аунтификации мало, нужно а трехфактрная, или четырех факторная. Сначала вводишь пароль, потом пароль сгенерированный, потом ключфайл, потом нужно посвятить лицом на камеру, что-нибудь спеть и сплясать. А ИИ определит это оригинальный автор учётки не так активно отплясывает как раньше или его пяти факторную защиту пытаются взломать.

     
  • 1.4, Аноним (4), 01:20, 01/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Для обхода защиты учётной записи при помощи двухфакторной аутентификации атакующие использовали прозрачное проксирование трафика с фишингового сайта pypj.org на реальный сайт pypi.org

    Вариант атаки "обман, выполненный мафией".

     
  • 1.5, Аноним (5), 01:58, 01/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    Да профиксите уже латынь - уберите j или i.
    И ещё есть баг с клавиатурой, буквы "m" и "n" находятся рядом - тоже перепутают!
     
  • 1.6, jkl2025 (?), 04:02, 01/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    Надо было владельцам pypi.org регистрировать заодно и pypj.org
     
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