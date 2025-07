Google представил проект OSS Rebuild для выявления скрытых изменений в пакетах

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:30, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Но OSS - это же

Open Source Software

Operations Support System

Open Search Server

Object Storage Service

Open Subsurface Studio

Office for Strategic Services

Operational Support Services

One Stop Shop

Operational Support System

Online Self-Study

Out-of-School Suspension

Ovarian Stimulation Syndrome

Operational Safety Standards

3.8 , Аноним ( 8 ), 10:46, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 4.21 , Аноним ( 21 ), 12:31, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 3.23 , Аноним ( 23 ), 13:02, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты искусственный интеллект?

2.19 , Аноним ( 19 ), 12:11, 22/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это у них в BSD. У нас ALSA.