Атакующие внедрили вредоносный код в web3.js, официальный JavaScript-клиент для криптовалюты Solana

|
|1.1, Жироватт (ok), 10:22, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Никогда такого не было - и вот опять.
А ТЫ уже обновил все свои лефтпады из нпм на свежую протрояненную версию с отравленными зависимостями зависимостей зависимостей?
|
|
|
|2.3, Криптокибер (?), 10:36, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только как получить эту вашу Солану. Как ввести, как вывести? С виндовза можно? Там будут трояны?
|
|
|
|3.6, Аноним (6), 10:41, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какая винда? Кастомный дистриб собирай на базе LFS, спокойней будешь. Миллионы первому встречному доверять - глупо.
|
|
|
|4.9, 1 (??), 10:48, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Главное - не забывать обновляться ...
Сколько там уязвимость действовала ? Как раз чтоб ключики утекли ?
|
|4.23, Аноним (23), 11:25, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ты забываешь что помимо тысячи глаз в опенсорсе есть тысячи рук, которые так и норовят вставить свой троян или вульн в каждую либу. А тот же lfs не даёт гарантии безопасТности.
|
|2.7, Аноним (7), 10:42, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ты не понял, "качай мне все зависимости" это современно плюс js безопасно работает с памятью!
|
|2.17, Ананимус (?), 11:19, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Причем здесь зависимости зависимостей? Это официальный клиент. Примерно как если бы дыра появились в libpq.
|
|
|
|3.25, Аноним (23), 11:27, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Официальный клиент может быть и зависимостью и зависимостью зависимости.
|
|3.37, Аноним (37), 12:20, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Причем здесь зависимости зависимостей?
Не при чем. Это же Жироват: видит знакомые слова и спешит что-то ляпнуть. Не ищи логику в бреднях таких персонажей.
|
|
|
|2.20, Аноним (20), 11:22, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
за определенную сумму (например $10 000) я тоже могу сказать что мою учетку скомпроментировали....
|
|1.4, Аноним (4), 10:39, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я конечно не эксперт с необходимой экспертизой, но ...
почему (сторонний) клиент напрямую работает с приватными (секретными) ключами?
|
|
|
|
|
|
|
|4.38, Аноним (23), 12:21, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это ещё на каждого бота свой промежуточный сервер? Это сложно и противоречит принципу децентрализованности.
|
|
|
|2.18, User (??), 11:20, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нахрена? Для работы в "служба безопасности сбербанка - у вас подозрительные транзации, СРОЧНО вышлите генерал-фельдмаршалу ФСБ свой закрытый ключ!!!" знание этого самого - не требуется...
|
|
|
|3.36, Аноним (34), 12:15, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тоньше: "Ваш счёт опасносте, срочно переведите на безопастный счёт!"
|
|
|
|4.40, User (??), 12:25, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тоньше: "Ваш счёт опасносте, срочно переведите на безопастный счёт!"
Не, тут же не пользователей развели, а ажно целого "сопровождающего"(ТМ) - тут "тоньше" не надо, может и не понять...
|
|1.11, Аноним (7), 10:56, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если вы загружаеты свой приватный ключ на вебприложуху, то тут проблема не в жабаскрипте.
|
|
|
|2.14, Аноним (4), 11:13, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так как бежать больше некуда, бегут в крипту. Обвал крипты означает пи...дец деньгизму.
|
|2.29, Наибулина (?), 11:30, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Молодец. Храни всё в рубле. Он обваливается не любой, а только в нужный момент. Как я скажу.
|
|1.21, Аноним (-), 11:24, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Дурики какие-то... зачем им какая-то крипта?
Вот лучше бы сломали kernel.org и сопутствующую инфру как раньше.
> распространялись через NPM во вторник 3 декабря c 18:20 по 23:25
Всего-то? Жалкие 11 часов?
|
|
|
|2.30, Аноним (30), 11:40, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем мучиться с kernel.org, когда написал простенький скрипт для перечисления на свой кошелёк и в продакшон.
|