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Атакующие внедрили вредоносный код в web3.js, официальный JavaScript-клиент для криптовалюты Solana

04.12.2024 09:46

Выявлен факт подстановки вредоносного кода в библиотеку @solana/web3.js, насчитывающую в репозитории NPM 400-500 тысяч загрузок в неделю. Вредоносные изменения были включены в состав выпусков web3.js 1.95.6 и 1.95.7, и сводились к интеграции кода для отправки на внешний сервер закрытых ключей. Целостность проекта восстановлена в выпуске 1.95.8. Разбор причин инцидента пока не завершён, но по предварительным данным вредоносные релизы были размещены через компрометацию учётной записи сопровождающего, используя методы социального инжиниринга и фишинга.

Библиотека web3.js позиционируется как официальный JavaScript SDK для работы с криптовалютой Solana из приложений, запускаемых в браузере или использующих такие платформы, как Node.js и React Native. Проект развивает организация Solana Labs, которая также отвечает за разработку мобильного приложения и эталонную реализацию блокчейна Solana. Криптовалюта Solana занимает пятое место по размеру капитализации, уступая только Bitcoin, Ethereum, XRP и USDT.

Проведённая атака создаёт угрозу вывода злоумышленниками средств из приложений, использующих в зависимостях скомпрометированную версию web3.js. При этом отмечается, что кража средств может коснуться только децентрализованных приложений (dapps) и ботов, напрямую работающих с зарытыми ключами. Проблема не затрагивает клиентские кошельки, которые напрямую не используют закрытые ключи в транзакциях.

В настоящее время библиотека web3.js упоминается в качестве прямой зависимости у 3262 проектов в каталоге NPM, а также применяется в web-приложениях, работающих через браузер. Разработчикам dapps-приложений, использующих web3.js, необходимо убедиться в отсутствии среди зависимостей версий web3.js 1.95.6 и 1.95.7, которые распространялись через NPM во вторник 3 декабря c 18:20 по 23:25 (MSK).

В случае использования данных версий следует обновить web3.js до выпуска 1.95.8 или откатиться до версии 1.95.5. Также рекомендуется поменять приватные ключи, провести аудит своих систем, проинспектировать код и изучить содержимое каталога node_modules на предмет появления подозрительных зависимостей.

Анализ изменений в скомпрометированной версии 1.95.7 показал, что вредоносный код был внедрён в форме функции "addToQueue", которая отправляет закрытые ключи на сервер "sol-rpc.xyz". Вызов функции "addToQueue" был добавлен в различные места в коде, в которых осуществлялась манипуляция с ключами. Отправка осуществляется через кодирование ключа методом Base58 и распределения содержимого между HTTP-заголовками "x-session-id", "x-amz-cf-id" и "x-amz-cf-pop", применяемыми в CloudFlare. Домен "sol-rpc.xyz" зарегистрирован 22 ноября и размещён на хостинге CloudFlare.



  1. Главная ссылка к новости (https://socket.dev/blog/supply...)
  2. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  3. OpenNews: Взлом аккаунта на Github привёл к модификациии ПО криптовалюты Syscoin
  4. OpenNews: Уязвимость в криптовалюте Zcash, позволявшая генерировать новые средства
  5. OpenNews: Взлом сайта криптовалюты Мonero с подменой предлагаемого для загрузки кошелька
  6. OpenNews: JavaScript-приложения криптовалют, использующие SecureRandom(), могли генерировать уязвимые ключи
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62339-solana
Ключевые слова: solana, npm, javascript, mallware, hack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 10:22, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никогда такого не было - и вот опять.
    А ТЫ уже обновил все свои лефтпады из нпм на свежую протрояненную версию с отравленными зависимостями зависимостей зависимостей?
     
     
  • 2.3, Криптокибер (?), 10:36, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только как получить эту вашу Солану. Как ввести, как вывести? С виндовза можно? Там будут трояны?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:41, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая винда? Кастомный дистриб собирай на базе LFS, спокойней будешь. Миллионы первому встречному доверять - глупо.
     
     
  • 4.9, 1 (??), 10:48, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное - не забывать обновляться ...
    Сколько там уязвимость действовала ? Как раз чтоб ключики утекли ?
     
  • 4.23, Аноним (23), 11:25, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты забываешь что помимо тысячи глаз в опенсорсе есть тысячи рук, которые так и норовят вставить свой троян или вульн в каждую либу. А тот же lfs не даёт гарантии безопасТности.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 12:09, 04/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:42, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты не понял, "качай мне все зависимости" это современно плюс js безопасно работает с памятью!
     
  • 2.17, Ананимус (?), 11:19, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Причем здесь зависимости зависимостей? Это официальный клиент. Примерно как если бы дыра появились в libpq.
     
     
  • 3.25, Аноним (23), 11:27, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Официальный клиент может быть и зависимостью и зависимостью зависимости.
     
  • 3.37, Аноним (37), 12:20, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причем здесь зависимости зависимостей?

    Не при чем. Это же Жироват: видит знакомые слова и спешит что-то ляпнуть. Не ищи логику в бреднях таких персонажей.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:23, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > JavaScript
    > web3
    > криптовалюты
    > вредоносный код

    Бинго?

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:22, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    за определенную сумму (например $10 000) я тоже могу сказать что мою учетку скомпроментировали....
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:39, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я конечно не эксперт с необходимой экспертизой, но ...

    почему (сторонний) клиент напрямую работает с приватными (секретными) ключами?

     
     
  • 2.27, Аноним (23), 11:28, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты предлагаешь это делать накривую?
     
     
  • 3.35, Аноним (34), 12:12, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через разделение процессов, клиент - сервер?
     
     
  • 4.38, Аноним (23), 12:21, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ещё на каждого бота свой промежуточный сервер? Это сложно и противоречит принципу децентрализованности.
     

  • 1.5, ryoken (ok), 10:39, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>работающих с зарытыми ключами

    уху

     
     
  • 2.15, RM (ok), 11:13, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так отсылка к Буратыно же, классика...
     

  • 1.8, нах. (?), 10:48, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эх, говорили мне - учи жабаскрипт... :-(

     
     
  • 2.18, User (??), 11:20, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нахрена? Для работы в "служба безопасности сбербанка - у вас подозрительные транзации, СРОЧНО вышлите генерал-фельдмаршалу ФСБ свой закрытый ключ!!!" знание этого самого - не требуется...
     
     
  • 3.36, Аноним (34), 12:15, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоньше: "Ваш счёт опасносте, срочно переведите на безопастный счёт!"
     
     
  • 4.40, User (??), 12:25, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тоньше: "Ваш счёт опасносте, срочно переведите на безопастный счёт!"

    Не, тут же не пользователей развели, а ажно целого "сопровождающего"(ТМ) - тут "тоньше" не надо, может и не понять...

     

  • 1.11, Аноним (7), 10:56, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если вы загружаеты свой приватный ключ на вебприложуху, то тут проблема не в жабаскрипте.
     
  • 1.13, Соль земли (?), 11:09, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кому-то не пофиг на криптовалюты? Которые могут обвалиться в любое мгновение.
     
     
  • 2.14, Аноним (4), 11:13, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так как бежать больше некуда, бегут в крипту. Обвал крипты означает пи...дец деньгизму.
     
  • 2.29, Наибулина (?), 11:30, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Молодец. Храни всё в рубле. Он обваливается не любой, а только в нужный момент. Как я скажу.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 12:08, 04/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.21, Аноним (-), 11:24, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дурики какие-то... зачем им какая-то крипта?
    Вот лучше бы сломали kernel.org и сопутствующую инфру как раньше.

    > распространялись через NPM во вторник 3 декабря c 18:20 по 23:25

    Всего-то? Жалкие 11 часов?

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:40, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем мучиться с kernel.org, когда написал простенький скрипт для перечисления на свой кошелёк и в продакшон.
     

  • 1.26, Бывалый Смузихлёб (ok), 11:27, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е никакой проверки заливаемого релизного кода в проекте нет ?
     
     
  • 2.39, Аноним (23), 12:22, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы всегда проверяем.

    /me смех

     

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