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Выпуск Rust 1.72. Решение поставлять пакет serde_derive только в скомпилированном виде

24.08.2023 21:01

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.72, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • В сообщениях об ошибках обеспечено отображение сведений об элементах, отключённых через атрибуты условной компиляции "cfg", позволяющие активировать выполнение Rust-кода в зависимости от наличия поддержки определённых возможностей crate или запуска на отдельных платформах. Ранее, элементы, отключённые через cfg, были не видны компилятору, но теперь компилятор запоминает их имена и условия скрытия, и отображает эту информацию в сообщениях об ошибках, что, например, позволяет понять, что какая-то функция недоступна из-за отключения определённых feature-свойств в crate. 
    
    Compiling my-project v0.1.0 (/tmp/my-project)
   error[E0432]: unresolved import `rustix::io_uring`
      --> src/main.rs:1:5
       |
   1   | use rustix::io_uring;
       |     ^^^^^^^^^^^^^^^^ no `io_uring` in the root
       |
   note: found an item that was configured out
      --> /home/username/.cargo/registry/src/index.crates.io-6f17d22bba15001f/rustix-0.38.8/src/lib.rs:213:9
       |
   213 | pub mod io_uring;
       |         ^^^^^^^^
       = note: the item is gated behind the `io_uring` feature

   For more information about this error, try `rustc --explain E0432`.
   error: could not compile `my-project` (bin "my-project") due to previous error
  • Убраны ограничения на время вычисления выражений const. Ранее, для предотвращения зацикливаний во время компиляции, Rust ограничивал максимальное число выражений, выполняемых в процессе вычисления констант. Данная особенность приводила к выводу ошибок при компиляции кода, не вписывающегося в ограничения, поэтому в новом выпуске решено заменить жёсткие ограничения на вывод предупреждения, информирующего о длительно выполняемых вычислениях констант. Также по умолчанию применена lint-проверка const_eval_long_running, выявляющая зацикливания.
  • В компилятор rustc перенесена серия lint-проверок из Clippy: undropped_manually_drops, invalid_utf8_in_unchecked, invalid_nan_comparisons и invalid_reference_casting.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях:
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ loongarch64-unknown-none*. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
  • В будущем выпуске Rust 1.76 планируется прекратить поддержку платформ Windows 7, 8 и 8.1, и сделать Windows 10 минимальной версией как для самого компилятора, так и для целей компиляции.



Дополнительно можно упомянуть разногласия в сообществе, возникшие из-за решения разработчиков фреймворка Serde поставлять crate-пакет serde_derive с макросом derive только в уже скомпилированном бинарном виде. Пакет serde_derive применяется для сериализации и десериализации данных и используется в качестве зависимости в 5495 других пакетах, среди которых 10 имеют более 50 млн загрузок. Общее число загрузок serde_derive оценивается в 172 млн.

Опасение вызывает то, что поставка в бинарном виде затруднит аудит целостности пакета и повысит опасность компрометации зависимых проектов в случае успешной атаки на разработчиков фреймворка Serde. По мнению участвующих в дискуссии пользователей, повышение скорости сборки из-за поставки в предкомпилированном виде не оправдывает возникающих рисков, связанных с безопасностью. Поставка в бинарном виде также затруднит сопровождение Rust-пакетов в проектах и дистрибутивах, таких как Fedora Linux, запрещающих поставку сторонних бинарных компонентов.

В качестве одного из решений представителями сообщества предложено продолжить поставку serde_derive как раньше в исходных текстах, а для бинарной сборки создать отдельный пакет, который можно будет использовать по желанию, без навязывания существующим пользователям. Мэйнтейнер проекта Serde отказался идти на компромисс и заявил, что предкомпилированная реализация макроса будет единственным вариантом поставки пакета serde_derive.

Код Serde продолжает быть открытым и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0, а несогласным с новой политикой разработчикам предложено создать и поддерживать собственный форк пакета. Для подтверждения корректности сборок и выявления возможной подмены содержимого после успешной атаки рассматривается возможность задействования проверки на основе повторяемых сборок, позволяющих удостовериться, что бинарный файл собран из исходных текстов, размещённых в репозитории, без внесения изменений.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.71
  3. OpenNews: Представлен Crab, форк языка Rust, избавленный от бюрократии
  4. OpenNews: Google опубликовал результат аудита используемых пакетов на языке Rust
  5. OpenNews: Компания Microsoft добавит код на Rust в ядро Windows 11
  6. OpenNews: Изменение политики товарных знаков Rust Foundation
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59656-rust
Ключевые слова: rust, crate
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:52, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ни на чём этот язык не сфокусирован. Обычное шило на мыло.
     
  • 1.2, pin (??), 21:53, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дорастаманились.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 21:56, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От былой безопастности не осталось и следа. Даже блобы норма, но при этом хозяева языка ничего не делают, да им и пофиг.
     
     
  • 3.10, Аноним2 (?), 22:15, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В смысле не делают? Успешно проводят анальное зондирование. Пока только олдскульных виндовозов, но то ли ещё будет, остальным пока вот блобы.
     
  • 3.14, pin (??), 22:25, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > былой безопастности

    Да какой там...

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:06, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну вот и дождались!
    И здесь маски сорваны, маскарад окончен...
    Красота.
     
  • 1.5, Anonymous116723333333333 (?), 22:06, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хаха, поставлять скомпилированный бинарник в пакете это, конечно, сильно. Но зато я теперь понял, что значит по-настоящему значит memory safe.
     
  • 1.6, Tron is Whistling (?), 22:07, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > поставлять crate-пакет serde_derive с макросом derive только в уже скомпилированном бинарном виде. Пакет serde_derive применяется для сериализации и десериализации данных и используется в качестве зависимости в 5495 других пакетах

    Любители лить в рот прямо из трубы опять предсказуемо влетели.

     
  • 1.7, Аноним (7), 22:09, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да в общем-то и раньше умные люди критиковали макросы.

    > То есть на самом деле разбор форматной строки является не просто частью подключаемой по умолчанию библиотеки, что можно было бы предположить в случае println!, использованного в примере вывода Hello World, а и вовсе частью компилятора Rust. Сказки о невероятных удобствах и возможностях макросов, якобы позволяющих перенести в компайлтайм любое вычисление, рушатся уже на этапе написания первой программы на этом удивительном языке! Более того, с тем же успехом объяснить базовый пример можно было так, что непосредственно в языке есть конструкция вывода — и не городить огород с макросами.

     
  • 1.8, Аноним (8), 22:10, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот в сишечке такой ***** с блоками не было.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 22:12, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *блобами
     
  • 2.11, Аноним2 (?), 22:18, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было, но скорее по причине каменного века и отсутствия интернета. А в 2023 якобы топить за безопасность но спонсироваться гуглом и мелкософтом и предлагать бинари - ну это для любителей садомазахизма
     

  • 1.12, НяшМяш (ok), 22:20, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Мэйнтейнер проекта Serde отказался идти на компромисс и заявил, что предкомпилированная реализация макроса будет единственным вариантом поставки пакета serde_derive.

    Это не так. 4 дня назад он откатил изменения: https://github.com/serde-rs/serde/releases/tag/v1.0.184 Но бугурт поднял конечно знатный, ведь самое забавное то, что заметили это случайно меинтейнеры федоры и к тому времени скомпилированный бинарник уже распространялся недели три. Это к слову о том что опенсорс смотрят миллионы глаз, да.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:26, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 4 дня назад он откатил изменения

    Но осадочек остался. Теперь буду знать, что serde разрабатывают дурачки. В прямом смысле этого слова. От того, что дурачки прогнулись под дизлайками, дурачками они от этого быть не перестали.

     
     
  • 3.16, pin (??), 22:27, 24/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может наоборот, свой труд уважают?
     

  • 1.13, Аноним (7), 22:21, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что нужно чтобы начать использовать безопасный язык? curl | sh, исчерпать свободное место на диске уязвимостью cargo и установить несколько бинарных блобов.
     
  • 1.17, Ananimus (?), 22:28, 24/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да все уже, откатили прекомпилированный бинарник. К чувакам пришли в багтрекер и они в итоге сдались.
     
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