Выпуск языка программирования Rust 1.71

|
|1.1, Аноним (1), 12:50, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
С замиранием сердца жду Раст 2.0, где наконец-то рискнут усложнить синтаксис.
|
|
|
|2.49, Иван Петроу (?), 14:25, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Ну да, такой сложный и непонятный синтаксис, все эти дженерики...иное дело кастовать void* - вот это действительно просто и понятно, а главное негде ошибиться, нужно просто аккуратно писать код, без багов
|
|
|
|3.74, Витюшка (?), 15:33, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Посмотри как это сделано в Zig и вопросов не будет. Там нет проблем ни с covariance/etc.
Типы как first-class citizen. Проверяй что хочешь и как хочешь.
|
|2.95, Аноним (95), 16:45, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
синтаксис раста и так постоянно усложняют, в результате чего большая часть проектов собирается исключительно на найтли.
|
|1.6, frac (?), 13:11, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Да ну, прошлый релиз был месяц назад.
Опять маркетологи подсказали, что цифирька в версии придает уверенности и зрелости?
слишком часто для "самого" безопасного ЯП, там изменения прошлой версии еще по-критиковать не успели, а тут выкатывают новую.
На лицо замазывание дыр и сомнений по средством гонки релизов.
|
|
|
|
|
|3.40, frac (?), 14:17, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
согласен, не перечитывал и в угоду быстроте публикации коммента подзабил на грамотность. в интернетах почему то стало привычкой
|
|3.46, frac (?), 14:21, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
хотя вот "по_средством" стало таким случайно при нажатии С.
Недавно сам журил за это слово, а тут вон оно как бывает забавно палец жмяк на две клавиши и на тебе
|
|2.23, Анонин (?), 13:40, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не месяц, а 6 недель назад. https://blog.rust-lang.org/2023/06/01/Rust-1.70.0.html
У них просто 6-week release cycle. А не потому что они хотят чтобы у опеннетчиков горело каждые 6 недель.
> там изменения прошлой версии еще по-критиковать не успели
Еще не остыло?)
> На лицо замазывание дыр и сомнений по средством гонки релизов.
Нет, в релиз попадает что успели сделать и протестировать.
Некоторые вещи переносятся на более дальний срок, а некоторые поближе.
|
|
|
|3.58, Пушок (?), 14:57, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну зачем ты врёшь, вводишь опеннет в заблуждение? Зачем хочешь скрыть, что раст навязывают корпорации? Думаешь, стоящая за ним, армия маркетологов незаметна? Маркетологи добавили в Rust code of conduct! Для смузихлёбов. Их нанимают корпорации, чтобы было дёшево, а они глупые, не могут писать. Раст помогает им джейсоны перекладывать. Я, кстати, пишу на Bash и часто бываю в комментариях opennet. Спасибо. Но врать это ты брось. Раст в комментариях уже не раз обсуждали, всё с ним понятно. Опеннет не проведёшь.
|
|
|
|4.90, Аноним (93), 16:34, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
+1. Такого навязчивого просовывания языка во все щели я ещё не видел! Даже MS с его C# намного скромнее себя вела - объявила, мол, есть C#, есть WinForms, можно писать. И грабить корованы. И ВСЁ! Народ побежал писать.
С растом и так сунут, и так припудрят, и здесь блёстками посыпят, но .... никому это г___но не нужно!
|
|3.92, Аноним (93), 16:38, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А не потому что они хотят чтобы у опеннетчиков горело каждые 6 недель.
Не факт :) Как раз "частые релизы" позволяют корпорастам создавать в инфополе видимость "всем нужен раст". Хотя ДЛЯ ЯЗЫКА(!) такая скорость релизов крайне частая. Ну нельзя спроектировать и написать язык, беспрестанно выкатывая "а мы вот тут скобочки добавили!". Это говорит о незрелости языка и главное - о его ненужности, потому что НОРМАЛЬНЫЙ язык "пропихивать" не нужно - люди его сами юзают! Даже, прости господи, С++ при всех его недостатках и неуклюжем синтаксисе выбирается добровольно. Раст - суют и в рот и в зад и всё равно погромизды не хотят вешать на себя двойную работу по слежению за указателями!
|
|
|
|4.96, Аноним (96), 16:53, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Молодежь не помнит как пропихивали с++ вместо сишечки))
Очень жаль что тебе в зад засунули раст, это ооочень печально)
|
|2.41, анонимус (??), 14:17, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> прошлый релиз был месяц назад
слегка больше но не суть
так ведь получается отличный график!
1.5 месяца читаем про дыряшку, найденные уязвимости и глумимся над дидами, которые так и не научились не выходить за пределы массива или делать фри не больше 1 раза
а потом выходит новость про новый выпуск языка и можно сделать перепись неолуддитов и обиженных неосиляторов
|
|
|
|3.50, frac (?), 14:26, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну если по вашему, то может и сесть смысл
в статистике неосиляторства, может быть больше смысла чем в похвале адептов.
интересная мысль у вас, надо обдумать.
|
|
|
|
|
|
|
|4.37, frac (?), 14:13, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
что мешает улучшать сишку?
что мешает писать на сишке с учетом недостатков?
вы не подумайте, я не против этого раста, мне ненравится возведение его в абсолют с последующим навязыванием мнения меньшинства адептов раста всему сообществу и индустрии.
|
|
|
|5.48, Анонин (?), 14:23, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> что мешает улучшать сишку?
Обратная совместимость
> что мешает писать на сишке с учетом недостатков?
Скорее всего это просто невозможно. Сишка такая как она есть. Можно из нее сделать какое-то безопасное подмножество, но это будет другой язык с си-синтаксисом.
|
|
|
|6.66, Аноним (66), 15:20, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Сишка такая как она есть. Можно из нее сделать какое-то безопасное подмножество, но это будет другой язык с си-синтаксисом.
Уже пытались. Это языки Си плас-плас, Циклон, Обджект Си, Жаба.
|
|5.54, Пушок (?), 14:46, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>что мешает писать на сишке с учетом недостатков?
Ничто не мешает, но зачем? Деды хорошей жизни не видели и поэтому им норм было ifndef-ы руками расставлять, и убогая система типов норм была, но мы-то уже видели хорошую жизнь! И опыт накопили, и новые знания появились.
|
|5.91, Аноним (91), 16:35, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Изучи в свободное время модули в C++, а затем посмотри на поддержку в компиляторах (её нет, это тяжёлая задача - идти против языка, использующего заголовочные файлы). Легаси мешает очень сильно.
|
|4.39, Аноним (39), 14:16, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Боров привязывается на изи только он всех бесит потому им никто не пользуется.
|
|2.13, frac (?), 13:28, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если отличный в смысле отличается, то да, действительно.
если безопасно работать с памятью, то откуда все это берут, если софта написанного на этом толком нет.
Давайте подождем чего нибудь критически важное на этом языке и тогда если интернет не будет пестрить новостями о дырах будем хвалить.
|
|
|
|
|
|4.30, frac (?), 13:50, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
напротив, спокоен и критическое мышление в состоянии ВКЛ.
вокруг все излишне рады и восторжены этим растом как некой панацеей.
|
|
|
|5.38, Анонимусс (?), 14:15, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Конечно рады! Мясные мешки до сих пор не научились работать с памятью. Причем там правила просто элементарные, просто нужно быть внимательным. Внимательным на паре сотен тысяч строк кода, ничего сложного))
И это прекрасно видно по количеству, а главное видам дырений в ядре и других сишных проектах.
Поэтому возможно переложить эту рутину на компилятор - это просто прекрасное решение.
|
|
|
|6.42, Аноним (39), 14:18, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А толку если ты точно такой же мешок не в состоянии управляется с кодом на сотни тысяч строк на расте.
|
|
|
|7.45, Анонимусс (?), 14:20, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Толк в том, что оно тебе просто не позволит скомпилировать такой код без использования unsafe.
И код не попадет в прод, к юзерам и тд.
|
|
|
|8.53, frac (?), 14:33, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
что мешает слелать компилятор для сишки таким же надоедливым пусть мигает свето... текст свёрнут, показать
|
|3.17, Аноним (22), 13:35, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> софта написанного на этом толком нет
Есть, просто ты не догадался погуглить.
|
|
|
|4.27, frac (?), 13:44, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
критически важный? от и до написанный на раст?
пару строк в большом проекте не надо считать
|
|
|
|5.29, Аноним (22), 13:47, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> критически важный?
Чувак, у тебя раст без пяти минут в ядре окажется, если уже не. Насколько это критично?
> от и до написанный на раст?
Чувак, у тебя даже ядро не написано на сишке "от и до". Есть ассемблерные вставки? Всё, проект не "от и до". Так что у тебя просто moving goalpost syndrome (загугли).
|
|
|
|6.35, frac (?), 14:07, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы уважаемый тот еще диверсант. не хочу с вами спорить, время покажет и рассудит.
Не надо эту "moving goalpost syndrome" американщину тем более лженаучную,в пример приводить.
Есть понятие софизм. Есть несколько видов софизмов в споре 1. отступление от задачи спора 2. отступления от тезиса.
Любое из них есть неуважение к собеседнику и наблюдателям за спором. Продолжать такое - себя не уважать.
|
|
|
|7.52, анонимус (??), 14:30, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
э... а почему ты думаешь, что тебя кто-то здесь уважает?
как и наблюдателей за спором?
разве на пенек анонимы за уважением приходят
Dropbox - движок синка файлов (они сами хвастались в своем блоге)
Ruffle - спасибо, могу поиграть в флеш игры из детства
Tauri - довольно неплохой ui
> американщину тем более лженаучную
вообще то это British, но не важно (хотя показывает твои глупочайшие познания)
а важно то что и линукс, и компы как они сейчас есть, и даже rust это продукт той самой американщины)
|
|
|
|8.85, User (??), 16:25, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
С ruffle ом рофл конечно Этот калич года то ли с 16 то ли с 17 пилят - и до сих... текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.25, Аноним (22), 13:42, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дефолтное состояние раста -- безопасная работа с памятью.
Дефолтное состояние сишки -- небезопасная работа с памятью, все ворнинги отключены.
|
|
|
|4.31, Аноним (31), 13:50, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну правильно, нахчем вселенную обогревать? Включено у разработчика. В итоге это дерьмище ржавое часами компилируется, а притягивается оно по зависимостям какого-то минорного дерьма.
|
|4.43, Аноним (39), 14:19, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Да всем как то пофиг что там по дефолту. Раст небезопасный йазыг.
|
|
|
|2.57, Аноним (57), 14:55, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот я не понимаю почему они так синтаксис переусложняют? Можно же было сделать это как-нить так:
NonZeroI()*{^&}::<>(*)is_positive?:'()
|
|2.99, Анонимусс (?), 17:11, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какой смысл сравнивать NonZeroI с нулем через больше или РАВНО, если оно NonZero?
А причина - строгая типизация, ты не можешь без неявного преобразования сравнить NonZero и numeric literal. И, в отличие от некоторых, тут решили не делать неявных преобразований.
|
|1.51, Аноним (51), 14:26, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
По сравнению с Go... Rust - это ненужный мусор в 90% случаях, который только людям жизнь усложняет, как и поганый kubernetes.
|
|
|
|2.55, анонимус (??), 14:47, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
сравнение двух языков с Garbage Collector и без оного, показывает твои великолепные знания програмированния на уровне "отчислен из ПТУ животноводства за неуспеваемость"
хотя мне было бы инетесно взглянуть как ты будешь Го запихивать в ядро или писать на нем видео драйвер
сам Го хорош (почти без альтернативен) в своей нише, но гвозди надо забивать молотком, а не микроскопом
|
|
|
|3.77, FF (?), 15:48, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В Go как раз есть GC. Т.ч. это ты отчислен за знания программироваННия.
|
|
|
|4.86, Аноним (39), 16:29, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Во первых это хорошо, потому что на расте никто нормальный gc так и не смог сделать. Во-вторых в go gc отключаемый.
|
|1.60, Аноним (60), 15:05, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Rust конечно классный язык. Такого выразительного и безопасного Hello World'а как на нём, я не написал ни на одном языке!
|
|1.72, Аноним (72), 15:32, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Да, это вопрос. Что хуже кодеру: мозгодробительный синтаксис или необходимость следить за памятью?
|
|
|
|2.75, Анонин (?), 15:35, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты серьезно? На каком языке ты пишешь что тебе этот синтаксис кажется мозгодробительным?
|
|1.87, Аноним (93), 16:29, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями...
...путём вешания на разработчика двойной нагрузки по отслеживанию состояния указателя. Гении, б___! :))) (ц) Лавров
|