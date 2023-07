Выпуск языка программирования Rust 1.71

2.22 , Аноним ( 22 ), 13:39, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > по-критиковать

> На лицо

> по средством Садись, два.

3.40 , frac ( ? ), 14:17, 14/07/2023
согласен, не перечитывал и в угоду быстроте публикации коммента подзабил на грамотность. в интернетах почему то стало привычкой

4.76 , Аноним ( 76 ), 15:40, 14/07/2023
blazing fast commenting

3.46 , frac ( ? ), 14:21, 14/07/2023
хотя вот "по_средством" стало таким случайно при нажатии С.

Недавно сам журил за это слово, а тут вон оно как бывает забавно палец жмяк на две клавиши и на тебе

2.23 , Анонин ( ? ), 13:40, 14/07/2023
Не месяц, а 6 недель назад. https://blog.rust-lang.org/2023/06/01/Rust-1.70.0.html

У них просто 6-week release cycle. А не потому что они хотят чтобы у опеннетчиков горело каждые 6 недель. > там изменения прошлой версии еще по-критиковать не успели Еще не остыло?) > На лицо замазывание дыр и сомнений по средством гонки релизов. Нет, в релиз попадает что успели сделать и протестировать.

Некоторые вещи переносятся на более дальний срок, а некоторые поближе.

3.58 , Пушок ( ? ), 14:57, 14/07/2023
Ну зачем ты врёшь, вводишь опеннет в заблуждение? Зачем хочешь скрыть, что раст навязывают корпорации? Думаешь, стоящая за ним, армия маркетологов незаметна? Маркетологи добавили в Rust code of conduct! Для смузихлёбов. Их нанимают корпорации, чтобы было дёшево, а они глупые, не могут писать. Раст помогает им джейсоны перекладывать. Я, кстати, пишу на Bash и часто бываю в комментариях opennet. Спасибо. Но врать это ты брось. Раст в комментариях уже не раз обсуждали, всё с ним понятно. Опеннет не проведёшь.

4.90 , Аноним ( 93 ), 16:34, 14/07/2023
+1. Такого навязчивого просовывания языка во все щели я ещё не видел! Даже MS с его C# намного скромнее себя вела - объявила, мол, есть C#, есть WinForms, можно писать. И грабить корованы. И ВСЁ! Народ побежал писать.

С растом и так сунут, и так припудрят, и здесь блёстками посыпят, но .... никому это г___но не нужно!

3.92 , Аноним ( 93 ), 16:38, 14/07/2023
> А не потому что они хотят чтобы у опеннетчиков горело каждые 6 недель. Не факт :) Как раз "частые релизы" позволяют корпорастам создавать в инфополе видимость "всем нужен раст". Хотя ДЛЯ ЯЗЫКА(!) такая скорость релизов крайне частая. Ну нельзя спроектировать и написать язык, беспрестанно выкатывая "а мы вот тут скобочки добавили!". Это говорит о незрелости языка и главное - о его ненужности, потому что НОРМАЛЬНЫЙ язык "пропихивать" не нужно - люди его сами юзают! Даже, прости господи, С++ при всех его недостатках и неуклюжем синтаксисе выбирается добровольно. Раст - суют и в рот и в зад и всё равно погромизды не хотят вешать на себя двойную работу по слежению за указателями!

4.96 , Аноним ( 96 ), 16:53, 14/07/2023
Молодежь не помнит как пропихивали с++ вместо сишечки))

Очень жаль что тебе в зад засунули раст, это ооочень печально)

Очень жаль что тебе в зад засунули раст, это ооочень печально)

2.41 , анонимус ( ?? ), 14:17, 14/07/2023
> прошлый релиз был месяц назад слегка больше но не суть

так ведь получается отличный график! 1.5 месяца читаем про дыряшку, найденные уязвимости и глумимся над дидами, которые так и не научились не выходить за пределы массива или делать фри не больше 1 раза а потом выходит новость про новый выпуск языка и можно сделать перепись неолуддитов и обиженных неосиляторов

3.50 , frac ( ? ), 14:26, 14/07/2023
ну если по вашему, то может и сесть смысл

в статистике неосиляторства, может быть больше смысла чем в похвале адептов.

интересная мысль у вас, надо обдумать.