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Выпуск языка программирования Rust 1.71

14.07.2023 12:49

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.71, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • Стабилизирован ABI C-unwind ('extern "C-unwind"'), который отличается от ABI без суффикса "-unwind" ('extern "C"') сохранением безопасного поведения (safe), если процесс "размотки" (unwinding), инициируемый при аварийном завершении программы или генерации исключения в стиле C++, пересекает границу ABI (например, когда исключение, возникшее в коде на одном языке программирования, при размотке затрагивает стек, связанный с кодом на другом языке программирования).
  • Стабилизирована поддержка атрибутов '#[debug_visualizer(natvis_file = "...")]' и '#[debug_visualizer(gdb_script_file = "...")]', позволяющих встраивать в Rust-библиотеки метаданные Microsoft Natviz и скрипты GDB для улучшения отладочного вывода при инспектировании структур данных, создаваемых библиотеками. Подобные скрипты уже включаются для стандартной библиотеки, а теперь появилась возможность их включения и для сторонних библиотек.
  • На платформе Windows реализована возможность использования функций из динамических библиотек, которые недоступны во время сборки (например, чтобы не устанавливать лишние библиотеки в сборочное окружение и упростить кросс-компиляцию). Для связывания с отсутствующими библиотеками в атрибуте "#[link]" предложена опция 'kind="raw-dylib"'.
  • Целевые платформы, использующие Си-библиотеку Musl ("*-linux-musl"), переведены на выпуск Musl 1.2.3 (ранее использовалась версия 1.1.24), что позволяет использовать тип time64 на 32-разрядных системах.
  • В стандартной библиотеке предложен вариант макроса thread_local, инициализируемый с признаком "const", допускающим использование в контексте вместо констант, что позволяет генерировать более оптимальный код. 
    
   use std::cell::Cell;

   thread_local! {
       pub static FOO: Cell = const { Cell::new(1) };
   }
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях:
  • В пакетном менеджере Cargo разрешено указание именованных опций debuginfo в файле Cargo.toml. В метаданные добавлена опция workspace_default_members. При выполнении команд "cargo new" и "cargo init" обеспечено автоматическое наследование полей рабочих пространств (workspace).
  • Реализован второй уровень поддержки целевой платформы loongarch64-unknown-linux-gnu. Второй уровень поддержки подразумевает гарантию сборки.
  • Реализован третий уровень поддержки для платформы x86_64h-apple-darwin. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.70
  3. OpenNews: Представлен Crab, форк языка Rust, избавленный от бюрократии
  4. OpenNews: Google опубликовал результат аудита используемых пакетов на языке Rust
  5. OpenNews: Компания Microsoft добавит код на Rust в ядро Windows 11
  6. OpenNews: Изменение политики товарных знаков Rust Foundation
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59438-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:50, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    С замиранием сердца жду Раст 2.0, где наконец-то рискнут усложнить синтаксис.
     
     
  • 2.49, Иван Петроу (?), 14:25, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну да, такой сложный и непонятный синтаксис, все эти дженерики...иное дело кастовать void* - вот это действительно просто и понятно, а главное негде ошибиться, нужно просто аккуратно писать код, без багов
     
     
  • 3.74, Витюшка (?), 15:33, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посмотри как это сделано в Zig и вопросов не будет. Там нет проблем ни с covariance/etc.

    Типы как first-class citizen. Проверяй что хочешь и как хочешь.

     
  • 2.93, Аноним (93), 16:39, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо никого ждать - возьми D и пиши! ТАМ ЕСТЬ ВСЁ.
     
  • 2.95, Аноним (95), 16:45, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    синтаксис раста и так постоянно усложняют, в результате чего большая часть проектов собирается исключительно на найтли.
     

  • 1.2, 12yoexpert (ok), 12:52, 14/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +8 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:08, 14/07/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.6, frac (?), 13:11, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Да ну, прошлый релиз был месяц назад.
    Опять маркетологи подсказали, что цифирька в версии придает уверенности и зрелости?
    слишком часто для "самого" безопасного ЯП, там изменения прошлой версии еще по-критиковать не успели, а тут выкатывают новую.
    На лицо замазывание дыр и сомнений по средством гонки релизов.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:39, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > по-критиковать
    > На лицо
    > по средством

    Садись, два.

     
     
  • 3.40, frac (?), 14:17, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен, не перечитывал и в угоду быстроте публикации коммента подзабил на грамотность. в интернетах почему то стало привычкой
     
     
  • 4.76, Аноним (76), 15:40, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    blazing fast commenting
     
  • 3.46, frac (?), 14:21, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотя вот "по_средством" стало таким случайно при нажатии С.
    Недавно сам журил за это слово, а тут вон оно как бывает забавно палец жмяк на две клавиши и на тебе
     
  • 2.23, Анонин (?), 13:40, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не месяц, а 6 недель назад. https://blog.rust-lang.org/2023/06/01/Rust-1.70.0.html
    У них просто 6-week release cycle. А не потому что они хотят чтобы у опеннетчиков горело каждые 6 недель.

    > там изменения прошлой версии еще по-критиковать не успели

    Еще не остыло?)

    > На лицо замазывание дыр и сомнений по средством гонки релизов.

    Нет, в релиз попадает что успели сделать и протестировать.
    Некоторые вещи переносятся на более дальний срок, а некоторые поближе.

     
     
  • 3.58, Пушок (?), 14:57, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну зачем ты врёшь, вводишь опеннет в заблуждение? Зачем хочешь скрыть, что раст навязывают корпорации? Думаешь, стоящая за ним, армия маркетологов незаметна? Маркетологи добавили в Rust code of conduct! Для смузихлёбов. Их нанимают корпорации, чтобы было дёшево, а они глупые, не могут писать. Раст помогает им джейсоны перекладывать. Я, кстати, пишу на Bash и часто бываю в комментариях opennet. Спасибо. Но врать это ты брось. Раст в комментариях уже не раз обсуждали, всё с ним понятно. Опеннет не проведёшь.
     
     
  • 4.90, Аноним (93), 16:34, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1. Такого навязчивого просовывания языка во все щели я ещё не видел! Даже MS с его C# намного скромнее  себя вела - объявила, мол, есть C#, есть WinForms, можно писать. И грабить корованы. И ВСЁ! Народ побежал писать.
    С растом и так сунут, и так припудрят, и здесь блёстками посыпят, но .... никому это г___но не нужно!
     
  • 3.92, Аноним (93), 16:38, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А не потому что они хотят чтобы у опеннетчиков горело каждые 6 недель.

    Не факт :) Как раз "частые релизы" позволяют корпорастам создавать в инфополе видимость "всем нужен раст". Хотя ДЛЯ ЯЗЫКА(!) такая скорость релизов крайне частая. Ну нельзя спроектировать и написать язык, беспрестанно выкатывая "а мы вот тут скобочки добавили!". Это говорит о незрелости языка и главное - о его ненужности, потому что НОРМАЛЬНЫЙ язык "пропихивать" не нужно - люди его сами юзают! Даже, прости господи, С++ при всех его недостатках и неуклюжем синтаксисе выбирается добровольно. Раст - суют и в рот и в зад и всё равно погромизды не хотят вешать на себя двойную работу по слежению за указателями!

     
     
  • 4.96, Аноним (96), 16:53, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодежь не помнит как пропихивали с++ вместо сишечки))
    Очень жаль что тебе в зад засунули раст, это ооочень печально)
     
  • 2.41, анонимус (??), 14:17, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > прошлый релиз был месяц назад

    слегка больше но не суть
    так ведь получается отличный график!

    1.5 месяца читаем про дыряшку, найденные уязвимости и глумимся над дидами, которые так и не научились не выходить за пределы массива или делать фри не больше 1 раза

    а потом выходит новость про новый выпуск языка и можно сделать перепись неолуддитов и обиженных неосиляторов

     
     
  • 3.50, frac (?), 14:26, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну если по вашему, то может и сесть смысл
    в статистике неосиляторства, может быть больше смысла чем в похвале адептов.
    интересная мысль у вас, надо обдумать.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:20, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Отличный язык! Позволяет безопасно работать с памятью!
     
     
  • 2.11, frac (?), 13:23, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем докажешь?
     
     
  • 3.15, Аноним (22), 13:33, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответ прост: боров-чекер. У сишки его нет.
     
     
  • 4.37, frac (?), 14:13, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что мешает улучшать сишку?
    что мешает писать на сишке с учетом недостатков?

    вы не подумайте, я не против этого раста, мне ненравится возведение его в абсолют с последующим навязыванием мнения меньшинства адептов раста всему сообществу и индустрии.

     
     
  • 5.48, Анонин (?), 14:23, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > что мешает улучшать сишку?

    Обратная совместимость

    > что мешает писать на сишке с учетом недостатков?

    Скорее всего это просто невозможно. Сишка такая как она есть. Можно из нее сделать какое-то безопасное подмножество, но это будет другой язык с си-синтаксисом.

     
     
  • 6.66, Аноним (66), 15:20, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сишка такая как она есть. Можно из нее сделать какое-то безопасное подмножество, но это будет другой язык с си-синтаксисом.

    Уже пытались. Это языки Си плас-плас, Циклон, Обджект Си, Жаба.

     
  • 5.54, Пушок (?), 14:46, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >что мешает писать на сишке с учетом недостатков?

    Ничто не мешает, но зачем? Деды хорошей жизни не видели и поэтому им норм было ifndef-ы руками расставлять, и убогая система типов норм была, но мы-то уже видели хорошую жизнь! И опыт накопили, и новые знания появились.

     
     
  • 6.67, Аноним (67), 15:21, 14/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.79, anonist (?), 15:57, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    object-c?
     
  • 5.91, Аноним (91), 16:35, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изучи в свободное время модули в C++, а затем посмотри на поддержку в компиляторах (её нет, это тяжёлая задача - идти против языка, использующего заголовочные файлы). Легаси мешает очень сильно.
     
  • 4.39, Аноним (39), 14:16, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боров привязывается на изи только он всех бесит потому им никто не пользуется.
     
  • 2.13, frac (?), 13:28, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если отличный в смысле отличается, то да, действительно.
    если безопасно работать с памятью, то откуда все это берут, если софта написанного на этом толком нет.
    Давайте подождем чего нибудь критически важное на этом языке и тогда если интернет не будет пестрить новостями о дырах будем хвалить.
     
     
  • 3.16, Пушок (?), 13:33, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А почему ты затрясся весь?
     
     
  • 4.30, frac (?), 13:50, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    напротив, спокоен и критическое мышление в состоянии ВКЛ.
    вокруг все излишне рады и восторжены этим растом как некой панацеей.
     
     
  • 5.38, Анонимусс (?), 14:15, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно рады! Мясные мешки до сих пор не научились работать с памятью. Причем там правила просто элементарные, просто нужно быть внимательным. Внимательным на паре сотен тысяч строк кода, ничего сложного))
    И это прекрасно видно по количеству, а главное видам дырений в ядре и других сишных проектах.
    Поэтому возможно переложить эту рутину на компилятор - это просто прекрасное решение.
     
     
  • 6.42, Аноним (39), 14:18, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку если ты точно такой же мешок не в состоянии управляется с кодом на сотни тысяч строк на расте.
     
     
  • 7.45, Анонимусс (?), 14:20, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толк в том, что оно тебе просто не позволит скомпилировать такой код без использования unsafe.
    И код не попадет в прод, к юзерам и тд.
     
     
  • 8.53, frac (?), 14:33, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что мешает слелать компилятор для сишки таким же надоедливым пусть мигает свето... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.56, Анонимусс (?), 14:50, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В теории можно Но это очень большая работа в самом компиляторе Плюс будет проб... текст свёрнут, показать
     
  • 9.62, Аноним (62), 15:16, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    есть же раст ах, да, ты же не осилишь... текст свёрнут, показать
     
  • 3.17, Аноним (22), 13:35, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > софта написанного на этом толком нет

    Есть, просто ты не догадался погуглить.

     
     
  • 4.27, frac (?), 13:44, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    критически важный? от и до написанный на раст?
    пару строк в большом проекте не надо считать
     
     
  • 5.29, Аноним (22), 13:47, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > критически важный?

    Чувак, у тебя раст без пяти минут в ядре окажется, если уже не. Насколько это критично?

    > от и до написанный на раст?

    Чувак, у тебя даже ядро не написано на сишке "от и до". Есть ассемблерные вставки? Всё, проект не "от и до". Так что у тебя просто moving goalpost syndrome (загугли).

     
     
  • 6.35, frac (?), 14:07, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы уважаемый тот еще диверсант. не хочу с вами спорить, время покажет и рассудит.
    Не надо эту "moving goalpost syndrome" американщину тем более лженаучную,в пример приводить.
    Есть понятие софизм. Есть несколько видов софизмов в споре 1. отступление от задачи спора 2. отступления от тезиса.

    Любое из них есть неуважение к собеседнику и наблюдателям за спором. Продолжать такое - себя не уважать.

     
     
  • 7.52, анонимус (??), 14:30, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    э... а почему ты думаешь, что тебя кто-то здесь уважает?
    как и наблюдателей за спором?
    разве на пенек анонимы за уважением приходят

    Dropbox - движок синка файлов (они сами хвастались в своем блоге)
    Ruffle - спасибо, могу поиграть в флеш игры из детства
    Tauri - довольно неплохой ui

    > американщину тем более лженаучную

    вообще то это British, но не важно (хотя показывает твои глупочайшие познания)
    а важно то что и линукс, и компы как они сейчас есть, и даже rust это продукт той самой американщины)

     
     
  • 8.59, Аноним (59), 15:04, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В копилочку проектов ещё Pingora и половина серверного бекенда Discord ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.85, User (??), 16:25, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ruffle ом рофл конечно Этот калич года то ли с 16 то ли с 17 пилят - и до сих... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.94, Аноним (96), 16:44, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько лет пилили оригинальный флеш Лет 20 ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.20, Аноним (39), 13:38, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раст позволяет небезопасно работать с памятью.
     
     
  • 3.25, Аноним (22), 13:42, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дефолтное состояние раста -- безопасная работа с памятью.
    Дефолтное состояние сишки -- небезопасная работа с памятью, все ворнинги отключены.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 13:50, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну правильно, нахчем вселенную обогревать? Включено у разработчика. В итоге это дерьмище ржавое часами компилируется, а притягивается оно по зависимостям какого-то минорного дерьма.
     
     
  • 5.33, Аноним (22), 13:53, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть вкалывают роботы, а не люди.
     
     
  • 6.44, Аноним (39), 14:20, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вкалывают майнеры, а не твои купленные сервера.
     
  • 4.43, Аноним (39), 14:19, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да всем как то пофиг что там по дефолту. Раст небезопасный йазыг.
     
  • 4.69, Аноним (69), 15:24, 14/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (34)

  • 1.32, Аноним (32), 13:52, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >NonZeroI*::is_positive

    Это что быстрее и понятнее, чем >=0?

     
     
  • 2.57, Аноним (57), 14:55, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот я не понимаю почему они так синтаксис переусложняют? Можно же было сделать это как-нить так:
    NonZeroI()*{^&}::<>(*)is_positive?:'()
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 15:23, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почитай исходники glibc на досуге.
     
     
  • 4.97, Аноним (39), 17:07, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши аналог glibc на расте на досуге.
     
  • 3.73, Аноньимъ (ok), 15:32, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычный С++, всё просто и понятно.
     
  • 2.99, Анонимусс (?), 17:11, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой смысл сравнивать NonZeroI с нулем через больше или РАВНО, если оно NonZero?
    А причина - строгая типизация, ты не можешь без неявного преобразования сравнить NonZero и numeric literal. И, в отличие от некоторых, тут решили не делать неявных преобразований.
     

  • 1.51, Аноним (51), 14:26, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    По сравнению с Go... Rust - это ненужный мусор в 90% случаях, который только людям жизнь усложняет, как и поганый kubernetes.
     
     
  • 2.55, анонимус (??), 14:47, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сравнение двух языков с Garbage Collector и без оного, показывает твои великолепные знания програмированния на уровне "отчислен из ПТУ животноводства за неуспеваемость"

    хотя мне было бы инетесно взглянуть как ты будешь Го запихивать в ядро или писать на нем видео драйвер
    сам Го хорош (почти без альтернативен) в своей нише, но гвозди надо забивать молотком, а не микроскопом

     
     
  • 3.77, FF (?), 15:48, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Go как раз есть GC. Т.ч. это ты отчислен за знания программироваННия.
     
     
  • 4.86, Аноним (39), 16:29, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во первых это хорошо, потому что на расте никто нормальный gc так и не смог сделать. Во-вторых в go gc отключаемый.
     
  • 3.78, Витюшка (?), 15:50, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь замени в предложении Go на Zig
     

  • 1.60, Аноним (60), 15:05, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Rust конечно классный язык. Такого выразительного и безопасного Hello World'а как на нём, я не написал ни на одном языке!
     
  • 1.72, Аноним (72), 15:32, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да, это вопрос. Что хуже кодеру: мозгодробительный синтаксис или необходимость следить за памятью?
     
     
  • 2.75, Анонин (?), 15:35, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты серьезно? На каком языке ты пишешь что тебе этот синтаксис кажется мозгодробительным?
     
     
  • 3.82, Аноним (82), 16:16, 14/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Perl
     

  • 1.87, Аноним (93), 16:29, 14/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями...

    ...путём вешания на разработчика двойной нагрузки по отслеживанию состояния указателя. Гении, б___! :))) (ц) Лавров

     

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