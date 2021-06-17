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Google предложил SLSA для защиты от вредоносных изменений в процессе разработки

17.06.2021 15:04

Компания Google представила фреймворк SLSA (Supply-chain Levels for Software Artifacts), в котором обобщён имеющийся опыт по защите инфраструктуры разработки от атак, осуществляемых на стадии написания кода, тестирования, сборки и распространения продукта.

Процессы разработки становятся всё более сложными и зависящими от сторонних инструментариев, что создаёт благоприятные условия для продвижения атак, связанных не с выявлением и эксплуатацией уязвимостей в конечном продукте, а с компрометацией самого процесса разработки (атаки "supply chain", как правило нацеленные на внедрение вредоносных изменений в процессе написания кода, подмену распространяемых компонентов и зависимостей).

Фреймворк учитывает 8 видов атак, связанных с угрозами внесения вредоносных изменений на этапе разработки кода, сборки, тестирования и распространения продукта.

  • A. Включение в исходный код изменений, содержащих бэкдоры или скрытые ошибки, приводящие к уязвимостям.

    Пример атаки: "Hypocrite Commits" - попытка продвижения в ядро Linux патчей с уязвимостями.

    Предлагаемый метод защиты: независимое рецензирование каждого изменения двумя разработчиками.

  • B. Компрометация платформы управления исходным кодом.

    Пример атаки: внедрение вредоносных коммитов с бэкдором в Git-репозиторий проекта PHP после утечки паролей разработчиков.

    Предлагаемый метод защиты: Повышение защиты платформы управления кодом (в случае PHP атака была совершена через мало кем используемый HTTPS-интерфейс, допускавший отправку изменений при входе по паролю без проверки SSH-ключа, при том, что для хэширования паролей применялся ненадёжный MD5).

  • C. Внесение изменений на этапе передачи кода в систему сборки или непрерывной интеграции (собирается код, не соответствующий коду из репозитория).

    Пример атаки: внедрение бэкдора в Webmin путем внесения изменений в сборочную инфраструктуру, приведших к использованию файлов с кодом, отличающихся от файлов в репозитории.

    Предлагаемый метод защиты: Проверка целостности и идентификация источника поступления кода на сборочном сервере.

  • D. Компрометация сборочной платформы.

    Пример атаки: атака SolarWinds, в ходе которой на этапе сборки было обеспечено внедрение бэкдора в продукт SolarWinds Orion.

    Предлагаемый метод защиты: внедрение расширенных мер обеспечения безопасности сборочной платформы.

  • E. Продвижение вредоносного кода через некачественные зависимости.

    Пример атаки: внедрение бэкдора в популярную библиотеку event-stream, через добавление безобидной зависимости с последующим включением в одном из обновлений этой зависимости вредоносного кода (вредоносное изменение не было отражено в git-репозитории, а присутствовало только в готовом MNP-пакете).

    Предлагаемый метод защиты: рекурсивное применение требований SLSA ко всем зависимостям (в случае event-stream проверка бы выявила сборку кода, не соответствующего содержимому основного Git-репозитория).

  • F. Загрузка артефактов, не созданных в системе CI/CD.

    Пример атаки: добавление вредоносного кода в скрипт CodeCov, позволявшего злоумышленникам извлекать информацию, хранимую в окружениях систем непрерывной интеграции клиентов.

    Предлагаемый метод защиты: контроль за источником и целостностью артефактов (в случае с CodeCov могло быть выявлено, что отдаваемый с сайта codecov.io скрипт Bash Uploader не соответствует коду из репозитория проекта).

  • G. Компрометация репозитория пакетов.

    Пример атаки: исследователям удалось развернуть зеркала некоторых популярных репозиториев пакетов с целью распространения через них вредоносных пакетов.

    Предлагаемый метод защиты: Проверка, что распространяемые артефакты собраны из заявленных исходных текстов.

  • H. Введение в замешательство пользователя для установки не того пакета.

    Пример атаки: использование тайпсквоттинга (NPM, RubyGems, PyPI) для размещения в репозиториях пакетов, похожих по написанию на популярные приложения (например, coffe-script вместо coffee-script).

Для блокирования отмеченных угроз SLSA предлагает набор рекомендаций, а также инструментов для автоматизации создания метаданных для аудита. SLSA обобщает типовые методы атак и вводит понятие уровней защиты. Каждый уровень предъявляет определённые требования к инфраструктуре, позволяющие гарантировать целостность артефактов, используемых при разработке. Чем выше поддерживаемый уровень SLSA, тем больше средств защиты внедрено и тем лучше инфраструктура защищена от типовых атак.

  • SLSA 1 - требует, чтобы сборочный процесс был полностью автоматизирован и генерировал метаданные ("provenance") о том, как артефакты собраны, включая сведения об исходных текстах, зависимостях и процессе сборки (для GitHub Actions предложен пример генератора метаданных для аудита). SLSA 1 не включает элементы защиты от внесения вредоносных изменений, а лишь простейшим образом идентифицирует код и предоставляет метаданные для управления уязвимостями и анализа рисков.
  • SLSA 2 - расширяет первый уровень требованием использования системы управления версиями и сборочных сервисов, генерирующих аутентифицированные метаданные. Применение SLSA 2 позволяет отследить происхождение кода и предотвращает внесение несанкционированных изменений в код, в случае применения заслуживающих доверия сборочных сервисов.
  • SLSA 3 - подтверждает, что исходные тексты и сборочная платформа соответствуют требованиям стандартов, гарантирующих возможность проведения аудита кода и обеспечение целостности предоставленных метаданных. Предполагается, что аудиторы могут сертифицировать платформы на предмет соответствия требованиям стандартов.
  • SLSA 4 - наивысший уровень, дополняющий предыдущие уровни следующими требованиями:
    • Обязательное рецензирование всех изменений двумя разными разработчиками.
    • Все шаги сборки, код и зависимости должны быть полностью декларированы, все зависимости должны быть отдельно извлечены и проверены, а процесс сборки должен выполняться без доступа к сети.
    • Применение процесса повторяемой сборки - возможность повторить процесс сборки своими силами и убедиться, что исполняемый файл собран из предоставленных исходных текстов.


  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере Composer, допускающая компрометацию PHP-репозитория Packagist
  3. OpenNews: Red Hat и Google представили Sigstore, сервис для криптографической верификации кода
  4. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
  5. OpenNews: Атаковавшие SolarWinds смогли получить доступ к коду Microsoft
  6. OpenNews: Внедрение вредоносного кода в скрипт Codecov привело к компрометации PGP-ключа HashiCorp
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55345-supplychain
Ключевые слова: supplychain, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, хацкер (??), 17:47, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    вода, вода, вода...
     
  • 1.2, Qwerty (??), 17:58, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нет, не нужно. Это что-то новое и непонятное, тут такого не надо.
     
  • 1.3, Annoynymous (ok), 18:25, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сейчас опеннетовские эксперты пояснят, что это хипстерское говно от корпораций, а значит не нужно.

    Google их, конечно же, проигнорирует, он вообще не в курсе об их существовании, а они будут сидеть, нахохлившись, и всё больше понимать, что мир свернул куда-то не туда, не смотря на все их предостережения.

    Как обычно, в общем.

     
     
  • 2.6, Псевдоним (??), 18:41, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно, мб внедрю на работе эти рекомендации
     
  • 2.17, Sw00p aka Jerom (?), 20:16, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Google их, конечно же, проигнорирует, он вообще не в курсе об их существовании

    он же и вас проигнорировал, как адвоката выделенного на средства государства :)

     

  • 1.4, Аноним (4), 18:33, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Конечно же, сейчас многие напишут, что это очередная поделка корпов, однако это просто объединение решений для давно мучающих проблем, что само по себе неплохо. Не панацея конечно, но уже что-то.

    Спасибо тому, кто писал новость, на каждую проблему он нашел соответствующую новость на opennet, интересно почитать

     
     
  • 2.22, Dzen Python (ok), 20:38, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Решение это для выпускников-троечников, стянувших половину своего диплома из интернетов, а остальную забивших методом Потолоцкого. И энтузиастов, выучившихся методом копипейста со стековерфлоу.

    Это разжевывается на парах в любом не помойном вузе, а потом не пропускается при автоматической сдаче кода и ревью преподом.

    Не понимаю, почему правила сборочной гигиены вызывают такое удивление. Хотя, судя по ковиднику, *простой народ* даже руки не всегда моет, что тут говорить про чуть более продвинутые правила?

     

  • 1.5, Аноним (5), 18:37, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Предлагаемый метод защиты: рекурсивное применение требований SLSA ко всем зависимостям (в случае event-stream проверка бы выявила сборку кода, не соответствующего содержимому основного Git-репозитория).

    То есть если убрать мешуру и термины, читайте исходники вашего проекта и всех зависимостей, и будет у вас безопасность. Проблема в том, что это тяжелая (если вообще выполнимая) задача, подверженная помимо прочего человеческой ошибке (невнимательно прочитал название переменной, перебирая гигабайты кода).

     
     
  • 2.7, Псевдоним (??), 18:48, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут польза не в том что они скапитанили, а в том как они это сделали - структурированно, разобрав атаки и предложив решение. Мне бы на это понадобилось несколько рабочих дней при том что про некоторые типы атак я бы обязательно забыл (ибо не безопасник), ещё несколько дней чтобы нагуглить решения и лучшие практики и ещё пару дней чтобы подготовить решение. Ещё как минимум неделю я бы это отлаживал и писал документацию. И в итоге все равно бы сделал хуже.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 20:06, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Тут польза не в том что они скапитанили, а в том как они это сделали - структурированно, разобрав атаки и предложив решение

    "За все хорошее - проиы всего плохого" (L)

    *ня это все, выйдет еще один аналог Spice как в Automotive
    Корпо-Бюро пляски - потом очередное поколение "инфо-цыган" пойдет нести светоч XP, Agile и т.д.

     
     
  • 4.15, Аноним (14), 20:06, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "За все хорошее - против всего плохого" (L)
     

  • 1.8, Онаним (?), 18:50, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахах, Provenance - Dependencies complete вынесено аж на 3 степень )))
    Хотя это вообще базовая вещь, без которой и 1 бессмысленна.
     
  • 1.9, acroobat (??), 18:57, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    От кп. добра добра не ищут.
     
  • 1.11, Аноним (11), 19:13, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чую на этом опен-сорс проекты смогут подзаработать. Что есть хорошо.
     
  • 1.12, Аноним (12), 19:16, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чушь. Когда в ядре была пачка варнингов всем было пофиг. А потом начали все быстро исправлять потому что уязвимостей много обнаружили. Без ручной проверки разработчиками вся эта программулина ничего не даст. Эти хипстеры правда думают что свободных разработчиков заботят их рельсы? Написал Васян модуль к альсе, и ему пофиг вообще что там думают об этом корпы. Не захотят принять изменения - не примут. Васе пофиг.
     
  • 1.13, Dzen Python (ok), 19:47, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень много бла-бла-бла к простейшиим правилам деплоя:
    - читай пулл-реквесты даже через нехочу
    - собирай срез из гита проверенным инструментом
    - используй лишь проверенные сторонние либы

    Современным потребителям условного смуззи на условных гироскутерах с условным вейпом должен сам гугл разжевать то, что в университетских учебниках (нормальных, а не в Павловской) и лекциях талдычится ЕМНИП года с 89го как азы?

    Ждем гайдлайнов от гугла "Итак, ты получил неподписанный экзешник. Что делать, кого позвать?" или "Как написать скрипт для операционной системы и ничего в ней не поломать. Читать вывод --help не стыдно!"

     
     
  • 2.18, Sw00p aka Jerom (?), 20:20, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >используй лишь проверенные сторонние либы

    угудайте сколько зависимостей у пакета gitlab-ce в бсд?

     
  • 2.19, Аноним (19), 20:31, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Читать вывод --help не стыдно!"

    Вот именно сюда и можно вредоноса всандалить. Читать хельп параллельно с strace и в виртуалке ты точно не будешь. А даже если и будешь, то засмеют.

     

  • 1.16, Аноним (16), 20:15, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Иногда кажется, что мои статьи всё же читают и обращают на них пристальное внимание:

    https://itvision.altervista.org/linux-myths-series-linux-doesnt-need-an-antivi

    И это не 1й раз, лол.

     
     
  • 2.20, Dzen Python (ok), 20:32, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вай линукс сакс

    Не, не оче. Шел бы ты обратно.

     
  • 2.21, Аноним (19), 20:32, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Иногда кажется, что мои статьи всё же читают и обращают на них пристальное внимание:

    Самоуспокоение наверное. Что-то из разряда эффекта плацебо.

    > https://itvision.altervista.org/linux-myths-series-linux-doesnt-need-an-antivi

    Ниочём. Просто вообще ниочём.

     

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