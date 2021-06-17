Google предложил SLSA для защиты от вредоносных изменений в процессе разработки

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|1.2, Qwerty (??), 17:58, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Нет, не нужно. Это что-то новое и непонятное, тут такого не надо.
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|1.3, Annoynymous (ok), 18:25, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сейчас опеннетовские эксперты пояснят, что это хипстерское говно от корпораций, а значит не нужно.
Google их, конечно же, проигнорирует, он вообще не в курсе об их существовании, а они будут сидеть, нахохлившись, и всё больше понимать, что мир свернул куда-то не туда, не смотря на все их предостережения.
Как обычно, в общем.
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|2.17, Sw00p aka Jerom (?), 20:16, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Google их, конечно же, проигнорирует, он вообще не в курсе об их существовании
он же и вас проигнорировал, как адвоката выделенного на средства государства :)
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|1.4, Аноним (4), 18:33, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Конечно же, сейчас многие напишут, что это очередная поделка корпов, однако это просто объединение решений для давно мучающих проблем, что само по себе неплохо. Не панацея конечно, но уже что-то.
Спасибо тому, кто писал новость, на каждую проблему он нашел соответствующую новость на opennet, интересно почитать
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|2.22, Dzen Python (ok), 20:38, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Решение это для выпускников-троечников, стянувших половину своего диплома из интернетов, а остальную забивших методом Потолоцкого. И энтузиастов, выучившихся методом копипейста со стековерфлоу.
Это разжевывается на парах в любом не помойном вузе, а потом не пропускается при автоматической сдаче кода и ревью преподом.
Не понимаю, почему правила сборочной гигиены вызывают такое удивление. Хотя, судя по ковиднику, *простой народ* даже руки не всегда моет, что тут говорить про чуть более продвинутые правила?
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|1.5, Аноним (5), 18:37, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Предлагаемый метод защиты: рекурсивное применение требований SLSA ко всем зависимостям (в случае event-stream проверка бы выявила сборку кода, не соответствующего содержимому основного Git-репозитория).
То есть если убрать мешуру и термины, читайте исходники вашего проекта и всех зависимостей, и будет у вас безопасность. Проблема в том, что это тяжелая (если вообще выполнимая) задача, подверженная помимо прочего человеческой ошибке (невнимательно прочитал название переменной, перебирая гигабайты кода).
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|2.7, Псевдоним (??), 18:48, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут польза не в том что они скапитанили, а в том как они это сделали - структурированно, разобрав атаки и предложив решение. Мне бы на это понадобилось несколько рабочих дней при том что про некоторые типы атак я бы обязательно забыл (ибо не безопасник), ещё несколько дней чтобы нагуглить решения и лучшие практики и ещё пару дней чтобы подготовить решение. Ещё как минимум неделю я бы это отлаживал и писал документацию. И в итоге все равно бы сделал хуже.
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|3.14, Аноним (14), 20:06, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Тут польза не в том что они скапитанили, а в том как они это сделали - структурированно, разобрав атаки и предложив решение
"За все хорошее - проиы всего плохого" (L)
*ня это все, выйдет еще один аналог Spice как в Automotive
Корпо-Бюро пляски - потом очередное поколение "инфо-цыган" пойдет нести светоч XP, Agile и т.д.
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|1.8, Онаним (?), 18:50, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ахах, Provenance - Dependencies complete вынесено аж на 3 степень )))
Хотя это вообще базовая вещь, без которой и 1 бессмысленна.
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|1.12, Аноним (12), 19:16, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чушь. Когда в ядре была пачка варнингов всем было пофиг. А потом начали все быстро исправлять потому что уязвимостей много обнаружили. Без ручной проверки разработчиками вся эта программулина ничего не даст. Эти хипстеры правда думают что свободных разработчиков заботят их рельсы? Написал Васян модуль к альсе, и ему пофиг вообще что там думают об этом корпы. Не захотят принять изменения - не примут. Васе пофиг.
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|1.13, Dzen Python (ok), 19:47, 17/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень много бла-бла-бла к простейшиим правилам деплоя:
- читай пулл-реквесты даже через нехочу
- собирай срез из гита проверенным инструментом
- используй лишь проверенные сторонние либы
Современным потребителям условного смуззи на условных гироскутерах с условным вейпом должен сам гугл разжевать то, что в университетских учебниках (нормальных, а не в Павловской) и лекциях талдычится ЕМНИП года с 89го как азы?
Ждем гайдлайнов от гугла "Итак, ты получил неподписанный экзешник. Что делать, кого позвать?" или "Как написать скрипт для операционной системы и ничего в ней не поломать. Читать вывод --help не стыдно!"
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|2.19, Аноним (19), 20:31, 17/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Читать вывод --help не стыдно!"
Вот именно сюда и можно вредоноса всандалить. Читать хельп параллельно с strace и в виртуалке ты точно не будешь. А даже если и будешь, то засмеют.
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