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Фишинг позволил получить контроль над несколькими популярными NPM-пакетами

21.07.2025 08:19

Зафиксирована фишинг-атака на сопровождающих JavaScript-библиотеки, в ходе которой от имени сервиса NPM было разослано сообщение, уведомляющее о необходимости подтвердить свой email. Проведённая атака позволила злоумышленникам получить NPM-токены сопровождающего одного из крупных JavaScript-проектов и выпустить обновления с вредоносным кодом для пяти NPM-пакетов, в сумме насчитывающих около 100 млн загрузок в неделю.

Отправленное сопровождающим сообщение было стилизовано под типовые уведомления NPM, отправляемые с адреса "support@npmjs.org", но в качестве ссылки для перехода был указан домен "npnjs.com" вместо "npmjs.com" (третья буква "n" вместо "m"). Атакующие воспользовались психологическим эффектом, из-за которого мозг, предвосхищая ожидаемый результат, не замечает незначительные искажения, такие как замена букв на похожие или изменение порядка следования букв в слове. При переходе по ссылке открывалась полная копия сайта npmjs.com (вероятно был настроен прокси, перехватывающий токен доступа).

В ходе атаки были сформированы новые версии пакетов:

В сформированные выпуски был добавлен вредоносный код для атаки на пользователей, использующих платформу Windows. Внесённые изменения загружали библиотеку node-gyp.dll, содержащую функциональность для удалённого выполнения команд в системе.

Сопровождающий заметил, что стал жертвой фишинга примерно через час после поступления первой жалобы о публикации подозрительных релизов. Он сразу отозвал токен доступа, поменял пароли и пометил проблемные версии устаревшими для предотвращения загрузки автоматизированными сборочными системами и отправил запрос на удаление проблемных версий из репозитория в службу поддержки NPM.

Не уточняется сколько пользователей успело загрузить вредоносные версии (например, вредоносная версия пакета eslint-plugin-prettier оставалась в репозитории около двух дней). За прошлую неделю пакет eslint-config-prettier насчитывал 30 млн загрузок и использовался в качестве зависимости у 11762 тысячи пакетов, пакет eslint-plugin-prettier - 21 млн загрузок (8468 зависимых пакетов), synckit - 18 млн, @pkgr/core - 16 млн и napi-postinstall - 10 млн.

  1. Главная ссылка к новости (https://socket.dev/blog/npm-ph...)
  2. OpenNews: Злоумышленники смогли внедрить бэкдор в NPM-пакет от разработчиков криптовалюты XRP
  3. OpenNews: Утечка пользовательской базы списка рассылки автора сервиса HaveIBeenPwned
  4. OpenNews: Из-за опечатки в настройках атакующие могли подменить DNS-сервер MasterCard
  5. OpenNews: Атакующие внедрили вредоносный код в web3.js, официальный JavaScript-клиент для криптовалюты Solana
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63610-npm
Ключевые слова: npm, phishing
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:22, 21/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Ну а чего вы ждали от людей, считающих нормой подключать библиотеку для проверки четности числа?
     
  • 2, Аноним (2), 09:23, 21/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, на опеннете постоянно появляются новости про фишинг в npm, а почему про пыховский компост нет новостей: мол, там нет уязвимостей?
     
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