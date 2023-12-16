Компрометация NPM-репозитория Ledger привела к подстановке вредоносных изменений

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|1.2, Аноним (2), 11:26, 16/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ladger был одним из лучших холодных кошельков. Был... Пока они не придумали Ladger Recovery, сервис для распределённого бэкапа seed-фразы в облачных хранилищах. Это полный провал в отношении к защите информации. Закрытый ключ должен только записываться на этапе генерации в чип Secure Element, который должен быть чёрным ящиком, допускающим только отдачу результатов подписывания ключом. Если предусмотрена возможность передачи во вне seed-фразы для резервного копирования, о какой безопасности может идти речь? Если есть возможность программно выгрузить seed, то значит подобный запрос выгрузки можно симулировать во вредоносном ПО.
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|2.9, morphe (?), 12:42, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фраза восстановления леджера была доступна человеку с самого начала, при его настройке же нужно записать 24 слова, а это ключ и есть (bip39), и именно его предлагает бекапить на сервисе.
Более того, для бекапа этот самый секретный ключ и надо вводить, с леджера его в таком виде не извлечь.
Однако да, это неправильно что у леджера в принципе ключ при настройке наружу сообщается, что в то же время возможно и хорошо, учитывая насколько кривой у него внутри код. Так хоть в случае чего можно руками приватные ключи восстановить.
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|3.15, Аноим (?), 13:02, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Фраза восстановления леджера была доступна человеку с самого начала, при его настройке же нужно
> записать 24 слова, а это ключ и есть (bip39), и именно его предлагает бекапить на сервисе.
Разница в том, что фраза восстановление раньше показывалась _только_ на ЖК-экране леджера и _не_выходила_ за пределы устройства. Ladger Recovery бэкапит фразу восстановления на _внешних_ облаках, что подразумевает то, что фраза перед разделением на части будет передана на сторону приложения Lender Live и на сервер компании Ladger, а не останется только внутри устройства. Ещё раз, наличие в прошивке холодного кошелька самой возможности передачи seed-фразы во вне ломает всё доверие к устройству.
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|4.22, Аноним (22), 15:00, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего не ломает, это твои какие-то измышлизмы. Как бэкапить то фразу?
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|5.33, kafka (?), 15:59, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Как бэкапить то фразу?
НА БУМАГЕ!
поколение снежинок, мать вашу.
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|1.5, Аноним (5), 11:43, 16/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В качестве причин успеха атаки упоминается возможность публикации выпусков без прохождения двухфакторной аутентификации, оставление прав доступа у уволенного сотрудника и использование сети доставки контента, не позволяющей привязаться к конкретной проверенной версии библиотеки (приложения всегда использовали самую свежую версию).
Лучшие практики смузи-разработки.
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|2.8, nox. (?), 12:40, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> приложения всегда использовали самую свежую версию
Так поступают многие проекты через самостоятельное безусловное обновление.
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|3.12, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:46, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Для смузихлебов новая версия - это как игрушка для собаки, у них сразу появляется слюноотделение, учащается сердцебиение и желание совершать движения.
Смотришь на некоторые проекты, а там только комитет от бота, который араки зависимости.
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|4.23, Аноним (22), 15:03, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти смузихлебы сейчас с нами? Я тоже люблю новые версии, да и все любят, это только совсем дединсайдам пофиг. Не надо подменять понятие профнепригодности.
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|2.13, Аноним (13), 12:54, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Переходим на Tangem Wallet.
У него нет функции показа seed-а для создания резервной копии. Если потеряешь/поломаешь имеющиеся карты, деньги не восстановить. Еще непонятно как там синхронизация и генерация ключа работает, сказано, что ключ генерируется на каждой карте, но при этом есть возможность привязывать/синхронизировать дополнительные карты, значит программа может извлекать ключи или seed не такой рандомный как заявлено, очень сомнительно в плане безопасности. Где на карте берётся энтропия для генератора случайных чисел? В Ledger в энтропия формируется на основе задержек при нажатии клавиш на брелоке, а в Tangem где взять внешний шум? К тому же мутное происхождение, бренд зарегистрирован в Швейцарии, а по факту владельцы бизнеса россияне.
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|3.21, Sw00p aka Jerom (?), 14:55, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>бренд зарегистрирован в Швейцарии
лол,кек вы думаете где-то на белом свете позволят создавать милитари грейд устройсва защиты информации, темболее в указанной стране?
у вашего это леджера темпер протекшен хоть имеется?
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|1.17, ИмяХ (ok), 13:31, 16/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неееет, такого не бывает! Криптовалюта это надёжно и безопасно, никто не сможет украсть ваши деньги, всё зашифровано так, что нужен квантовый компьютер размером с планету, чтобы его взломать.
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|1.30, Kuromi (ok), 15:29, 16/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Крипта + "В качестве причин успеха атаки упоминается возможность публикации выпусков без прохождения двухфакторной аутентификации" = замечательная безопасность.
Знаю что сейчас в комменты набегут товарищи которые думают что двухфакторка = смс = палево по номеру телефона, но по вашему возможность тыринга крипты через "троян" в официальном софте это нормально?
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|3.35, Kuromi (ok), 16:30, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> TOTP у вас ещё не изобрели?
Забыл про него упомянуть. Но кстати не им единым мир живет, есть еще WebAuthn
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|2.34, Аноним (20), 16:12, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользователи %s должны страдать.
Такова уж их судьбинушка...
Пора бы уже сделать шаблоны типовых комментариев и выдавать квоты, а может быть даже продавать за ту же крипту.
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