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Нарушение обратной совместимости в популярном NPM-пакете привело к сбоям в различных проектах

16.01.2022 11:06

В репозитории NPM наблюдается очередной массовый сбой в работе проектов из-за возникновения проблем в новой версии одной из популярных зависимостей. Источником проблем стал новый выпуск пакета mini-css-extract-plugin 2.5.0, предназначенного для извлечения CSS в отдельные файлы. Пакет насчитывает более 10 млн еженедельных загрузок и используется в качестве прямой зависимости у более чем 7 тысяч проектов.

В новой версии были внесены изменения, нарушающие обратную совместимость при импорте библиотеки и приводившие к выводу ошибки при попытке использования ранее допустимой и описанной в документации конструкции "const MiniCssExtractPlugin = require('mini-css-extract-plugin')", которую при переходе на новую версию потребовалось заменить на "const MiniCssExtractPlugin = require("mini-css-extract-plugin").default".

Проблема проявилась в проектах, не применяющих явную привязку к номеру версии при подключении зависимостей. В качестве обходного пути решения проблемы рекомендовано зафиксировать привязку к прошлой версии 2.4.5 через добавление '"overrides": {"mini-css-extract-plugin": "2.4.5"}' в Yarn или использовав команду "npm i -D --save-exact mini-css-extract-plugin@2.4.5" в NPM.

В числе пострадавших оказались пользователи развиваемого компанией Facebook пакета create-react-app, подключающего mini-css-extract-plugin в качестве зависимости. Из-за отсутствия привязки к номеру версии mini-css-extract-plugin попытки запуска create-react-app завершались выводом ошибки "TypeError: MiniCssExtractPlugin is not a constructor". Проблема также затронула пакеты @wordpress/scripts, @auth0/auth0-spa-js, sql-formatter-gui, LedgerSMB, vip-go-mu-plugins, cybros, vue-cli, chore и т.д.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Разработчик внёс деструктивные изменения в NPM-пакеты colors и faker, применяемые в 20 тысячах проектов
  3. OpenNews: Уязвимость, позволявшая выпустить обновление для любого пакета в репозитории NPM
  4. OpenNews: В NPM-пакеты coa и rc, насчитывающие 9 и 14 млн загрузок в неделю, внедрено вредоносное ПО
  5. OpenNews: Незащищённость NPM к атакам по внедрению вредоносных модулей-червей
  6. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56517-npm
Ключевые слова: npm, dependency
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Linuxoid85 (ok), 11:11, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Никогда такого не было, и вот опять
     
     
  • 2.3, Корец (?), 11:14, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, в этот раз что-то новенькое, обычно только про уязвимости пишут.
     
  • 2.11, . (?), 11:58, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Помнити leftpad!

     
     
  • 3.19, anonymous (??), 12:29, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он и так весь помятый.
     

  • 1.2, Онаним (?), 11:14, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Отличная новость, побольше таких.
     
     
  • 2.10, OpenBotNET (ok), 11:45, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы - мазохист? Или любите на Gentoo экстримом заниматся?
     
     
  • 3.12, КО (?), 11:59, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Больше факапов с одной и той же нерешенной проблемой всегда приносит улыбку
     
     
  • 4.17, onanim (?), 12:16, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "эту" проблему может решить только глобальный катаклизм типа термоядерной войны или какого-нибудь супервируса. но мало кто согласится на такое.
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:08, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >экстримом заниматся?

    Это вы так круто "ждать ебилдов" завуалировали.

     

  • 1.4, бугурма (?), 11:32, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вот это вот всё показывает на сколько беспечны бывают вот эти вот люди
     
     
  • 2.6, псевдонимус (?), 11:35, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да им просто похер.
     

  • 1.5, псевдонимус (?), 11:34, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >очередной массовый сбой в работе проектов из-за возникновения проблем в новой версии одной из популярных зависимостей.

    Не может быть!

     
  • 1.7, псевдонимус (?), 11:40, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В числе пострадавших оказались пользователи развиваемого компанией Facebook пакета

    Прекрасная новость!
    Пойду боярки накачу.

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:41, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гитхаб уже заблокировал его аккаунт?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:54, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё можно принять закон, чтобы наказывать опенсорсных и работающих за бесплатно программистов рублём и тюремным заключением. Только потом не надо удивляться, что программировать вообще никто не захочет.
     

  • 1.9, pashev.me (?), 11:43, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Террористическое программирование.
     
     
  • 2.36, псевдонимус (?), 14:05, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экстремистское же! "13000000 экстремистов" ;-)
     
  • 2.37, Аноним (37), 14:06, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это копипасторское программирование. Если есть пример на stackoverflow, то читать документацию не нужно.
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:01, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    аминь
     
  • 1.15, kusb (?), 12:13, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Башня из зависимостей. Глобальная. Связанная.
     
  • 1.16, onanim (?), 12:14, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не перестаю офигевать с объёмов загрузок.

    все эти "популярные NPM пакеты" качаются 10-100 раз _в секунду_. это ж охренеть можно, насколько быдлокодеры обыдлились, что не поставляют пакет со своим софтом, а каждый раз выкачивают заново.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:32, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные пакеты ставятся в систему и поддерживают совместимость только с последней версией.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:52, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные пакеты не меняют свои интерфейсы спонтанно.
    А если меняют - выкатывают новую версию(грубо говоря сменил интерфейсы, сломал совместимость, сделал версию n+1).
     
  • 2.31, another_one (ok), 12:55, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это скорее всего системы непрерывной интеграции, которые собирают проект с нуля на каждый коммит (тестирование). Почему они не поднимают кэш пакетов локально - это вопрос к администраторам этих систем (привет, GitHub).
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:20, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Костыльщики. Сначала всё в 1 упаковывают, потом экстрагируют. Но оно всё равно по нескольку мегабайт выкачивать будет при запуске сайта, да еще и это в браузер встраивают под видом приложений. "После нас хоть потоп. Я могу всё что угодно разработать, но только с импортами".
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:31, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сначала всё в 1 упаковывают, потом экстрагируют

    Логика в этом есть. Видишь ли, содержание CSS-файла прямо зависит от того, как его использует JavaScript. Именно JavaScript-часть приложения диктует, какие стили понадобятся в CSS, а какие нет. Если писать CSS вручную (даже при помощи SASS), в нем постепенно начнут накапливаться стили, которые в JavaScript никак не задействуются.

     
     
  • 3.25, Аноним (29), 12:40, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, логика использования такого объема JS - сомнительна.
    Это не маразм типа нынешнего "майнинга"(не путать с нормальным(дата майнингом)) но тоже и море ресурсов в никуда, и толку мало.

    Не говоря уже о том что браузеры стали монстрами что жрут ресурсов(при 1 пустой странице) больше чем вся ОС.

     
     
  • 4.26, Аноним (20), 12:48, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > логика использования такого объема JS - сомнительна

    Большинство пакетов в node_modules (включая сабж) нужны только при сборке и в финальный бандл не попадают, а оставшаяся часть попадет в усеченном виде.

     

  • 1.22, лолшто (?), 12:34, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В проекте должен быть свой .npmrc, содержащий строку

    save-exact = true

    А так, конечно, веб - это карточный домик.

     
  • 1.23, YetAnotherOnanym (ok), 12:35, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поэтому, если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от средств, позволяющих программировать, не включая голову.
     
  • 1.24, Аноним (29), 12:35, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я до реального погромирования так и не добрался(да и вообще все еще учусь), но везде в книгах и туторах говорится что как только "API"(в том числе и интерфейсы классов\библиотек) устаканен - его внезапно менять верх непрофессионализма.
    Тут или сиди на старой, или делай новую версию ПО, или новую версию API(v2, v3, ... vN). Ну или хотя-бы долби пол года ворнингами.
    Но лучше не менять.

    Почему все эти борцы за свободное ПО, GNUсы и прочие гитхабы не борются с плохим качеством опенсурса?

    Оно так то прикольно(я про гитхаб) - сломал удалив пакет - бан, сломал сменил API - пофиг(хотя-бы ачивку "мудак" давали бы).

     
  • 1.27, Аноним (29), 12:50, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ха.
    А вот в Арче нельзя иметь 2 одинаковых пакета.
    И когда 1 пакет хочет пакет жопка.13* а второ хочет жопка.12* то жопка настает уже обновлению(пакетный манагер как бы говорит нам "я не могу затащить зависимости, чини их").
    В итоге часто что-то будет не обновлено(в игнор закинуто) потому что вот.

    А что-то обновится но отвалится от этого.
    Так то я За первые пол года на Арче узнал о линуксе больше чем за 20 лет до этого, даже онлайн курсы по линю прошел. Но это Линукс.

    А что даст подобная долботня с JS\Python\Подобным?

     
  • 1.28, Аноним (30), 12:50, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю что происходит. Человек решил поменять API в своём собственном проекте и не хочет заниматься хаками и поддержкой легаси кода. Вместо того чтобы изменить одну строчку с импортом, все начали наезжать на него и учить жизни. Не пойти ли вам нафиг! Если у вас что-то сломалось, это ваши собственные проблемы, это опенсорс и вы не в магазине, чтобы предъявлять свои претензии.
     
     
  • 2.32, another_one (ok), 13:00, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сменить строчку не проблема, проблема в том, что отломался весь существующий код, его использующий. Но это не критично, т.к. вроде используется только для билда проектов и на прод не попадет. По хорошему автору надо было всего лишь выставить версию "3.0.0". Событие не тянет на новость.
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:10, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баба Маня ежедневно бесплатно кормила тебя конфетами. Например, M&Ms. Однажды баба Маня заменила все коричневые конфеты козьими экскриментами и снова тебя покормила. Хорошо ли поступила баба Маня?
     

  • 1.33, BrainFucker (ok), 13:09, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проблема проявилась в проектах, не применяющих явную привязку к номеру версии при подключении зависимостей.

    Ну пофиксят эти проекты свои package.json, нашли проблему. Офигеть повод для новости.

     
  • 1.35, Аноним (35), 13:56, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эффект домино? Как этого избежать?
     
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