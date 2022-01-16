Нарушение обратной совместимости в популярном NPM-пакете привело к сбоям в различных проектах

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|2.3, Корец (?), 11:14, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, в этот раз что-то новенькое, обычно только про уязвимости пишут.
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|3.12, КО (?), 11:59, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Больше факапов с одной и той же нерешенной проблемой всегда приносит улыбку
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|4.17, onanim (?), 12:16, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"эту" проблему может решить только глобальный катаклизм типа термоядерной войны или какого-нибудь супервируса. но мало кто согласится на такое.
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|3.14, Аноним (14), 12:08, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>экстримом заниматся?
Это вы так круто "ждать ебилдов" завуалировали.
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|1.4, бугурма (?), 11:32, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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вот это вот всё показывает на сколько беспечны бывают вот эти вот люди
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|1.5, псевдонимус (?), 11:34, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>очередной массовый сбой в работе проектов из-за возникновения проблем в новой версии одной из популярных зависимостей.
Не может быть!
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|1.7, псевдонимус (?), 11:40, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В числе пострадавших оказались пользователи развиваемого компанией Facebook пакета
Прекрасная новость!
Пойду боярки накачу.
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|2.30, Аноним (30), 12:54, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё можно принять закон, чтобы наказывать опенсорсных и работающих за бесплатно программистов рублём и тюремным заключением. Только потом не надо удивляться, что программировать вообще никто не захочет.
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|2.37, Аноним (37), 14:06, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, это копипасторское программирование. Если есть пример на stackoverflow, то читать документацию не нужно.
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|1.16, onanim (?), 12:14, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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не перестаю офигевать с объёмов загрузок.
все эти "популярные NPM пакеты" качаются 10-100 раз _в секунду_. это ж охренеть можно, насколько быдлокодеры обыдлились, что не поставляют пакет со своим софтом, а каждый раз выкачивают заново.
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|2.21, Аноним (21), 12:32, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальные пакеты ставятся в систему и поддерживают совместимость только с последней версией.
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|3.29, Аноним (29), 12:52, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальные пакеты не меняют свои интерфейсы спонтанно.
А если меняют - выкатывают новую версию(грубо говоря сменил интерфейсы, сломал совместимость, сделал версию n+1).
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|2.31, another_one (ok), 12:55, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это скорее всего системы непрерывной интеграции, которые собирают проект с нуля на каждый коммит (тестирование). Почему они не поднимают кэш пакетов локально - это вопрос к администраторам этих систем (привет, GitHub).
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|1.18, Аноним (18), 12:20, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Костыльщики. Сначала всё в 1 упаковывают, потом экстрагируют. Но оно всё равно по нескольку мегабайт выкачивать будет при запуске сайта, да еще и это в браузер встраивают под видом приложений. "После нас хоть потоп. Я могу всё что угодно разработать, но только с импортами".
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|2.20, Аноним (20), 12:31, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сначала всё в 1 упаковывают, потом экстрагируют
Логика в этом есть. Видишь ли, содержание CSS-файла прямо зависит от того, как его использует JavaScript. Именно JavaScript-часть приложения диктует, какие стили понадобятся в CSS, а какие нет. Если писать CSS вручную (даже при помощи SASS), в нем постепенно начнут накапливаться стили, которые в JavaScript никак не задействуются.
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|3.25, Аноним (29), 12:40, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще, логика использования такого объема JS - сомнительна.
Это не маразм типа нынешнего "майнинга"(не путать с нормальным(дата майнингом)) но тоже и море ресурсов в никуда, и толку мало.
Не говоря уже о том что браузеры стали монстрами что жрут ресурсов(при 1 пустой странице) больше чем вся ОС.
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|4.26, Аноним (20), 12:48, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> логика использования такого объема JS - сомнительна
Большинство пакетов в node_modules (включая сабж) нужны только при сборке и в финальный бандл не попадают, а оставшаяся часть попадет в усеченном виде.
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|1.22, лолшто (?), 12:34, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В проекте должен быть свой .npmrc, содержащий строку
save-exact = true
А так, конечно, веб - это карточный домик.
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|1.23, YetAnotherOnanym (ok), 12:35, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поэтому, если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от средств, позволяющих программировать, не включая голову.
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|1.24, Аноним (29), 12:35, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я до реального погромирования так и не добрался(да и вообще все еще учусь), но везде в книгах и туторах говорится что как только "API"(в том числе и интерфейсы классов\библиотек) устаканен - его внезапно менять верх непрофессионализма.
Тут или сиди на старой, или делай новую версию ПО, или новую версию API(v2, v3, ... vN). Ну или хотя-бы долби пол года ворнингами.
Но лучше не менять.
Почему все эти борцы за свободное ПО, GNUсы и прочие гитхабы не борются с плохим качеством опенсурса?
Оно так то прикольно(я про гитхаб) - сломал удалив пакет - бан, сломал сменил API - пофиг(хотя-бы ачивку "мудак" давали бы).
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|1.27, Аноним (29), 12:50, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ха.
А вот в Арче нельзя иметь 2 одинаковых пакета.
И когда 1 пакет хочет пакет жопка.13* а второ хочет жопка.12* то жопка настает уже обновлению(пакетный манагер как бы говорит нам "я не могу затащить зависимости, чини их").
В итоге часто что-то будет не обновлено(в игнор закинуто) потому что вот.
А что-то обновится но отвалится от этого.
Так то я За первые пол года на Арче узнал о линуксе больше чем за 20 лет до этого, даже онлайн курсы по линю прошел. Но это Линукс.
А что даст подобная долботня с JS\Python\Подобным?
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|1.28, Аноним (30), 12:50, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понимаю что происходит. Человек решил поменять API в своём собственном проекте и не хочет заниматься хаками и поддержкой легаси кода. Вместо того чтобы изменить одну строчку с импортом, все начали наезжать на него и учить жизни. Не пойти ли вам нафиг! Если у вас что-то сломалось, это ваши собственные проблемы, это опенсорс и вы не в магазине, чтобы предъявлять свои претензии.
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|2.32, another_one (ok), 13:00, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сменить строчку не проблема, проблема в том, что отломался весь существующий код, его использующий. Но это не критично, т.к. вроде используется только для билда проектов и на прод не попадет. По хорошему автору надо было всего лишь выставить версию "3.0.0". Событие не тянет на новость.
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|2.34, Аноним (34), 13:10, 16/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Баба Маня ежедневно бесплатно кормила тебя конфетами. Например, M&Ms. Однажды баба Маня заменила все коричневые конфеты козьими экскриментами и снова тебя покормила. Хорошо ли поступила баба Маня?
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|1.33, BrainFucker (ok), 13:09, 16/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проблема проявилась в проектах, не применяющих явную привязку к номеру версии при подключении зависимостей.
Ну пофиксят эти проекты свои package.json, нашли проблему. Офигеть повод для новости.
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