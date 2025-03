Утечка пользовательской базы списка рассылки автора сервиса HaveIBeenPwned

Трой Хант (Troy Hunt), известный деятель в области компьютерной безопасности, автор курсов по защите информации, создатель сервиса проверки скомпрометированных паролей "Have I Been Pwned?" и региональный директор Microsoft, раскрыл сведения об утечке базы пользователей собственного списка рассылки. История показательна тем, что даже признанные специалисты в области компьютерной безопасности могут стать жертвами типового фишинга при определённом стечении обстоятельств. Трою пришло письмо от имени сервиса Mailchimp c предупреждением о приостановке работы его списка рассылки и необходимости выполнения определённых проверок. Трой перешёл по ссылке в письме, ввёл на открывшейся странице параметры учётной записи в Mailchimp, подтвердил запрос двухфакторной аутентификации и страница зависла...., а атакующие получить доступ к пользовательской базе его списка рассылки и выгрузили сведения об email и IP-адресах 16627 подписчиков. Примечательно, что в выгрузку вошли 7535 адресов пользователей, ранее отписавшихся от рассылки, но сервис Mailchimp сохранил их несмотря на отписку и включил в экспортируемые данные. Трой не стал умалчивать свою оплошность и подробно разобрал инцидент в своём блоге, а также добавил информацию об утечке на свой сервис haveibeenpwned.com. Трой считает, что он не заподозрил подвоха из-за стечения нескольких факторов. Во время получения письма Трой вернулся из поездки, не адаптировался после смены часовых поясов и был сильно уставшим. Письмо было прочитано именно в тот момент, когда бдительность была подавлена. Вторым фактором стало то, что письмо вначале было просмотрено на iPhone с почтовым клиентом Outlook, который показал только имя отправителя и не отобразил email. Затем, когда письмо было повторно открыто утром на компьютере, Трой не стал перепроверять параметры и не обратил внимание на то, что письмо отправлено с подозрительного адреса "hr@group-f.be". Текст был стилизован под стандартное сообщение Mailchimp и предупреждал об ограничении отправки рассылки из-за получения жалобы на спам. Информация была подана ровно в той мере, чтобы вызвать беспокойство, но не переусердствовать. В письме предлагалось проверить недавно отправленные рассылки и предпринять действия для разблокировки. По ссылке вместо mailchimp.com открылся сайт mailchimp-sso.com. Менеджер паролей 1Password автоматически не заполнил форму входа, но и это было проигнорировано. После зависания формы аутентификации Трой очнулся и перезашёл на реальный сайт Mailchimp, но было уже поздно - атакующие использовали захваченные учётные данные для получения токена для доступа к API и выполнили экспорт информации.