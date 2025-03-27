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Утечка пользовательской базы списка рассылки автора сервиса HaveIBeenPwned

27.03.2025 21:45

Трой Хант (Troy Hunt), известный деятель в области компьютерной безопасности, автор курсов по защите информации, создатель сервиса проверки скомпрометированных паролей "Have I Been Pwned?" и региональный директор Microsoft, раскрыл сведения об утечке базы пользователей собственного списка рассылки. История показательна тем, что даже признанные специалисты в области компьютерной безопасности могут стать жертвами типового фишинга при определённом стечении обстоятельств.

Трою пришло письмо от имени сервиса Mailchimp c предупреждением о приостановке работы его списка рассылки и необходимости выполнения определённых проверок. Трой перешёл по ссылке в письме, ввёл на открывшейся странице параметры учётной записи в Mailchimp, подтвердил запрос двухфакторной аутентификации и страница зависла...., а атакующие получить доступ к пользовательской базе его списка рассылки и выгрузили сведения об email и IP-адресах 16627 подписчиков. Примечательно, что в выгрузку вошли 7535 адресов пользователей, ранее отписавшихся от рассылки, но сервис Mailchimp сохранил их несмотря на отписку и включил в экспортируемые данные.

Трой не стал умалчивать свою оплошность и подробно разобрал инцидент в своём блоге, а также добавил информацию об утечке на свой сервис haveibeenpwned.com. Трой считает, что он не заподозрил подвоха из-за стечения нескольких факторов. Во время получения письма Трой вернулся из поездки, не адаптировался после смены часовых поясов и был сильно уставшим. Письмо было прочитано именно в тот момент, когда бдительность была подавлена.

Вторым фактором стало то, что письмо вначале было просмотрено на iPhone с почтовым клиентом Outlook, который показал только имя отправителя и не отобразил email. Затем, когда письмо было повторно открыто утром на компьютере, Трой не стал перепроверять параметры и не обратил внимание на то, что письмо отправлено с подозрительного адреса "hr@group-f.be".

Текст был стилизован под стандартное сообщение Mailchimp и предупреждал об ограничении отправки рассылки из-за получения жалобы на спам. Информация была подана ровно в той мере, чтобы вызвать беспокойство, но не переусердствовать. В письме предлагалось проверить недавно отправленные рассылки и предпринять действия для разблокировки. По ссылке вместо mailchimp.com открылся сайт mailchimp-sso.com. Менеджер паролей 1Password автоматически не заполнил форму входа, но и это было проигнорировано. После зависания формы аутентификации Трой очнулся и перезашёл на реальный сайт Mailchimp, но было уже поздно - атакующие использовали захваченные учётные данные для получения токена для доступа к API и выполнили экспорт информации.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.troyhunt.com/a-sne...)
  2. OpenNews: Взлом Internet Archive привёл к утечке 31 миллиона учётных записей
  3. OpenNews: В Chrome добавлен AI-режим для автоматической смены скомпрометированных паролей
  4. OpenNews: Mozilla отказывается от сервиса Onerep из-за связи его основателя со сбором информации о людях
  5. OpenNews: Открыт код сервиса проверки паролей HaveIBeenPwned
  6. OpenNews: Сервис проверки скомпрометированных учётных записей опубликовал 500 млн паролей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62964-haveibeenpwned
Ключевые слова: haveibeenpwned
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:12, 27/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2, Аноним (2), 22:13, 27/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3, Минона (ok), 22:16, 27/03/2025 [ответить]  
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    И на старуху бывает проруха.
     
  • 4, Аноним (4), 22:17, 27/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 5, Аноним (5), 22:22, 27/03/2025 [ответить]  
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    What a champ!
     

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